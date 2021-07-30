Детективы НАБУ преследовали автобус, на котором СБУ увезла экс-судью Чауса. ВИДЕО
Детективы НАБУ преследовали микроавтобус СБУ, в котором сотрудники спецслужбы увезли из Винницкой области экс-судью Николая Чауса.
В распоряжении Цензор.НЕТ появилась эксклюзивная видеозапись фрагмента погони.
На этих кадрах видно, как транспорт НАБУ преследует микроавтобус, в котором находится беглый экс-судья. Сотрудники НАБУ несколько раз требовали, чтобы автомобиль остановился, но автобус не выполнил их требования.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
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не стреляли хоть хоть друг в друга, нихто из бойцов не погиб?
особо опасный чаус...
зеленые работают слажено - СЛАЖАЛИ и на этот раз....и не раз )))))
... .
как кацапы...... - колонется как миленький - и сбрешет стока? - замахается судья статью искать...
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1421190364476715011 16 мин
Вовочка, когда ты вылезешь из песочницы, поинтересуйся когда наконец твои "спецслужбы" начнут стрелять друг в друга Очень уж хочется посмотреть Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус
. Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом. Местонахождение Чауса неизвестно.
більше нагадує КДБ з косметичним ремонтом
В Польщі самі виборці формують склад бюлетеня помірною кількістю підписів на користь претендентів. В них зовсім нема грошової застави. Ото тому вони й розвиваються.
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