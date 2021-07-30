Детективы НАБУ преследовали автобус, на котором СБУ увезла экс-судью Чауса. ВИДЕО

Детективы НАБУ преследовали микроавтобус СБУ, в котором сотрудники спецслужбы увезли из Винницкой области экс-судью Николая Чауса.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилась эксклюзивная видеозапись фрагмента погони.

На этих кадрах видно, как транспорт НАБУ преследует микроавтобус, в котором находится беглый экс-судья. Сотрудники НАБУ несколько раз требовали, чтобы автомобиль остановился, но автобус не выполнил их требования.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.