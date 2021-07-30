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Детективы НАБУ преследовали автобус, на котором СБУ увезла экс-судью Чауса. ВИДЕО

Детективы НАБУ преследовали микроавтобус СБУ, в котором сотрудники спецслужбы увезли из Винницкой области экс-судью Николая Чауса.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилась эксклюзивная видеозапись фрагмента погони.

На этих кадрах видно, как транспорт НАБУ преследует микроавтобус, в котором находится беглый экс-судья. Сотрудники НАБУ несколько раз требовали, чтобы автомобиль остановился, но автобус не выполнил их требования. 

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 

Автор: 

НАБУ (4241) преследование (398) СБУ (20130) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+60
Детективы НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увозит экс-судью Чауса - Цензор.НЕТ 2459
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30.07.2021 20:49 Ответить
+49
Детективы НАБУ преследуют автобус на котором СБУ увозит экс-судью Чауса - Цензор.НЕТ 5072
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30.07.2021 20:47 Ответить
+41
Детективы НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увозит экс-судью Чауса - Цензор.НЕТ 1288
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30.07.2021 20:52 Ответить
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При Ющенку - вчили українських пісень, при хаму віджимали бізнес на замовлення, при Порошенку ловили кацапів і вату, при недомірку шопопальному цирк "шапіто" по всіх регіонах і обсер на весь світ!
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30.07.2021 21:08 Ответить
Треба зачекати поки СБУ висуне свої вимоги для звільнення Чаусу.

Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ відвезла екссуддю Чауса - Цензор.НЕТ 5249
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30.07.2021 21:08 Ответить
шпионские страсти по куску чауса...
не стреляли хоть хоть друг в друга, нихто из бойцов не погиб?
особо опасный чаус...
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30.07.2021 21:10 Ответить
Надо было вертолёт у полиции одолжить! Что за погоня без вертолёта?
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30.07.2021 21:12 Ответить
Аваков с собой в Италию вертолёты забрал.
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31.07.2021 05:56 Ответить
И не только.
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31.07.2021 08:42 Ответить
Есть простой вариант - поделить Чауса на части. Тогда каждая силовая структура сможет взять себе часть Чауса, кому какая больше нравится.
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30.07.2021 21:12 Ответить
и работа опять же для плотников - циркулярка вже гуде!
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30.07.2021 21:15 Ответить
я бы все таки молдаванам кусок отдал.
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30.07.2021 21:16 Ответить
Можно было бы им предложить - берите столько чаусятины, сколько вам нужно, вообще не жалко
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30.07.2021 21:30 Ответить
Чому ми не в НАТО?
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30.07.2021 21:19 Ответить
Скоро Зеля видосик запилит о том как раскрыто страшное преступление!😁😁
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30.07.2021 21:19 Ответить
Зеля Тупорылая ввела новые стандарты отношения всех к законам и Конституции.. таким образом "мощно сцыкнув против ветра".. нехай после не обижается
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30.07.2021 21:21 Ответить
Аби ж тільки "сцикнув". Він, по ходу, ще й сернув ріденьким. Проти буревію із-за Атлантичного океану
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30.07.2021 21:26 Ответить
Збіговисько ряджених імпотентів з ***** переслідує рукожопів з СиБиУ.
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30.07.2021 21:23 Ответить
***
зеленые работают слажено - СЛАЖАЛИ и на этот раз....и не раз )))))
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30.07.2021 21:28 Ответить
..

Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ відвезла екссуддю Чауса - Цензор.НЕТ 1943 ... .
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30.07.2021 21:30 Ответить
Зебили не зря клоуна вибрали, хоть поржут.
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30.07.2021 22:11 Ответить
зе и ермак с катушек слетели.
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30.07.2021 22:25 Ответить
Чесно кажучи вже давно несмішно ...
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30.07.2021 22:27 Ответить
а вы его детями пошантажируйте,
как кацапы...... - колонется как миленький - и сбрешет стока? - замахается судья статью искать...
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30.07.2021 22:30 Ответить
зебіли і зара скажуть, що моцна влада?
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30.07.2021 22:38 Ответить
Моцна, як ніколи!
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31.07.2021 20:36 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1421190364476715011 16 мин
Вовочка, когда ты вылезешь из песочницы, поинтересуйся когда наконец твои "спецслужбы" начнут стрелять друг в друга Очень уж хочется посмотреть Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус
. Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом. Местонахождение Чауса неизвестно.
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30.07.2021 22:43 Ответить
какая клоунада. мне интересно, зеленой гниде хоть чуть-чуть стыдно за то, что она натворила?
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30.07.2021 22:44 Ответить
О чем Вы , говорите у Зегниды стыда от родясь не было , если оно членом на балалайке дядек в саунах ублажало , двадцать лет в наркотическом угаре
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31.07.2021 07:58 Ответить
-"Про-хання, про-хання ,про-хання зу-пин-итися !..." - Тре було на колінах попрохати...
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30.07.2021 22:48 Ответить
Коли Порох стане президентом СБУ треба буде реформувати, бо те що є зараз
більше нагадує КДБ з косметичним ремонтом
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30.07.2021 23:22 Ответить
Кіно знято, за гроші платників податків ...
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30.07.2021 23:26 Ответить
стая львов, возглавляемое бараном, превратилась в простое стадо баранов...
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31.07.2021 05:02 Ответить
😂не піймали, бо в них не було пріуса!
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31.07.2021 08:03 Ответить
Таке враження що Україна це велика психлікарня зі скляними стінами.
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31.07.2021 12:56 Ответить
Психлікарня звідти, що народ вже майже 30 років "обирає" не зі своїх кандидатів, а зі ставленників олігархії. Це тому що місця в бюлетенях кандидатів у президеети скуповують ставленники олігархії за багатомільйонну,так звану, "виборчу" грошову заставу. Ніде в світі таких сум застав нема.
В Польщі самі виборці формують склад бюлетеня помірною кількістю підписів на користь претендентів. В них зовсім нема грошової застави. Ото тому вони й розвиваються.
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31.07.2021 13:22 Ответить
Это детективное преследование являтся продолжением фильма про Голобородько.
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31.07.2021 13:06 Ответить
Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ вивезла екссуддю Чауса - Цензор.НЕТ 9758

...
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01.08.2021 18:48 Ответить
Нихрена не ясно, но очееь интересно
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01.08.2021 21:32 Ответить
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