Заявления окружения президента перед важной встречей с Байденом вредят ему и государству, - Костыря. ВИДЕО

Заявления отдельных представителей окружения Президента Украины перед такими важными глобальными встречами, как встреча с Президентом США Джозефом Байденом, - это просто катастрофа и значительный ущерб государственным интересам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире одного из телеканалов заявила доктор политических наук Инна Костыря.

По ее словам, лучше, видимо, чтобы отдельных политиков не делегировали на эфиры телеканалов, где они выражают свои собственные "мысли", которые наносят значительный ущерб государству, особенно в контексте такой важной и ожидаемой поездки Президента Украины в США.

"То, что многие политики с орбиты Президента вредят ему, - это уже доказанный факт", - отметила она.

Костыря убеждена, что непрофессиональным политикам, которые недавно присоединились к политической сфере, лучше не оценивать и не комментировать то, что и как нужно делать во время, когда Украина обрела независимость, потому что в то время они или только родились, или же были очень маленькими и не знают о том, что на самом деле происходило.

Напомним, что ранее на этой неделе лидер фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена пройдет на повышенных тонах из-за "Северного потока - 2". Также он заявил в эфире о том, что большой ошибкой было избавляться от ядерного оружия, и Украина могла бы шантажировать весь мир и получать деньги на обслуживание.