Заявления окружения президента перед важной встречей с Байденом вредят ему и государству, - Костыря. ВИДЕО
Заявления отдельных представителей окружения Президента Украины перед такими важными глобальными встречами, как встреча с Президентом США Джозефом Байденом, - это просто катастрофа и значительный ущерб государственным интересам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире одного из телеканалов заявила доктор политических наук Инна Костыря.
По ее словам, лучше, видимо, чтобы отдельных политиков не делегировали на эфиры телеканалов, где они выражают свои собственные "мысли", которые наносят значительный ущерб государству, особенно в контексте такой важной и ожидаемой поездки Президента Украины в США.
"То, что многие политики с орбиты Президента вредят ему, - это уже доказанный факт", - отметила она.
Костыря убеждена, что непрофессиональным политикам, которые недавно присоединились к политической сфере, лучше не оценивать и не комментировать то, что и как нужно делать во время, когда Украина обрела независимость, потому что в то время они или только родились, или же были очень маленькими и не знают о том, что на самом деле происходило.
Напомним, что ранее на этой неделе лидер фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия заявил в эфире одного из телеканалов, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена пройдет на повышенных тонах из-за "Северного потока - 2". Также он заявил в эфире о том, что большой ошибкой было избавляться от ядерного оружия, и Украина могла бы шантажировать весь мир и получать деньги на обслуживание.
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А наши всё завидуют.
А потім нам за шапіто ще і рахунок виставлять.
А може і спеціально грають чергову політичну репризу по замовленню?
На 200 з гаком сторінок. От би і Зе все це прочитав. Там хороші речі. Все те, що дійсно творив його попередник. Так, так, був у нас гідний воюючої нації президент. А нинішній тільки вміє обіцяти. І одразу ж все забуває. Хтось ще пам'ятає про університет майбутнього ? Мільярд дерев ?
Нарешті на третьому році своєї каденції воно здогадалось, що потрібна стратегія...
мне нужны Коломойский и Фирташ...,главные воры Украины.....,ТОЧКА... на нет и Суда нет...
Наибольше вреда для Украина сделали зебанутые лошары, которых бубочка с Беней развели, как последних дебилов и они выбрали это чмо президентом. А второй раз зебанутое быдло "сделало" Украину, как кукарекал бубочка, выбрав идиотов из слуги в ВР.
Так что нефик на зеркало пенять, коль роже крива(зеленая). Бачилы очи, що купувалы, тепер Їжте, не вдавіться.
главное быть на первой полосе....а потом можно захлопать ресничками или пустить сопельку, что не так поняли или вырвали из контекста...и всех делов!
безответственное, непрофессиональное, безпардонное чумное стадо позволяет себе многое, ибо не имеет опыта, знаний, воспитанности и такта... ну и мозга, понять все это...
янеЛОХ...
Якщо поїздка буде провальною, скажуть, що порохоботи з ПЦУ наврочили *************)
Любое ничтожество безопасно, пока не лезет в провода под напряжением, идущие в ваши дома. Давно уже хочется обнять Давида, погладить по своеобразной причесочке, приговаривая « Ну что ты, Додик, Бог с тобой»). История - большая шутница, она , иногда, выносит творить себя откровенных ничтожеств, а потом, улыбаясь, смотрит сквозь кулисы что сделали ею испытуемые с этим «сюрпризом». Его никто не вспомнит даже через пять лет, даже в Википедии, ещё потрУдитесь искать. Если не будет Войны. А если, не дай Бог, будет,- то найдётся только в Вики, потому что это ничтожество ответственность понимает только как в кабаке помочился мимо унитаза или к барышне чужой, пользуясь своей красотой и обаянием)))) пристал. Тут, если что - бабки есть и удостоверение, свисток во рту постоянно.
Наша слабость историческая - отсутствие всякой памяти общественной. Беда.
Начните помнить с этого мудака, пожалуйста.
Що це було?
Що це за "доктор"?
Мабуть, такий же, як пріснопам'ятний проффесор!
Скоріше за все, дійсно, "доктор воровских наук
Контент аналіз звуків, що продукує ця "мадама", яскраво підтверджує, що через ліжко й плагіат будь-яке смазливе недоробло пролізе у владу та стає "вєршитєлєм человєчєскіх судєб"...
Українська освіта невиліковно хвора, якщо генерує таке...
Язик не повертається сказати...