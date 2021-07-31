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Сбросили первые 16 тонн воды, - украинские спасатели помогают тушить пожары под Анталией. ВИДЕО

30 июля украинские спасатели совершили первые вылеты со сбросом воды для тушения лесных пожаров в Турции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Вечером 30 июля, с 19:30 по 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г. Анталия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые потом распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

пожар (5986) Турция (3510) ГСЧС (5062)


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Топ комментарии
+16
Молодці хлопці, що допомагаєте, головне повертайтеся додому живими і цілими
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31.07.2021 15:49 Ответить
+9
Угу, только вот у дикарей пол-Якутии горит, а эти самые Беее-200 тушат пожары в Турции
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31.07.2021 16:39 Ответить
+4
...підпаленій за допомогою п'єзоелементів з смс-керуванням курдськими студентами університету імєні Патріса Лумумби на канікулах
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31.07.2021 16:53 Ответить
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Молодці хлопці, що допомагаєте, головне повертайтеся додому живими і цілими
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31.07.2021 15:49 Ответить
Тушити пожежі в горах в суцільному диму без бортових локаторів, які б показували наближення гори по курсу - неймовірно небезпечно. Наші пожежні літаки не пристосовані для такої роботи! А пожежі в Туреччині колосальні, горить просто все і тому потрібно вводити заборону на відвідування Туреччини туристами з України, бо потім ми не зберемо докупи тих туристів і вони згорять разом з турецькими готелями!
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31.07.2021 16:37 Ответить
Лишенного ума от укуса в мозг грицацуевым "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, писателя-графомана Igorя L(он же - укропбандерівець), не читая в спам!
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31.07.2021 17:15 Ответить
Угу, только вот у дикарей пол-Якутии горит, а эти самые Беее-200 тушат пожары в Турции
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31.07.2021 16:39 Ответить
...підпаленій за допомогою п'єзоелементів з смс-керуванням курдськими студентами університету імєні Патріса Лумумби на канікулах
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31.07.2021 16:53 Ответить
шось не бачу 16 тонн води...
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31.07.2021 16:13 Ответить
тушите лучше, там нашей бедноте отдыхать
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31.07.2021 16:41 Ответить
У бидноты грошей немае по закордонам випочивать биднота якось дома в своих ставках та ричках и калюжах
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31.07.2021 17:59 Ответить
Бармалеям помогаете, которые храм Святой Софии опять в мечеть пабасурманили.
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31.07.2021 18:02 Ответить
ПОЖАРНЫЕ САМОЛЕТЫ АН
Украина могла бы их продавать странам с пожарными проблемами или сдавать в аренду или в лизинг
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31.07.2021 18:44 Ответить
Турция взамен должна предложить Украине бесплатные путевки на свои курорты.
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31.07.2021 21:24 Ответить
Горело село по курсу на зону ,эти пердуны пролетали над селом тушить такую нужную зону.уроды
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01.08.2021 01:44 Ответить
Сбросьте им лучше вотки
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01.08.2021 17:07 Ответить
Я думав відео буде як вони сбрасують воду, )))) тільки спалили лишні байти
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16.08.2021 15:45 Ответить
 
 