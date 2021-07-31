Сбросили первые 16 тонн воды, - украинские спасатели помогают тушить пожары под Анталией. ВИДЕО
30 июля украинские спасатели совершили первые вылеты со сбросом воды для тушения лесных пожаров в Турции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Вечером 30 июля, с 19:30 по 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г. Анталия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые потом распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.
Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.
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