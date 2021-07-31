"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе. ВИДЕО
Местные жители села Мазуровка Винницкой области видели гулявшего по селу полуголого мужчину, но не знали, что это экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
Жители села Мазуровка рассказали, что видели, как судья гулял по селу и "наматывал круги". Уже после задержания судью должны были передать в руки областного отделения полиции в Могилеве-Подольском.
Местная полиция не комментирует, почему судья оказался у работников Службы безопасности. Пресс-секретарь областной полиции сообщила, что они не уполномочены комментировать эту ситуацию. Также в полиции ссылаются на Национальное антикоррупционное бюро. Мол, они должны отвечать на эти вопросы.
Местные структуры утверждают: узнали обо всем из новостей, и то случайно. А вот жители Мазуровки заметили, как Николай Чаус бродил по селу длительное время. Однако односельчанина в нем не узнали.
"Где, в нашем районе? Первый впервые слышу. Здесь народу было много, машин. Думал, здесь какое-то совещание под вечер", – рассказал местный житель.
"Не узнали. Знаете, по телевизору показывают, но я не обращаю внимания. Зачем мне этот мужчина? А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "О, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что мужчина его спросил: "Что вы здесь?", а он говорит: "А я судья", – отметила жительница села Мазуровка.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.
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У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
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