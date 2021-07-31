"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе. ВИДЕО

Местные жители села Мазуровка Винницкой области видели гулявшего по селу полуголого мужчину, но не знали, что это экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

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Жители села Мазуровка рассказали, что видели, как судья гулял по селу и "наматывал круги". Уже после задержания судью должны были передать в руки областного отделения полиции в Могилеве-Подольском.

Местная полиция не комментирует, почему судья оказался у работников Службы безопасности. Пресс-секретарь областной полиции сообщила, что они не уполномочены комментировать эту ситуацию. Также в полиции ссылаются на Национальное антикоррупционное бюро. Мол, они должны отвечать на эти вопросы.

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Местные структуры утверждают: узнали обо всем из новостей, и то случайно. А вот жители Мазуровки заметили, как Николай Чаус бродил по селу длительное время. Однако односельчанина в нем не узнали.

"Где, в нашем районе? Первый впервые слышу. Здесь народу было много, машин. Думал, здесь какое-то совещание под вечер", – рассказал местный житель.

"Не узнали. Знаете, по телевизору показывают, но я не обращаю внимания. Зачем мне этот мужчина? А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "О, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что мужчина его спросил: "Что вы здесь?", а он говорит: "А я судья", – отметила жительница села Мазуровка.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.