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"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе. ВИДЕО

Местные жители села Мазуровка Винницкой области видели гулявшего по селу полуголого мужчину, но не знали, что это экс-судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой

Жители села Мазуровка рассказали, что видели, как судья гулял по селу и "наматывал круги". Уже после задержания судью должны были передать в руки областного отделения полиции в Могилеве-Подольском.

Местная полиция не комментирует, почему судья оказался у работников Службы безопасности. Пресс-секретарь областной полиции сообщила, что они не уполномочены комментировать эту ситуацию. Также в полиции ссылаются на Национальное антикоррупционное бюро. Мол, они должны отвечать на эти вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заявляет, что не "похищала" экс-судью Чауса, а он сам попросил вызвать сотрудников спецслужбы

Местные структуры утверждают: узнали обо всем из новостей, и то случайно. А вот жители Мазуровки заметили, как Николай Чаус бродил по селу длительное время. Однако односельчанина в нем не узнали.

"Где, в нашем районе? Первый впервые слышу. Здесь народу было много, машин. Думал, здесь какое-то совещание под вечер", – рассказал местный житель.

"Не узнали. Знаете, по телевизору показывают, но я не обращаю внимания. Зачем мне этот мужчина? А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "О, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что мужчина его спросил: "Что вы здесь?", а он говорит: "А я судья", – отметила жительница села Мазуровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда СБУ списывает схемы у ФСБ - это и стыдно, и тревожно": адвокат Новиков сравнил похищения Чауса и Савченко

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

Винницкая область (1053) СБУ (20155) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+56
Кожен з нас Чаус!

"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе - Цензор.НЕТ 4895

"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе - Цензор.НЕТ 5770
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31.07.2021 16:07 Ответить
+51
НІТ!!!То все Порох!!!Ось доказ

"Гулял босиком, в одних шортах, наматывал круги": жители Мазуровки на Виннитчине рассказали о пребывании Чауса в их селе - Цензор.НЕТ 9081
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31.07.2021 16:10 Ответить
+42
"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі - Цензор.НЕТ 9193
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31.07.2021 16:23 Ответить
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Включив дурака? На дурку косить падло...
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31.07.2021 19:51 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html

У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
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31.07.2021 22:54 Ответить
тепер зрозуміло чому ОПУ виставило учора Мішу Подоляка віддуватися про перегонки жаб за гадюками з чаусом...
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31.07.2021 22:57 Ответить
есть мнение ,что ликвидировать чауса все боятся .....есть пример Пукача, который сидит пожизненно за убийство Гонгадзе по приказу Кучмы. А зе-лупе до Кучмы ой как далеко
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01.08.2021 18:26 Ответить
ЧЕКАЧАУС !)
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01.08.2021 06:43 Ответить
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ЕЩЁ ПАРУ ТЫСЯЧ ТАКИХ ОСТАЛОСЬ !!!
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01.08.2021 06:44 Ответить
Очевидно что Чауса никто не похищал. Набухался бормотухи и крыша поехала.Вот и вся история.
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01.08.2021 13:53 Ответить
Це було зрозуміло... Але як тут місяцями доморощені запроданці і українофоби паплюжили свою країну перед "європейськими" молдаванами і румунською парафутою Санду. І "спецслужби викрали, і везли в багажнику і через посольство, і якісь фотографії показували, і вологі фантазії комісії Настасе, і щелепу Чаусу вивернули... і посварилися з Молдавією, і порушили добросусідство... і Зеленський не брав слухавку"... А зараз нічого толком зварганити не можуть.
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01.08.2021 14:21 Ответить
Два дебіла-єта сіла.
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01.08.2021 21:25 Ответить
"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі - Цензор.НЕТ 6828
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01.08.2021 15:18 Ответить
Сколько можно живать эту куету.
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01.08.2021 15:21 Ответить
Для чого ти береш до рота всяку куєту?
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01.08.2021 21:26 Ответить
"Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі - Цензор.НЕТ 5290

...
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01.08.2021 18:43 Ответить
Чаус - простий дядко з народа, ходить пішки у шортах. Голосуй за Чауса!
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01.08.2021 22:41 Ответить
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