Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина, буду стрелять по хохлам, - после задержания мужчина заявил, что шутил. ВИДЕО
Уроженец Марьинки Донецкой области стрелял по прохожим из окна в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексея Билошицкого.
Судя по опубликованному им видео, инцидент произошел неподалеку от торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве.
"Буду стрелять по хохлам", - среди прочего говорит мужчина и делает выстрел, после чего добавляет: "Надеюсь, попал".
"Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России", - говорит стрелок в аудиосообщениях.
После начинается оперативная запись, на которой мужчина утверждает, что неудачно пошутил и таким образом "хотел устроить провокацию".
"Это была просто шутка. Я понимаю, что я перегнули палку с такой шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию. Я это сделал исключительно по той причине, что считал, что это покажется смешным людям, с которыми я общался. И я никогда не поддерживал ни "ДНР", ни Россию, ни Путина", - сказал он.
Правонарушитель задержан, добавил Билошицкий в посте.
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Американцы все прекрасно поняли и они еще "поблагодарят" тех кто это организовал)))
А з приводу спуску протестних настроїв через бпм - я повністю згідний. США взагалі любить такий метод. У них навіть демократія і вибори це для спуску протестних настроїв, а не для призначення президента чи інших політиків, і все це контролюється через цілу гору запобіжників типу системи виборців та іншого.
Та навіть більше я точно знаю що воно подіяло на суспільство в іншу сторону чим зазвичай нас переконує пропаганда, бо це як маятник. У чорних в кінці навпаки заберуть всі ці расистські преференції що вони отримали раніше. Розмякші білі (ті кого називають зараз самим безправним в сша) *********** та нарешті почнуть боротись за свої права. І в кінцевому результаті це приведе до справжньої рівності. Вже не кажучи за те що суспільство отримало розрядку і ніякої громадянської війни між расами, стратами, та іншим тепер там у них не буде - суспільству спустили пар.
Мозок включи і ПРОЧИТАЙ НАРЕШТІ МІЙ КОМЕНТАР!
Там ні слово про ці події. Він про зовсім інше.
Ты бы и ему и всем показал