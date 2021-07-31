Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина, буду стрелять по хохлам, - после задержания мужчина заявил, что шутил. ВИДЕО

Уроженец Марьинки Донецкой области стрелял по прохожим из окна в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексея Билошицкого.

Судя по опубликованному им видео, инцидент произошел неподалеку от торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве.

"Буду стрелять по хохлам", - среди прочего говорит мужчина и делает выстрел, после чего добавляет: "Надеюсь, попал".

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"Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России", - говорит стрелок в аудиосообщениях.

После начинается оперативная запись, на которой мужчина утверждает, что неудачно пошутил и таким образом "хотел устроить провокацию".

"Это была просто шутка. Я понимаю, что я перегнули палку с такой шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию. Я это сделал исключительно по той причине, что считал, что это покажется смешным людям, с которыми я общался. И я никогда не поддерживал ни "ДНР", ни Россию, ни Путина", - сказал он.

Правонарушитель задержан, добавил Билошицкий в посте.

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