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Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина, буду стрелять по хохлам, - после задержания мужчина заявил, что шутил. ВИДЕО

Уроженец Марьинки Донецкой области стрелял по прохожим из окна в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу первого заместителя директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексея Билошицкого.

Судя по опубликованному им видео, инцидент произошел неподалеку от торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве.

"Буду стрелять по хохлам", - среди прочего говорит мужчина и делает выстрел, после чего добавляет: "Надеюсь, попал".

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"Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России", - говорит стрелок в аудиосообщениях.

После начинается оперативная запись, на которой мужчина утверждает, что неудачно пошутил и таким образом "хотел устроить провокацию".

"Это была просто шутка. Я понимаю, что я перегнули палку с такой шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию. Я это сделал исключительно по той причине, что считал, что это покажется смешным людям, с которыми я общался. И я никогда не поддерживал ни "ДНР", ни Россию, ни Путина", - сказал он.

Правонарушитель задержан, добавил Билошицкий в посте.

Также смотрите: Драка со стрельбой произошла в Киеве, есть раненый, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25513) Нацполиция (16458) стрельба (3251) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+67
Исторический экскурс.
На Донбассе распространен такой термин, как "воскресные дети".
После войны на Донбасс требовались "рабочие руки" - восстанавливать порушенную немцами угольную промышленность. Кроме уголовников и предателей, так милых сердцу электората "Партии регионов"
на Донбасс массово свозили и иных приверженцев физического труда - любителей помахать лопатой на свежем воздухе с двумя неполными классами образования. Работа находилась для всех - днем пролетарии разгребали говны, а вечерами массово напивались и убывали в вытрезвители, где, окруженные душевным теплом и медикаментозным вмешательством, культурно отдыхали в теплой компании таких же пьяных идиотов. Но первое место среди ценителей обильных возлияний уверенно держали духовные наследники Алексея Стаханова.
В пятницу вечером та часть контингента, которая в криминальных сводках числилась "шахтерами", массово вылезала из шахт и, побросав отбойные молотки и каски, стремглав неслась прямо к магазину, где моментально отоваривалась горячительным на все предстоящие выходные. Зверская часть купленного выпивалась прямо на месте и занюхивалась рукавом - не бояре, чай, перебьёмся! К чудом дотащенному домой стремительно готовилась экспериментальная закуска и начинался восторг души. Всю субботу шахтер с сожительницей адски бухали, хором распевая "Спят курганы темные" и "Губит людей не пиво", а в воскресенье решительно отринув алкогольный угар переходили к т.н. "плотским утехам". Чутка опохмелившись и обмахнув с хера угольную пыль, наш герой мастерски заправлял под хвост своей милой - такой же пропитой дегенератке - и, булькая рассолом, жарил боевую подругу от всей пролетарской души - вдумчиво и безкомпромисно. Разве что на гармошке не играл.
Спустя 9 месяцев к радости родителей на свет появлялся наследник, надежно защищенный от военкомата и маршевых рот звучным диагнозом "умственная недостаточность". В медицинских кругах в строгом соответствии с днем зачатия данный тип граждан стал именоваться "воскресные дети", со всеми вытекающими. Когда количество подобных наследников перевалило за определенный порог власть очухалась и продажу водки чуток подсократила. Но было поздно. Родились ЗЕдебилы - электорат Партии Рабов и Таёжного Союза.
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31.07.2021 22:53
+50
Вот что 95 квартал с людьми делает.
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31.07.2021 22:46
+49
Шел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина, буду стрелять по хохлам, - после задержания мужчина заявил, что шутил - Цензор.НЕТ 8384
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31.07.2021 22:47
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Страница 3 из 3
не трынди! в США блек лив метерс было ОЧЕНЬ НУЖнО! Таким образом слили всю накачку кремляди , которую они делали неграм! Под Трамповский переворот. Иначе была угроза гражданской войны в США! После этого случая уже много раз ликвидировали черных преступников - и ничего подобного БОЛЬШЕ НЕ ПРОИСХОДИЛО! Это был единственный выход как утилизировать или хоть купировать спецоперацию казламордых!
Американцы все прекрасно поняли и они еще "поблагодарят" тех кто это организовал)))
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01.08.2021 18:53 Ответить
Для нього це заскладно. Він прочитати коментар не осилив. Приплів сюди зовсім іншу тему і зробив це так ніби я про це писав.

А з приводу спуску протестних настроїв через бпм - я повністю згідний. США взагалі любить такий метод. У них навіть демократія і вибори це для спуску протестних настроїв, а не для призначення президента чи інших політиків, і все це контролюється через цілу гору запобіжників типу системи виборців та іншого.
Та навіть більше я точно знаю що воно подіяло на суспільство в іншу сторону чим зазвичай нас переконує пропаганда, бо це як маятник. У чорних в кінці навпаки заберуть всі ці расистські преференції що вони отримали раніше. Розмякші білі (ті кого називають зараз самим безправним в сша) *********** та нарешті почнуть боротись за свої права. І в кінцевому результаті це приведе до справжньої рівності. Вже не кажучи за те що суспільство отримало розрядку і ніякої громадянської війни між расами, стратами, та іншим тепер там у них не буде - суспільству спустили пар.
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01.08.2021 19:34 Ответить
Погоджуюсь на сто відсотків.
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01.08.2021 20:15 Ответить
Ппц у тебе проблеми із інтелектом.
Мозок включи і ПРОЧИТАЙ НАРЕШТІ МІЙ КОМЕНТАР!

Там ні слово про ці події. Він про зовсім інше.
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01.08.2021 19:21 Ответить
Бо ми живемо в Україні. ЗеУкраїні, нажаль. І нічого йому за це не буде, повірте. Принаймні,н нічого серйозного.
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01.08.2021 20:59 Ответить
Наверное потому что тебя там не было.
Ты бы и ему и всем показал
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01.08.2021 21:22 Ответить
а нефик было всю нечисть из даунецка пускать в 2014 к людям
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01.08.2021 16:56 Ответить
Если такое происходит в Киеве,то, страны у нас нет, а есть большое ОБЩЕЖИТИЕ, населённым ПЕРЕСІЧНЫМИ, как нас пренебрежительно называет власть.
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01.08.2021 17:21 Ответить
Дегенерату поламати рудименти,щоб повзало.
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01.08.2021 17:56 Ответить
Мразь обыкновенная. Не должно быть таких в Украине.
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01.08.2021 18:35 Ответить
зе избиратели, они такие)))) что у них, что у ихнего лидера шутки плоские, то про термос, то про украину проститутку
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01.08.2021 19:07 Ответить
По морді видно що він планує втечу,прямо з середини мосту у Дніпро.І свідків повно як він сам стрибне.
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01.08.2021 19:48 Ответить
Це створіння, до речі, з Донецька
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01.08.2021 21:19 Ответить
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