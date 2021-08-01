В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе. ВИДЕО

В Черкассах группа байкеров из Одессы жестоко избила местного жителя и его девушку, после чего повредила автомобиль молодых людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еспресо.TV.

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По данным черкасского издания ВиЧЕрпно, группа байкеров из Одессы напала и избила молодую пару из-за того, что они на своем авто обогнали их колонну. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.

Отмечается, что молодую пару окружили байкеры и начали их бить. При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. И после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.

Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней все стекла.

"Девушка рассказала, что на трассе они обогнали колонну байкеров, которым это не понравилось. Они начали кричать им, плевать на машину и бить цепями", - отмечает издание.

После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.