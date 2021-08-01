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В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе. ВИДЕО

В Черкассах группа байкеров из Одессы жестоко избила местного жителя и его девушку, после чего повредила автомобиль молодых людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еспресо.TV.

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По данным черкасского издания ВиЧЕрпно, группа байкеров из Одессы напала и избила молодую пару из-за того, что они на своем авто обогнали их колонну. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.

Отмечается, что молодую пару окружили байкеры и начали их бить. При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. И после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.

Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней все стекла.

"Девушка рассказала, что на трассе они обогнали колонну байкеров, которым это не понравилось. Они начали кричать им, плевать на машину и бить цепями", - отмечает издание.

После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Автор: 

байкеры (122) избиение (9797) Черкассы (834)


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Топ комментарии
+59
Не зря их нормальные водители ненавидят.
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01.08.2021 12:07
+52
видео смотрел? шакальі накинулись толпой. причиньі не важньі
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01.08.2021 12:21
+42
явно "ночные волки" путлера...
В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе - Цензор.НЕТ 4252

В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе - Цензор.НЕТ 9652
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01.08.2021 12:14
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Страница 5 из 5
Мда, я как-то о байкерах был лучшего мнения.
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01.08.2021 21:44 Ответить
Шакалы. Гандоны. Всех пересажать без сожаления. А еще лучше отгрохать и посадить. Чтоб инвалидами всю жизнь ползали.
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01.08.2021 21:55 Ответить
Мотоциклисты эти ******* уже всех. Особенно ублюдки, ездящие по ночам без глушителей под окнами. А этих байкеров- повесить ***** вдоль дорог вместе с их ******* и драндулетами
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01.08.2021 22:16 Ответить
Зелупа грає в близькість до нарiду...ЗеБiли будуть в захватi )
бере, мабуть, приклад з фрау Меркель, ще однiєi гебешноi консерви...

У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 7060




У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 1188
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01.08.2021 23:06 Ответить
правда, треба говорити правду, Меркель грошi вкладникiв Привату разом з бородатою бабою каломойшею, на вiдмiну вiд шмарклi, не крала... живе досить скромно, такоi нерухомостi,як Зелупа, точно не має...


У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 1077




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01.08.2021 23:11 Ответить
курва вона німчацька, просто курва у Кремля на фінансування.
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01.08.2021 23:45 Ответить
ну, це не доведено 100-вiдсотково...
хоча пiдозри, що вона на гачку через якийсь компромат є...але правда i те, що Меркель точно не краде у нiмцiв...
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01.08.2021 23:50 Ответить
Це звісно перебільшення, я не слідчий, як що був би їм, то Меркель вже сиділа разом з Зе.
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01.08.2021 23:52 Ответить
У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 5149
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01.08.2021 23:17 Ответить
У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі - Цензор.НЕТ 3846
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01.08.2021 23:17 Ответить
Сколько стоит нормальный байк рассказывать надо ? В сто раз дороже той колымаги которую они раскурочили. Мешают нормальным пацанам ездить по дорогам всякие развалюхи, берегитесь нищеброды
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01.08.2021 23:11 Ответить
у всех своё понимание термина "нормальный байк". Кому и "иж-планета" - байк. Там ещё байкершу можно в коляску посадить...
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01.08.2021 23:43 Ответить
Ага, байкершу в коляску посадить, а ****** байкера, посадить на хрен.
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12.08.2021 19:26 Ответить
Та треба нішебродам зібраться і всіх багатіїв і байкерів ...пустить у вічну пам'ять
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02.08.2021 12:55 Ответить
Це рєшається просто - достається з кобури вогнепальна зброя (не травмат), стріляєтся по ногам, потім вже хай суд розбирається.
Як там було не зрозуміло, як що мотоциклистам просто не сподобалось що їх обігнали, то це одне, а як що водій автівки когось підрізав на мотоциклі, це вже інша справа. У нас в країні як перщі, так і другі не мають поваги один до одного, звідсілля стільки конфліктів на дорозі.
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01.08.2021 23:43 Ответить
в цивилизованных странах если кто кого подрезал, то вызывается полиция, демонстрируется видео с регистратора и виновник получает наказание шекелем. А если толпа погонщиков пердоциклов превосходящими силами одолела того несчастного типа - никакое подрезание это не оправдывает.
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01.08.2021 23:45 Ответить
Це і є відсутність поваги один до одного, зброя від такого добре лікує.
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01.08.2021 23:54 Ответить
мне почему-от верится, что шанс на то, что у пердоциклёров будут валыны, гораздо выше, чем на то, что валына будет у обладателя того ржавого корча.
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02.08.2021 00:10 Ответить
зброя не лікує ні від чого. Просто правий той, хто перший стріляє, а стрілятимуть усі. Подивіться статистику в США і не верзіть дурниць більше. Там Донбас у кожному штаті.
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02.08.2021 21:21 Ответить
Як скажеш кацап - а ще вони знищили індіанців, чому ти не написав.
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02.08.2021 21:24 Ответить
я не кацап, бо я проти дикості російської, це ти кацап, бо хочеш тут чечню влаштувати
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02.08.2021 23:37 Ответить
Як скажеш Лахта
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03.08.2021 18:31 Ответить
НЕ скажи, не скажи. Первое время так и будет, это да. В течении полу-года - года, особи особо резвые отстрелят друг друга (и хорошие и плохие в замес попадут, это точно) НО вот потом у оставшейся братии, мозг нормализуеться, что ты стрельнешь и в ответку может прилететь (и не факт что у тебя будет больше калибр)!!
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06.08.2021 12:55 Ответить
в сша не перестреляли. ни у кого не нормализовался мозг. Сначала стреляют и не думают. Прилетает ВСЕГДА совершенно левым людям. Гугли Запорожье Аристократ. Вот к чему приведет это всё.
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06.08.2021 16:33 Ответить
А кто просил этого безголового типа поджидать этих байкеров на стоянке с монтировкой в руках? Кто мешал ему попросту ехать по своим делам? И кто ему после всего этого лекарь?
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02.08.2021 00:42 Ответить
Может он не успел удрать. Навалилась толпа и пришлось "принять бой".
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02.08.2021 01:25 Ответить
Да ну, какой там "не успел" - он именно стоял и ждал, пока байкеры приедут.
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02.08.2021 08:44 Ответить
Может, у него кончился бензин.
А кто мешал "байкерам" проехать мимо ?
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02.08.2021 02:52 Ответить
Не надо фантазировать - драка не на заправке произошла, а на парковке АТБ.

"А кто мешал "байкерам" проехать мимо ?"

Ві перепутали, это вы этого гопника с монтировкой невинной жертвой пытаетесь выставить - я же считаю, что там обоюдная вина.
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02.08.2021 08:44 Ответить
Он остановился, чтобы они наконец уехали.
Но они вернулись к нему, окружили и избили.
ГРУППОВОЕ НАПАДЕНИЕ с нанесением, с применением холодного оружия.
Уголовные статьи.
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02.08.2021 09:44 Ответить
Слушай, я уже понял, что ты ненавидишь байкеров, но за чем же на столько топорно врать?
Ведь информация известна - он таки обогнал колонну и уехал вперед, на ближайшей парковке остановился, достал монтировку и ждал. А холодное оружие было в руках у этого гопника, если монтировка - это холодное оружие..
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02.08.2021 13:02 Ответить
На відео - він стоїть і не нападає.
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02.08.2021 10:12 Ответить
Перед початком відео він зупинився (хоча нібито кудись поспшав, бо ж колонну по зустрічній обганяв), дістав монтировку з багажнику і чекав на байкерів. Якщо б він не бажав дратися - він би не зупинявся і не чекав би.
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02.08.2021 13:01 Ответить
"Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати на них, плювати на машину і бити ланцюгами", Джерело: https://censor.net/ua/v3280240
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02.08.2021 14:34 Ответить
Це зі слів однієї сторони. І це - явна брехня, бо просто обгін не міг визвати такої агресії.
А от якщо послухати ще й іншу сторону - все стає на місця - бо ці гопнікі не просто обгоняли колону байкерів - вони її обганяли по зустрічній. Після чого, уникаючи лобового зіткнення із авто, що іхало на зустріч - різко в'їхали у середину колони байкерів, що спричинило аварійне гальмування всієї колони і аварійну ситуацію з вильотом декого на зустрічну смугу.
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02.08.2021 19:28 Ответить
Супер ... повинні були записати номери і подати заяву у поліцію. Подзвонити у поліцію.
Тепер сядуть.
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02.08.2021 22:43 Ответить
А вони нібито подзвонили у поліцію і поїхали собі далі, але на найближчій парковці їх зустрів той самий бичок з монтировкою.
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03.08.2021 00:26 Ответить
То нащо було бити, якщо поліцію визвали ? Це картина маслом - півник з монтировкою погрожує переляканим байкерам !!
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03.08.2021 18:50 Ответить
Пывник наривався після того, як був дуже неправий - дехто з байкерів не стримався. Півник отримав своє, вони отримають своє.
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03.08.2021 20:54 Ответить
Есть одно но)
Движение транспортных средств в колоннах
25.1
На каждом транспортном средстве, движущемся в составе колонны, устанавливается опознаватель­ный знак «Колонна» предусмотренный подпунктом «є» пункта 30.3 настоящих Правил, и включается ближний свет фар.

Комментарий

Опознавательный знак может не устанавливать­ся, если колонну сопровождают оперативные транс­портные средства с включенными красным, синим и красным, зеленым или синим и зеленым проблес­ковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами.

Комментарий

25.2
Транспортные средства должны двигаться в колонне только в один ряд как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев, когда они сопровождаются оперативными транспортными средствами.

25.3
Скорость движения колонны и дистанция между транспортными средствами устанавливаются стар­шим колонны или по режиму движения головной ма­шины в соответствии с требованиями настоящих Правил.

25.4
Колонна, движущаяся без сопровождения оператив­ными транспортными средствами, должна быть раз­делена на группы (не более пяти транспортных средств в каждой), дистанция между которыми долж­на обеспечивать возможность обгона группы другими транспортными средствами.

25.5
В случае остановки колонны на дороге на всех транс­портных средствах включается аварийная сигнали­зация.

25.6
Другим транспортным средствам запрещается зани­мать место для постоянного движения в колонне.
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04.08.2021 01:39 Ответить
Ты шо, в "жопе же не кругло" Надо обязательно наказать "нас же многа, мы же банда"!!! Вы банда ублюдков тупорылых, раз, два три "проканает" такой закидон, на сотый напоретесь на чувака с АК-74, и вас там тройка пятерка ********* ляжет с прострелянными ногами, и будите передачи руками переключать всю оставшуюся жизнь!
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06.08.2021 13:03 Ответить
тонкий намек на вашу родину ребе?
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02.08.2021 01:15 Ответить
Ребе? Если вы намекаете на это, то Израиль - не единственное цивилизованное государство в мире
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02.08.2021 01:26 Ответить
но шекели ходят только в Израиле а вот ребе есть везде
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02.08.2021 01:57 Ответить
Ну так как вы думаете от какого слова пошло "евро"? .
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02.08.2021 02:06 Ответить
опять мы?
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02.08.2021 02:47 Ответить
тогда уж берем выше-от какого слова произошла Европа?
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02.08.2021 03:46 Ответить
Вот это называется "зрить в корень"
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02.08.2021 10:35 Ответить
"Чєтирє колєса вєзут тєло, а два - душу". Духовна двоколісна бидлота, нічого не скажеш
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02.08.2021 00:14 Ответить
4 колеса везут тело, а 2 колеса - полтела.
Нижние.
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02.08.2021 12:05 Ответить
І ще наочне свідчення про "повагу" байкерів до людей та "дотримання" ними Правил Дорожнього Руху:
На відео видно як колона цих байкерів, повернувши з вулиці, зупиняється прямісенько на пішоходному переході, заблокувавши можливість двом жінкам з дитиною безпечно перейти через провулок.
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02.08.2021 02:58 Ответить
До моменту що трапилось ви не знаєте що було ДО. Можливо це була провокація цієї пари...
Але ви побачили лише те що подали... Мабуть ви голосували чи галасували за слугзради
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02.08.2021 08:19 Ответить
Провокація...Яка різниця ??
Байкери побили автівку і людей. Однозначно в тюрягу всіх.
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02.08.2021 09:04 Ответить
Божечкі. Як просто. Наслідки, а не причина. І повторюю ви там не були і не знаєте чого так трапилось. І так, виродки є які дискредитують сам рух.
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02.08.2021 09:12 Ответить
Так. Наслідки. Бити людей ніхто не має права.
За порушення цих прав - тюряга.
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02.08.2021 09:24 Ответить
Ви даремно нервуєтесь. Тут всерівно Закон буде на стороні постраждалих - груповий напад, побиття, тілесні ушкодження, пошкодження транспортного захисту.
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02.08.2021 10:15 Ответить
Причина одна и явная нарушение законов и правил тн байкерами.
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02.08.2021 11:00 Ответить
то які ж то байкери, збіговисько шавок.Їх там п"ятеро на одного вискочило чи більше? Ще б десяток наскочило одного калічити, а дівчину взагалі чого чіпати? Руку на жінку піднімає лише особа з розумом та мишленням козла.
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02.08.2021 13:00 Ответить
Розумні люди на провокації не ведуться.
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02.08.2021 09:49 Ответить
Какие конченые быдломрази!Скоты!Не люди!
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02.08.2021 07:41 Ответить
Мало війни на Донбасі! Давайте ще "воювати" на дорогах. Що ж ми за народ такий (Яворівський).
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02.08.2021 08:08 Ответить
бидлячій
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02.08.2021 21:21 Ответить
А нічого, що немає до того як це трапилось?
Можливо ота особа та її чоловік вели себе як путька?
Ні? С... Деза і вирвані моменти з контесту...
Давайте 73% накидуйте... Аналізувати це ж б.... так тяжко
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02.08.2021 08:17 Ответить
Ти не бистрий ти тупий...
Відповідь на провокацію повинна бути адекватною... Око за око, зуб за зуб..
Давай докази, що ця пара згвалтувала-побила-колону байкерів, і я повністю підтримаю тебе...
А інакше ти просте групове ЧМО...
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02.08.2021 09:25 Ответить
Можна не погодитись з думкою, можна висказатись негативно але ображати і хамити. Ну це рівень виховання. Тому і спілкування з такою гарною людиною залишаю таким же г людям.
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02.08.2021 22:12 Ответить
А может байкеры кого-то убили до этого инцидента и им нужно дать пожизненное? Можно еще пофантазировать, а можно сказать, что независимо от того, что происходило до начала видео, действия мотоциклистов подпадают под действие статей уголовного кодекса.
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02.08.2021 09:38 Ответить
Правильно, тут не повна інфо*.
Але я уявляю колонну байкерів - зайняли усі смуги і чвалом собі їдуть. Ну люде їх і обігнали. Мо* і бібікнув, бо набридло за ними теліпати.
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02.08.2021 10:18 Ответить
А Закон то що хопний папір...Чому в поліцію не звернулиьс ...байкери на порушення..чи зразу всіх треби бить і убивать? Як що так тоді адекватка байкерам буде і тобі теж... Посадять за групове насилля.. не посадать ... поїмо пиріжків байкерських.. А нархія так анархія .. Закон так закон Вибирайте люди все від вас ...жалежить але думаю що буде повна Ж...для байкерів в любому випадку
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02.08.2021 12:05 Ответить
И кого то уже задержали?
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02.08.2021 10:39 Ответить
Шоблою пи ...ть дівку та хлопця це побидлячому. В 70-80 х роках в нас на вуличних бійках діяв свій кодекс честі лежачого не били, хлопця який гуляв з дівкою при ній не чіпали якщо він навіть був винен чи падлюка. Зараз бидлячий бєзпрєдел.... Кольт вирішить справу. Тільки зброя змусить вести себе чемно та обачно...
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02.08.2021 11:41 Ответить
тільки кольти носитимуть саме байкери і стрілятимуть у все що рухається. Буде прилітати в дітей, жінок, в домівки ітд
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02.08.2021 21:23 Ответить
А тут лежачу дівку за волосся бугай тягне. Смерть такому!!!
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02.08.2021 11:44 Ответить
Да ...аааа люди ви зовсім поохрінівали... бачу хочете анархіїї ну такої яку ви робите... добре ...До речі як що о цих за групове насилля не посадити ... ім буде Ж назавжди...
так що народ ви хочете до Европи чи анархіїї кожному своєї ???? )))
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02.08.2021 11:59 Ответить
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