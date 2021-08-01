Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В курортном Бердянске к морскому побережью прибило тонны зеленых водорослей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный портал PRO.berdiansk.biz.
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"В последние дни июля, природа приготовила очередное испытание – морская трава, которая заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе", - пишет издание.
По словам отдыхающих, чтобы пройти водоросли, необходимо отойти на 10-15 метров в воду.
Отмечается, что арендаторы 3-го городского пляжа наняли бульдозер для уборки целых гор морской травы. Они жалуются, что городские власти никак не способствуют решению этой проблемы.
Но вот на пляжах микрорайона Слободка с уборкой морской травы пока что не спешат.
Отметим, раньше коммунальные работники "отличились" тем, что "убирали" водоросли с пляжей обратно в море.
Хотя водоросли — это не единственное, что портит туристам отдых на украинских курортах. Раньше они сообщали о нашествии медуз, морских блох, божьих коровок и погодных явлениях.
Также сообщалось, что из-за ухудшения качества морской воды Госпродпотребслужба вообще рекомендует пока что не купаться в Азовском море.
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из этих водослей чего полезное можно извлечь..может морская капуста или топливо на зиму?
https://kirillovka.ks.ua/webcam-berdyansk-locman/
и медузы китайцы собирают и едят
-
можешь в ютубе поглазеть что получится)
не ты первый, как оказалось)
- или это просто болтовня?
топливо для тэс