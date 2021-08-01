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Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В курортном Бердянске к морскому побережью прибило тонны зеленых водорослей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный портал PRO.berdiansk.biz.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В курортном Бердянске нашествие медуз. ВИДЕО

"В последние дни июля, природа приготовила очередное испытание – морская трава, которая заполонила практически все пляжи в Бердянском заливе", - пишет издание.

По словам отдыхающих, чтобы пройти водоросли, необходимо отойти на 10-15 метров в воду.

Отмечается, что арендаторы 3-го городского пляжа наняли бульдозер для уборки целых гор морской травы. Они жалуются, что городские власти никак не способствуют решению этой проблемы.

Но вот на пляжах микрорайона Слободка с уборкой морской травы пока что не спешат.

Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 01
Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 02
Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 03
Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 04
Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 05
Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 06
Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей 07

Отметим, раньше коммунальные работники "отличились" тем, что "убирали" водоросли с пляжей обратно в море.

Хотя водоросли — это не единственное, что портит туристам отдых на украинских курортах. Раньше они сообщали о нашествии медуз, морских блох, божьих коровок и погодных явлениях.

Также сообщалось, что из-за ухудшения качества морской воды Госпродпотребслужба вообще рекомендует пока что не купаться в Азовском море.

Автор: 

Азовское море (1604) Бердянск (443)


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Топ комментарии
+9
Паук птицеед. Сбежал себе из какого-нибудь контактного зоопарка.
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01.08.2021 15:37
+5
Скидывайте водоросли на пожары в Турции!!
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01.08.2021 15:26
+4
Как мне кажется- это мелочевка, по сравнению с вот этим(!!!) чудом, появившемся в Кирилловке. Я такого просто не представлял себе! Как вам паучок???

Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей - Цензор.НЕТ 6839
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01.08.2021 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Скидывайте водоросли на пожары в Турции!!
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01.08.2021 15:26 Ответить
Ну таки раньше её собирали и бригады были специальные лучше камки утеплителя нет .не гниёт .мыши не живут. не горит базальты с пенопластом и близко не сравнятся .для чердаков лучше и быть не может
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01.08.2021 16:49 Ответить
Как мне кажется- это мелочевка, по сравнению с вот этим(!!!) чудом, появившемся в Кирилловке. Я такого просто не представлял себе! Как вам паучок???

Не медузами едиными: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей - Цензор.НЕТ 6839
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01.08.2021 15:29 Ответить
Паук птицеед. Сбежал себе из какого-нибудь контактного зоопарка.
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01.08.2021 15:37 Ответить
Дело в том, что он там не один оказался, в статье пишут о нашествии таких особей, об оккупации гостиничных номеров! О, как! И видео там весьма убедительное.
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01.08.2021 15:39 Ответить
Ну киньте ссылочку на видео.
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01.08.2021 16:22 Ответить
Щас попробую найти... это с утречка было...
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01.08.2021 16:26 Ответить
https://crimezone.in.ua/proishestviya/5294-v-kirillovke-kurortniki-zhalujutsja-na-nashestvie-ogromnyh-paukov-video.html
Вот тут...
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01.08.2021 16:28 Ответить
Фото одного паука, а на видео совсем другие пауки. Таких в августе и у меня во дворе полно, в Днепропетровской области. Обычное дело. Милые насекомые - мух ловят, вреда не приносят.
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01.08.2021 16:47 Ответить
Та я ж не спорю. Но! Вы обратили внимание на заголовок статьи? Так что- таки Огромные!
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01.08.2021 16:50 Ответить
только даун не знает, что в траве могут жить ядовитые пауки. и лазят там босиком
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01.08.2021 17:05 Ответить
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01.08.2021 17:40 Ответить
На видео они мелкие. А може конкуренты Кирилловки такое выложили.
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01.08.2021 17:16 Ответить
южнорусский тарантул для нас не новость. а такой паук не местный.
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01.08.2021 17:04 Ответить
и большой он вырастает только в средней азии. а у нас 5-7 см, еще и не кусается. пусть ловит себе комаров мирно
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01.08.2021 17:07 Ответить
дело в том, что ты тупой провокатор
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01.08.2021 17:06 Ответить
Та ты шо? А ты острый провокатор или просто тупая свинья? Похоже и то, и другое.
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01.08.2021 17:12 Ответить
это биологическое оружие со стороны рф...выкуривают курортников, сеют недоброе настроение среди местных...
из этих водослей чего полезное можно извлечь..может морская капуста или топливо на зиму?
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01.08.2021 15:39 Ответить
добавка на корм рогатым
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01.08.2021 15:56 Ответить
Это ********** с хрена Путена сорвалася
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01.08.2021 17:03 Ответить
фейк
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01.08.2021 17:25 Ответить
то фигня а вот мокрицы ттам да....))
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01.08.2021 17:29 Ответить
какой дебил ездит на это сраное озеро
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01.08.2021 15:30 Ответить
ну ты бы поехал? там каждый год такая срань
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01.08.2021 15:49 Ответить
где ты видел культуру на этом форуме? почитай- зесрань, порохосос, через одно
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01.08.2021 17:41 Ответить
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01.08.2021 18:13 Ответить
В червні там класно.
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01.08.2021 15:57 Ответить
Что за бред и кстати откуда знаешь про каждый год если не ездил
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01.08.2021 16:43 Ответить
знакомые в покровске, каждый год ездят, клянутся больше ни ногой, но так как ближе , чем на черное, прутся дальше
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01.08.2021 17:39 Ответить
И давно у Польши моря нет? ))
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01.08.2021 19:42 Ответить
температура воды в Балтийском море Ґданськ, Польща 18 °C
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01.08.2021 20:18 Ответить
Не медузами єдиними: пляжі Бердянська завалило тоннами водоростей - Цензор.НЕТ 6426
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01.08.2021 20:21 Ответить
А на косе тоже такая фигня? Кто был подскажите?
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01.08.2021 15:32 Ответить
на косе не видно. либо прибирают быстро.
https://kirillovka.ks.ua/webcam-berdyansk-locman/
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02.08.2021 08:44 Ответить
помста природи
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01.08.2021 15:32 Ответить
Буває...І в нас таке було. Але в пресі не писали.
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01.08.2021 15:41 Ответить
Давно пора строить заводик по переработке медуз в корм для скота. И эту траву можно добавлять. Для витаминизации.
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01.08.2021 15:57 Ответить
Правильро, теперь на пляжах Бердянска будет солярка и масла.
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01.08.2021 16:13 Ответить
а в магазине консервированные и сушеные водоросли ТАКИЕ ДОРОГИЕ !
и медузы китайцы собирают и едят
-
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01.08.2021 16:32 Ответить
ну так собирай и ешь) приятного аппетита)
можешь в ютубе поглазеть что получится)
не ты первый, как оказалось)
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01.08.2021 17:09 Ответить
где смотреть? ссылка?
- или это просто болтовня?
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02.08.2021 01:34 Ответить
Вьетнамцы по активней. Едят.
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01.08.2021 17:50 Ответить
Міотійське болото.
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01.08.2021 16:40 Ответить
Засрали всё ! Такой у нас ,к сожалению менталитет. Можно только удивляться, как нас природа терпит. Если сливать в море что не попадя , сбрасывать неочищенные отходы,удобрения и собственный мусор, то наступает расплата. Не карманы надо набивать у моря ,а беречь его !
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01.08.2021 17:02 Ответить
Так и медуз и водоросли же жрут - не надо зевать
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01.08.2021 17:04 Ответить
и ткань\бумагу наверное можно сварганить. краски, йод, удобрения, топливо для тэс
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01.08.2021 18:22 Ответить
клятий порох. накидал в воду водорослей
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01.08.2021 17:12 Ответить
Не ври! При Порохе - водоросли еще весной вынимали и из Азовского и из Черного и заменяли лилиями и фиалками!
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01.08.2021 17:26 Ответить
А теперь кацапы будут из этого цветника воду откачивать.
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01.08.2021 17:51 Ответить
Не думаю что будут откачивать. У кацапов еще в Крыму и моча осталась и камни с неба - и по пьют и покушают!
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01.08.2021 18:10 Ответить
на ультраривьере -не срачка так болячка...
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01.08.2021 17:24 Ответить
Вся эта хрень с медузами и водорослями в Азовском море начала творится после постройки моста.
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01.08.2021 18:33 Ответить
Оно когда креветки,беляши, кальмары рекламируешь там, где вместо рекламы должно находится место для работы,учить работать руками, головой и мозгами, будут те, кому продажи с креветками беляшами и кальмарами нахрен ...арались, им за работу с того места платят, которое работой обслуживается, а не низкоинтеллектуальным дешевым коблом, я сказала ));
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01.08.2021 19:38 Ответить
а еще комарей забыли - это просто жесть, никогда такого небыло. а вообще по водорослям - напоминает борьбу с ветряными мельницами...
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02.08.2021 00:05 Ответить
Прямо как на Карибах Там тоже саргасы тоннами на берег выносит, и тоже точно так же убирают тракторами или лопатами...
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02.08.2021 06:30 Ответить
Уникальное природное удобрение. Такое на полях разбросать - урожай будет в 2 раза больше. А у нас катастрофа ...
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02.08.2021 10:21 Ответить
 
 