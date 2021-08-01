Польша согласилась оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Тимановской в Токио. ВИДЕО
Посольство Польши в Токио согласилось оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую НОК Беларуси пытается силой вернуть в Минск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская оппозиционная организация "Народное антикризисное управление".
Организация вела переговоры с дипломатическими представительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской. Сейчас известно, что оказать помощь белорусской спортсменке согласились польские дипломаты.
"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", - сообщило НАУ.
По данным организации, сейчас Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что на ситуацию с Тимановской уже отреагировал Международный олимпийский комитет. Сейчас МОК изучает ситуацию со спортсменкой и ждет объяснений от белорусских чиновников.
На этой Олимпиаде спортсменка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась новостью о том, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной Беларуси.
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У мене брат чудово себе почуває в США.
Крім того , з топ-спотсменів такі ж "чудові" шпигуни як з слюсарів та селян ... Вони так багато тренують м"язи , що на інше не мають а ні часу , а ні відповідних знань . Але про спорт вони знаються добре й тому Польша для легкої атлетики вийшла більш привабливою ніж Чехія .
Ви б ще сказали , чому їй й на десятку не збігати .
На 100 метрів й на 400 зовсім інша дихалка ... Дуже мало спрінтерів які мають висші досягнення й на 100 метрів й на 400 . Тим більше серед жінок . Тай в чоловіків - великий Усейн Болт на золото бігає лише 100 й 200 метрів .
Тільки останній дегенерат міг бажати змусити жінку, що 4 роки готувала 100 й 200 метрів збити дихалку на 400 метрах .