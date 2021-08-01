Польша согласилась оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Тимановской в Токио. ВИДЕО

Посольство Польши в Токио согласилось оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую НОК Беларуси пытается силой вернуть в Минск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская оппозиционная организация "Народное антикризисное управление".

Организация вела переговоры с дипломатическими представительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской. Сейчас известно, что оказать помощь белорусской спортсменке согласились польские дипломаты.

"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", - сообщило НАУ.

По данным организации, сейчас Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.

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Кроме того, российские СМИ сообщают, что на ситуацию с Тимановской уже отреагировал Международный олимпийский комитет. Сейчас МОК изучает ситуацию со спортсменкой и ждет объяснений от белорусских чиновников.

На этой Олимпиаде спортсменка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась новостью о том, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной Беларуси.