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Новости Видео Олимпиада-2020
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Польша согласилась оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Тимановской в Токио. ВИДЕО

Посольство Польши в Токио согласилось оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую НОК Беларуси пытается силой вернуть в Минск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская оппозиционная организация "Народное антикризисное управление".

Организация вела переговоры с дипломатическими представительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской. Сейчас известно, что оказать помощь белорусской спортсменке согласились польские дипломаты.

"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", - сообщило НАУ.

По данным организации, сейчас Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские функционеры сняли с Олимпиады спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников

Кроме того, российские СМИ сообщают, что на ситуацию с Тимановской уже отреагировал Международный олимпийский комитет. Сейчас МОК изучает ситуацию со спортсменкой и ждет объяснений от белорусских чиновников.

На этой Олимпиаде спортсменка должна была выступить на дистанции 200 м. Накануне Тимановская возмутилась новостью о том, что ее также заявили на эстафету 4x400 м, и раскритиковала руководство сборной Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7890) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+49
Вот это хорошая новость! Надеюсь, дивчину защитят поляки и не отдадут на растерзание усатому бацьке.
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01.08.2021 18:35
+35
смелая девочка, удачи и здоровья ей в жизни.
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01.08.2021 18:41
+29
ruskij , tot u katorava um uskij , a nepaiti tebe v sraku ?
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01.08.2021 18:41
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Страница 2 из 2
Что, все, тут тебе бонусов не заработать? Вижу, как набирали, дебилов-лизоблюдов так и набирают в белкацапские инфо-войска. Заходи еще на огонек. Демонстрируй свое нутро гнилое. Это лучшая контр-пропаганда.
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01.08.2021 21:24 Ответить
Та ДА, екзклюзивний поц, я думав таких вже не роблять, а вони не по спіралі, а по колу ходять -ніякого, тобі розвитку.. Воно конєшна, простіше, нічого нового придумувати не треба , гб-шні шпори 50-річної давнини взяв і тарабань за грубі гроші.
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01.08.2021 22:39 Ответить
А представляете каково там неграм? Ужасы капитализма, ку-клукс-клан, суды линча, а в родную африку уже не пускают!
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01.08.2021 22:02 Ответить
Пра "...Остальные уползают обратно в свои мухосрански...",- зачотна. Желаю шоб всєм і ісчо.
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01.08.2021 22:57 Ответить
сказочник?)
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01.08.2021 23:25 Ответить
Лучше унитазы мыть на Западе,чем заживо гнить и покалеченым стать в белорусских КГБистских застенках.
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01.08.2021 21:10 Ответить
А я думаю, чому підорашія в лайні потопає, а вони унітази мити не можуть і не хочуть.
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01.08.2021 22:59 Ответить
Не рівняй інших по собі.
У мене брат чудово себе почуває в США.
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02.08.2021 00:04 Ответить
Go away Russian pig!
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02.08.2021 12:25 Ответить
Як їх називали за совка, "нєвозвращенци". Ну що, білоруси, вітаю, ще один крок назад. Зате лавочки чисті і незаплямовані.
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01.08.2021 20:46 Ответить
І таких було сотні!!!)))
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01.08.2021 20:55 Ответить
Спасите девочку! Её просто запытают у Луки!👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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01.08.2021 21:14 Ответить
Свалит - запытают её родителей, тренера, участкового врача и даже уборщицу ДЮСШ, где она занималась. Может лучше пусть едет домой?
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01.08.2021 22:00 Ответить
Нет. Она молодая. Устроит судьбу на Западе.
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02.08.2021 07:45 Ответить
Бацька здурів, Білорусь перетворюється в тюрму🤬
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01.08.2021 21:35 Ответить
Поляки энергично подгребают белорусов под себя. Студенты, теперь вот спортсмены... Такими темпами в Белоруссии останутся только Лукашенко и толпы ментов.
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01.08.2021 21:57 Ответить
яжe-батьки нiкуд нe поєдут
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01.08.2021 22:46 Ответить
ладно над белорусью самолет посадить, но можно попытаться и над токио...
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02.08.2021 00:14 Ответить
только в токио почему не в польшще?
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02.08.2021 01:12 Ответить
Молодец девченка, надрала задницу бульбафюрреру! Не поступилась своим правами!!!
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02.08.2021 11:02 Ответить
усатого гитлера на эшафот!
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02.08.2021 11:12 Ответить
Мудрое решение.
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02.08.2021 11:35 Ответить
Яка дивна подія. Тимановська не виявила бажання у притулку в Чехії, напевно КГБ і ФСБ більше цікава Польща.
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02.08.2021 11:43 Ответить
Дядечку , не судіть усіх по себе ...
Крім того , з топ-спотсменів такі ж "чудові" шпигуни як з слюсарів та селян ... Вони так багато тренують м"язи , що на інше не мають а ні часу , а ні відповідних знань . Але про спорт вони знаються добре й тому Польша для легкої атлетики вийшла більш привабливою ніж Чехія .
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02.08.2021 18:13 Ответить
Это уникальная ситуация: спортсменка(если можно ее так назвать) попросила политического убежища за предоставленное ей право проявить свои качества в третьей дисциплине. Настоящий спортсмен радовался бы: бегу 100 метров; бегу 200 метров; о па на, у меня есть шанс пробежать 400 метров в эстафете. А может быть она показала самый высокий результат в эстафете.
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02.08.2021 13:04 Ответить
Зразу видно , що жодної хвилини Ви не мали справу з великим спортом .
Ви б ще сказали , чому їй й на десятку не збігати .
На 100 метрів й на 400 зовсім інша дихалка ... Дуже мало спрінтерів які мають висші досягнення й на 100 метрів й на 400 . Тим більше серед жінок . Тай в чоловіків - великий Усейн Болт на золото бігає лише 100 й 200 метрів .

Тільки останній дегенерат міг бажати змусити жінку, що 4 роки готувала 100 й 200 метрів збити дихалку на 400 метрах .
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02.08.2021 18:25 Ответить
на диване все дистанции одинаково пробегаются, чего вы там знаете!
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04.08.2021 21:14 Ответить
Рейс 222, так вроде кино называется. А вообще отправьте её на Москву.
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02.08.2021 13:05 Ответить
Бацька с перепугу перепутал Тихановскую с Тимановской.
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02.08.2021 13:26 Ответить
кашмар..... когдато так убегали из совка
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02.08.2021 18:46 Ответить
то ли еще будет. Все кто могут драпнуть - драпнут. Останутся самые неудачливые, озлобятся и будет микропутлерстан 2.0
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04.08.2021 21:16 Ответить
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