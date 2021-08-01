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Рыбалка, закуска и самые дорогие наряды под куполом ВРУ: третий выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

В третьем выпуске "Легко-шоу" не будет Кивы или Тищенко, разве что немного Мендель.

Богдан Буткевич поговорит о рыбалке и закуске, а Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике #Шоубісики разберет самые дорогие наряды народных депутатов и депутаток.

Гвоздь программы - поэтический батл между сатириками Николаем Воськало и Юрком Косминой, в котором они сразятся шутками о политическим (и не только) настоящем.

Специальный гость третьего выпуска "Легко-шоу" - сатирик и автор музыкальных пародий, а также резидент Богдан Процишин.

Оставляйте лайк, комментарий и, конечно же, подписывайтесь на Цензор.НЕТ и Богдана Процишина, а чтобы ничего не пропускать - не забудьте нажать на колокольчик!

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Автор: 

шоу (112) Цензор.НЕТ (137) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Мендель какой частью будет представлена?
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01.08.2021 21:00 Ответить
Филейной
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01.08.2021 21:02 Ответить
Так это к повару путина.
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01.08.2021 21:38 Ответить
krupp..... fon krupp!!!
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02.08.2021 07:05 Ответить
Риболовля, закуска і найдорожчі вбрання під куполом ВРУ: третій випуск "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 957
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01.08.2021 21:45 Ответить
слабые у них выпуски, почти никто не комментит. Нет запала, и творчество слабое. Не в обиду
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01.08.2021 22:16 Ответить
А ще всі пам'ятають, як вони Пороха обпльовували. Доплювались...
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01.08.2021 22:29 Ответить
Не платят вот и нет запала. А сколько запала было Петю критиковать.
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01.08.2021 22:38 Ответить
зебилы вы кого повыбирали в высший (по крайней мере по конституции) орган власти ???
Вирастюк по сравнению с ними просто мальчиш-кибальчиш.....
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02.08.2021 07:54 Ответить
 
 