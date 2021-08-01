Рыбалка, закуска и самые дорогие наряды под куполом ВРУ: третий выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

В третьем выпуске "Легко-шоу" не будет Кивы или Тищенко, разве что немного Мендель.

Богдан Буткевич поговорит о рыбалке и закуске, а Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике #Шоубісики разберет самые дорогие наряды народных депутатов и депутаток.

Гвоздь программы - поэтический батл между сатириками Николаем Воськало и Юрком Косминой, в котором они сразятся шутками о политическим (и не только) настоящем.

Специальный гость третьего выпуска "Легко-шоу" - сатирик и автор музыкальных пародий, а также резидент Богдан Процишин.

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