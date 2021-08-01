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Наев поздравил воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником: "Вы - надежный гарант обороноспособности страны". ВИДЕО

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с Днем Воздушных сил.

Об этом говорится на facebook-странице командования ОС, передает Цензор.НЕТ.

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"Уважаемые боевые друзья! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вы - надежный гарант обороноспособности страны, образец боевой мощи в воздушном пространстве, воплощение победы, доблести и верности. Ежедневно каждый из Вас играет решающую роль в защите Родины, обеспечивая прикрытие и поддержку с воздуха своим собратьям на суше и в море", - подчеркнул Наев.

Он выразил уверенность, что воины "своей упорной службой и успехами в профессиональной подготовке" и в дальнейшем будут достойно продолжать "славные боевые традиции предыдущих поколений защитников неба Украины".

"По случаю праздника выражаю слова благодарности всем военнослужащим, работникам и ветеранам Воздушных сил ВС Украины за проявленное мужество и силу духа!

От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины и от себя лично желаю всем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в Ваших семьях, свершения всех планов и замыслов, согласия и успехов в благородном деле служения нашей Родине ради ее укрепления и процветания! Слава Украине! Вместе победим!", - говорится в поздравлении.

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Автор: 

ВСУ (6584) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+8
Наев поздравил воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником: "Вы - надежный гарант обороноспособности страны" - Цензор.НЕТ 7230

...
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01.08.2021 21:53
+4
а за что его увольнять?
он ни разу в своем поздравлении Московию агрессором не назвал..
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01.08.2021 22:03
+4
а ваши, это кто?
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01.08.2021 22:06
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Завтра и его уволят...
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01.08.2021 21:51 Ответить
а за что его увольнять?
он ни разу в своем поздравлении Московию агрессором не назвал..
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01.08.2021 22:03 Ответить
придет другой - для которого Параша вообще дружественная страна
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01.08.2021 22:06 Ответить
или вообще с паспортом РФ, какой ни будь общий знакомый Киркорова и Зели..
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01.08.2021 22:08 Ответить
Якби ще літаки були не старші за віком за Наєва.
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01.08.2021 22:03 Ответить
Наев поздравил воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником: "Вы - надежный гарант обороноспособности страны" - Цензор.НЕТ 7230

...
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01.08.2021 21:53 Ответить
а наши летчики что... еще не все уволились?
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01.08.2021 21:59 Ответить
а ваши, это кто?
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01.08.2021 22:06 Ответить
А вы вообще самолётом хоть раз летали?а то ,оказывается ,ваши и на корабле ни разу не были...
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01.08.2021 22:56 Ответить
Август самый тяжелый и несчастный для Мавзолейной РАБссии месяц...
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01.08.2021 22:21 Ответить
... самоли это в прошлом, значит девушек делают
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01.08.2021 22:22 Ответить
Генерал Наев мочил Мавзолейное быдло нехило...,но 40 маршалов ССср были круче Наева..., замочили отставного ефрейтора Австро-Венгерской Империи Адольфа Шикльгрубера с одного выстрела...,
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01.08.2021 22:27 Ответить
Також вітаю! Аби нє зельцман!)
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01.08.2021 22:40 Ответить
Круто. Почему зарплаты такие низкие, что народ пачками увольняется, он почему-то не объяснил.
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02.08.2021 00:37 Ответить
Он военачальник, а не финик или министр, чтобы пояснять за з/п.
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02.08.2021 01:45 Ответить
А що,єрмак,зеленський та таран ще не всіх пілотів ВСУ "видавили" з арміі на цівільне життя?
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02.08.2021 08:32 Ответить
 
 