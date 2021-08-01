Наев поздравил воинов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником: "Вы - надежный гарант обороноспособности страны". ВИДЕО

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил с Днем Воздушных сил.

Об этом говорится на facebook-странице командования ОС, передает Цензор.НЕТ.

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"Уважаемые боевые друзья! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вы - надежный гарант обороноспособности страны, образец боевой мощи в воздушном пространстве, воплощение победы, доблести и верности. Ежедневно каждый из Вас играет решающую роль в защите Родины, обеспечивая прикрытие и поддержку с воздуха своим собратьям на суше и в море", - подчеркнул Наев.

Он выразил уверенность, что воины "своей упорной службой и успехами в профессиональной подготовке" и в дальнейшем будут достойно продолжать "славные боевые традиции предыдущих поколений защитников неба Украины".

"По случаю праздника выражаю слова благодарности всем военнослужащим, работникам и ветеранам Воздушных сил ВС Украины за проявленное мужество и силу духа!

От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины и от себя лично желаю всем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в Ваших семьях, свершения всех планов и замыслов, согласия и успехов в благородном деле служения нашей Родине ради ее укрепления и процветания! Слава Украине! Вместе победим!", - говорится в поздравлении.

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