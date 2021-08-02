Стриптиз на дорожном знаке: в Киеве неизвестная девушка в нижнем белье станцевала на виду у полицейских. ВИДЕО

В Киеве неизвестная девушка в нижнем белье станцевала стриптиз на виду у полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, шестом для танца послужил дорожный знак "Пешеходный переход".

На записи видно, что брюнетка забралась на дорожный знак, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.

Видео KIEVMAP

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