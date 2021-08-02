Кулеба: 23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. ВИДЕО
Министерство иностранных дел 23 августа запустит промокампанию об Украине на британском вещателе ВВС.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", представляя мероприятия ко Дню Независимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промовидео Украины", - акцентировал он.
Кулеба отметил, что проект расскажет "многомиллионной аудитории BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей".
Также в сотрудничестве с BBC будет создан специальный раздел об Украине, "открытой для партнерства, инвестиций и международных проектов".
"Промокампания на BBC продлится до ноября, и хотя официально День Независимости уже будет отпразднован, но на самом деле праздник будет продолжаться во всем мире", - отметил министр.
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Когда реальными делами займетесь???
рейтинги будуть офігенними
Над пропастью во ржи.
я себе поставил эф. антену, +у меня тюнер и - 40 каналов. Ни за что не плачу ни копейки.
Надо посмотреть ввс, зашел на сайт и посмотрел. Зачем платить??
1. К.Тимошенко отправился к клоуну, чтобы тот подписал закон про реструктуризацию и списанию долгов олигархам с откатом в 2%, а не 5%.
2. Молдова официально потребовала разрешить допрос Чауса в рамках дела по его похищению.
...чекали поки колективний Коломойський покушає.
Той обгриз нормально, а тепер вже можна і самим прикластися, "дороговізна" вже не лякає, епоху побідили.
Як це одночасно вкладається в головах їхнього виборця - важко сказати.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4279698542116789 Валерій Прозапас