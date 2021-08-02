РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9741 посетитель онлайн
Новости Видео
2 561 31

Кулеба: 23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. ВИДЕО

Министерство иностранных дел 23 августа запустит промокампанию об Украине на британском вещателе ВВС.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", представляя мероприятия ко Дню Независимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промовидео Украины", - акцентировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На торжества к 30-летию независимости Украины мы ожидаем беспрецедентно большое количество международных гостей наивысшего уровня, – Кулеба

Кулеба отметил, что проект расскажет "многомиллионной аудитории BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей".

Также в сотрудничестве с BBC будет создан специальный раздел об Украине, "открытой для партнерства, инвестиций и международных проектов".

Также читайте: Парад, концерт и вручение наград: Зеленский рассказал, как Украина будет праздновать День Независимости

"Промокампания на BBC продлится до ноября, и хотя официально День Независимости уже будет отпразднован, но на самом деле праздник будет продолжаться во всем мире", - отметил министр.

ВВС (259) День Независимости (1196) МИД (6949) Украина (44939) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
та ваше гоп-компания за два года уже так Украину напромила...шо без слез это смотреть не возможно! тут не песни петь...а пахать надо... разгребать завалы и провалы в международной политике а не ляпать языком, угрожая от бессилия...
показать весь комментарий
02.08.2021 13:48
+3
а мене цікавить чому в Польщі 1л олії коштує 26 грн, а у нас в 2-3 рази дорожче, .....вже про інше не кажу....а з приводу промокомпанії, краще б запустили її в Україні, щоб не було 41% тих, хто вважає себе одним народом з кац..ми
показать весь комментарий
02.08.2021 14:20
+3
Гадаю, хотіли би бачити урочистий парад до дня нашої Незалежності щороку. Бо це -- визнання та подяка за їх важливу нелегку небезпечну працю.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять промокампания, имидж Украины, международное креативное агентство, промовидео...
Когда реальными делами займетесь???
показать весь комментарий
02.08.2021 13:44 Ответить
хороший продукт все равно никто не купит, если его не рекламировать
показать весь комментарий
02.08.2021 13:58 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Загострення шизофреничної маячні прогресує !!!)))
показать весь комментарий
02.08.2021 13:47 Ответить
та ваше гоп-компания за два года уже так Украину напромила...шо без слез это смотреть не возможно! тут не песни петь...а пахать надо... разгребать завалы и провалы в международной политике а не ляпать языком, угрожая от бессилия...
показать весь комментарий
02.08.2021 13:48 Ответить
Кожного дня зелень видає нові шедеври, а що обіцяли раніше вже і забули.
показать весь комментарий
02.08.2021 13:49 Ответить
Правильно, зачем бороться с коррупцией, судьями колядниками, "вовками", грабительским налогооблажением если можно просто запилить ролик?
показать весь комментарий
02.08.2021 13:49 Ответить
англійцям цікаво буде передивитися погоню агентів НАБУ за агентами СБУ, які викрали суддю чауса
рейтинги будуть офігенними
показать весь комментарий
02.08.2021 13:57 Ответить
💸💸💸"Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами." 💸💸💸
Над пропастью во ржи.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:09 Ответить
Та вже так обісралися за ці два роки, що хоч запускай, хоч запускай, хоч ковтай, хоч зціжуй - до лампочки!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:11 Ответить
Это не там, где "ведущая" тыкала нашему послу футболку нашей сборной с картой Украины и говорила, что это похоже на грязное пятно?
показать весь комментарий
02.08.2021 14:16 Ответить
Ні, це було на каналі ITV,якій є приватним, в ранковій передачі. Але Бі-бі-сі, на жаль, хоче і є "суспільним мовленням", де нема реклами, і фінансувається за рахунок TV licence, що сплачують всі домоволодіння, де є телевізійно-приймаюче обладнання (зараз це £150 на рік), втрачає свою репутацію як незаангажований незалежний мовник. Багато левацької припорошеної пропаганди.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:25 Ответить
Во Франции народ жухает систему отдавая новый телик в сервис и хирургически удаляя ТВ приёмник. Получают справку, что это уже не телик и не платят налог. А Интернеит никто не отменял
показать весь комментарий
02.08.2021 14:28 Ответить
В Британії це "не проканає", як раніше. Ліцензію сплачують всі, у кого є прилади, на яких потенційно можна дивитися бі-бі-сі, будь то комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон. І якщо не сплатив, то ходять їх агенти з спеціаьними приладами, що сканують дистанційно та виявляють ел.апаратуру. Так що залишається тільки радіо). Але 1% домоволодінь ліцензію не сплачують.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:38 Ответить
Надо им подсказать, что BBC можно смотреть глазами. Во им бабло попрёт!!!
показать весь комментарий
02.08.2021 14:41 Ответить
поверить не могу! вот это да!
я себе поставил эф. антену, +у меня тюнер и - 40 каналов. Ни за что не плачу ни копейки.
Надо посмотреть ввс, зашел на сайт и посмотрел. Зачем платить??
показать весь комментарий
02.08.2021 22:52 Ответить
То де ви не платите? В Україні? А в Британії треба платити- на ці гроші й фінансується Бі-бі-сі. І тому, як вважається, це є принципом незалежного суспільного мовлення, що не залежить ні від реклами, ні від олігархів, ні від держави. В інших країнах можуть бути інші правила, але "When in Rome, do as the Romans do".
показать весь комментарий
03.08.2021 04:02 Ответить
WTF?!?!
показать весь комментарий
03.08.2021 00:47 Ответить
What is "TV прійомнік»?!?! Я тут хотів cable взагалі відключити і залишити тільки Інтернет, так мене хіба що не зі сльозами вмовляли залишити мінімум під якимось неймовірними promotions! А в Європі плотять за суспільне телебачення?!? For real?!?
показать весь комментарий
03.08.2021 00:50 Ответить
Предлагаю добавить к промо следующее:
1. К.Тимошенко отправился к клоуну, чтобы тот подписал закон про реструктуризацию и списанию долгов олигархам с откатом в 2%, а не 5%.
2. Молдова официально потребовала разрешить допрос Чауса в рамках дела по его похищению.
показать весь комментарий
02.08.2021 14:18 Ответить
А каким боком Кулеба к коррупции,сами то ДАИшникам платите исправно..
показать весь комментарий
02.08.2021 14:19 Ответить
а мене цікавить чому в Польщі 1л олії коштує 26 грн, а у нас в 2-3 рази дорожче, .....вже про інше не кажу....а з приводу промокомпанії, краще б запустили її в Україні, щоб не було 41% тих, хто вважає себе одним народом з кац..ми
показать весь комментарий
02.08.2021 14:20 Ответить
Ми вже бачили потужну промокомпанію про інвест нянь.Результат відтік інвестицій
показать весь комментарий
02.08.2021 14:23 Ответить
Та уже запустили таку "промо-кампанію" України справами вагнерівців і Чауса, що тепер невідомо - коли країна зможе відмитись від цієї "слави".
показать весь комментарий
02.08.2021 14:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27046598.html Скромнічали на початку
...чекали поки колективний Коломойський покушає.
Той обгриз нормально, а тепер вже можна і самим прикластися, "дороговізна" вже не лякає, епоху побідили.
Кулеба: 23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC - Цензор.НЕТ 375

Як це одночасно вкладається в головах їхнього виборця - важко сказати.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4279698542116789 Валерій Прозапас
показать весь комментарий
02.08.2021 14:56 Ответить
30 років - кругла дата, і гадаю більшість захисників хотіли би бачити урочистий парад до дня нашої Незалежності
показать весь комментарий
02.08.2021 15:15 Ответить
Гадаю, хотіли би бачити урочистий парад до дня нашої Незалежності щороку. Бо це -- визнання та подяка за їх важливу нелегку небезпечну працю.
показать весь комментарий
02.08.2021 16:05 Ответить
більшість захисників хотіла б бачити кошерну шоблу з ОП на гілляці, незалежно від дати
показать весь комментарий
03.08.2021 00:59 Ответить
.......а може не треба випускати Зєлю Пісюаністку на міжнародний рівень аж так, занадто?.. - і так ВЖЕ сорому на увесь світ натерпілися з нею..
показать весь комментарий
02.08.2021 16:11 Ответить
На уй мне ваш пиар, клоуны, если у вас в Борисполе на таможне оикрыто вымагают взятки?
показать весь комментарий
02.08.2021 19:37 Ответить
І що ви розкажете світу, що Україна на 1 місці по корупції?
показать весь комментарий
02.08.2021 22:16 Ответить
хоть что-то хорошее. Никогда на том ввс ни слова про Украину. Про африку, лат. америку, бангладеш - что хочешь Но только не Украина...
показать весь комментарий
02.08.2021 22:54 Ответить
 
 