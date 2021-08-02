Кулеба: 23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. ВИДЕО

Министерство иностранных дел 23 августа запустит промокампанию об Украине на британском вещателе ВВС.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины", представляя мероприятия ко Дню Независимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"23 августа мы запускаем масштабную международную промокампанию об Украине на BBC. Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промовидео Украины", - акцентировал он.

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Кулеба отметил, что проект расскажет "многомиллионной аудитории BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей".

Также в сотрудничестве с BBC будет создан специальный раздел об Украине, "открытой для партнерства, инвестиций и международных проектов".

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"Промокампания на BBC продлится до ноября, и хотя официально День Независимости уже будет отпразднован, но на самом деле праздник будет продолжаться во всем мире", - отметил министр.