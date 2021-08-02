Сотрудник УГО Беспалый избивает танцора балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Гончаренко. ВИДЕО камер наблюдения
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент избиения сотрудником управления госохраны Евгением Беспалым танцора популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, судя по записи с камер наблюдения, 22-летний Евгений Гончаренко с двумя приятелями (парнем и девушкой) вышли из клуба LIFT, а в этот момент по улице шел сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.
Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и достала телефон, начала снимать. Беспалый вернулся, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В этот момент танцор попытался предотвратить это и получил сильный удар в голову.
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Разогнать к чертям собачим эту ГосОхрану,- сборище гопников и придурков!
А это чучело беспалого подвесить за яйца на каштане, пусть повесит, подумает.
где израильский Боб был когда тут детей ели от голода??? где он был? возможно емУ было как-то ..... нутыпонел?
раб натуральный - так и Масоны ввсе видят(и чотаржут)
Тут точно ясно - одно, что не "тупая блондинка" и не танцор уложили "охранника" на асфальт. Охранник - неадекват и быдло.
Это как раз не мне нужно "отключать эмоции", у меня они и не "включались".
краснофутболочника можно отдать Кадырову - будет сразу старшиной там, просто за то шо не исламист = на бутылочку присядет. ну и все - будет командовать взводом боевиков, сидя на бутылке потолще, типо командир чо
1) группа молодых людей вальяжно тусят под клубои
2) двп парня очегь быстроо идут по улице
3) Столконовение группы молодых людей и двух парней, где не поймешь кто прав а кто виноват
4) Блондинка достает телефон, ее спутники что то кричат вслед парням
5) парень в оранжевой футболке возвращается, идет к блондинке которая снимае телефоном, ее спутник становится перед ней типа даже в стойкк и тут же получает один удар левой рукой , после чего падает.
6) оранжевый правой рукой выбивает телефон из рук блондинки и уходит
Где тут избиения, где здесь нечеловеческая жестокость? Обычный уличный конфликт, в котором танцора мент бил левой рукой. Кто дрался на улице знает, что левой бью обычно явно более слабого противника, чтобы не искалечить его. А телефон конечно основной рукой, правой, выбивал.
Мент должен сесть, но он не проявил особой жестокости и садизма, скорей наоборот. Просто чувак подготовоен для боев а танцор сами знаете для чего. Им обои не повезло в тот день.