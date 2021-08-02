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Сотрудник УГО Беспалый избивает танцора балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Гончаренко. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент избиения сотрудником управления госохраны Евгением Беспалым танцора популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, судя по записи с камер наблюдения, 22-летний Евгений Гончаренко с двумя приятелями (парнем и девушкой) вышли из клуба LIFT, а в этот момент по улице шел сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и достала телефон, начала снимать. Беспалый вернулся, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В этот момент танцор попытался предотвратить это и получил сильный удар в голову.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотруднику УГО, избившему танцора певицы Дорофеевой, сообщено о подозрении, - ГБР

Автор: 

драка (2019) УГО (179)


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Топ комментарии
+87
В клітку скажену тварину і якомога на довше.
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02.08.2021 15:59
+76
Остервенели все, что ли? Ну или почти все... УГО- элитное подразделение, вроде как, особые тесты проходить сотрудники. А что мы видим??? Зверство какое-то, без всяких на то причин. Печально.
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02.08.2021 16:00
+74
Придурку впаять по максимуму, чтоб было время подумать, а стоило ли оно того?!!
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02.08.2021 15:59
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Страница 4 из 4
Неожиданность - всегда тяжело. А вот про упасть куда - может там сенцо постелить? Бред.ждать можно и нужно во вражеском лагере, а не дома, от реальро врага.
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03.08.2021 00:33 Ответить
Это слишком самонадеянно. Неожиданность и меня не раз подлавливала, то мотивирует задуматься, что в мире полно разных (кому нечего терять к примеру) Нужно уметь свою жизнь защищать, нужно и все тут.
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03.08.2021 01:27 Ответить
Для цього тренуватися треба кілька років на бойових мистецтвах.
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03.08.2021 08:38 Ответить
Удар в голову і падіння об асфальт - це практично завжди смерть. Тільки виродок так б'є без причини при відсутності будь-якої загрози йому чи його рідним і друзям.
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02.08.2021 23:06 Ответить
Прикладів море, на жаль.
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02.08.2021 23:09 Ответить
Мудило...
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02.08.2021 23:11 Ответить
Пам'ятаєте, як недавно таке мурло вбило ветерана АТО, який заступився за дівчат, здається, в Дніпрі.
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02.08.2021 23:22 Ответить
ух...боевые то какие питорасы, УГО эти, дрыща-танцора завалили... гребанный стыд какой!
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02.08.2021 23:25 Ответить
Быдло собирает быдло. Пока - все плохо. Пока не проснется молодежь 2013 года декабрь
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03.08.2021 00:29 Ответить
Співробітник УДО Безпалий б'є танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Гончаренка - Цензор.НЕТ 6385
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03.08.2021 02:23 Ответить
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03.08.2021 10:05 Ответить
Либерасты вместо спортивных клубов наоткрывали "гедонистов" и "перчинок" и результат налицо.
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03.08.2021 03:09 Ответить
Какое-то чмо из ГосОхраны(!) избивает мирных граждан!
Разогнать к чертям собачим эту ГосОхрану,- сборище гопников и придурков!
А это чучело беспалого подвесить за яйца на каштане, пусть повесит, подумает.
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03.08.2021 03:12 Ответить
То что его за это "отстранили от службы" - это очень мягкое наказание...Надо было ещё запретить ковыряться в носу и оставить на выходные без сладкого...
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03.08.2021 06:56 Ответить
Доснимались. В конфликтной ситуаци излишнее пристрастие к соц.сетям девицы, стоило здоровья танцору. Мы там не были, не знаем что они друг другу говорили, но точно ясно, что реалтный конфликт спровоцировало тупое поведение блондинки. Увы это факт!
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03.08.2021 08:16 Ответить
Один долго будет лечиться, второй получит, а барышне получит бонусы в соц.сетях. Это сухой остаток в этой ситуации . Но Бог все видит)
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03.08.2021 08:19 Ответить
начал за здравие закончил ползаньем((((
где израильский Боб был когда тут детей ели от голода??? где он был? возможно емУ было как-то ..... нутыпонел?
раб натуральный - так и Масоны ввсе видят(и чотаржут)
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03.08.2021 11:08 Ответить
"но точно ясно, что реалтный конфликт спровоцировало тупое поведение блондинки. Увы это факт"

Тут точно ясно - одно, что не "тупая блондинка" и не танцор уложили "охранника" на асфальт. Охранник - неадекват и быдло.
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03.08.2021 08:51 Ответить
Ничего вам неясно транслируете стереотипное видение или стадноечто одно и то же, посмотрие видео отключив эмоции и сразу поймете кто провокатор главный.
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03.08.2021 09:02 Ответить
Охранник - неадекват и на видео это четко видно.
Это как раз не мне нужно "отключать эмоции", у меня они и не "включались".
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03.08.2021 09:08 Ответить
Деваха разрулила. И самый цинус, - танцора из нокаута выводили случайные прохожие, а друзья по прайду резко испарились
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03.08.2021 08:53 Ответить
За друьями по прайду гонялся этот странный натурал
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03.08.2021 12:42 Ответить
подготовленый сотрудник,применил проф.действия - можно приравнять к приминению оружия (проф.бойцов так и приравнивают в мировой практике),притом к мирному населению.Тут можно по уму и надолго приземлить зарвавшееся быдло в пагонах.
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03.08.2021 09:00 Ответить
для цього потрібно бути цивілізованою країною якою ми нажаль не є попри навіть 2 майдани
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04.08.2021 15:01 Ответить
можливо потерпілий і гей, на що він має повне право, а от нападник просто кінчений ********
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03.08.2021 09:31 Ответить
злые, тому что зарплаты-то маленькие!)
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03.08.2021 09:43 Ответить
Вышвырните это мурло в кацапию там им место.
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03.08.2021 09:44 Ответить
Просто гидко дивитись. Нізащо!
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03.08.2021 09:51 Ответить
В зоопарке есть пустые клетки для таких
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03.08.2021 10:00 Ответить
В клетку в зоопарк. А животных выпустить в лес
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03.08.2021 10:25 Ответить
Проблема в нашем законодательстве. Был случай когда в супермаркете одно быдло ударило человека и убило прямо под камерой. В итоге отсидел год в сизо " по закону одной дуры два года" после чего получил сем лет. Через пару лет выйдет за примерное поведение. И таких случаев много. Нужно за умышленное , очевидно доказанное, убийство давать минимум 25 с ходу.
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03.08.2021 10:29 Ответить
Все верно, сотрудник охраны, обладающий навыками = владение оружием, применил навык= применил оружие, тем более к мирному гражданскому. НО,у нас такого не будет НИКОГДА, ибо в подобную структуру набирают таких приматов и мусорня пользуется постоянно такой титушней.
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03.08.2021 11:11 Ответить
почитал коменты и удивился - почему мы не в НАТО и не в ЕС кстати то?

краснофутболочника можно отдать Кадырову - будет сразу старшиной там, просто за то шо не исламист = на бутылочку присядет. ну и все - будет командовать взводом боевиков, сидя на бутылке потолще, типо командир чо
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03.08.2021 12:43 Ответить
Паскудоту вже вигнали? Нехай потерпіла подає до суду на цю нехароту.
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03.08.2021 13:08 Ответить
Звичайна битовуха,якби вдарили пересічного україномовного то й гадки не було б,а тут вдарили гея,ще й танцюриста рузьгєщелепної повії.
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03.08.2021 13:20 Ответить
шоб зря на Лукьяна штаны не просиживал отправить на фронт..такие нам нужны в окопах а лучше в разведку..на весь срок шо впаяют
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03.08.2021 18:42 Ответить
Обьективно, что мы видим на видео:
1) группа молодых людей вальяжно тусят под клубои

2) двп парня очегь быстроо идут по улице

3) Столконовение группы молодых людей и двух парней, где не поймешь кто прав а кто виноват

4) Блондинка достает телефон, ее спутники что то кричат вслед парням

5) парень в оранжевой футболке возвращается, идет к блондинке которая снимае телефоном, ее спутник становится перед ней типа даже в стойкк и тут же получает один удар левой рукой , после чего падает.
6) оранжевый правой рукой выбивает телефон из рук блондинки и уходит

Где тут избиения, где здесь нечеловеческая жестокость? Обычный уличный конфликт, в котором танцора мент бил левой рукой. Кто дрался на улице знает, что левой бью обычно явно более слабого противника, чтобы не искалечить его. А телефон конечно основной рукой, правой, выбивал.
Мент должен сесть, но он не проявил особой жестокости и садизма, скорей наоборот. Просто чувак подготовоен для боев а танцор сами знаете для чего. Им обои не повезло в тот день.
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15.11.2021 09:19 Ответить
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