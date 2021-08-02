Сотрудник УГО Беспалый избивает танцора балета популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Гончаренко. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент избиения сотрудником управления госохраны Евгением Беспалым танцора популярной украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, судя по записи с камер наблюдения, 22-летний Евгений Гончаренко с двумя приятелями (парнем и девушкой) вышли из клуба LIFT, а в этот момент по улице шел сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной.

Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и достала телефон, начала снимать. Беспалый вернулся, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В этот момент танцор попытался предотвратить это и получил сильный удар в голову.

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