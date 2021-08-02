Жена и дети экс-нардепа Семенченко призывают украинцев прийти на апелляцию по мере пресечения. ВИДЕО

Семья бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования и теракте, призывает украинцев поддержать его на завтрашнем заседании апелляционного суда относительно избрания меры пресечения.

Видеообращение семья Семенченко опубликовала на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть мнение следствия, что Семенченко виноват. Есть мнение адвокатов, что Семенченко не виноват. Но пока суд не признал - это только слова. Реально только то, что у Семена трое несовершеннолетних мальчиков, которым нужен отец", - говорит в обращении жена Семенченко Наталья Московец.

Она добавила, что Семенченко 12 дней находился под домашним арестом и за это время не нарушил ни одного обязательства и своевременно являлся на любые вызовы следователей.

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Московец считает, что только благодаря участию общественности апелляционный суд может принять законное и справедливое решение о мере пресечения для экс-нардепа.

"Ждем Вас 3 августа в 10:00 на улице Соломенская, 2а", - призвала она.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.