Жена и дети экс-нардепа Семенченко призывают украинцев прийти на апелляцию по мере пресечения. ВИДЕО
Семья бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования и теракте, призывает украинцев поддержать его на завтрашнем заседании апелляционного суда относительно избрания меры пресечения.
Видеообращение семья Семенченко опубликовала на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть мнение следствия, что Семенченко виноват. Есть мнение адвокатов, что Семенченко не виноват. Но пока суд не признал - это только слова. Реально только то, что у Семена трое несовершеннолетних мальчиков, которым нужен отец", - говорит в обращении жена Семенченко Наталья Московец.
Она добавила, что Семенченко 12 дней находился под домашним арестом и за это время не нарушил ни одного обязательства и своевременно являлся на любые вызовы следователей.
Московец считает, что только благодаря участию общественности апелляционный суд может принять законное и справедливое решение о мере пресечения для экс-нардепа.
"Ждем Вас 3 августа в 10:00 на улице Соломенская, 2а", - призвала она.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
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А склад у Чехії також Порох підірвав?
А про те, що він кацапський шпигун- це тобі ефесбешники сказали?
Дуууже багато запитань, на які у тебе відповідей не наготовано)))
На якій ви стороні, критики Семенченка? Порошенко - це не уособлення Майдану, скоріше його нейтралізатор, тому, що олігархічна система реваншувала.
Ти використовуєш давній кацапський метод, ставлячи в один ряд з лайном нормальних людей. Дивись приклад "Медведчук, Ківа, Аксьонов та Горбатько намагаються нагидити на цензорі".
Этот свиномордый проходимец возглавлял отряд по борьбе с "барыгой", теперь в полной мере должен насладиться результатом своей "победы".
Есть небезосновательные предположения, что это связано с долгами, которые они не спешили отдавать.
баришня дюже гордилась що була спостерігачем на виборах від зеленського.
зеленский отброс
этот чмырь постоянно топил против Порошенко, так что пусть теперь отвечает за свои поступки!!!