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Новости Видео Дело Семенченко и Шевченко
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Жена и дети экс-нардепа Семенченко призывают украинцев прийти на апелляцию по мере пресечения. ВИДЕО

Семья бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования и теракте, призывает украинцев поддержать его на завтрашнем заседании апелляционного суда относительно избрания меры пресечения.

Видеообращение семья Семенченко опубликовала на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть мнение следствия, что Семенченко виноват. Есть мнение адвокатов, что Семенченко не виноват. Но пока суд не признал - это только слова. Реально только то, что у Семена трое несовершеннолетних мальчиков, которым нужен отец", - говорит в обращении жена Семенченко Наталья Московец.

Она добавила, что Семенченко 12 дней находился под домашним арестом и за это время не нарушил ни одного обязательства и своевременно являлся на любые вызовы следователей.

Читайте: Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили": О спецоперации знали Ермак и Зеленский. ВИДЕО

Московец считает, что только благодаря участию общественности апелляционный суд может принять законное и справедливое решение о мере пресечения для экс-нардепа.

"Ждем Вас 3 августа в 10:00 на улице Соломенская, 2а", - призвала она.

Также читайте: Агент НАБУ Шевченко об аресте Семенченко: Господин Зеленский, вы когда о "весне" и "посадках" рассказывали, именно посадки патриотов имели в виду? Это для вас плохо закончится

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, чтопресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.

Автор: 

апелляция (628) Апелляционный суд (411) Семенченко Семен (380) мера пресечения (456)


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Топ комментарии
+54
Думаю ему в камеру надо табличку передать - "зато не барыга".
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02.08.2021 16:29
+40
чт-то я не помню, что бы она во времена Илловайской трагедии, записывала видосики с призывом "Семенченко!.. вернись на фронт!.. зачем и за сколько ты бросил своих побратимов?!"..
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02.08.2021 16:34
+32
Непонятно, чего жена Кости Гришина, не выходила с призывами, когда Костик гнал вслепую(для бойцов) бат, на отжим предприятия для бени. Когда на их крови зарабатывал ей бабло.
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02.08.2021 16:37
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Думаю ему в камеру надо табличку передать - "зато не барыга".
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02.08.2021 16:29 Ответить
Непонятно, чего жена Кости Гришина, не выходила с призывами, когда Костик гнал вслепую(для бойцов) бат, на отжим предприятия для бени. Когда на их крови зарабатывал ей бабло.
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02.08.2021 16:37 Ответить
два справа-- мини мы мини семы))
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02.08.2021 19:11 Ответить
чт-то я не помню, что бы она во времена Илловайской трагедии, записывала видосики с призывом "Семенченко!.. вернись на фронт!.. зачем и за сколько ты бросил своих побратимов?!"..
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02.08.2021 16:34 Ответить
И действительно, где бойцы батальона? Ау, отзовитесь, на просторах Украины. Что, неохота соучастниками пойти в Иловайском расстреле наших хлопцев?
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02.08.2021 16:44 Ответить
когда всё это началось (если я правильно понимаю) Семенченко воевал за Украину!! и думаю что не он в нашей стране самый главный злодей!... зато МЕдведчук под домашним арестом...
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02.08.2021 16:34 Ответить
Також правда. Насправді ця справа проти Семенченка- притягнута за вуха, а припинення роботи його, кхм, охоронної фірми є антидержавницькою. Проте є одне але- він всерйоз думав, що зєля є кращим варіантом, за що і поплатився.
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02.08.2021 16:58 Ответить
А він і виявився кращим варіантом, хоча й не для Семена особисто. Краще дурнуватий вувузєла, аніж хитрий московський шпигун порошнек. Якби кремлівська консерва порошнек пропхався у президенти, мали б зараз щось типу лукашенківського режиму. Не забувайте, що саме сиволапий гетьман намагався увіпхати до Конституції особливий статус бамбасу. Саме сиволапий гетьман знищив 5 стратегічних складів. Саме сиволапий гетьман розпочав репресії проти добровольців. Саме сиволапий гетьман реанімував мумію мертвечука. І далі по списку.
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02.08.2021 17:35 Ответить
Які репресії? Це про Антоненка і ко?
А склад у Чехії також Порох підірвав?
А про те, що він кацапський шпигун- це тобі ефесбешники сказали?
Дуууже багато запитань, на які у тебе відповідей не наготовано)))
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02.08.2021 17:57 Ответить
Порошенко розігнав наметове містечко під Верховною Радою. Бійців "Донбасу" ставили на коліна бувші беркутівці. Невже комусь незрозуміло, що на Порошенка не було і немає ніякої надії? Він безнадійний, дбає лише про свої прибутки. Посада президента йому була потрібна, щоб очолити олігархічну систему і ще більше збагатитись. А народ на Майдані вимагав зміни системи, наметове містечко під Верховною Радою теж вимагало зміни виборчої системи, обмеження депутатської недоторканості, створення антикорупційних судів. Те, що влада обіцяла, але всіляко затягувала. І в тих протестах багато майданівських сил приймало участь. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2017%E2%80%942018)
На якій ви стороні, критики Семенченка? Порошенко - це не уособлення Майдану, скоріше його нейтралізатор, тому, що олігархічна система реваншувала.
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02.08.2021 20:35 Ответить
Не Порошенко, а Аваков, що ще місяць тому був міністром.
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02.08.2021 23:56 Ответить
Семенченко аферист
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02.08.2021 17:01 Ответить
Как это не прискорбно, но это просто не в себе человек. Игрался в войнушку с детства. В армию по не понятным причинам не пошел. За бабло бородатой бабушки и патриотизме добровольцев батальона повел "на захват" Иловайска. Задумайтесь ЛЮДИ! Почему именно подтянутые к месту события бесчеловечного расстрела рабсейские гондурасы устроили такой безжалостный расстрел?
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02.08.2021 17:13 Ответить
Судя по коментам одни кремлеботы. Вам какое дело да Украины и наших героев в освободительной войне против российских оккупантов?
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02.08.2021 16:37 Ответить
Кремлеботи = порохоботи. Зверніть увагу, що всі добровольці і націоналісти, котрі захищали Україну, - якісь, бач, неправильні. Тобто, порохоботи, разом зі своїм роботодавцем - це вороги України, які шифруються під патріотів.
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02.08.2021 17:38 Ответить
От же ж курви. А чому саме ті, кого ти назвав порохоботами, виходили і виходять на акції підтримки Антоненка, Кузьменко та інших?
Ти використовуєш давній кацапський метод, ставлячи в один ряд з лайном нормальних людей. Дивись приклад "Медведчук, Ківа, Аксьонов та Горбатько намагаються нагидити на цензорі".
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02.08.2021 18:01 Ответить
такой герой фейковый как надя савченко толстожопая...которая по пьяне в плен попала как слезна с бтр..так же и этот фейковый патриот гришин мошенник он даже срочку не служил а продавал говно дуракам..я фигею васяя
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02.08.2021 19:11 Ответить
"трое несовершеннолетних мальчиков, которым нужен отец" - какая убогая манипуляция.

Этот свиномордый проходимец возглавлял отряд по борьбе с "барыгой", теперь в полной мере должен насладиться результатом своей "победы".
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02.08.2021 16:38 Ответить
Я дітям тих, хто ліг під Іловайськом, батьки потрібні не були?
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02.08.2021 17:13 Ответить
а дети Гришкины, Московец или Семенченки? (из чистого интереса...без подоплёки)
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02.08.2021 16:42 Ответить
Интересная семейка, меняют фамилии как перчатки. Будучи замужем за Гришиным-Семенченко его жена была и Музыкой, и Московец.
Есть небезосновательные предположения, что это связано с долгами, которые они не спешили отдавать.
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02.08.2021 16:49 Ответить
если при этом меняли и ИНН то так и есть без всякого предположения .
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02.08.2021 17:00 Ответить
Чсі на редути! ТМ
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02.08.2021 16:44 Ответить
Интересно, жена Чауса тоже просить будет?
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02.08.2021 16:46 Ответить
Жена семенченко будет просить за чауса. "Общество общественной взаимопомощи при судебных разбирательствах" имени кивы и насирова.
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02.08.2021 19:32 Ответить
і не подумаю.
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02.08.2021 16:47 Ответить
и еще три спиногрыза в стране этого бандита прикинь которые жируют...их по меру пустить надо пусть на завод идут ...
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02.08.2021 19:12 Ответить
Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2952
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02.08.2021 16:49 Ответить
А знаете почему люди не соберутся поддержать Гришина?.......потому, что своих он всегда кидал и предавал.....придут те ,которые мало о нем знают.....такая же печальная история у Савченко .....бесславные ублюдки!
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02.08.2021 16:49 Ответить
да тут прикол не в том...гришин топил за зюзю всеми доступными средствами...включая родыну...
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02.08.2021 16:50 Ответить
Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 8906
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02.08.2021 16:52 Ответить
А ти де було і скільки батальонів зібрало? Чи тільки клаву шоколядом натирати вмієш?
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02.08.2021 17:01 Ответить
еще пару лет власти пархатого быдла и окажется что 73% это ветераны войны.
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02.08.2021 19:53 Ответить
пусть начнет с призывов к своему антибарыжному другу Михуилу, а то то чето сильно пассивен щас)
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02.08.2021 16:53 Ответить
Мені шкода і дружину і дітей Гришина, але, якраз він і такі як він все зробили, щоб до влади прийшли "зелені" і "голубі". Чого бажав - те здійснилося. І дуже було зашкварів цього пана і всі проти чогось логічного, все якось боком, але проти України.
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02.08.2021 16:55 Ответить
А шо такоє? Зробили разом а жрать не хочеться?
баришня дюже гордилась що була спостерігачем на виборах від зеленського.
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02.08.2021 16:56 Ответить
Нарид который не хочет защищать своих защитников и еще тявкает по заказу никчемные истоты без будущего.
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02.08.2021 16:57 Ответить
Я йому співчуваю і вважаю, що тримають його під вартою несправедливо. Проте він помилився, коли зробив ставку на зе. Так буває і коли програєш- потрібно нести відповідальність.
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02.08.2021 17:01 Ответить
Жене и детям рекомендую обратиться с этим вопросом к дружбанам и подельикам емужа, а именно к некоему грузину Михуилу, Ягорию Хорькрву-Крысину-Соболеву и Серлещу. Права за бесплатно они не работают ну то таке.
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02.08.2021 17:00 Ответить
Хороший совет. Еще можно написать письмо в ОПУ, что могут пасквиль на Пороха выдать. Это сейчас самое то...
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02.08.2021 17:11 Ответить
Немедленно выезжаю...
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02.08.2021 17:00 Ответить
Це називається бумеранг! Топив за ЗЕ -проти "бариги"-от ЗЕ тебе і запроторить за грати! Дураків і хитрожопих треба вчити ременякою!
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02.08.2021 17:14 Ответить
не против прочитать - вдова и сироты поменули родного мерзавца, мерзавца из за деиствии которого погибли Украинские воины, так как не были готовы, что их предаст.
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02.08.2021 17:27 Ответить
Так "топил" против Пороха )). Ну теперь пусть баланду жрет при Какаду )).
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02.08.2021 17:27 Ответить
Цікаво, що цькування Семенченка було розпочате іще при московській консерві порошнеку.
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02.08.2021 17:41 Ответить
І саме при Пороху Семенченка запроторили за грати.
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02.08.2021 18:02 Ответить
И даже наверняка съели ! )) Шакалыдный барига на крови он такой ! ))
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02.08.2021 18:31 Ответить
ахахахах))ты лолита афигела и спиногрызы копии героя))аххах
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02.08.2021 19:08 Ответить
сучье государство ...
зеленский отброс
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02.08.2021 19:11 Ответить
Думаю їм треба за допомогою до Пороха звернутись.
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02.08.2021 19:32 Ответить
могу прийти только поржать
этот чмырь постоянно топил против Порошенко, так что пусть теперь отвечает за свои поступки!!!
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02.08.2021 22:03 Ответить
Аферистам тюрми!
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02.08.2021 23:45 Ответить
Детей жалко, но беспринципная продажная гнида каломойши должна отвечать ...
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03.08.2021 01:27 Ответить
Схоже Грішін насамперед агент Фрідмана (який фінансує Садового і "Самопоміч") а вже решті "бєнь" він просто прислужує "автоматом"...
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03.08.2021 04:44 Ответить
Поправочка: егойное фамилиё - Костя Гришин.
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03.08.2021 08:00 Ответить
 
 