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Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала". ВИДЕО

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива, пророссийскую группировку которого "Патриоты за жизнь" блокировала СБУ, обвиняет спецслужбу в фальсификации показаний и плана ликвидировать свидетеля.

Об этом Кива заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

В изобилующем нецензурной лексикой спиче народный депутат заявил, что его организация не нарушала законов Украины, а дело против нее основано на выбитых из свидетеля лживых показаниях.

"Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала. Тот свидетель, чьи показания вы использовали для того, чтобы вручить Олегу Ширяеву подозрение - сегодня этот свидетель уже в Генеральной прокуратуре рассказывает, как вы эти, б##ди, у него эти показания выбивали. Как вы его запугивали и как вы готовились к его ликвидации", - заявил Кива.

Читайте: СБУ "накрыла" пророссийскую группировку Кивы "Патриоты за жизнь", при обыске нашли оружие и наркотики. ФОТОрепортаж

По словам депутата ОПЗЖ, его организация "жива", а свидетель, на показаниях которого основано дело, заявляет о давлении.

"Вы будете отвечать за то, что вы украли человека, за то, что вы ему угрожали и за то, что вы выбили из него неправдивые показания. Вы будете отвечать за то, что вы готовили ликвидацию свидетеля, который вам больше не нужен. ... Мы доберемся до истины, и каждый из вас окажется на тюремной параше, это я вам говорю", - подытожил Кива.

Смотрите: Кива вслед за Путиным рассказал про "один народ". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа СБУ блокировала "силовую ячейку" организации Кивы "Патриоты за жизнь". По данным следователей, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. При обысках у членов нашли холодное оружие, крупную партию марихуаны и инструкцию по подготовке к радикальным действиям.

Автор: 

СБУ (19890) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+66
Кива цитирует свою диссертацию.
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02.08.2021 18:50
+45
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 9282
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02.08.2021 19:28
+37
Тому що просто шоу, тому що просто клоуни.
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02.08.2021 18:53
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І важко з ним не погодитись! Дійсно, чому нема заарештованних???
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02.08.2021 18:50 Ответить
Тому що просто шоу, тому що просто клоуни.
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02.08.2021 18:53 Ответить
Мерзотні почвари...
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02.08.2021 21:07 Ответить
В мене вже розвинулась "coulrophobia"
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02.08.2021 21:08 Ответить
Тому що їх "замочили". І вірно зробили.
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02.08.2021 18:54 Ответить
А мене, наприклад, більше цікавить чому нема ліквідованих, а не заарештованних.
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02.08.2021 20:35 Ответить
Чого вони не сидять по буцегарнях ці люті вороги України...? Безкарність породжує "бєспрєдєл"!
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02.08.2021 22:41 Ответить
Кива цитирует свою диссертацию.
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02.08.2021 18:50 Ответить
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02.08.2021 18:55 Ответить
***, ну до чего же оно потешное.

-Вы только что обрагартаправали...
Цитататы великих людей.
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02.08.2021 19:53 Ответить
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 6884
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02.08.2021 18:51 Ответить
думаешь кто-то собирался арестовать "сапрыкина"?
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02.08.2021 18:57 Ответить
Нет думаю что это очередное маппет шоу в исполнении обдолбаного лягушонка!
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02.08.2021 19:04 Ответить
ну,сапрыкмн хоть профессионалом был в своем деле...в отличие от кивы
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02.08.2021 19:32 Ответить
нафиг вы суёте сюда этот сраный телеграмм?
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02.08.2021 18:51 Ответить
Тому що сьогодні вони прийшли до Киви, а завтра прийдуть до Вас. Хоча це неточно...
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02.08.2021 19:12 Ответить
ты еврей? не у всех установлено оно шоп тут мона нажать и посмотреть
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02.08.2021 19:33 Ответить
Сбросьте на киву пианино с 9 этажа.
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02.08.2021 18:53 Ответить
Десь там, далеко, гірко заплакав преЗедент...
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02.08.2021 18:55 Ответить
Пианину жалко...
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02.08.2021 19:18 Ответить
На чем тогда бубочка луноликий играть то будет? На Киву хватит и булыжника!
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02.08.2021 18:55 Ответить
у СБ ОУН методы перевыховання были более и действенными и убедительными...
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02.08.2021 18:58 Ответить
В других странах это не возможно.
Что бы холуй оккупанта так себя вёл.
Им везде был бы капец.
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02.08.2021 18:59 Ответить
Для нынешней власти он не буй окупанта,а вполне свой "радной" человек (да простит меня Дарвин за то что я его человеком назвал)
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02.08.2021 19:27 Ответить
Кива просто хочет присесть на бутылку.
Как настоящий рюзьге...
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02.08.2021 19:01 Ответить
Вот! Я ждал появления на сцене человека с ученой степенью. И он меня не обманул! Даже в деталях. И мне вовсе не смешно. Уж если такая гора криминального материала, то почему нет задержанных?

Короче, жизнь надо прожить так, чтобы НАБУ отбивала тебя от СБУ. Ну... или, хотя бы Кива. Хотя мне не хочется ни того, ни другого.
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02.08.2021 19:05 Ответить
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 7897
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02.08.2021 19:06 Ответить
та пристрелите вы эту собаку блудливую уже!
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02.08.2021 19:09 Ответить
Не можна.Помста має бути холодною і розтягнутоб в часі.Щоб ківа відчував як його заганяють у глухий кут.....а потім-повісився
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02.08.2021 21:53 Ответить
с первых слов кивы, сразу угадывается научный работник.
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02.08.2021 19:11 Ответить
отжал у шуфрича звание окодемика..
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02.08.2021 19:14 Ответить
Він мене так смішить, що я не можу на нього розізлитися.
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02.08.2021 20:46 Ответить
Элита типа русиш культуриш, а х..лиш!
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02.08.2021 22:25 Ответить
Если увидите белые струи на дверях СБУ,это кацапский примат Киви отомстил СБУшникам
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02.08.2021 19:25 Ответить
А что ? Оскорбление должностных лиц при исполнении уже не наказывается? Этот питекантроп с ученой степенью окончательно оборзел и некому его урезонить? Беспомощность властей просто поражает и вызывает возмущение.Это просто позор какой- то!
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02.08.2021 19:26 Ответить
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 9282
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02.08.2021 19:28 Ответить
и подымается же у кого то гмм...рука
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02.08.2021 19:33 Ответить
Бог шельму метит... через зад наперед
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02.08.2021 23:03 Ответить
Ну, це якийсь позор.
Що скаже клоун баклан, якщо лисий хер його у відкриту посилає?
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02.08.2021 19:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director


Про Чауса всерйоз.
Викрадення це чи законна операція СБУ, стане ясно в понеділок: за ст.12 КПК затриманого якнайшвидше має бути доставлено до слідчого судді, або зі спливом 72 годин - звільнено. Тому, якщо Чаус в понеділок не з'явиться в суді, то СБУ офіційно злочинці-викрадачі.
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02.08.2021 19:33 Ответить
Невже працівники СБУ не мають професійного самолюбства, вислуховувати таке на свою адресу?
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02.08.2021 19:41 Ответить
Ні. Повір, я знаю трьох підерів,-тількі гроші
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02.08.2021 19:52 Ответить
давай ківі х.йом їм по лобі і на пляшку цих не зрозумій що і для чого !
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02.08.2021 19:50 Ответить
Прочитала статью Лены Кантопулос о Киве. О его стремительном карьерном росте и о том, как браво он готов стрелять в людей. Особенно в тех, кто будет встречать грузина Михаила Саакашвили. «Расстреливать толпу»!

Об этом пишет сегодня известная активистка и публицист Лиза Богуцкая.

Давно хотела написать то, что вы сейчас прочитаете, но все случая не находила. А тут все так чудесно сложилось: Статья Лены, признания Кивы в эфире о том, что будет стрелять и т.д.

В Википедии можно вообще о Киве прочитать такое, что хочется выпрямиться и честь отдать: «український політик, громадський діяч і державний службовець - поліцейський»

Лена пишет в статье-биографии Кивы все верно. Но есть одно НО!!!
И вот это мне представляется очень интересным. Биография Кивы во всех источниках о нем начинается с техникума. Впечатление, как-будто он родился и сразу в техникум пошел. А что было до того? Кем он был? Каким мальчиком? Когда с ним случилось умопомрачение? В техникуме? В бухгалтерии? Или уже в звании майора? И почему за него так трепетно держится аваков?

Кива Илья Владимирович родился в 1977 г в Полтаве. Учился там же в школе, жил с мамой. О папе нигде ничего нет. (Это то, что мне удалось узнать в Полтаве).

Но! В 1985 г в Тбилиси за совершенные преступления был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян старший лейтенант военно-строительных войск, уроженец Полтавы Владимир Кива. Склонный к актерству убийца легко менял внешность, а учитывая, что был мастером спорта по вольной борьбе- легко справлялся с жертвой.
Работал в паре с коллегой, тоже лейтенантом СА В. Ходаковским, уроженцем Донецка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/189709-otets_kivy_byl_rasstreljan_za_grabehi_i_ubijstva__bogutskaja
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02.08.2021 20:00 Ответить
Вероятность очень высока...Все складывается в стройную картину. Сыночек похож на папу по всем признакам. Боже, кого этот народ навыбирал?
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02.08.2021 20:15 Ответить
Нет, но по чесноку нужно уже все копипастить
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02.08.2021 20:43 Ответить
это не поэтому ли кива так ненавидит сакашвили и вообще грузинов? за папу мстит? хотя может и совпадение......
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02.08.2021 21:19 Ответить
Погоджуюсь з Ківою.
Не заарештували сепарню - значить ляді.
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02.08.2021 20:04 Ответить
Киву в дурку!
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02.08.2021 20:04 Ответить
если бы левтенант быканов был настоящим главой спецслужбы, то кива бы такие песни пел про внутренний режим... но ссынарист быканов - ничто (как и служба СлаБоУмных)... потому-то кива-яйцедроч и свистит с голубой свисток...
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02.08.2021 20:08 Ответить
Киву - в президенты РФ ! ))))))))))))))))))))))))))))))
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02.08.2021 21:07 Ответить
Ну, ти прям русофоб!!! )))
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02.08.2021 21:11 Ответить
дрочер кива, ну так если никого даже не арестовали то что ты тогда свой рот отрыл? закрой его лучше а то вафля прилетит...
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02.08.2021 21:15 Ответить
жомовый передаст очень заслуживае на ликвидацию.... и вони будет меньше.
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02.08.2021 21:20 Ответить
Слова не просто депутата,а кандидата наук !!! Як все тонко і коректно.
😂😂😂😂
Напевно на цитати розберуть 😂😂😂
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02.08.2021 21:24 Ответить
Давайте с ним как с сашком билим
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02.08.2021 21:25 Ответить
Сдается мне, джентльмены, это был автореферат.
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02.08.2021 21:26 Ответить
кивина разрывает на лоскуты, он прямо па-научнаму загаварил.
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02.08.2021 21:34 Ответить
Кива мыль очко !
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02.08.2021 21:41 Ответить
Не пора ли этому животному просто получить люлей для начала?
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02.08.2021 22:11 Ответить
Мда ..в России за такие слова кива *** уже мордой в асфальт лежал...а тут у СБУ кишка тонка..ну да..
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03.08.2021 00:13 Ответить
Олег Ширяев проделал путь от патриота Украины и майора милиции до главаря банды и коллаборациониста. Печально.
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03.08.2021 02:14 Ответить
Смотрю на голову Кивы и ловлюсебя на мысли, что я его, уже с утра, где-то видел. Но я из дому не выходил и компьютер только что включил! Выпил кофе и вспомнил - в туалете над писуаром при малой нужде.
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03.08.2021 08:53 Ответить
справжний ахвицер....ментовский))))
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03.08.2021 10:23 Ответить
Сама лысая шлю х а !!! В самом мерзком понимании этого слова!!!
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03.08.2021 10:56 Ответить
Лицо молодого ученого, интелектуальная тупость зашкаливает, красноречивый балван - народный депутат...и это быдло строит будующее Украины.
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03.08.2021 11:16 Ответить
Дружочек киви, когда тебя будут приглашать на парашу? Что дедушка, что внучёчек, мозг так и не появился...
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03.08.2021 11:36 Ответить
Мы честные порядочные бандиты честное слово, да печально это всё
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03.08.2021 11:45 Ответить
Квартал розширюється - прийняли нового артиста.
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03.08.2021 11:55 Ответить
Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу" - Цензор.НЕТ 1982
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03.08.2021 12:55 Ответить
Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу" - Цензор.НЕТ 824
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03.08.2021 13:00 Ответить
вот что значит инородное тело, не удалённое вовремя из организма ...
оно давно повышает температуру ,
а теперь- застявляет организм - гнить
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03.08.2021 14:25 Ответить
Вот кто настоящий проффесор, мать твою перемать!
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03.08.2021 14:45 Ответить
Когда его уже уберут ?
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03.08.2021 20:24 Ответить
А чому ж ківа такий суровий і сміливий?....тому, що розуміють ,що бєніне правління ....уже вфсе......ніяка слуга вже не переможе на виборах (вже скільки наруйнували одоробли) і тут злодії з опзж (володіють всіма ресурсами в Україні)готуються до реваншу (людоньки вже готові вибирати злодія і крадія -бойка) як і було: що б не було Ющенка вибрали "овоща"....та тут таке трапилось.....наркоман з довідкою психічно хворої людини,почав випереджувати події....тільки чомусь, Сашка Білого ,догори пузом , швидко знайшли в кайданках...а цього тупого скрепа,тримали як корисного ідійота...а воно захтіло "зрєліщ",світла сапфірів,тєлєефірів-зірка.....
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08.08.2021 10:35 Ответить
Как кандидату наук, Киве должно быть стыдно за распространяемую им дезинформацию. Я встречал сотрудников СБУ и, как по мне, они не похожи на барышень с пониженной социальной ответственностью. Раньше они были как "пархатые казаки Грыцака", сейчас - "бакланы Баканова". Вот если бы Мендельша возглавила специальное ведомство, тогда другое дело.
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08.08.2021 10:53 Ответить
 
 