Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала". ВИДЕО

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива, пророссийскую группировку которого "Патриоты за жизнь" блокировала СБУ, обвиняет спецслужбу в фальсификации показаний и плана ликвидировать свидетеля.

Об этом Кива заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

В изобилующем нецензурной лексикой спиче народный депутат заявил, что его организация не нарушала законов Украины, а дело против нее основано на выбитых из свидетеля лживых показаниях.

"Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала. Тот свидетель, чьи показания вы использовали для того, чтобы вручить Олегу Ширяеву подозрение - сегодня этот свидетель уже в Генеральной прокуратуре рассказывает, как вы эти, б##ди, у него эти показания выбивали. Как вы его запугивали и как вы готовились к его ликвидации", - заявил Кива.

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По словам депутата ОПЗЖ, его организация "жива", а свидетель, на показаниях которого основано дело, заявляет о давлении.

"Вы будете отвечать за то, что вы украли человека, за то, что вы ему угрожали и за то, что вы выбили из него неправдивые показания. Вы будете отвечать за то, что вы готовили ликвидацию свидетеля, который вам больше не нужен. ... Мы доберемся до истины, и каждый из вас окажется на тюремной параше, это я вам говорю", - подытожил Кива.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа СБУ блокировала "силовую ячейку" организации Кивы "Патриоты за жизнь". По данным следователей, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. При обысках у членов нашли холодное оружие, крупную партию марихуаны и инструкцию по подготовке к радикальным действиям.