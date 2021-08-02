Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала". ВИДЕО
Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива, пророссийскую группировку которого "Патриоты за жизнь" блокировала СБУ, обвиняет спецслужбу в фальсификации показаний и плана ликвидировать свидетеля.
Об этом Кива заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
В изобилующем нецензурной лексикой спиче народный депутат заявил, что его организация не нарушала законов Украины, а дело против нее основано на выбитых из свидетеля лживых показаниях.
"Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала. Тот свидетель, чьи показания вы использовали для того, чтобы вручить Олегу Ширяеву подозрение - сегодня этот свидетель уже в Генеральной прокуратуре рассказывает, как вы эти, б##ди, у него эти показания выбивали. Как вы его запугивали и как вы готовились к его ликвидации", - заявил Кива.
По словам депутата ОПЗЖ, его организация "жива", а свидетель, на показаниях которого основано дело, заявляет о давлении.
"Вы будете отвечать за то, что вы украли человека, за то, что вы ему угрожали и за то, что вы выбили из него неправдивые показания. Вы будете отвечать за то, что вы готовили ликвидацию свидетеля, который вам больше не нужен. ... Мы доберемся до истины, и каждый из вас окажется на тюремной параше, это я вам говорю", - подытожил Кива.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа СБУ блокировала "силовую ячейку" организации Кивы "Патриоты за жизнь". По данным следователей, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. При обысках у членов нашли холодное оружие, крупную партию марихуаны и инструкцию по подготовке к радикальным действиям.
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-Вы только что обрагартаправали...
Цитататы великих людей.
Что бы холуй оккупанта так себя вёл.
Им везде был бы капец.
Как настоящий рюзьге...
Короче, жизнь надо прожить так, чтобы НАБУ отбивала тебя от СБУ. Ну... или, хотя бы Кива. Хотя мне не хочется ни того, ни другого.
Що скаже клоун баклан, якщо лисий хер його у відкриту посилає?
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
Про Чауса всерйоз.
Викрадення це чи законна операція СБУ, стане ясно в понеділок: за ст.12 КПК затриманого якнайшвидше має бути доставлено до слідчого судді, або зі спливом 72 годин - звільнено. Тому, якщо Чаус в понеділок не з'явиться в суді, то СБУ офіційно злочинці-викрадачі.
Об этом пишет сегодня известная активистка и публицист Лиза Богуцкая.
Давно хотела написать то, что вы сейчас прочитаете, но все случая не находила. А тут все так чудесно сложилось: Статья Лены, признания Кивы в эфире о том, что будет стрелять и т.д.
В Википедии можно вообще о Киве прочитать такое, что хочется выпрямиться и честь отдать: «український політик, громадський діяч і державний службовець - поліцейський»
Лена пишет в статье-биографии Кивы все верно. Но есть одно НО!!!
И вот это мне представляется очень интересным. Биография Кивы во всех источниках о нем начинается с техникума. Впечатление, как-будто он родился и сразу в техникум пошел. А что было до того? Кем он был? Каким мальчиком? Когда с ним случилось умопомрачение? В техникуме? В бухгалтерии? Или уже в звании майора? И почему за него так трепетно держится аваков?
Кива Илья Владимирович родился в 1977 г в Полтаве. Учился там же в школе, жил с мамой. О папе нигде ничего нет. (Это то, что мне удалось узнать в Полтаве).
Но! В 1985 г в Тбилиси за совершенные преступления был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян старший лейтенант военно-строительных войск, уроженец Полтавы Владимир Кива. Склонный к актерству убийца легко менял внешность, а учитывая, что был мастером спорта по вольной борьбе- легко справлялся с жертвой.
Работал в паре с коллегой, тоже лейтенантом СА В. Ходаковским, уроженцем Донецка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/189709-otets_kivy_byl_rasstreljan_za_grabehi_i_ubijstva__bogutskaja
Не заарештували сепарню - значить ляді.
😂😂😂😂
Напевно на цитати розберуть 😂😂😂
оно давно повышает температуру ,
а теперь- застявляет организм - гнить