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Работу общепитов, где вакцинированы менее 80% сотрудников, могут ограничить, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В Украине могут ввести ограничения для учебных заведений, ресторанов, ночных клубов и других мест массового скопления, в которых большинство персонала не вакцинировано против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Это еще не принято, но рассматривается Кабмином, что, например, если в школе 80% учителей не вакцинированы, то школу могут перевести на онлайн-обучение. Но, к счастью, у нас пока нет ухудшения эпидемической ситуации. Во-вторых, это могут быть места большого скопления людей - рестораны, ночные клубы. Там также может быть ограничение, обязательно 80% персонала должны быть вакцинированы. Но это пока как вариант, это не решение правительства и еще не принималось как некое правило", - отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине обязательно произойдет, - Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) школа (3014) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ты вакцинировался, защитил себя. Какая тебе разница за других людей? И почему их должны ограничивать в правах?
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03.08.2021 10:37
+7
Себя ограничь, придурок!!!
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03.08.2021 10:31
+5
Если ты вакцинированный, то значит тебе нечего бояться, правильно?
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03.08.2021 10:35
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Себя ограничь, придурок!!!
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03.08.2021 10:31 Ответить
А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся.
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03.08.2021 10:32 Ответить
Если ты вакцинированный, то значит тебе нечего бояться, правильно?
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03.08.2021 10:35 Ответить
Ты ж не веришь в короновирус. Чего тогда ты боишься?
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03.08.2021 10:35 Ответить
Ты вакцинировался, защитил себя. Какая тебе разница за других людей? И почему их должны ограничивать в правах?
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03.08.2021 10:37 Ответить
Ты не умеешь читать, или не умеешь думать? Вот то, что я тебе написал в верхнем посте: "А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся." - где я тебе в нем что-то запретил? И это действительно так: любой в Украине решает за себя - вакцинироваться ему, или нет. Никакого принуждения.
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03.08.2021 10:40 Ответить
Они хотят невакцинированых не пускать на работу, я об этом)
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03.08.2021 10:41 Ответить
Общепит - это место, где распространение вирусной инфекции более вероятно, чем, например, в складской конторе. Всё логично. Со своим здоровьем ты можешь вытворять что угодно, но подвергать риску здоровье других - противозаконно и, даже, антиконституционно.
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03.08.2021 10:43 Ответить
Ну так эти же посетители вакцинированные, как их здоровье может подвергнуться риску?
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03.08.2021 10:45 Ответить
С чего ты взял, что посетители вакцинированные?

Ты сейчас ведёшь себя как некоторые жители Крыма и лугандона - они тоже сильно хотели на па-рашку, но не сильно хотели напрягаться и переезжать, в итоге, из-за их лени и инфантильности погибло более 13000 Украинцев и пострадали миллионы.
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03.08.2021 10:48 Ответить
ну так кто им тогда виноват, что они не вакцинировались и поперлись в кабак жрать водочьку?
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03.08.2021 10:49 Ответить
А право на жизнь - это конституционное право, и не тебе его нарушать.
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03.08.2021 10:50 Ответить
Я те пример приведу аналог. Смотри, ты поехал на море. Начался шторм. А это кайф. Ты плывешь на матраце аки серфингист и случайно мужику рядом заежжаешь пяткой в глаз, когда прилив несет тебя к берегу. На его возмущение просто говоришь в шторм купаться запрещено. Так что претензий за синяк быть не может. Логично?
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03.08.2021 10:53 Ответить
Не верный пример. И не полный. Если это дикий пляж и вы попёрлись в большую волну - это глупость вас обоих. А если кто-то из вас нарушил ЗАКОННЫЕ ограничения, то виноват тот, кто нарушил.
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03.08.2021 10:56 Ответить
Зная што пандемия и такой кругом страшный вирус идти в кабак это тоже самое шо купаться в шторм
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03.08.2021 10:56 Ответить
Если соблюдены все карантинные меры, то в чем проблема?
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03.08.2021 10:57 Ответить
Так ширнись и иди.
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03.08.2021 11:41 Ответить
А кацапов не спрашивают Сиди на бутылке ровно
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03.08.2021 11:42 Ответить
пнх
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03.08.2021 11:43 Ответить
Хе-хе? Бутылка косо вошла? Ну попрыгай
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03.08.2021 11:47 Ответить
Валерий Грефф наверное с вакцины что-то имеет. Из шкуры вылазит на каждой ветке, где его любимую вакцину пальцем трогают.
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03.08.2021 15:14 Ответить
Скорее ты с кацапских фейков что-то имеешь - миску баланды в столовке в Ольгино
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03.08.2021 15:15 Ответить
Не нерничай. Ну спалился. С кем не бывает.
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03.08.2021 15:18 Ответить
Да - ты спалился, с тобой бывает
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03.08.2021 15:19 Ответить
Так ширнись и право засияет с неимоверной силой!

Кстате, от посетителей тоже ведь можно заразицца. Так что следующий шаг очевиден - без ширялова не пущщать.

Всё как у твоих любимых коцабе.
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03.08.2021 11:47 Ответить
А вас, кацапов, не спрашивают Роботу закладів громадського харчування, де вакциновано менш ніж 80% співробітників, можуть обмежити, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4391 Сиди на бутылке ровно
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03.08.2021 11:48 Ответить
Хто не проколений той москаль? Ні, провокаторе, така фішка не проканає.
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03.08.2021 13:59 Ответить
Тебя и яндекс-переводчик не спасёт, лапоть. Ты на риторике палишься
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03.08.2021 15:18 Ответить
Сколько с каждого вакцинированного тебе отстегивают?)
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03.08.2021 15:20 Ответить
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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03.08.2021 15:22 Ответить
А ну но скажи "паляниця")
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03.08.2021 15:23 Ответить
Попрыгай на бутылке, лапоть
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03.08.2021 15:24 Ответить
Пусть вам в методичке инструкции поразнообразней пишут, а то Вы повторяетесь. И все в сторону бутылки и пятой точки. Это у вас наверное по Фрейду?)
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03.08.2021 15:26 Ответить
Ты думаешь, вас лаптей тут баловать будут? Сиди на бутылке ровно
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03.08.2021 15:27 Ответить
Вы ошибаеетесь вакцинированый человек может быть как носителем так может заболеть
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03.08.2021 13:23 Ответить
Вы ответили на этот мой текст:

Ты не умеешь читать, или не умеешь думать? Вот то, что я тебе написал в верхнем посте: "А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся." - где я тебе в нем что-то запретил? И это действительно так: любой в Украине решает за себя - вакцинироваться ему, или нет. Никакого принуждения.

Где я в нем утверждаю, что вакцинированный человек НЕ может быть носителем и НЕ может заболеть? Где я в этом ошибаюсь?
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03.08.2021 13:25 Ответить
Пусть заставят общепиты выставлять таблички "Работники вакцинированы" или "работники не вакцинированы" А я сама решу в какой общепит мне заходить.
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03.08.2021 14:01 Ответить
А этого не требуется - работники или вакцинированы, или на карантине.
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03.08.2021 14:01 Ответить
А я может не хочу к вакцинированым в общепит. Кто знает, что им там вкололи. Сейчас в Британии и Израиле полномасштабная волна Covida пошла, а они рекордсмены по вакцинации.
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03.08.2021 15:10 Ответить
Так не ходи А тот фейк с JNEWS можешь засунуть своему куратору куда по-глубже - пусть тщательнее выбирают хостинки, не такие засвеченные на кацапских фейках
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03.08.2021 15:20 Ответить
Во всем мире Ковид падает, потому что лето, а у них растет, потому что шибко вакцинорованы.
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03.08.2021 15:12 Ответить
А у вас, лаптей, по 800 КОВИДных жмуров каждый день и очереди в крематорий
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03.08.2021 15:21 Ответить
Сам на проходной стоял пересчитывал или в методичке так пишут?)
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03.08.2021 15:22 Ответить
Вы сами и пишете
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03.08.2021 15:23 Ответить
Лично я???? Вам??? Где???
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03.08.2021 15:24 Ответить
Сливаешься, лапоть
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03.08.2021 15:25 Ответить
Иди вакцинируйся , мордвин .
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03.08.2021 19:33 Ответить
Хе-хе. лапоть перелогинился и сменил проксю
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03.08.2021 19:35 Ответить
Вакцинируйся и не скули . А если твоя вакцина не работает , то это не проблема тех кто ее колоть не хочет . m
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03.08.2021 19:32 Ответить
Не кипишуй, лапоть. Тебе что колоться скотомицином спутник-вектор, что так ласты склеить - очередь в крематорий одна и та же
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03.08.2021 19:36 Ответить
Мордвин , ты чего на украинском сайте делаешь ? Сам то вакцину вколол или так побздеть выходишь ?
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03.08.2021 19:38 Ответить
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского скульптора пуля
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03.08.2021 19:40 Ответить
тоже нужно и с учебными заведениями
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03.08.2021 10:35 Ответить
да и вас тоже радо бы както отловить и чтонибудь вколоть. Три раза в год минимум
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03.08.2021 11:44 Ответить
А давайте все ограничимся поголовно! Потому как вакцинированные люди являются таким же источником распространения ковидла, как и не вакцинированные. Токо выявляются хуже, потому что симптомы смазаны
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03.08.2021 10:42 Ответить
Вот на па-рашке с определением ваще легко - раз в очереди в крематорий, значит ковидный
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03.08.2021 10:52 Ответить
Скоро твоя очередь подойдет, готовься мокшанец .
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03.08.2021 19:39 Ответить
Тебя уже в крематории с фонарями ищут, лапоть
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03.08.2021 20:16 Ответить
Как раз отхожу от короны, кстати врач на тест не направил ))) просто гадкий вирусняк к которому добавляется отравление антибиотиком...уже 6 день привкус во рту этой отравы...
Общая слабость уже после того как температура прошла.....
И в тоже время это не смертельно...
Самое смешное, что ****** могут заставить вакцинироваться уже после того как переболел...Прийдется решать вопрос за бабки ((((
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03.08.2021 10:54 Ответить
А хто тобі антибіотик прописав?
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03.08.2021 11:40 Ответить
Семейный доктор
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03.08.2021 11:43 Ответить
На підставі чого?
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03.08.2021 12:33 Ответить
Обращение с температурой 38,5 боль в горле, ломота в теле, озноб....
врач проверяет на сатурацию, затем смотрит горло...и выписывает длинный список...
При этом у жены были зрипы в легких и...и он выписал 2 антибиотика ей...которые как оказалось просто не возможно было принимать так как отравление наступило тут же...
Ну и направление на рентген...который воспаления легких не показал в последствии...
Зато попали на 2,5 тыщ на лекарства....
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03.08.2021 12:44 Ответить
2 антибиотика ей.
Мало, треба було 5.
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03.08.2021 13:08 Ответить
Оце вам «пощастило» з сімейним лікарем((
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03.08.2021 14:22 Ответить
Если ты врач могу скинуть рецепт ради прикола...
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03.08.2021 12:45 Ответить
И вообще это я первый раз заболел за 10 лет..а к врачу последний раз обращался лет 15 назад еще на воинской службе....
А теперь я увидел всю прелесть реформированной медицины )))
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03.08.2021 11:46 Ответить
6 день после того как я его перестал принимать ((( тьху..
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03.08.2021 11:47 Ответить
Надобыло просить выписать ивермектин . Витамин Д и цинк . Вылечился бы быстрее .
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03.08.2021 19:36 Ответить
Какой Бред и невжество, люди которые вакцинированы всеравно могут быть носителями
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03.08.2021 13:20 Ответить
Типо на конституцию я так понимаю всем уже давно насрать. Но не суть, я лично не против вакцинации. Это никак не должно влиять на наши права как и на обязанности. Вакцинироваться или нет, дело лично каждого. Так что хрень это все...
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03.08.2021 14:11 Ответить
Тю, удивил. А вот и причина ковидной эрекции от м**ака радуцкого
https://censor.net/ru/news/3280542/27_mlrd_pomoschi_ot_mvf_poyidut_na_preodolenie_posledstviyi_koronakrizisa_zelenskiyi
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03.08.2021 14:44 Ответить
 
 