Работу общепитов, где вакцинированы менее 80% сотрудников, могут ограничить, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО
В Украине могут ввести ограничения для учебных заведений, ресторанов, ночных клубов и других мест массового скопления, в которых большинство персонала не вакцинировано против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Это еще не принято, но рассматривается Кабмином, что, например, если в школе 80% учителей не вакцинированы, то школу могут перевести на онлайн-обучение. Но, к счастью, у нас пока нет ухудшения эпидемической ситуации. Во-вторых, это могут быть места большого скопления людей - рестораны, ночные клубы. Там также может быть ограничение, обязательно 80% персонала должны быть вакцинированы. Но это пока как вариант, это не решение правительства и еще не принималось как некое правило", - отметил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных.
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Ты сейчас ведёшь себя как некоторые жители Крыма и лугандона - они тоже сильно хотели на па-рашку, но не сильно хотели напрягаться и переезжать, в итоге, из-за их лени и инфантильности погибло более 13000 Украинцев и пострадали миллионы.
Кстате, от посетителей тоже ведь можно заразицца. Так что следующий шаг очевиден - без ширялова не пущщать.
Всё как у твоих любимых коцабе.
Ты не умеешь читать, или не умеешь думать? Вот то, что я тебе написал в верхнем посте: "А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся." - где я тебе в нем что-то запретил? И это действительно так: любой в Украине решает за себя - вакцинироваться ему, или нет. Никакого принуждения.
Где я в нем утверждаю, что вакцинированный человек НЕ может быть носителем и НЕ может заболеть? Где я в этом ошибаюсь?
Общая слабость уже после того как температура прошла.....
И в тоже время это не смертельно...
Самое смешное, что ****** могут заставить вакцинироваться уже после того как переболел...Прийдется решать вопрос за бабки ((((
врач проверяет на сатурацию, затем смотрит горло...и выписывает длинный список...
При этом у жены были зрипы в легких и...и он выписал 2 антибиотика ей...которые как оказалось просто не возможно было принимать так как отравление наступило тут же...
Ну и направление на рентген...который воспаления легких не показал в последствии...
Зато попали на 2,5 тыщ на лекарства....
Мало, треба було 5.
А теперь я увидел всю прелесть реформированной медицины )))
https://censor.net/ru/news/3280542/27_mlrd_pomoschi_ot_mvf_poyidut_na_preodolenie_posledstviyi_koronakrizisa_zelenskiyi