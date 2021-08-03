Работу общепитов, где вакцинированы менее 80% сотрудников, могут ограничить, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В Украине могут ввести ограничения для учебных заведений, ресторанов, ночных клубов и других мест массового скопления, в которых большинство персонала не вакцинировано против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Это еще не принято, но рассматривается Кабмином, что, например, если в школе 80% учителей не вакцинированы, то школу могут перевести на онлайн-обучение. Но, к счастью, у нас пока нет ухудшения эпидемической ситуации. Во-вторых, это могут быть места большого скопления людей - рестораны, ночные клубы. Там также может быть ограничение, обязательно 80% персонала должны быть вакцинированы. Но это пока как вариант, это не решение правительства и еще не принималось как некое правило", - отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных.

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