Никогда это не будет русской территорией. Это мое! Я этот Крым знаю! Это море - мое детство. Эти рапаны - вкусные! - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крым обязательно вернется под украинский контроль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский в интервью телеканалу "Дом" рассказал, что возвращение оккупированных территорий - это только вопрос времени, а оккупантам никогда не удастся из захваченных земель сделать "русскую территорию".
"Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь - ты украинец, не любишь - ты гость, ты путешественник. Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно! Это - мое! Я этот Крым знаю. Мы были на Ай-Петри. Кострополь, Жуковка, палатка... Прыгаешь с 14 метров со скалы... Удивлял свою будущую супругу: "Вот, смотри, как я могу!" Тряслись коленки, но прыгал. Это я, я там жил! Это моя земля! Это не их земля! Их поколения здесь расти не будут! И дети их тут не находятся... Это никогда не будет русской территорией! Никогда! Нельзя в голову прошить татарам: "Нет, вас здесь не было. Была депортация? Вы все придумали". Это невозможно. Хоть всю историю перепишите, хоть все города переназовите... Невозможно это! Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - сказал Зеленский.
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Аншлюс Австрии продолжался 7 лет, но его пресекла Вторая Мировая.
Кроме всего прочего, Россия серьёзно позанималась Крымом:
- татарву "за рога и в стойло"©, татары больше не бузят, в Меджлис не играются и вообще, оказалось, что татары тоже умеют быть вполне законопослушными и добропорядочными гражданами;
- население Крыма переформатировано в пророссийскую сторону;
- Крым милитаризирован до уровня совдепии; не исключена дислокация ядерного оружия;
- и т.д., и т.п.
Я двумя руками за возвращение Крыма в Украину, но как???
Питання повернення Криму - це державна справа. Натомість, я - приватна, а не посадова особа. Тому ніякої моєї реальної діяльності з цього питання й бути не може.
А росийской?
Гешефтмахер не может быть патриотом
І цей бовдур ще має диплом цілого Юріста....
Відсутність красномовства можна дозволити технярю та не юристу, хоча який він юрист, так клоун в якого батя прохфессор совкодрочер
Ну але якщо ви ідейний, ну як Іванко за Бахіню, то питань нема.
Дурак думкой багатиэ ....
Герич, кока, мет чи щось нове підвезли