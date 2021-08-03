Никогда это не будет русской территорией. Это мое! Я этот Крым знаю! Это море - мое детство. Эти рапаны - вкусные! - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Крым обязательно вернется под украинский контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский в интервью телеканалу "Дом" рассказал, что возвращение оккупированных территорий - это только вопрос времени, а оккупантам никогда не удастся из захваченных земель сделать "русскую территорию".

"Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь - ты украинец, не любишь - ты гость, ты путешественник. Эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как его любим мы. Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно! Это - мое! Я этот Крым знаю. Мы были на Ай-Петри. Кострополь, Жуковка, палатка... Прыгаешь с 14 метров со скалы... Удивлял свою будущую супругу: "Вот, смотри, как я могу!" Тряслись коленки, но прыгал. Это я, я там жил! Это моя земля! Это не их земля! Их поколения здесь расти не будут! И дети их тут не находятся... Это никогда не будет русской территорией! Никогда! Нельзя в голову прошить татарам: "Нет, вас здесь не было. Была депортация? Вы все придумали". Это невозможно. Хоть всю историю перепишите, хоть все города переназовите... Невозможно это! Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму открыли еще 17 уголовных дел за отказ служить в армии РФ, - правозащитники