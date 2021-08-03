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Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Бурыньской ОТГ (Конотопский район, Сумской области) пикетировали Офис Генерального прокурора в связи с попытками пересмотреть результаты местных выборов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Через восемь месяцев после победы Виктора Ладухи на местных выборах и принятия им присяги оппонент от "слуг народа", который проиграл выборы мэра, подал иск в суд об отмене результатов выборов. Вероятным заказчиком громада считает Максима Гузенко, народного депутата Украины от тех же "слуг народа", который недавно был уличен в незаконном использовании 1500 га земель Бурыньской территориальной громады. Помешал незаконным махинациям с землей Виктор Ладуха. Захват власти в Бурыньской громаде пытаются осуществить с помощью заместителя прокурора Конотопского района Андрея Наталича и главы Буринской ТИК Анны Наталич. Супруги Андрей и Анна Наталич на днях предприняли попытку переворота, пытались убрать мэра Виктора Ладуху с должности, сняв его как руководителя в Едином государственном реестре юридических лиц", - заявили организаторы акции.

"Бурыньская громада требует немедленной отставки прокурора Андрея Наталича и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины, всех соучастников преступления", - рассказали организаторы.

Митингующие озвучили в громкоговоритель свои требования и передали свое обращение Генеральному прокурору.

"Вы знаете, как мы голосовали, когда были президентские выборы? Вся Сумщина на стороне нашего президента и верила в то, что поменяется система. Но на сегодняшний день остались такие как Наталич. Додуматься пойти к регистратору и и менять руководство Бурыньской ОТГ. Прокурор это делал со своей женой. Ну как это возможно? Это позор для Генерального прокурора и всей прокурорской системы. Это безнаказанность. Он сидит там уже 20 лет и на сегодняшний день он в таких схемах, что нельзя даже представить. Что у нас там на границе творится? Я много знаю, не все здесь могу говорить, но то, что делает прокурор Наталич на территории Конотопского района — это преступление", - заявил голова Бурыньской ОТГ Виктор Ладуха.

Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 01
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 02
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 03
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 04
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 05
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 06
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 07
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 08
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 09
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 10
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 11
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 12
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 13
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 14
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 15
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 16
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 17
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 18
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 19
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 20
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 21
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

протест (5858) Сумская область (3125) Гузенко Максим (4) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+9
Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
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03.08.2021 13:26
+7
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить" - Цензор.НЕТ 8314
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03.08.2021 13:35
+6
"Акакаяразніца"))))
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03.08.2021 13:29
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
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03.08.2021 13:26 Ответить
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його нарко-мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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03.08.2021 13:32 Ответить
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить" - Цензор.НЕТ 8314
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03.08.2021 13:35 Ответить
"Акакаяразніца"))))
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03.08.2021 13:29 Ответить
Напомните мне, кто там на сумщине выборы презедента выиграл и парламентские
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03.08.2021 13:30 Ответить
Лохторат зеленый забыл, что схем нет, и коррупции уже давно нет, бубочка ее одолел.
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03.08.2021 13:34 Ответить
что там с "бриллиантовыми" прокурорами, которых при порохе приняли, сидят???
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11.08.2021 16:04 Ответить
Вся Сумщина на стороне нашего президента ...без комментариев митингующие ешьте гхм....имно и говорите что это вкуснее продукции Рошен....Источник: https://censor.net/ru/v3280573
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03.08.2021 13:35 Ответить
Сметуны вышли на митинг - сами за такой строй голосовали,поверили в голобородька - кушать подано и это только завтрак!
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03.08.2021 13:36 Ответить
А что ж плохо вам сделал Порошенко, что вы за Зеленского голосовали? Уроды.
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03.08.2021 13:41 Ответить
"Ви знаєте, як ми голосували, коли були президентські вибори? Вся Сумщина на боці нашого президента і вірила в те, що зміниться система...", - вже вся України знає і страждає через Ваш недолугий та необдуманий вибір. Ганьба Вам. Може розуму прибавлять Ваші ж події.
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03.08.2021 14:28 Ответить
Мені соромно за свою Сумщину за її недолугий вибір. Голосуйте тепер за Наталіча, може він змінить схеми.
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03.08.2021 15:05 Ответить
Один риг на посаді вербує під свої схеми 20 підлеглих, риги - це корупціїний спрут.
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03.08.2021 14:31 Ответить
хуже нє будєт
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03.08.2021 15:09 Ответить
Очень хорошо действует отказ местных властей перечислять налоги в госбюджет, янек именно после этого сбежал.
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03.08.2021 15:14 Ответить
Але всі як один голосували за Макса Гузенка. Молодого мажорчика, пддоанокура і тусовщика.
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03.08.2021 15:36 Ответить
Планокура. З телефону незручно.
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03.08.2021 15:38 Ответить
А де фото фінансового донора цієї акції - ладухи з чесними очима, який "нічого не вкрав", а все нажив тяжкою працею?
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03.08.2021 15:38 Ответить
Розкажи про "чесного" Василя Гузенка.
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03.08.2021 15:39 Ответить
Я десь про це писав? Я писав про "чесного" ладуху, який "нічого не вкрав" разом зі своєю бригадою. А чого тебе так це зачепило?
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03.08.2021 16:09 Ответить
Жителі Бурині Сумської області пікетують... "Ви знаєте, як ми голосували, коли були президентські вибори? Вся Сумщина на боці нашого президента..." ©
Дійсно, результати виборів-2019 по Сумщині - 82.12% за Зе.
А вас же попереджали: таких брехунів, як Зе, в Україні президентами ще не обирали.
Тож їж.ТЕ. Лохів треба стригти.

Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити" - Цензор.НЕТ 2382
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03.08.2021 17:03 Ответить
А тепер так само забацай карту с гральними апаратами за часів свинорилого. обтікай.
Можеш на фоні логотипів пропагандистських каналів. свинарчука не забудь, не забудь лерку та список банків пустишок, яким ще й бабла насипали з бюджету в догонку до накраденого
Голосували не за зеленського а проти свинорилого парашенки та його сектантів-іуд.
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05.08.2021 08:48 Ответить
Голосували не за зеленського... ©
Хіба у бюлетені була опція "проти Порошенка"?
Як же я вас, зебланів, розумію...

Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити" - Цензор.НЕТ 3592
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05.08.2021 09:05 Ответить
Внесу ясность ладуха местный чертила упырь ещё тот аграрный местный барон 11к гектаров земли и на это добро положил глаз ещё оддин упырь но из команды Зелёных пидоров молоток и пошла война пауков кто кого съест покажет время
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03.08.2021 18:43 Ответить
красавцы...
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04.08.2021 12:00 Ответить
Зебуїни на підставі ЧОГО хочете визнати вибори недійсними? Хотілка нарідного депутани?
Угум через 8 місяців. цікаво, що мішало під час виборів зробити як мінімум повторний підрахунок голосів? (маючи ФАКТИ зловживань) - НІЧОГО. А просто визнати вибори недійсними не вийде. Та навіть в разі призначення повторних виборів ці не мають шансів. Досить нагадати людям "зниження" тарифів на світло та газ.
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05.08.2021 08:45 Ответить
А гнида, тем временем, свалила побыстрее за границу. Там и бывший вице-президент АА недалеко
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05.08.2021 10:08 Ответить
 
 