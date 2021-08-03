Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Бурыньской ОТГ (Конотопский район, Сумской области) пикетировали Офис Генерального прокурора в связи с попытками пересмотреть результаты местных выборов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Через восемь месяцев после победы Виктора Ладухи на местных выборах и принятия им присяги оппонент от "слуг народа", который проиграл выборы мэра, подал иск в суд об отмене результатов выборов. Вероятным заказчиком громада считает Максима Гузенко, народного депутата Украины от тех же "слуг народа", который недавно был уличен в незаконном использовании 1500 га земель Бурыньской территориальной громады. Помешал незаконным махинациям с землей Виктор Ладуха. Захват власти в Бурыньской громаде пытаются осуществить с помощью заместителя прокурора Конотопского района Андрея Наталича и главы Буринской ТИК Анны Наталич. Супруги Андрей и Анна Наталич на днях предприняли попытку переворота, пытались убрать мэра Виктора Ладуху с должности, сняв его как руководителя в Едином государственном реестре юридических лиц", - заявили организаторы акции.

"Бурыньская громада требует немедленной отставки прокурора Андрея Наталича и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины, всех соучастников преступления", - рассказали организаторы.

Митингующие озвучили в громкоговоритель свои требования и передали свое обращение Генеральному прокурору.

"Вы знаете, как мы голосовали, когда были президентские выборы? Вся Сумщина на стороне нашего президента и верила в то, что поменяется система. Но на сегодняшний день остались такие как Наталич. Додуматься пойти к регистратору и и менять руководство Бурыньской ОТГ. Прокурор это делал со своей женой. Ну как это возможно? Это позор для Генерального прокурора и всей прокурорской системы. Это безнаказанность. Он сидит там уже 20 лет и на сегодняшний день он в таких схемах, что нельзя даже представить. Что у нас там на границе творится? Я много знаю, не все здесь могу говорить, но то, что делает прокурор Наталич на территории Конотопского района — это преступление", - заявил голова Бурыньской ОТГ Виктор Ладуха.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ