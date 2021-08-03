Проект "Без цензуры": Лукашенко убивает Украину? Наглое убийство белорусского оппозиционера в центре Киева. ВИДЕО

Главу Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова, который пропал 2 августа, нашли повешенным в одном из киевских парков, неподалеку от места его проживания. Богдан Буткевич в "Без Цензуры" разобрал, чем эта ситуация опасна для Украины.

Белорусский дом в Украине (БГУ) заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Полиция сказала, что у него был сломан нос.

Кому и для чего нужно циничное убийство белорусского оппозиционера в центре Киева? Почему это нападение - это нападение на всю страну? И что теперь делать украинской власти?

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".