Проект "Без цензуры": Лукашенко убивает Украину? Наглое убийство белорусского оппозиционера в центре Киева. ВИДЕО
Главу Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова, который пропал 2 августа, нашли повешенным в одном из киевских парков, неподалеку от места его проживания. Богдан Буткевич в "Без Цензуры" разобрал, чем эта ситуация опасна для Украины.
Белорусский дом в Украине (БГУ) заявляет, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Полиция сказала, что у него был сломан нос.
Кому и для чего нужно циничное убийство белорусского оппозиционера в центре Киева? Почему это нападение - это нападение на всю страну? И что теперь делать украинской власти?
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
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А Шеремета , а Воронєнкова при ком вбили ?!
Так що проблеми з беспекою не при йолупі почалась й вони в рази складнійші , ніж уявляє себе секта свідків його солодкої величності Пєті . Бо замість будування нової системи Пєтя зруйнованну Ібуковичем пристосував до свої бізнес-потреб й тільки косметично змінив "підріотів Московії" на лялькових й любочних патріотів (на рівні бла-бла-бла) України .
Але й цих лялкових "патріотів" (за невеликим виключенням) завжди складова горіхової мафії перемогала .
А то что )(уйловское ФСБ и Таранье КГБ как у себя дома
-так ведь с поцЗедентом "братья по оружию"
скрепленные"вагнеровцами
ххх А он собрать что-нибудь может? )))
Сплошные "эксперты-аналитеке" на каждую подию как и Тышкевич(что-то етот "експерт" еще молчит)
Які проблеми?
Ведь здесь, скорее всего, работа белорусских или российских спецслужб, которые по Украине гуляют как у себя дома по бульвару.
А СБУ в это время ловит Чауса.
Отже, в столиці України гине білоруський активіст. "Раптово вішається". Ну так, знаєте, у нас так свого часу Володимир Івасюк "раптово повісився". От як тоді КДБ було "ні при чому", так, схоже, і тут однойменна спецслужба Білорусі "ні при чому".
Навіщо це було робити?
Тому, що Україна є одним з напрямків втечі білорусів від диктатури. Але водночас єдиним, який не прикритий європейським зонтиком безпеки. Країнам ЄС, зокрема Литві, диктатор мститься потоком арабських біженців. У нашому випадку простіше показати, що "перетнувши український кордон, ви не врятуєтеся".
За злою іронією, це сталося якраз тоді, як чоловік бігун'ї Христини Тимановської, переїхавши в Київ, сказав, що тут почувається в безпеці.
Чому це вдалося?
Є така прикмета, що кожна людина, що зробила собі кар'єру в якійсь царині, опинившись на новій роботі чи службі перетворює її на подобу старої. Нагадаємо, очільник СБУ Іван Баканов зробив собі кар'єру як керівник студії "Квартал 95". Так що тут все більш, ніж очікувано: спецслужба перетворилася на погану пародію на саму себе, чий горизонт - втікати від НАБУ із голим Чаусом в багажнику.
Чому це погано?
Білоруси - найбільш культурно близьки українцям люди на планеті Земля. Міграція з Білорусі людей, що налаштовані зберігти власну свободу, часто високооплачуваних професіоналів, є українським національним інтересом.
Разом з тим, репутація України як країни, в якій спецслужби іншої держави можуть вбивати кого заманеться - це репутація failed state. Це визнання на весь світ: ваші спецслужби спроможні хіба ларьки кришувати та типографії кошмарити.
Гірше за те. Українська влада могла б зробити з цього великий скандал…
...а, ні, вже не може. Бо великий скандал нещодавно вже відбувся, і українська влада в ньому аж ніяк не герой - це скандал із викраденням в Молдові судді Чауса. Суддю Чауса викрали тому, що Зеленському був дуже потрібний компромат на попередників. Суддю Чауса викрали тупо та грубо, спалилися на цьому, побили горшки з владою Молдови і показали себе на весь світ полудурошними недоагресорами, що зневажають суверенітет союзників. Тепер якось не дуже зручно скаржитися світові на дії ворожих спецслужб в тебе, правда?
Що слід зробити?
Провести реформу СБУ. Поставити на її чолі людину, в якої були б якісь кращі здобутки, ніж дитяча дружба з президентом та керівництво студією продакшену. Позбавити СБУ економічного блоку та зосередити на захисті українців та національного суверенітету. Гарантувати, що СБУ більше не буде виконувати команду "Апорт!" для Єрмака, Зеленського чи будь-якого іншого можновладця.
Налагодити стосунки з Молдовою.
Визначити діючу білоруську владу совгосп-фюрера окупаційним режимом. Визнати факт: білоруси є найближчим для нас народом, але білоруська влада є сателітом російського агресора. Слід готуватися до ударів і з того боку.
Реагувати на вислови теплих почуттів до Лукашенко у виконанні окремих народних депутатів, як на вислови теплих почуттів до Путіна.
Розслідувати цю справу та гарантувати її неповторення. Не "особисто гарантувати" устами президента (він вже взяв на особистий контроль цілу кипу справ, здебільшого ганебно провалених), а гарантувати інституційно. Зробити так, щоб аббревіатура СБУ викликала повагу, а не острах бізнесмена чи сміх громадянина.
Інакше це буде ще один гол в наші ворота у великій грі, в якій ми й так не ведемо.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4408508289169338/ Victor Tregubov