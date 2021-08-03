Украинка Черкасова завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В бронзовом финале украинка победила японку Сару Досе, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года.

Черкасова победила соперницу, положив ее на лопатки.

В полуфинале украинская спортсменка проиграла Тамире Сток Менса из США.

Отметим, что это шестая бронзовая медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. Также на счету украинских спортсменов одно серебро.

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