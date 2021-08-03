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Украинка Черкасова завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде-2020. ВИДЕО
Украинка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В бронзовом финале украинка победила японку Сару Досе, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года.
Черкасова победила соперницу, положив ее на лопатки.
В полуфинале украинская спортсменка проиграла Тамире Сток Менса из США.
Отметим, что это шестая бронзовая медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. Также на счету украинских спортсменов одно серебро.
Топ комментарии
+22 marusia klimova
показать весь комментарий03.08.2021 15:24
+19 Кіт Яша
показать весь комментарий03.08.2021 15:26
+18 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий03.08.2021 15:29
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Кто нить скажет, еще худшие выступления наших, на олимпиадах были?????
60-е место!!!!!
Страны с меньшим количеством участников и то в разы выше стоят!!!!!
Эти инвалиды ездят соревноваться или на екскурсии???
Дійсно, щось як пороблено з цією олімпіадою...
Ось що значить в спорті своєчастно піти , щоб не програвати ось так через абсолютну перевагу суперника .
Японка Сара Досе, до речи , теж християнка -- екс-олімпійска чепміонка .
Гэта нармальна?
Вітання !