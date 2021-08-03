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"Он - западник, русофоб... Эту тему подбросила СБУ", - Наталья Витренко о своем сыне и главе НАК "Нафтогаз Украины" Юрии Витренко. ВИДЕО

Когда-то известный украинский политик известная своими пророссийскими взглядами Наталья Витренко назвала своего сына Юрия Витренко, который занимает должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", западником и русофобом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и опубликовал фрагменты интервью Витренко.

"Саму эту тему подбросила СБУ... Мне кажется, что Юру не случайно вывели на политическую поверхность. У нас много на Украине толковых людей, молодых людей, а его вывели специально в пику мне потому, что очень боялись реванша нашей партии... Конечно, у него другие ценности и я не отрицаю этого. Он - западник, русофоб", - сказала Витренко о сыне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории

Автор: 

Витренко Наталия (469) Нафтогаз (3112) СБУ (19893) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+29
Ти історію сім"ї Анни Ахматової знаєш? Її чоловіка (Гумільова) розстріляли як заложника (він був офіцером) Ця "тринда" відвезла малого сина до його далеких родичів і там покинула, а сама поїхала у Москву - "рятувать світ" Хлопця виростили чужі, фактично, люди У 18 він приїхав до матері Так вона його на поріг не пустила! Перед війною він рік відсидіть встиг (бійка, "*********") "Матушка" написала поему "Син", але ні разу не відвідала його ні під час слідства, ні під час "відсидки" У війну став офіцером-артилеристом Дослужився до майора Потім закінчив Московський університет Став доктором історичних наук Більше всього бісило його, коли люди (довідавшись чий він син) висловлювали захват віршами його матері Читав спогади його товариша-медика (психіатра): "Пройдуть роки Умру я та люди що безпосередньо її знали Залишаться лише вірші І ніхто не довідається якою людиною вона була! У неї вистачало любові на весь світ, але не вистачило для мене - власного сина!"
У Вітренчихи (скоріш всього) був саме такий "комплекс" - коли треба було займаться сином, вона займалась політичною кар"єрою Це не поодинокі випадки - таке часто зустрічається в житті (психіатри так це і звуть - "синдром Ахматової")
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03.08.2021 18:15
+16
тому що він виховувався з батьком, а вони були розлученими, коли синулі було. здається зо шість рочків.
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03.08.2021 17:55
+14
странно,шо с такой маман он не джек-потрошитель...
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03.08.2021 17:46
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Правила форума Совет форумчан
сбежать бы успеть сынуле
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03.08.2021 17:43 Ответить
Он уже к этому моменту нормально прибарахлится
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03.08.2021 17:45 Ответить
С чего бы ему бежать, никто не преследует
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04.08.2021 07:56 Ответить
від кого? Від тебе?
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04.08.2021 10:02 Ответить
У нас много на Украине толковых людей Источник: https://censor.net/ru/v3280652\\\\\\

?????????

это Витренко так сказал?
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03.08.2021 17:44 Ответить
СказалА.
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03.08.2021 17:58 Ответить
Там у маман бешенство ватки давно и плотно
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03.08.2021 20:00 Ответить
Наталья Витренко - это бесноватая вата, натуральная совковая упыриха.

Такие упырихи служили палачами в расстрельных командах НКВД: как лейтенант госбезопасности Коноплянина из Новосибирского управления НКВД, как сержант г/б Родионова из Томского горотдела НКВД: каждая из этих упырих собственноручно расстреляла 700-800 невиновных людей, а в 1970-х годах упырихи-пенсионерки повязывали красные галстуки юным пионерами и рассказывали детям о том, как они "строили счастливую советскую жизнь"...
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04.08.2021 02:46 Ответить
странно,шо с такой маман он не джек-потрошитель...
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03.08.2021 17:46 Ответить
тому що він виховувався з батьком, а вони були розлученими, коли синулі було. здається зо шість рочків.
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03.08.2021 17:55 Ответить
блин,ну нельзя же всё воспринимать дословно...
сраказмы то сыла...
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03.08.2021 18:00 Ответить
Ти історію сім"ї Анни Ахматової знаєш? Її чоловіка (Гумільова) розстріляли як заложника (він був офіцером) Ця "тринда" відвезла малого сина до його далеких родичів і там покинула, а сама поїхала у Москву - "рятувать світ" Хлопця виростили чужі, фактично, люди У 18 він приїхав до матері Так вона його на поріг не пустила! Перед війною він рік відсидіть встиг (бійка, "*********") "Матушка" написала поему "Син", але ні разу не відвідала його ні під час слідства, ні під час "відсидки" У війну став офіцером-артилеристом Дослужився до майора Потім закінчив Московський університет Став доктором історичних наук Більше всього бісило його, коли люди (довідавшись чий він син) висловлювали захват віршами його матері Читав спогади його товариша-медика (психіатра): "Пройдуть роки Умру я та люди що безпосередньо її знали Залишаться лише вірші І ніхто не довідається якою людиною вона була! У неї вистачало любові на весь світ, але не вистачило для мене - власного сина!"
У Вітренчихи (скоріш всього) був саме такий "комплекс" - коли треба було займаться сином, вона займалась політичною кар"єрою Це не поодинокі випадки - таке часто зустрічається в житті (психіатри так це і звуть - "синдром Ахматової")
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03.08.2021 18:15 Ответить
не знав....
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03.08.2021 18:51 Ответить
хочу доповнити Я.Х. В Ахматової призвіще було батька - Горенко. Свій псевдонім вона взяла від призвіща свого діда Ахметова - татарина, якого боготворила. Для понта змінила на Ахматова. Коли вони одружились з Гумилевим, то поїхали у весільну подорож у Францію. В кафе вона зустрілась із відомим гулякою Модільяні і вийша на "хвилину" Гумилев повернувся сам в Росію а вона приїхала через місяць. Після народження сина вони розлучились, у Гумілева була інша сім"я. У 1919 році син захворів, до Гумілева позвонила кухарка і сказала, що син хворий а Ахматової нема більше тижня дома. Гумілев побив бувшу дружину і забрав сина і його виховувала інша сім"я. Поетесса не переймалась. Але в 192! році Ахматова пожалілась на чоловіка своєму корешу по богемі Агранову(тоді серетарю Раднаркому по чекістських справах) який в той час вів справу якоїсь організації в Пітері. Той Гумільова та ще трьох його приятелів включив до "списку" і його розстріляли. Під час репресій 1937-1939 років Ахматову вислали кудись у Уфу. Син її відвідав у Уфі, у місцевому НКВД йому розяснили її поведінку у 1921 році. Більше з матір"ю син не зустрічався.
Валентин Пікуль (а він був енциклопедично начитаний) привів свою версію того чому Ахматова залишилась живою під час репресій, а не закінчила життя як М, Цветаєва, хоча Жданов вимагав її смерті. Суть така. Рібентроп і Молотов були 1890 року народження і навчались у Петербуржській гімназії разом з Ахматовою. Коли у серпні 1939 року Р. прилетів до Москви, його зустрічав Молотов. Рібентроп спитав у Молотова - твої держиморди ще не розстріляли Анну Ахматову ? Молотов відповів, ні вона жива. А Гумільов з часом став натхненником теорії новітнього євразійства і його прихильником є фюрер рейху. Звідси і новітня версія про єдиний народ з коренями з Азії.
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03.08.2021 21:26 Ответить
Таки проФФесор был не совсем неправ, называя ее Анной Ахметовой..
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03.08.2021 22:52 Ответить
А всі так сміялись над його неосвіченістю. Ясна річ, що рінат хвастався, а вітя Ростовський повторив.
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04.08.2021 12:08 Ответить
Пікуль був психично хворий (бо мізантропія це хвороба) й в його романах й інших опусах нема й 10% історично обгрунтованних фактів . Навіть в "Пі-кью" він примудрився перекрутити усе с ног на голову ... Хоча такий відомий усім історикам факт, що нацисти до 60% свого військового бюджету втрачали на "західний фронт" . Й це подавна більшість війна на морі й на 70% це війна з флотом Британії . А цей шизойд малював британців як боягузів й нікчем . Хоча совєти війну на морях програли в щебень якщо б не британский Navy ...
Й в що можно ставити такого "експьрда" , який в своїй природній галузі (флот) базував свої теорії не на фактах й документах , а на то , які байки травили совецькі матроси на камбузі .
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04.08.2021 03:15 Ответить
Ще скажіть, що "графоман". В про караван написано правду, що ескорт все таки був перенаправлений і караван був кинутий напризволяще. Як він сам визнавав - рубіконом для нього став роман "Нечиста сила", що і наклало на нього прокляття від спадкоємців по духу Гришки Нових (распутіна)
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04.08.2021 12:17 Ответить
Ні , розумово , Пікуль достатньо був талановитим письменником . Не так , як Достоєвський (теж дуже хворий й параноїдальний) . Але стиль літературний був . Писав цікаво . Особливо для людей не дуже обтяженних інтелектом й критичним мисленням . Для таких теж повинна бути своя література . Але посилатися на його як джерело , тим більш історичний (тим більш філософських) знань наївно й примітивно .
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04.08.2021 21:03 Ответить
А ось воно як. А в школі цього не вивчали, що Рібентроп в гуртожитку Ахматову чесав!
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04.08.2021 09:26 Ответить
я попередив, що це тільки версія Валентнина Пікуля. В біографії рібентропа заперечується факт проживання його в Росії. Зазначено, що протягом десятих років він торгував батьківським вином в Америці. Однак Пікуль використав той факт, що він володів російською "без перекладача" і батько торгував рейнським вином у Петербурзі до Першої війни.В ті часи сім"ї завжди слідувала за батьком. Син Рібентропа навчався в оксфорді коли батько був послом у бритів. Це не завадило сину стати танковим офіцером СС і отримати Рицарський хрест в Курській битві. Зараз імя Пікуля практично вивітрилось з рейховської літератури, бо в романі нечиста сила про распутіна він стверджував факт шпигунства Мясоєдова, бувшого адьютанта міністра оборони Сухомлинова. в користь Німеччини через містечкових перців з Литви та Латвії.
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04.08.2021 11:55 Ответить
Не требо усякої херні розповідати про Ганну Горенко - Ахматову .
Ніхто не вижинав Лева з хати в його 18 років , бо він переїхав в Пітер до матері з вітчимом в 1929-му , коли йому було 16 років . А до цього жив з бабкої по батьку .
Миколу Гумільова ніколи не брали в заручники . Білим офіцером він не був , а тільки "царським" . Розтріляли його через "Кронштатське повстання" до якого він мав лише опосереднє відношення. Розличились батьки Льва йще до революції й саме через те , що батько був з іншою жінкою .
А те , що йому бабка (мати Миколи) росповідала про невістку , а та йще колишню, так це требо поділити на 100 й викинути в смітник . Відомі факти історії , що Лев Гумільов був відвертий ворог "совєтов" майже з дитинства . Бо бабка збожеволила на грунті гибелі сина й не розуміла , що прилаштовує унука до постійних лагерів таким вихованням .
А Ганна Ахматова не поважала "совєти" не меньше сина , але була зрілою людиной й розуміла , що це хибний шлях .
Й Лев Гумільов не рік просидів в таборах , а за 3 рази більше 12 років . Другий раз з 1938-44 рік . А поки були живі друзі його матері , його постійно витягували з халепи . Але Мандельшама самого стратили в 1937 році . Тай Ахматову постійно переслідували й гнобили . Але вона була дуже комунікабельна людина й мала дружні стосунки з багатьми людьми . В тому числі з Ранєвською . А ось бабка Лева не навчила комунікувати й друзів не було . Й жінки не було постійної , й дітей він не залишив .
Тільки за рахунок добрих генів й таланту природного й війшов в історію . Але 12 років в таборах багато лиха йому принесли й до самого кінця він їх наслідки не подолав , як науковец , так й як звичайна пересічна людина .
Не требо так ось "по-робочому" торкатися дуже делікатної теми де родинне плотно переплетається з політичним , науковим й політичними складовими .

Я ось навіть не засуджую Марину Цвєтаєву , хоча вона як мати зробила більш поганий вчинок - бо вона ж не жінкою японського самурая, що робити собі сеппуку .
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03.08.2021 20:10 Ответить
Звідки ти цю "брєдятину" взяв? Лев Гумільов провоював усю війну офіцером Мав державні нагороди Після війни закінчив МДІ Займався науковою роботою став професором А тепер скажи мені - міг-би він цього в сталінські часи, добиться, будучи "ворогом "совєтов" з дитинства? Про "білого офіцера" я не писав - у тебе навіть сили не вистачило уважно прочитать мій коментар!
Про решту і писать не буду - я не наймався ТОБІ лекцію читать!
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03.08.2021 20:26 Ответить
В 1938 году подвергся третьему аресту и получил пять лет лагерей; заключение отбывал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Норильске . 13 октября 1944 года Туруханским районным военкоматом (город Игарка) призван в ряды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F Красной армии , служил рядовым в 1386-м зенитном артиллерийском полку, участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Берлинской операции . 28 ноября 1945 года демобилизован. После демобилизации окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82 экстерном исторический факультет, в 1948 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. В 1949 году вновь был арестован, обвинения были заимствованы из следственного дела 1935 года; был осуждён на 10 лет лагерей. Срок отбывал в Казахстане, на Алтае и в Сибири. В 1956 году после https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 XX съезда КПСС освобождён и реабилитирован, несколько лет работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6 Эрмитаже , с 1962 года до выхода на пенсию в 1987 году состоял в штате научно-исследовательского института при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 географическом факультете ЛГУ .
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03.08.2021 22:08 Ответить
У статті "Вікіпедії" стільки припущень! Я неодноразово (на протязі останніх 10 років) перечитував її і кожен раз зустрічав купу змін Тому надаю перевагу вивченню кількох джерел , а не одного! Кожен може приймать чи не приймать ту чи іншу інтерпретацію Однак , вдарившись у деталі біографії Гумільова, ви - "критики", чи по неуважності, чи навмисно випустили з уваги суть мого коментарю - я писав про "синдром Ахматової", приводячи її як приклад "психотипу", до якого можна віднести і Вітренко, а не про те, скільки разів арештовувався Гумільов
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03.08.2021 22:43 Ответить
Це теорія Лева Гумільова одне суцільне припущення , певну частину яких вже зараз спростувала генетична наука . Спростувала остаточно .
А Вікі лише припускає теорітичну можливість тимчасових й ситуативних припущень . Але точно не відностно дуже відомих особ , чиї біографічні факти легко довести , чи спростувати . Стаття про Лева Гумільова вже десятки років в Вікі !

Те , що Гумільов син 3 рази сидів й провів в Гулазі більше 12 років це вже історичний факт . Як й те , що закінчив вуз після війни й заочно .
А при Сраліні крім репресій був фееричний бардак й зворотний природний відбір кадрів . Й перші 2 роки війни цьому підтверження . По ресурсах софок повинен був нацистів перемігти вже в перші місяці війни . Але організація була відповідна й бойова мотивація зворотня .

Тому й репресували відвертих дуполізів Сраліна й комуняк , а певні аристократи робили карколомну кар"єру - ось родина МіхАлкових ... Маршал Малиновський теж не був пролетарієм . Алексій Толстой повернувся з еміграції й його не репресували аж ніяк . А чоловік Цветаєвої як уся верхівка "Червоної капели" були репресовані не зважаючи на те , що то були НКВДісти , щиро віруючих в ідеали інтернаціоналу .
Не було в сралінський параної жодного елементу здорового глузду . Й тому Лев міг ситуативно закінчити інститут й почати робити наукову кар"єру .

Требо йще розуміти , що завжди в усі часи радянщини на усіх рівня влади був великий відсоток особ з імперіалістичними й шовіниститчними поглядами й тому націоналісти-шовіністи дуже виборково сиділи й репресувалися при Сраліні . А при Хрущьові , при Бровастом й тим більш потім їх взагалом навіть не травили , не кажучи про переслідування .

Це українських поетів продовжувала навіть вбивати вже при перебудові Горбачьова , бо відношення совєтів до національних діячив культури було йще в 1987 році набагато жорстокійше ніж до московських шовіністів в часи Сраліна .
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04.08.2021 04:05 Ответить
Ти навмисно ухиляєшся від основної думки мого першого коментарю? Тому вирішив "завалить" мене купою слів?
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04.08.2021 06:37 Ответить
При чому тут теорія пасіонарності до стосунків матері і сина? Знайомився я з нею - сміявся Суцільні "натяжки" та "припущення" Але ж він її не в дитинстві створив?!
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04.08.2021 07:46 Ответить
"Я тебе породила, я тебе і ...." 😁
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03.08.2021 17:46 Ответить
То он эффективный и талантливый манегер, то западник и русофоб...
А по моему у натахи раздвоение личности
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03.08.2021 17:48 Ответить
Звичайна курка,нічого надзвичайного !!!)))
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03.08.2021 17:49 Ответить
Ето не раздвоение личности, ето поражение коры головного мозга на почве систематического многолетнего злоупотребления спиртними напоями.
К тому же пани Наталка комуняка, а комуняки не люди.
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03.08.2021 19:20 Ответить
приспобленчество и маскировка есть способ выживания этого животного мира,
можно й вишиваночку й на мові сипати прокльони кацапам...аби гроші хороші
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03.08.2021 17:49 Ответить
Комуняки ,це ще ті фахівці в царині мімікрії та міграціі !!!)))
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03.08.2021 17:50 Ответить
А сама Витренко с тура по россии, с Марченко, что вернулась?
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03.08.2021 17:51 Ответить
"Он - западник, русофоб... Эту тему подбросила СБУ", - Наталья Витренко о своем сыне и главе НАК "Нафтогаз Украины" Юрии Витренко - Цензор.НЕТ 369
Представители националистической организации С14 у здания Окружного суда Киева облили кефиром лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко и ее заместителя Владимира Марченко. 27.04.18 https://censor.net/ru/photo_news/3063613/ne_budet_kommunyakam_pokoya_na_ukrainskoyi_zemle_natsionalisty_oblili_kefirom_vitrenko_i_ee_zama_marchenkoИсточник: https://censor.net/ru/p3063613
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03.08.2021 17:52 Ответить
"Він - західник, русофоб... Цю тему підкинула СБУ", - Наталя Вітренко про свого сина і голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко - Цензор.НЕТ 3163
Наталия Витренко: "Судьба России. Путину мстит банковская мафия"08/02/2012

https://www.vitrenko.org/13982
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03.08.2021 17:57 Ответить
Низкая порочная тварь
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03.08.2021 18:12 Ответить
От сімейка...Всі яйця по різним корзинам розіпхала,застрахувалась від усього...
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03.08.2021 17:51 Ответить
Он воспитывался отцом, который никогда ватой не был.
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03.08.2021 18:14 Ответить
Нормальное дело. У меня аналогичная ситуация. И ничего не сделаешь.
Путин маладец. И сталин маладец. А раскуркуливали ее бабушку с мамой и ее сестрами и братьями местные пьяницы-комунисты....
Точно как петя-святой-маладец-гетьман-лучше-нет-без-него-конец-рррррррррр-ббббббббб-копейки-в-пользу-мертечука-не-смародёрил...
Хоть глаза нассы...
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03.08.2021 18:57 Ответить
ВАТУ Вітренчихи треба не з Петром нашим Першим порівнювати, а з Клоуном - той така сама вата
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04.08.2021 10:24 Ответить
Это говно, то шо оно пепчет - в тот же день бы нквд забрало, просто за то шо живет как царица.

а сын - тут уже надо привселюдно отречься от этой падали. - но нету, нет, вы поняли, ребята, нуТУ - он туто съехжает, ибо мамка, то се, так что .... я извиняюсь но тут мне кто-то напомнил песню - Машингвери, штурмгвери\\\\\\\\\
можно поискать = сразу найдет песню, я юру не думаю шо совок, но просто это песня для... Ермак и человека-хламидии:
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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03.08.2021 17:54 Ответить
Ти знову в чарку заглянув? Чи ти й не "просихаєш"?! Ти хоч читаєш, ЩО ти мелеш?
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03.08.2021 18:17 Ответить
шо?
просто відео проглянув - ви теж би мовчав за то шо воно ... блює чи як там по нашиму?звісно шо обурився - мамашка краснож. тупо обісрала сина, якого до речі любл*ть всі т.з. патріотичні сили, так що, пане, подумай спершу над нновинов, прєждє чим наїжджати мав би спаву а то ніяк сі не спроможу добачити шо пан хтів сі сподобати і мувити.
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03.08.2021 18:50 Ответить
Закушуй краще!!! Я не відео та Вітренків критикую! А тебе - бо "брєдятину п"яну" несеш : читаю твої коментарі так "перегар" на екрані компа виступає!
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03.08.2021 19:08 Ответить
пасіб, я вже сто раз коментую/срусь і ніхто не ганяється, от тільки ви. випий свої наливки всі 50 видів та не ганяйся за мною - я ж сто раз тебе бачу але не коментую - то за підтримку - то за "нелюбов", просто проглядаю срачі.
сава Алеутській авіації .... ггг))) ти там десь служив же
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03.08.2021 19:50 Ответить
Ти не того коментуєш мене що "не хочеш" а тому що боїшся зв"язуваться - я ж тебе "по стіні розмажу" - навіть на підставі тієї "п"яної бредятини" що ти пишеш! Однак розбирать твої "заумності" - все одно що читать "Записки сумасшедшего" Гоголя чи "Палату №6" Чехова Почитай - рекомендую! А потім порівняй зі своїми коментарями
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03.08.2021 20:14 Ответить
"не коментуєш мене"
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03.08.2021 20:15 Ответить
я там вкладки переплутав, звісно - срачі, срачі
ти тіпа не поняв шо я написав не сюди, нє?
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03.08.2021 19:53 Ответить
Та ти цілий день тут "путаєш"! Це називається кацапською: "Козу водить!" Це коли вже "добре вквасив", але не до такого стану, коли "впав і заснув" Випий ще і лягай спать (Хоча, судячи з , у тебе "изменённое сознаніє" вже набрало хронічного характеру - "запой" називається)
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03.08.2021 20:06 Ответить
Русофобов в кодлане Коломойского не держат.У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус .Главной темой переговоров Ермака-Козыря и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома"./ И.о. министра энергетики Юрий Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.-15.01.21
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03.08.2021 17:59 Ответить
Вырастила сына-русофоба, а теперь оправдывается перед кураторами,
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03.08.2021 17:59 Ответить
Кто русофоб, сынок? Да он - долларофил, а все остально ему по ***
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03.08.2021 18:03 Ответить
Тем не менее, Газпром в суде нагнул.
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03.08.2021 18:06 Ответить
Разве он нагнул, а не импортные адвокаты, сделавшие это на основе контракта, подписанного при Юле и за который её посадили?
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03.08.2021 19:21 Ответить
чего? Якої Юлі?
Тієї завдяки чиєму контракту були побудовані всі обхідні потоки - Південний, Турецький та обидва північні???
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04.08.2021 10:28 Ответить
Откровенную чушь, то, зачем писать.
Если бы контракт, подписанный при ней, был таким хорошим для Путина, то какой смысл ему был деньги на обходные газопроводы тратить? Нелогично, однако )))
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04.08.2021 12:42 Ответить
Коли мізків нема - то все виглядає то нелогічним то дивовижним
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04.08.2021 14:53 Ответить
Русофоб??? Конотопская ведьма окончательно сбрендила. Где это видано,чтобы яблоко от яблони далеко падало?
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03.08.2021 18:05 Ответить
Ната проти НАТИ."Він - західник, русофоб... Цю тему підкинула СБУ", - Наталя Вітренко про свого сина і голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка - Цензор.НЕТ 7558
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03.08.2021 18:08 Ответить
Во поэтесса оказывается. Предлагаю ей второй куплет настоящий одесуй нате он покажет х... Во блин как то с двояким смыслом получилось.
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03.08.2021 19:50 Ответить
Клімакс проти тампакса !
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03.08.2021 20:11 Ответить
Его мама - дура . Ватная .
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03.08.2021 18:11 Ответить
Щоб у конотопської відьми та й синок прозахідний русофоб?
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03.08.2021 18:14 Ответить
може вона всмоктала всі негативні гени а рещта позитивних відійшла йому?
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04.08.2021 10:29 Ответить
Маму уже подключили агитировать за сынка - "западника, русофоба и эффективного менеджера".
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03.08.2021 18:24 Ответить
Ерунда какая то.Ставрая комунистка иждивенка приспособленка всегда несла какую то ахинею.Отправить её на стройку работать для перевоспитания ,а не жировать на деньги украинских налогоплательщиков.
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03.08.2021 18:25 Ответить
О, конотопська відьма з запою вийшла?))
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03.08.2021 18:41 Ответить
Справа від вітренчіхи, його клікуха Хаскі БН, сам родом з України, але страшний україноненависник, запутінець, за всіх цих моторил топить
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03.08.2021 18:50 Ответить
Вигодувала на свою голову...
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03.08.2021 18:53 Ответить
просто...чтоб не забывали...
вернее вспомнили...вернее погуглили... кто не помнит или совсем не знал )))
неясна цель этих... откровений))))
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03.08.2021 18:55 Ответить
Хорошая сказка ))
И Путин такой же сказочник, когда называл Медведчука националистом ))
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03.08.2021 19:07 Ответить
Наташа, когда обращаешься к Украинцу, надо встать и стоя говорить!!! ********* старая, забыла что ли? К человеку обращаешься, а не какой нибудь себе подобной мрази!!!
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03.08.2021 19:08 Ответить
забыли дописать ,что и Бандеровец
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03.08.2021 19:29 Ответить
Старая сволочь.
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03.08.2021 19:37 Ответить
Как то все невнятно у неё. Про премию сыну она однозначнее высказывалась.
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03.08.2021 19:43 Ответить
Не западник и не русофоб!Продажная тварь как и мама не собирающиеся жить в Украине!
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03.08.2021 20:10 Ответить
Сына просил в детстве фломастеры - мама ему вымпел с Ильичом.
Сын просил жвачку - она ему "Апрельские тезисы"...
Сын попросил о "Адидас" - она ему "Скороход".
Джинсы сын уже не просил, и стал западником.
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03.08.2021 20:32 Ответить
"Яке коріння, таке й насіння."
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03.08.2021 20:34 Ответить
Чтобы удержать сынка на посту в настоящее время в Украине, она назовет его кем угодно, скажет, что он и в Одессе канибализмом проросийских младенцев в доме профсоюзов занимался.
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03.08.2021 21:54 Ответить
Вкиньтесь ! .. Это гавно было на руководящих должностях .... это просто 5-я ватная колонна в Украине ... треш плять!
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03.08.2021 22:27 Ответить
"...його вивели спеціально мені В ПИКУ."

Хто писав цей текст???
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03.08.2021 23:09 Ответить
Боятся реванша нашей партии- Эта Прогрессивно Маразматическая Партия существовала на деньги Макса Курочкина ( Макс Бешенный) После того как его застрелили во дворе суда, Витренчиха исчезла. Иногда ее привлекали под разовые аккордные работы, когда нужно было в определенный момент на кого то вылить грязь. И тогда она ненадолго появлялась по телевизору.
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03.08.2021 23:23 Ответить
Эта пришибленная жаба всегда была местным вариантом 3/14дараса-жириновского...
Ничего нового - полное отсутствие мозга.
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04.08.2021 00:12 Ответить
"Він - західник, русофоб... Цю тему підкинула СБУ", - Наталя Вітренко про свого сина і голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка - Цензор.НЕТ 67.
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04.08.2021 09:31 Ответить
Хаски БН - ещё та вата. Если тот же Алекс Брежнев, тоже хороший ватник, в основном хейтит США, то БН прямо специализируется на поливе грязью Украины...
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04.08.2021 09:53 Ответить
 
 