"Он - западник, русофоб... Эту тему подбросила СБУ", - Наталья Витренко о своем сыне и главе НАК "Нафтогаз Украины" Юрии Витренко. ВИДЕО

Когда-то известный украинский политик известная своими пророссийскими взглядами Наталья Витренко назвала своего сына Юрия Витренко, который занимает должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", западником и русофобом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и опубликовал фрагменты интервью Витренко.

"Саму эту тему подбросила СБУ... Мне кажется, что Юру не случайно вывели на политическую поверхность. У нас много на Украине толковых людей, молодых людей, а его вывели специально в пику мне потому, что очень боялись реванша нашей партии... Конечно, у него другие ценности и я не отрицаю этого. Он - западник, русофоб", - сказала Витренко о сыне.

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