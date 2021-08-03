"Он - западник, русофоб... Эту тему подбросила СБУ", - Наталья Витренко о своем сыне и главе НАК "Нафтогаз Украины" Юрии Витренко. ВИДЕО
Когда-то известный украинский политик известная своими пророссийскими взглядами Наталья Витренко назвала своего сына Юрия Витренко, который занимает должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", западником и русофобом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и опубликовал фрагменты интервью Витренко.
"Саму эту тему подбросила СБУ... Мне кажется, что Юру не случайно вывели на политическую поверхность. У нас много на Украине толковых людей, молодых людей, а его вывели специально в пику мне потому, что очень боялись реванша нашей партии... Конечно, у него другие ценности и я не отрицаю этого. Он - западник, русофоб", - сказала Витренко о сыне.
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это Витренко так сказал?
Такие упырихи служили палачами в расстрельных командах НКВД: как лейтенант госбезопасности Коноплянина из Новосибирского управления НКВД, как сержант г/б Родионова из Томского горотдела НКВД: каждая из этих упырих собственноручно расстреляла 700-800 невиновных людей, а в 1970-х годах упырихи-пенсионерки повязывали красные галстуки юным пионерами и рассказывали детям о том, как они "строили счастливую советскую жизнь"...
сраказмы то сыла...
У Вітренчихи (скоріш всього) був саме такий "комплекс" - коли треба було займаться сином, вона займалась політичною кар"єрою Це не поодинокі випадки - таке часто зустрічається в житті (психіатри так це і звуть - "синдром Ахматової")
Валентин Пікуль (а він був енциклопедично начитаний) привів свою версію того чому Ахматова залишилась живою під час репресій, а не закінчила життя як М, Цветаєва, хоча Жданов вимагав її смерті. Суть така. Рібентроп і Молотов були 1890 року народження і навчались у Петербуржській гімназії разом з Ахматовою. Коли у серпні 1939 року Р. прилетів до Москви, його зустрічав Молотов. Рібентроп спитав у Молотова - твої держиморди ще не розстріляли Анну Ахматову ? Молотов відповів, ні вона жива. А Гумільов з часом став натхненником теорії новітнього євразійства і його прихильником є фюрер рейху. Звідси і новітня версія про єдиний народ з коренями з Азії.
Й в що можно ставити такого "експьрда" , який в своїй природній галузі (флот) базував свої теорії не на фактах й документах , а на то , які байки травили совецькі матроси на камбузі .
Ніхто не вижинав Лева з хати в його 18 років , бо він переїхав в Пітер до матері з вітчимом в 1929-му , коли йому було 16 років . А до цього жив з бабкої по батьку .
Миколу Гумільова ніколи не брали в заручники . Білим офіцером він не був , а тільки "царським" . Розтріляли його через "Кронштатське повстання" до якого він мав лише опосереднє відношення. Розличились батьки Льва йще до революції й саме через те , що батько був з іншою жінкою .
А те , що йому бабка (мати Миколи) росповідала про невістку , а та йще колишню, так це требо поділити на 100 й викинути в смітник . Відомі факти історії , що Лев Гумільов був відвертий ворог "совєтов" майже з дитинства . Бо бабка збожеволила на грунті гибелі сина й не розуміла , що прилаштовує унука до постійних лагерів таким вихованням .
А Ганна Ахматова не поважала "совєти" не меньше сина , але була зрілою людиной й розуміла , що це хибний шлях .
Й Лев Гумільов не рік просидів в таборах , а за 3 рази більше 12 років . Другий раз з 1938-44 рік . А поки були живі друзі його матері , його постійно витягували з халепи . Але Мандельшама самого стратили в 1937 році . Тай Ахматову постійно переслідували й гнобили . Але вона була дуже комунікабельна людина й мала дружні стосунки з багатьми людьми . В тому числі з Ранєвською . А ось бабка Лева не навчила комунікувати й друзів не було . Й жінки не було постійної , й дітей він не залишив .
Тільки за рахунок добрих генів й таланту природного й війшов в історію . Але 12 років в таборах багато лиха йому принесли й до самого кінця він їх наслідки не подолав , як науковец , так й як звичайна пересічна людина .
Не требо так ось "по-робочому" торкатися дуже делікатної теми де родинне плотно переплетається з політичним , науковим й політичними складовими .
Я ось навіть не засуджую Марину Цвєтаєву , хоча вона як мати зробила більш поганий вчинок - бо вона ж не жінкою японського самурая, що робити собі сеппуку .
Про решту і писать не буду - я не наймався ТОБІ лекцію читать!
А Вікі лише припускає теорітичну можливість тимчасових й ситуативних припущень . Але точно не відностно дуже відомих особ , чиї біографічні факти легко довести , чи спростувати . Стаття про Лева Гумільова вже десятки років в Вікі !
Те , що Гумільов син 3 рази сидів й провів в Гулазі більше 12 років це вже історичний факт . Як й те , що закінчив вуз після війни й заочно .
А при Сраліні крім репресій був фееричний бардак й зворотний природний відбір кадрів . Й перші 2 роки війни цьому підтверження . По ресурсах софок повинен був нацистів перемігти вже в перші місяці війни . Але організація була відповідна й бойова мотивація зворотня .
Тому й репресували відвертих дуполізів Сраліна й комуняк , а певні аристократи робили карколомну кар"єру - ось родина МіхАлкових ... Маршал Малиновський теж не був пролетарієм . Алексій Толстой повернувся з еміграції й його не репресували аж ніяк . А чоловік Цветаєвої як уся верхівка "Червоної капели" були репресовані не зважаючи на те , що то були НКВДісти , щиро віруючих в ідеали інтернаціоналу .
Не було в сралінський параної жодного елементу здорового глузду . Й тому Лев міг ситуативно закінчити інститут й почати робити наукову кар"єру .
Требо йще розуміти , що завжди в усі часи радянщини на усіх рівня влади був великий відсоток особ з імперіалістичними й шовіниститчними поглядами й тому націоналісти-шовіністи дуже виборково сиділи й репресувалися при Сраліні . А при Хрущьові , при Бровастом й тим більш потім їх взагалом навіть не травили , не кажучи про переслідування .
Це українських поетів продовжувала навіть вбивати вже при перебудові Горбачьова , бо відношення совєтів до національних діячив культури було йще в 1987 році набагато жорстокійше ніж до московських шовіністів в часи Сраліна .
А по моему у натахи раздвоение личности
К тому же пани Наталка комуняка, а комуняки не люди.
можно й вишиваночку й на мові сипати прокльони кацапам...аби гроші хороші
Представители националистической организации С14 у здания Окружного суда Киева облили кефиром лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко и ее заместителя Владимира Марченко. 27.04.18 https://censor.net/ru/photo_news/3063613/ne_budet_kommunyakam_pokoya_na_ukrainskoyi_zemle_natsionalisty_oblili_kefirom_vitrenko_i_ee_zama_marchenkoИсточник: https://censor.net/ru/p3063613
Наталия Витренко: "Судьба России. Путину мстит банковская мафия"08/02/2012
https://www.vitrenko.org/13982
Путин маладец. И сталин маладец. А раскуркуливали ее бабушку с мамой и ее сестрами и братьями местные пьяницы-комунисты....
Точно как петя-святой-маладец-гетьман-лучше-нет-без-него-конец-рррррррррр-ббббббббб-копейки-в-пользу-мертечука-не-смародёрил...
Хоть глаза нассы...
а сын - тут уже надо привселюдно отречься от этой падали. - но нету, нет, вы поняли, ребята, нуТУ - он туто съехжает, ибо мамка, то се, так что .... я извиняюсь но тут мне кто-то напомнил песню - Машингвери, штурмгвери\\\\\\\\\
можно поискать = сразу найдет песню, я юру не думаю шо совок, но просто это песня для... Ермак и человека-хламидии:
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
просто відео проглянув - ви теж би мовчав за то шо воно ... блює чи як там по нашиму?звісно шо обурився - мамашка краснож. тупо обісрала сина, якого до речі любл*ть всі т.з. патріотичні сили, так що, пане, подумай спершу над нновинов, прєждє чим наїжджати мав би спаву а то ніяк сі не спроможу добачити шо пан хтів сі сподобати і мувити.
сава Алеутській авіації .... ггг))) ти там десь служив же
ти тіпа не поняв шо я написав не сюди, нє?
Тієї завдяки чиєму контракту були побудовані всі обхідні потоки - Південний, Турецький та обидва північні???
Если бы контракт, подписанный при ней, был таким хорошим для Путина, то какой смысл ему был деньги на обходные газопроводы тратить? Нелогично, однако )))
вернее вспомнили...вернее погуглили... кто не помнит или совсем не знал )))
неясна цель этих... откровений))))
И Путин такой же сказочник, когда называл Медведчука националистом ))
Сын просил жвачку - она ему "Апрельские тезисы"...
Сын попросил о "Адидас" - она ему "Скороход".
Джинсы сын уже не просил, и стал западником.
Хто писав цей текст???
Ничего нового - полное отсутствие мозга.