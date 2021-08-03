РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11314 посетителей онлайн
Новости Видео
7 803 18

Сотрудники ГСЧС спасли на Тернопольщине 81-летнюю женщину, которая выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья. ВИДЕО

В Тернопольской области сотрудники ГСЧС спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

3 августа на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о том, что в г. Теребовля местная жительница, 1940 года рождения, выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне 4 этажа.

Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие установив выдвижную лестницу добрались до нее. Обессиленную пенсионерку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.

Видео от свидетелей происшествия:

Автор: 

ГСЧС (4966) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
кошмар!
тому кто крепил веревки для белья на 4 этаже семья бабулички должна проставиться !!!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:38
+7
Верхня частина тулубу важча за нижню і перекинулась. Особливо коли цицьки по пуду.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:21
+6
Бабушка на финише...спасатели молодцы!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судьба....она такая...
показать весь комментарий
03.08.2021 18:17 Ответить
Верхня частина тулубу важча за нижню і перекинулась. Особливо коли цицьки по пуду.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:21 Ответить
Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а вот это зря,полетели бы вместе, если бы сорвалась,хр бы такую тушу удержал.Источник: https://censor.net/ru/v3280661
показать весь комментарий
03.08.2021 21:40 Ответить
Клоуну на заметку, хорошая версия смерти Шишова - упал с велосипеда и пролетая над парком, зацепился шеей за веревку для сушки белья, забытую отдыхающими. И никакого расейскага следа, никакой войны
показать весь комментарий
03.08.2021 18:21 Ответить
Хорошо что все хорошо .но я было подумал что она и пожарника с собой в них потянет
показать весь комментарий
03.08.2021 18:23 Ответить
Прикольное путешествие у бабушки . Как-то был в Олюденизе . Там очередь бабушек , желающих спуститься со скалы на параплане . Я у одной спросил : "не страшно" ? Она ответила : " страшно прошло , теперь прикольно " .
показать весь комментарий
03.08.2021 18:25 Ответить
кошмар!
тому кто крепил веревки для белья на 4 этаже семья бабулички должна проставиться !!!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:38 Ответить
Хз. Может эти бельевые веревки все планы родственникам бабулечки разрушили.
показать весь комментарий
04.08.2021 02:06 Ответить
Может она и не теща....Может и спасибо соседям за крепкие веревки...Но ,повезло конкретно !
показать весь комментарий
03.08.2021 18:39 Ответить
Бабушка на финише...спасатели молодцы!
показать весь комментарий
03.08.2021 18:47 Ответить
Нічого собі вірьовки, мабуть не китайські. Бабулічка налякалась бідолашна
показать весь комментарий
03.08.2021 18:47 Ответить
Кожному своя доля, літак розбився, всі загинули і згоріли, а один тільки подряпався, і жодного опіку. Та ще й батько його пережив три авіакатастрофи, де всі загинули, а він навіть не покалічився...
показать весь комментарий
03.08.2021 19:01 Ответить
Наверное от жирной жизни прыгнула
показать весь комментарий
03.08.2021 19:01 Ответить
а в бердянске тетка зацепилась между 8 и 9 ытажом ...
показать весь комментарий
03.08.2021 19:19 Ответить
пожарник что лез по трёхколенке без срмнения профи ,зная что лесница выдерживает 300 кг в течении 10 минут . и без страховки
показать весь комментарий
03.08.2021 19:59 Ответить
а мог бы и не удержаться...вместе с перепуганной бабулей...
действительно - молодец ! и не было время на раздумья - попер по лестнице, как...как на одном дыхании...
показать весь комментарий
03.08.2021 21:02 Ответить
торопились опередить соседа с балкона.. вдруг это был зять..
показать весь комментарий
03.08.2021 23:08 Ответить
Ну в общем-то правильно торопились. Потому что мужик на балконе вполне мог перекинуться вместе с бабкой.
показать весь комментарий
04.08.2021 02:07 Ответить
 
 