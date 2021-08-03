Сотрудники ГСЧС спасли на Тернопольщине 81-летнюю женщину, которая выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья. ВИДЕО
В Тернопольской области сотрудники ГСЧС спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
3 августа на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о том, что в г. Теребовля местная жительница, 1940 года рождения, выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне 4 этажа.
Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие установив выдвижную лестницу добрались до нее. Обессиленную пенсионерку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.
Видео от свидетелей происшествия:
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+11 Вася Шевченко #371210
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тому кто крепил веревки для белья на 4 этаже семья бабулички должна проставиться !!!
действительно - молодец ! и не было время на раздумья - попер по лестнице, как...как на одном дыхании...