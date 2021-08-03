Сотрудники ГСЧС спасли на Тернопольщине 81-летнюю женщину, которая выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья. ВИДЕО

В Тернопольской области сотрудники ГСЧС спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона 5 этажа и зацепилась за веревки для сушки белья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

3 августа на номер экстренного вызова "101" поступило сообщение о том, что в г. Теребовля местная жительница, 1940 года рождения, выпала с балкона 5 этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне 4 этажа.

Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а другие установив выдвижную лестницу добрались до нее. Обессиленную пенсионерку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи.

Видео от свидетелей происшествия: