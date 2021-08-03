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"Шахтер" обыграл на выезде бельгийский "Генк" в первом матче квалификации Лиги чемпионов. ВИДЕО

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 в гостях победил бельгийский "Генк".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Мячи забили Пол Онуачe (39 минута) - в составе "Генка"; Тете (63, с пенальти), Алан Патрик (81) - у "Шахтера".

Видео Каналы Футбол 1/2/3

Ответный поединок пройдет 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках, действовавшее с 1965 года

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Лига чемпионов (282) спорт (2427) футбол (3586) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+7
Пофиг на этот шахтер и уже дааавнооо
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04.08.2021 03:56
+4
Зато нєт укропов . .

"Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - Цензор.НЕТ 7218 ."Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - Цензор.НЕТ 4680.
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04.08.2021 07:27
+3
у генка теж двоє корінних бельгійців у стартовому складі і ніхто не кричить що генк не бельгійській.
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04.08.2021 08:38
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Круторогов весь матч кричав, що Шахтар засуджують. Але - пенальті - лівий. Ну і там пряма червона для Марлона мала бути
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04.08.2021 00:00 Ответить
Щодо пеналя - зверніться до окуліста.
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04.08.2021 10:29 Ответить
всем по 20 грам валидола! я угощаю)
...но мне бы сотку)
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04.08.2021 00:12 Ответить
Красавцы. Теперь в ответке по уверенней и на Монако.
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04.08.2021 01:00 Ответить
никогда не болел за Шахтер, так что по фиг.

ЧЕРНОМОРЕЦ - ЧЕМПИОН!!!
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04.08.2021 02:46 Ответить
Так прошел бы мимо этой новости, но не... высер свой оставил
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04.08.2021 13:58 Ответить
так проходи мимо, не пиши.
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04.08.2021 17:47 Ответить
Пофиг на этот шахтер и уже дааавнооо
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04.08.2021 03:56 Ответить
І на фото - справжнісінький шахтар.
Саме з забою піднявся.
Шо, кроти, обжилися в Києві ?
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04.08.2021 07:09 Ответить
у генка теж двоє корінних бельгійців у стартовому складі і ніхто не кричить що генк не бельгійській.
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04.08.2021 08:38 Ответить
Мені щодо них - взагалі паралельно.
З фотки прикололася - і все.
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04.08.2021 08:47 Ответить
Я хочу вибачиться за мій коммент до вас. Не знаю, чому я таку дурню написав і що на мене найшло. Вибачте мені будь ласка.
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04.08.2021 10:18 Ответить
Добрий день.
Я - не вредна. Правда, принципова.
Мені було прикро, звичайно. Тим більше, зовсім не очікувала, бо Ви - адекватний форумчанин.
Не виходить з усіма розділяти погляди, бувають розбіжності. Тим більше, коли йдеться і про чужу країну (хоч і нашого союзника), і чужу людину. Я не вважаю саме це настільки принциповим питанням для українців між собою. (Ви можете вважати інакше) + Кожен має свої джерела інформації.
Вибачаю. Сподіваюся, нам вдасться як не з повагою, то з розумінням ставитися до інших точок зору. Крім тих, які не на шкоду Україні.
Майте гарний день.
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05.08.2021 02:25 Ответить
Дякую, що вибачили мою грубість. Мені стало легше, тому що неможна так себе поводити з хорошими людьми. Те, що в нас бувають різні погляди на різні речи не означає, що треба злитись, ображати людину, та насильно нав'язувати свою точку зору.
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05.08.2021 10:21 Ответить
Дякую за гарні слова. Не знаю, наскільки я - хороша людина. Яка є.

Ви також мені вибачте, бо я різко відповіла, мені таке не властиве. Хіба що як самозахист.
Перетнемося !
Щасти Вам !
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06.08.2021 06:09 Ответить
4коренных игрока - бельгийца, клоун))
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04.08.2021 10:58 Ответить
1.сам ти клоун якщо для тебе https://www.soccer.ru/players/960523.shtml Ндауишмиу Майк з бурундійським громадянством та Тео Бонгонда етнічний конголезець-бельгийці то ти ,вислюк,правий.
2.я перед тим як щось постити все перевіряю,так от навіть якщо їх записати до "корінних" бельгійців у нас у другому таймі на поле вийшли щирі українці Марлосенко і Степаненко і кількість "корінних" українців та бельгійців стала рівною по 4 ри.
Цю тему піднімають кацапи і меншовартісні,недоумкуваті хахли,жоден бельгійський вболівальник про таке не пише тому що це нормальна практика для всіх европейських команд.
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04.08.2021 11:31 Ответить
А потім питають чому ж український футбол у дупі... чи не тому що українці грають хіба в якійсь Ворсклі, а не в ЛЧ.
Та і взагалі, треба бути ну дууууже абстрактно мислячої людиною, щоб хоч якось ототожнювати бразило-африканську команду Ахметки хоч з чимось українським і тим паче вболівати за неї.
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04.08.2021 14:06 Ответить
а хто вас просить вболівати за Шахтар? і тим більше щось тут писати?
вболівайте за Ворсклу можете ще раз подивитись матчі Ворскли і отримати задоволення від кількості українців у складі
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04.08.2021 17:20 Ответить
завдяки клятим бразильцям гравці ворскли отримали можливість проявити себе хоч у лізі конференцій.
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04.08.2021 17:23 Ответить
Алень, первый родился в Лембеке, второй в Шарлеруа. С каких это куев они не коренные бельгийцы.
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04.08.2021 15:15 Ответить
1.и что что они родились в Бельгии? коренные жители это те кто жили в стране сотни лет.
с таких фуев они не коренные.
2.якщо до тебе вперше,читай вдруге
я перед тим як щось постити все перевіряю,так от навіть якщо їх записати до "корінних" бельгійців у нас у другому таймі на поле вийшли щирі українці Марлосенко і Степаненко і кількість "корінних" українців та бельгійців стала рівною по 4 ри.
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04.08.2021 17:18 Ответить
Зато нєт укропов . .

"Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - Цензор.НЕТ 7218 ."Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - Цензор.НЕТ 4680.
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04.08.2021 07:27 Ответить
Ганджубас-арена?))))
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04.08.2021 09:11 Ответить
 
 