Ураганный ветер сорвал крышу Первомайского райгорсуда на Николаевщине и разнес по городу тысячи судебных документов. ВИДЕО
Мощный ветер сорвал крышу здания Первомайского райгорсуда на Николаевщине во время ливня и разнес по городу тысячи судебных документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, опубликованных в сети, видны разбросанные документы вокруг здания суда, а часть из них летает в воздухе.
По сообщениям местных жителей ураганный ветер разнес архивы суда, которые хранились на чердаке. Крыша здания Первомайского горрайонного суда была отремонтирована два года назад. Инцидент произошел 2 августа.
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+26 Александр Иванов #442761
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Если уж и хотели, что-то уничтожить, то пожар понадежней будет, да и после него, вряд-ли кому-то удастся найти пару листков с нежелательным содержимым
Бог все бачить і кривосудство також, тим паче у ватній Миколаївщині
Тому потрібно суддям зберегти годівниці, бо горе їм буде.
Увальте председателя суда за халатность.
Ибо складирование документов на чердаке это не архив.
В архиве должна быть возможность взять любое дело за любой год.
Момент заработать без страха и упрека