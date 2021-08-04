Ураганный ветер сорвал крышу Первомайского райгорсуда на Николаевщине и разнес по городу тысячи судебных документов. ВИДЕО

Мощный ветер сорвал крышу здания Первомайского райгорсуда на Николаевщине во время ливня и разнес по городу тысячи судебных документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, опубликованных в сети, видны разбросанные документы вокруг здания суда, а часть из них летает в воздухе.

По сообщениям местных жителей ураганный ветер разнес архивы суда, которые хранились на чердаке. Крыша здания Первомайского горрайонного суда была отремонтирована два года назад. Инцидент произошел 2 августа.

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