"Это захват здания. Вы за#бали все": неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. ВИДЕО

Его требования пока не известны. Внимание! Ненормативная лексика!

В помещение Кабинета Министров утром 4 августа зашел мужчина с угрозами взорвать боевую гранату. Видео с места происшествия обнародовал в Facebook Игорь Бондарчук, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.

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Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.

"Это захват здания! Вы за#бали все! Не тронь пистолет, иначе я выдерну чеку! Я сапер! Уберите людей из холла, граната боевая!" - кричит он.

Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот человек якобы является ветераном.

По данным "СтопКору", захватчик Кабмина - инвалид войны. Как характеризует его знакомый - "нормальный, адекватный парень".

"Возможно, у него случился нервный срыв", - комментирует его знакомый ситуацию.