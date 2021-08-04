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"Это захват здания. Вы за#бали все": неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. ВИДЕО

Его требования пока не известны. Внимание! Ненормативная лексика!

В помещение Кабинета Министров утром 4 августа зашел мужчина с угрозами взорвать боевую гранату. Видео с места происшествия обнародовал в Facebook Игорь Бондарчук, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.

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Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.

"Это захват здания! Вы за#бали все! Не тронь пистолет, иначе я выдерну чеку! Я сапер! Уберите людей из холла, граната боевая!" - кричит он.

Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот человек якобы является ветераном.

По данным "СтопКору", захватчик Кабмина - инвалид войны. Как характеризует его знакомый - "нормальный, адекватный парень".

"Возможно, у него случился нервный срыв", - комментирует его знакомый ситуацию.

Это захват здания. Вы за#бали все: неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина 01

Автор: 

граната (998) захват (787) Кабмин (14027)


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Топ комментарии
+50
Земрази довели людей
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04.08.2021 10:53
+33
Вот под этим я, пожалуй, подписался бы: "Вы за#бали все"(с). Но садиться на 10 лет неохота, честно говоря.
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04.08.2021 10:55
+30
Вот это мужика все достало...
Ну, не самый лучший выбрал вариант. И по объекту, и по гранате. Его там пристрелят. Или уболтают - чеку вставит и сядет в дурку, где заколят препаратами..
Но понимаю...
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04.08.2021 10:55
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РГО если еп..ет там в холле и будут люди то им торба..довели людей до белого каления.
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04.08.2021 11:12 Ответить
В самому кінці найважливіші слова мовив. ВИ Ж ВЖЕ НІ НАШО НЕ РЕАГУЄТЕ. Тобто. Чоловік вже скаржиться не лише на ігнорування чи відписки від його скарг або заяв до відповідних органів влади (якщо такі були). А на повний ігнор з боку влади вже у випадку конкретної погрози застосувати зброю. Якщо вже і це ігнорують то наступним кроком мають бути вже не погрози, а одразу самосуд над усіма причетними. Бо інші методи бездієві.
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04.08.2021 11:15 Ответить
рюзге твой мак адрес указывает на бимбас работай людше а то папку опять лишать пайки
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04.08.2021 11:18 Ответить
Вспомнил классный фильм "С меня хватит!"
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04.08.2021 11:18 Ответить
Щось це ****** на шоу.
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04.08.2021 11:18 Ответить
Це і є шоу...
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04.08.2021 11:23 Ответить
Шо-то никто не обсцыкается на ходу - все лениво зевают и думают про обед.
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04.08.2021 12:43 Ответить
Мавзолейное быдло..тушите пожар в Якутии площадь возгорания свыше 3 миллионов гектаров леса...из Якутии мне сообщили что даже солнца не видно...бараны пля... Турции зато помогают...чтобы Эрдоган купил 1 кг газа у Хмыря КГБшного...
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04.08.2021 11:20 Ответить
такое тут писать не принято , здесь милиционеров и судей полно , а они критики не любят -аж на на гивно исходят и трут коменты и банят, банят, банят от того шо народ правду пишет
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04.08.2021 11:40 Ответить
ти теж потєрпєлий?
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04.08.2021 11:47 Ответить
ну вот пожалуйста
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04.08.2021 11:50 Ответить
ми тут, не парся ти не один.
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04.08.2021 11:54 Ответить
У меня такая же ситуация была, в 16м году- написал это на цензоре -аж милиционер или сбушник один связался со мной, какой то честный - причестный и говорит мне - как про страну Родину , родных милиционеров и судей с прокурорами и экспертами можно такое писать!!!!! Нужно разобраться - так и пропал куда то . Сказал что что то там не в его компетенции и он мол ни на шо повлиять не может . Зато верит шо через 50 лет в стране всЙо будет по другому- нужно только потерпеть. И что поломанная чья то жизнь - ноль по сравнению с мировым предназначением Украины.
Они и сейчас не хотят ничего делать -хотя и первокласснику видно нарушение всех статей УК шо только можно.
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04.08.2021 11:48 Ответить
може то були з ФСБ
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04.08.2021 11:55 Ответить
та наверное с фСБУ
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04.08.2021 11:59 Ответить
Владимир, в Украине уже давно никто не расследует случаи ДТП. Для следователей, прокуроров, судей, и мед экспертов, трагедии людей это повод для заработка. Только если виновник бедный, пострадавший может рассчитывать на справедливость.
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04.08.2021 12:52 Ответить
Последний линк в пустоту.
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04.08.2021 13:13 Ответить
цуко!!! почему без маски???
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04.08.2021 11:20 Ответить
И на русском...
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04.08.2021 11:22 Ответить
Да уж.. до чего довел людей Зеленский и остальные члены его ОПГ Ермак, Татаров, Тищенко, Арахамия и т.д....
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04.08.2021 11:21 Ответить
а откуда у него граната? неужто разрешили оружие населению во время войны?
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04.08.2021 11:21 Ответить
Да, разрешили, вы что не читали...
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04.08.2021 11:25 Ответить
Ну вот как думаете рабочая или макет? Ну как он теперь докажет, что рабочая? Ну две штучки бы было то ладно, но у него одна... Был случай недавно, что чувак держал гранату без чеки и рычаг на моменте приопустил и не заметил, отсчёт 3 сек и хлопок!
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04.08.2021 11:27 Ответить
давно уже, с 14го года, причем всем поголовно.
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04.08.2021 11:49 Ответить
Ему Родина в 2014 году гранату выдала.
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04.08.2021 12:54 Ответить
Комедия "Слуга народа" превращаеться в трагедию,докерувались зебилы
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04.08.2021 11:21 Ответить
В жопу это всё. Меня интересует КТО СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ С "ВАГНЕРОВЦАМИ"??
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04.08.2021 11:22 Ответить
Лишние вопросы задаете, приказано смотреть видосы и радоваться...
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04.08.2021 11:25 Ответить
Так презедент признался ж уже.
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04.08.2021 11:28 Ответить
Тобі не це незрозуміти до кінця життя.
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04.08.2021 11:49 Ответить
Мені? А ти зрозумів? Поділишся враженнями?
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04.08.2021 11:57 Ответить
Захват здания по-американски... Паники, крики, люди падают на пол даже в соседних зданиям, спецназ, полиция, снайперы...
Захват здания по-украински... ) Никто не обращает внимание на человека с гранатой без чеки... Всем пофиг, ходят туда сюда. Бедный террорист матерится от отчаяния.
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04.08.2021 11:22 Ответить
Эффективная тактика...
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04.08.2021 11:25 Ответить
Алекс,так війна ж в Україні триває уже 8 рік! Люди просто привикли до небезпеки,хоча то є,як і у саперів,що довгий час працюють на знешкодненні вибухонебезпечних предметів,,дуже небезпечним.
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04.08.2021 11:29 Ответить
Та да. Аж жалко его стало. Наш народ непобедим. Если что сарказм. А вообще конечно страшно. Народ потихоньку доводят до отчаяния.
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04.08.2021 11:30 Ответить
Оружия у Украинцев на руках около 7 млн. единиц разного калибра...однажды проговорился Арсен Аваков...Мавзолейные Хмыри ..бойтесь Сцуки
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04.08.2021 11:24 Ответить
Одной гранаты там будет маловато, да и идти надо было прямо в Офис нашего Цирка !
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04.08.2021 11:24 Ответить
Після Чауса гранатою в Кабміні вже нікого не насмішиш..
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04.08.2021 11:25 Ответить
Граната - новость на день, а вот Чаус - это навсегда! Он как уловимые мстители...
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04.08.2021 11:30 Ответить
В кабмине все стоят в очереди на разворовывание эмвээфовского кредита,они его бедолагу загрызут голыми зубами вместе с гранатой.
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04.08.2021 11:26 Ответить
Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет" Это как??? и сядет, и живым не уйдет??? Непонятно...
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04.08.2021 11:27 Ответить
Не уйдет потому как сядет на 10 лет. А он садиться не хочет посему лучше умрет. Речь просто сумбурная у человека доведенного до отчаяния. ХЗ какие у него проблемы, но можно с ним согласиться в одном - зае...
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04.08.2021 11:32 Ответить
Я -- за мужика!!!
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04.08.2021 11:27 Ответить
Я проти.
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04.08.2021 11:50 Ответить
Так тут же питання стоїть в тому, як взагалі постороння людина, та ще і з гранатою зайшла на подвір'я Кабінету міністрів України. Хто хоч раз був на вулиці Грушевського . Там по периметру будівлі паркан, будки охорони, пропускна система. Як це охорона нна територію пропустила неадекватна без пропуску та ще і з гранатою в руках. Тут судити в першу чергу потрібно всю зміну відділу охорони.
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04.08.2021 11:28 Ответить
Це навчання з тероборони. Посидить, захоче їсти та й піде собі додому. Он навколо Солом'янської РДА вже години зо три партизани бігають! )))
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04.08.2021 11:28 Ответить
Главное что сейчас у сотен ветеранов в голове "ТА-ДААААМ, а оказывается так можно".
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04.08.2021 11:29 Ответить
Это может быть отчаяние человека, конечно, из-за каких-то жизненных обстоятельств, а может быть и проверка иностранных спецслужб (догадайтесь, какой страны) по системе реагирования на кризисы в локации ключевых государственных объектов Украины . . . В Крыму сопли жевали, когда "человечки" парламент захватили, вместо того, чтобы стрелять на поражение - в результате Крым оккупирован. С такими, как этот, можно и столицу потерять.

На такого рода режимных объектах надо коротко - положи гранату или стреляю и через 2-3 секунды, а если рвёт чеку, то и раньше, стрелять на поражение. Тут сентименты неуместны. Людей рядом нет, а имущество при взрыве можно и отремонтировать. Ветеран - не ветеран, обидели - не обидели, есть у человека моральные основания так поступать или он тупо сумасшедший - всё равно, валить безжалостно. Это высший исполнительный орган власти, там такое недопустимо. Пулю в сердце или в башку и до свидания. Как бы печально и трагически это не звучало. Даже если окажется, что граната была муляжом (угроза-то воспринимается, как реальная).

Ну и рамки (металлодетекторы) надо на въезде на площадку перед Кабмином устанавливать + предварительный шмон посетителей там, на шлагбауме (у кого пропуска нет, что сотрудник здания). Страна в состоянии войны, столица, ключевой государственный объект, а туда шобло какое-то с гранатой спокойно всередину проходит. Беспредел . . . За что из моих налогов Управление госохраны, Нацполиция и СБУ деньги получают ?
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04.08.2021 11:29 Ответить
Прям как на парашии, и ещё колючую проволоку вокруг, да и шо мелочиться, аусвайсы на каждом шагу. Пиши исчо писцатель, а то налоги закончатся!
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04.08.2021 12:26 Ответить
Не нагнетайте и не перекручивайте, Вы прекрасно поняли мою мысль. Это ненормально, что любой неадекват может зайти в главное здание страны с гранатой. А если бы он её взорвал ? А если бы в этот момент мимо проходил, например, начальник Службы внешней разведки или руководитель ГУР Минобороны после доклада у Премьер-министра ? Какие бы были последствия для национальной безопасности ?

Предупреждение : "Медленно положи гранату на пол и сам ложись лицом вниз !"
Если не выполняет, стрельба на поражение.

В любой нормальной стране мира - Западные страны, Япония, Израиль, Турция и т.п. не церемонились бы. А наши силовики боятся, потому что потом вместо награды срок получишь за то, что выполняешь свои прямые обязанности . . .

После любой войны у кучи народа пост-травматическое расстройство, крыша едет. Это беда, им помогать надо со стороны государства и психологически, и материально. Но факт, что есть люди, которым помощь окажется неэффективной. И тоже факт, что среди ветеранов будут и люди, которые не захотят оставить привычку решать вопросы оружием и пойдут в преступный мир. Это жизнь.
Нормальным ветеранам - почёт и уважение, содействовать во всём, где только можно. Ненормальным - попытка помочь, понимание, внимание, содействие, но если ничего не помогает, то действовать по закону, в том числе в данном случае полиция и госохрана обязана была применить меры реагирования жёсткие - другого выхода нет и не будет. К сожалению.

Хорошо, разумеется, что всё закончилось без крови . . .
Но это в этот раз. В следующий раз, если охрана будет сопли жевать, будет беда.
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04.08.2021 13:23 Ответить
немного грубовато, но глас народа мужик передал точно...как там было? "кортежи-нах, льготы-нах и вас самих - нах.."
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04.08.2021 11:30 Ответить
Крик отчаяния, народ уже на пределе! Еще осенью взлетят тарифы и можно всю эту про-властную шалупонь выносить вперед ногами!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.08.2021 11:31 Ответить
Смещение новостных акцентов в информационном пространстве. Спецоперация. В спец учебниках описано давно.
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04.08.2021 11:31 Ответить
Ну , в этой стране шоб снесло крышу от ублюдков в кабинетах, не обязательно пройти через Атос. Только милиции копаться в причинах подвергших человека на те или иные поступки, неохота. Оно им не нужно .Потому как пришли они не нариду "ту серв энд протект" делать а зашибать бабло где легче всего. А потом опять сикс оклок - и домой. Кушать котлеты. Да и у самого дети , и нужно собаку выгулять,нахер оно надо разбираться кто из за чего подрался или поругался, напишем свое первое заключение , а там пусть суд разбирается. А суд тоже хочет денег заработать, на котлету, а не разбираться в причинах поведения того или иного представителя населения. Тем более если он бедный и взять у него нечего.
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04.08.2021 11:33 Ответить
Ужэ задержали, расходимся...
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04.08.2021 11:34 Ответить
Зе влада доводить людей до крайнощів
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04.08.2021 11:35 Ответить
Куди здавать гроші ? Оце так ГЕРОЙ! чим можна допомогти ? Дій рішуче !!!
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04.08.2021 11:37 Ответить
Тот случай когда люди за человека который нарушил закон.
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04.08.2021 11:42 Ответить
Сначала взорвет себя, потом воскреснет чтобы сесть.
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04.08.2021 11:45 Ответить
Эх.....
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04.08.2021 11:49 Ответить
А мне мужик понравился,который с ним беседует,очко играет,но виду не подает,молодец
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04.08.2021 12:12 Ответить
У людей которых была контузия на фронте, обостренное чувство справедливости. Так что зеленые покидьки имейте это ввиду.
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04.08.2021 12:58 Ответить
Самое смешное, что если я напишу, например: - терпение патриотов лопнуло, вставай народ... меня тут же забанят.
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04.08.2021 13:24 Ответить
Ясно одно - напряжение в стране растет, клоуны всем уже поперек горла, кого не спроси Гнусавого ругают последними словами. Что-то будет.
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04.08.2021 13:50 Ответить
Мужик адекватніший за тих, хто, не звертаючи на гранату, снує туди-сюди за якимись папірцями.
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04.08.2021 14:28 Ответить
Треба було в.бати ту гранату
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04.08.2021 14:48 Ответить
только позавчера тут написАл про возможную гранату в суде, для которой пока что не готов.. и вот - первый пошёл..(
зекомандА, тут шутки шутить не нужно, всё таки Украина - не квартал: или работайте на Украину или валите нахер, пока вас не отправили на Ростов пинками под сраку
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04.08.2021 17:48 Ответить
Сейчас они уже до Ростова не добегут, другой расклад будет. Пусть думают пока еще есть время.
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05.08.2021 13:15 Ответить
все вызывайте танки террорист какой страшный смех ипозор
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04.08.2021 17:50 Ответить
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