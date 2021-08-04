"Это захват здания. Вы за#бали все": неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. ВИДЕО
Его требования пока не известны. Внимание! Ненормативная лексика!
В помещение Кабинета Министров утром 4 августа зашел мужчина с угрозами взорвать боевую гранату. Видео с места происшествия обнародовал в Facebook Игорь Бондарчук, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.
Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.
"Это захват здания! Вы за#бали все! Не тронь пистолет, иначе я выдерну чеку! Я сапер! Уберите людей из холла, граната боевая!" - кричит он.
Депутат Ирпенского горсовета Игорь Головенко в комментариях к видео заявил, что этот человек якобы является ветераном.
По данным "СтопКору", захватчик Кабмина - инвалид войны. Как характеризует его знакомый - "нормальный, адекватный парень".
"Возможно, у него случился нервный срыв", - комментирует его знакомый ситуацию.
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Они и сейчас не хотят ничего делать -хотя и первокласснику видно нарушение всех статей УК шо только можно.
Захват здания по-украински... ) Никто не обращает внимание на человека с гранатой без чеки... Всем пофиг, ходят туда сюда. Бедный террорист матерится от отчаяния.
На такого рода режимных объектах надо коротко - положи гранату или стреляю и через 2-3 секунды, а если рвёт чеку, то и раньше, стрелять на поражение. Тут сентименты неуместны. Людей рядом нет, а имущество при взрыве можно и отремонтировать. Ветеран - не ветеран, обидели - не обидели, есть у человека моральные основания так поступать или он тупо сумасшедший - всё равно, валить безжалостно. Это высший исполнительный орган власти, там такое недопустимо. Пулю в сердце или в башку и до свидания. Как бы печально и трагически это не звучало. Даже если окажется, что граната была муляжом (угроза-то воспринимается, как реальная).
Ну и рамки (металлодетекторы) надо на въезде на площадку перед Кабмином устанавливать + предварительный шмон посетителей там, на шлагбауме (у кого пропуска нет, что сотрудник здания). Страна в состоянии войны, столица, ключевой государственный объект, а туда шобло какое-то с гранатой спокойно всередину проходит. Беспредел . . . За что из моих налогов Управление госохраны, Нацполиция и СБУ деньги получают ?
Предупреждение : "Медленно положи гранату на пол и сам ложись лицом вниз !"
Если не выполняет, стрельба на поражение.
В любой нормальной стране мира - Западные страны, Япония, Израиль, Турция и т.п. не церемонились бы. А наши силовики боятся, потому что потом вместо награды срок получишь за то, что выполняешь свои прямые обязанности . . .
После любой войны у кучи народа пост-травматическое расстройство, крыша едет. Это беда, им помогать надо со стороны государства и психологически, и материально. Но факт, что есть люди, которым помощь окажется неэффективной. И тоже факт, что среди ветеранов будут и люди, которые не захотят оставить привычку решать вопросы оружием и пойдут в преступный мир. Это жизнь.
Нормальным ветеранам - почёт и уважение, содействовать во всём, где только можно. Ненормальным - попытка помочь, понимание, внимание, содействие, но если ничего не помогает, то действовать по закону, в том числе в данном случае полиция и госохрана обязана была применить меры реагирования жёсткие - другого выхода нет и не будет. К сожалению.
Хорошо, разумеется, что всё закончилось без крови . . .
Но это в этот раз. В следующий раз, если охрана будет сопли жевать, будет беда.
зекомандА, тут шутки шутить не нужно, всё таки Украина - не квартал: или работайте на Украину или валите нахер, пока вас не отправили на Ростов пинками под сраку