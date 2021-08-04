Украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника на линии разграничения с оккупированным Крымом. ВИДЕО
На постах наблюдения вдоль админграницы с оккупированным Крымом украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ООС, "крылатая" пехота отработала несколько действий на наблюдательных постах - развертывание подразделений, усиление позиций за счет резервов и уничтожение противника с выходом на определенные ранее рубежи.
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+2 Yuriy Karyy
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+2 Anatoliy Panchenko #420291
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Боже, яка пречудова мета навчань !
Бесподобно !
Тренуйтеся, хлопці, на здоров*я.