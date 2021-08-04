Украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника на линии разграничения с оккупированным Крымом. ВИДЕО

На постах наблюдения вдоль админграницы с оккупированным Крымом украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ООС, "крылатая" пехота отработала несколько действий на наблюдательных постах - развертывание подразделений, усиление позиций за счет резервов и уничтожение противника с выходом на определенные ранее рубежи.

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