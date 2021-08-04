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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника на линии разграничения с оккупированным Крымом. ВИДЕО

На постах наблюдения вдоль админграницы с оккупированным Крымом украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование ООС, "крылатая" пехота отработала несколько действий на наблюдательных постах -  развертывание подразделений, усиление позиций за счет резервов и уничтожение противника с выходом на определенные ранее рубежи.

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Автор: 

Крым (26380) военные учения (3457) ВСУ (6587) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+2
Вчитись треба постійно, молодці, але якось ..один бронік..і захищає навалу орків з півдня...Всерівно молодці!.
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04.08.2021 14:34
+2
Пока наши тренируются, россияне каждый день занимаются этим на практике.
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04.08.2021 16:20
+2
арта и снайпера РФ без стеснения проводят учебные сборы на передовой по реальным целям
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04.08.2021 18:47
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Вчитись треба постійно, молодці, але якось ..один бронік..і захищає навалу орків з півдня...Всерівно молодці!.
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04.08.2021 14:34 Ответить
Пока наши тренируются, россияне каждый день занимаются этим на практике.
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04.08.2021 16:20 Ответить
А на кому практикуються?
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04.08.2021 17:08 Ответить
на бутылке?!
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05.08.2021 08:16 Ответить
арта и снайпера РФ без стеснения проводят учебные сборы на передовой по реальным целям
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04.08.2021 18:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Слава Україні та ЗСУ !!!!!
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04.08.2021 20:56 Ответить
молодцы, красавцы! только так прыгать с БТР в бронике и полном снаряжении (ето примерно 30кг)-можно позвоночник повредить, нужно аккуратно
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05.08.2021 00:15 Ответить
На постах наблюдения вдоль админграницы с оккупированным Крымом украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника.



Боже, яка пречудова мета навчань !
Бесподобно !

Тренуйтеся, хлопці, на здоров*я.
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05.08.2021 00:47 Ответить
Навчання-запорука успіху!!
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15.09.2021 12:34 Ответить
 
 