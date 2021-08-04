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Адвокат Чауса ходатайствует о закрытом режиме заседания из-за гостайны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Адвокат Ростислав Кравец, защитник экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса подал ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме.

Об сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Чаус прибыл на заседание суда. Он находится под охраной СБУ. Охрана с него не снята. Я считаю, что в данном деле есть материалы, которые содержат государственную тайну, и я буду ходатайствовать относительно закрытого судебного заседания", - заявил Кравец перед началом заседания.

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Он отметил, что Чаус нуждается в медицинской помощи.

Прокурор Василий Кричун не возражал относительно удовлетворения ходатайства.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, решение про закрытое заседание ещё не вынесли. Журналистов вывели из зала и прекратили трансляцию, пока судья рассмотрит ходатайство адвоката

Адвокат Чауса ходатайствует о закрытом режиме заседания из-за гостайны 01
Адвокат Чауса ходатайствует о закрытом режиме заседания из-за гостайны 02
Адвокат Чауса ходатайствует о закрытом режиме заседания из-за гостайны 03

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

гостайна (74) Чаус Николай (330) Антикоррупционный суд (1208) мера пресечения (456)


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Топ комментарии
+13
А какая там гостайна может быть ? Перешёл границу туда, потом перешёл границу сюда. Всё время в трусиках, даже не снимал.
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04.08.2021 15:21
+11
будучи похищенным встречался с зеленским например
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04.08.2021 15:22
+8
гостайна здесь это куча ЗЕ-льоного дерьма, которую наваляли Осел с подельниками.
боятся вони на всю Украину и мир
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04.08.2021 15:24
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А какая там гостайна может быть ? Перешёл границу туда, потом перешёл границу сюда. Всё время в трусиках, даже не снимал.
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04.08.2021 15:21 Ответить
будучи похищенным встречался с зеленским например
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04.08.2021 15:22 Ответить
Будучи похищенным после встречи с Зеленским пристроил родственника на госслужбу.
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04.08.2021 15:24 Ответить
Встречался с Зеленским ? ... Тогда это всё меняет. Это и есть гос.тайна!
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04.08.2021 18:35 Ответить
гостайна здесь это куча ЗЕ-льоного дерьма, которую наваляли Осел с подельниками.
боятся вони на всю Украину и мир
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04.08.2021 15:24 Ответить
ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо
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04.08.2021 15:22 Ответить
А в чем гостайна заключается? В том, наверное, кто отдавал незаконные приказы и распоряжения. Кто нарушил десятки законов и межгосударственных соглашений.
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04.08.2021 15:23 Ответить
Тут розглядають хабар - не викрадення...
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04.08.2021 16:14 Ответить
Начались мансы...
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04.08.2021 15:23 Ответить
Шо тока не придумают!!! Вздерните эту тварь прямо пред судом и дело с концом, народ только спасибо скажет! И другим в назидание.
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04.08.2021 15:25 Ответить
пробзділось ВСЕ у нашім королівстві.

пора отправлять этого ЗЕ-льоного Гамлета к Йорику !
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04.08.2021 15:27 Ответить
Тока в закрытом ! Ночью и при свете факелов. Такая огромная тайна !?? ШО огласка приведет весь мир в ступор.
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04.08.2021 15:29 Ответить
Ростислав Кравец этот тот самый ватный мудень, который организовал отмену в ОАСК отмену украинского провопису (28 січня 2021 року, Окружний адміністративний суд Києва скасував https://ips.ligazakon.net/document/kp190437?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 постанову Кабміну № 437 "Питання українського правопису" від 22 травня 2019 року , якою було схвалено нову редакцію https://ips.ligazakon.net/document/mus31916?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 "Українського правопису". Про це на своїй сторінці у Фейсбук https://www.facebook.com/rkravets/posts/10225051070892232 повідомив Ростислав Кравець, старший партнер адвокатського об'єднання "Кравець і партнери".).
но позже.. Шостий аплеяційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду про новий правопис української мови. Про це повідомило Міністерство юстиції 11 травня...
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04.08.2021 15:29 Ответить
Из каких это пор взяточничество является гостайной?
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04.08.2021 15:30 Ответить
до тех пор пока молчим мы с тобой и прочий украинский нарид.


в Румынии люди сотнями тысяч выходили на протесты в таких случаях
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04.08.2021 15:49 Ответить
Есть ЗВДТ где определено, что гостайна а что нет. Адвокат не является носителем гостайны. На каком основании он будет определять где гостайна, а где нет? Он может ходатайствовать о закрытом заседании если его подзащитный проходит по 152 КК, а есть гостайна или нет будут определять те организации, которые производят такую информацию и они же присваивают гриф.
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04.08.2021 15:30 Ответить
Что бы отмазать легче было!
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04.08.2021 15:32 Ответить
адвокат редкий ублюдок, но мусора ему платят ...
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04.08.2021 15:35 Ответить
Кравець в перекладі на "великий и могучий" Портной. Дивні ознаки в партнерів. Вони що, молочні брати ?
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04.08.2021 15:37 Ответить
все що звязано з зеленою бандою стає державною таємницею
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04.08.2021 15:40 Ответить
Хабар Чаусу- держтаємниця?))
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04.08.2021 15:45 Ответить
когда Адрийко Богдан узнал, что Чаус задержан, он предложил свои услуги адвоката с условием, что привлекут к отвественности и тех и этих. Однако ничего не сказал о тех,тех.
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04.08.2021 16:10 Ответить
Приватний адвокат захисту печеться про держтаємницю? Я думав, це сторону обвинувачення повинно хвилювати... Цирк на дроті продовжується...
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04.08.2021 16:12 Ответить
маслокрады хреновы!!!
как масло тырить, так гостайна???
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04.08.2021 16:13 Ответить
От мудило берхливое. Какая гостайна? То что боров крал в 10 рыл и жрал как 3 свиньи?
150 000 баксов взятки. Эта тварь должна получить максимум по статье. А еще жЫвотные-брехуны вводили народ в блуд расказывая о сових МЫСЛЯХ о его похищении.
Почему адвопутана не хочет открытого заседания?
1. Вскроется что никто его не крал, это чаус-говномут придумал
2. взятка за 150к баксов.
3. А баблишко ДО взятки откуда?
4. При закрытом можно шота придумать.
Этого вороватого борова должны судить открыто с онлайн-трансляцией. .Свинья должна сесть хотя бы на 10 лет с конфискацией
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04.08.2021 16:16 Ответить
Тупо договорняк...
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04.08.2021 16:25 Ответить
 
 