Адвокат Чауса ходатайствует о закрытом режиме заседания из-за гостайны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Адвокат Ростислав Кравец, защитник экс-судьи Днепровского районного суда Николая Чауса подал ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме.
Об сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
"Чаус прибыл на заседание суда. Он находится под охраной СБУ. Охрана с него не снята. Я считаю, что в данном деле есть материалы, которые содержат государственную тайну, и я буду ходатайствовать относительно закрытого судебного заседания", - заявил Кравец перед началом заседания.
Он отметил, что Чаус нуждается в медицинской помощи.
Прокурор Василий Кричун не возражал относительно удовлетворения ходатайства.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, решение про закрытое заседание ещё не вынесли. Журналистов вывели из зала и прекратили трансляцию, пока судья рассмотрит ходатайство адвоката
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".
4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.
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боятся вони на всю Украину и мир
пора отправлять этого ЗЕ-льоного Гамлета к Йорику !
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в Румынии люди сотнями тысяч выходили на протесты в таких случаях
как масло тырить, так гостайна???
150 000 баксов взятки. Эта тварь должна получить максимум по статье. А еще жЫвотные-брехуны вводили народ в блуд расказывая о сових МЫСЛЯХ о его похищении.
Почему адвопутана не хочет открытого заседания?
1. Вскроется что никто его не крал, это чаус-говномут придумал
2. взятка за 150к баксов.
3. А баблишко ДО взятки откуда?
4. При закрытом можно шота придумать.
Этого вороватого борова должны судить открыто с онлайн-трансляцией. .Свинья должна сесть хотя бы на 10 лет с конфискацией