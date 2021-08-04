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Задержание сотрудниками КОРД правонарушителя с гранатой в помещении Кабмина. Оперативное ВИДЕО

МВС опубликовало фрагменты оперативного видео, на котором зафиксировано задержания правонарушителя, угрожавшего гранатой в помещении Кабмина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, задержание проводили бойцы спецподразделения КОРД.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Автор: 

захват (787) Кабмин (14027) оружие (10215) КОРД (169)


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Топ комментарии
+21
А вот с Медведчуком так не получилось - сторож послал спецназ нафиг. и фсё.....утёрлись!
А тут, типа, герои.....
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04.08.2021 17:14
+20
Какое задержание клоуны?,приехал его друг соратник поговорил он и вышел,клоуны с корда наручники одели только
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04.08.2021 17:07
+16
"Я сел рядом с ним, взял его за руку, в которой была граната. Говорю: Вова, не дуркуй, не принимай поспешных решений. Мол, никому ты этим лучше не сделаешь, ничего не исправишь, ничего не добьешься. Он расплакался. У меня задача была одна: забрать у него гранату и дать понять, что таким образом никакие проблемы не решить. Я нашел слова, которые он услышал", - рассказывает Олексюк.
После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать. "Прохнич - профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть - боевую, - отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую - в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", - рассказал Олексюк.
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04.08.2021 17:09
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Чота постанова дешовая какая-то, где видео от мужика в белой рубахе?
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04.08.2021 17:02 Ответить
Вышел мужык в граждаке с мусорным ведром, попросил выбросить гранату и делу конец!
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04.08.2021 17:04 Ответить
Клоуны на подхвате за поребриком ждут. ))
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04.08.2021 17:08 Ответить
Воевал, а после его и всех украинцев кинула эта кацапская шобла
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04.08.2021 20:33 Ответить
Сижу пью пиво с ментом. Сказал это были маленькие учения.
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04.08.2021 17:05 Ответить
от тільки чувак реально отримає, скажуть, які "учєнія" нічого не знаєм, ти ж з гранатою був.
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04.08.2021 17:38 Ответить
Тепер хоч онкохворого ветерана лікуватимуть за державний кошт. Людина якби не була на межі ніколи би не захотіла закінчити життя як Воїн
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04.08.2021 17:06 Ответить
если бы у Германии был такой процент "МВДСБУКОРД+ФУЙНЯ" на душу населения они бы тоже были нищей страной
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04.08.2021 17:29 Ответить
Какое задержание клоуны?,приехал его друг соратник поговорил он и вышел,клоуны с корда наручники одели только
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04.08.2021 17:07 Ответить
"Я сел рядом с ним, взял его за руку, в которой была граната. Говорю: Вова, не дуркуй, не принимай поспешных решений. Мол, никому ты этим лучше не сделаешь, ничего не исправишь, ничего не добьешься. Он расплакался. У меня задача была одна: забрать у него гранату и дать понять, что таким образом никакие проблемы не решить. Я нашел слова, которые он услышал", - рассказывает Олексюк.
После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать. "Прохнич - профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть - боевую, - отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую - в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", - рассказал Олексюк.
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04.08.2021 17:09 Ответить
Та яке ж затримання КОРДом, чоловік розібрав гранату, відмовився від злочину і сам здався, хоч насправді досить напудив тих паскуд із влади. Ну, а КОРДисти- це хохма, із-за дверей "штурмували" очима, таки здрейфили, а вже заходили за сигналом, коли гранату винесли. А от Дрогобицький опер СКП в 2019 році на день міста без зброї пішов прямо на чоловіка з гранатою, схопив за руку, зажав і тут же йому на допомогу підскочив його товариш, зовсім цивільна людина і досить мирної професії- інспектор страхового агенства, у той час великі спеціалісти нової поліції із-за будинку виглядали. Шкода, що того опера звільнили за скороченням і навіть не змогли поновити через суди, бо його керівник боявся. І Аваков О.Б. про це знав і голова комітету Монастирський Д., але їм пофіг доля того мужнього опера іі його сім"ї, дружини в декретній відпустці, 2-х дітей, мусив їхати в Польщу на заробітки. Правда, до гранати не дійшло і Слава Богу.
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04.08.2021 19:37 Ответить
А вот с Медведчуком так не получилось - сторож послал спецназ нафиг. и фсё.....утёрлись!
А тут, типа, герои.....
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04.08.2021 17:14 Ответить
А що,в цілому світі більше нема ніяких новин?
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04.08.2021 17:24 Ответить
тарифы повышают, а рыжий купит ещё один остров
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04.08.2021 17:36 Ответить
есть еще новыны...из-за 73% лохов и придурков повышаются цены на все...хотели они колбасы за 2.20.и зарплаты в 4000у.е. .....главное что б не Порох....для них...какая разница..
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04.08.2021 17:47 Ответить
надо было еще рпг 7 взять на такого террориста опасного
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04.08.2021 17:52 Ответить
Цікаво, а ці вояки так би браво на відео звільнилиб Донецьк від путінських терористів?
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04.08.2021 18:00 Ответить
жаль мужика.
Учитывая, что он не причинил вреда, и является ветераном войны, оказать всю необходимую помощь в лечении и отпустить.
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04.08.2021 18:14 Ответить
Так мы же все теперь президенты. Или кто?

Затримання співробітниками КОРД правопорушника з гранатою в приміщенні Кабміну - Цензор.НЕТ 7156
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04.08.2021 18:19 Ответить
Это что, Володька по "Слугам народа" стреляет...
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04.08.2021 18:37 Ответить
Мені здається що надіна "люстрація" була б гуманнішою: люстра на голови, гранати в залу і 450 трупів за 10 секунд.
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04.08.2021 18:41 Ответить
Згоден з деякими "дописувачами" що якось не по-москальськи затримали. Ні стрілянини тобі з танка по вікнах, ні потруєних дітей, ні тельбухів на деревах...
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04.08.2021 18:38 Ответить
Чувствуется трусить будут зеленого этой осенью.
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04.08.2021 19:07 Ответить
Видео - просто угар. В двери вламываются упакованные до зубов менты с автоматами, щитами и хрен знает чем ещё. Вместе с ними заходит чувак в рубашке с предметом, похожим на кастрюлю. И пока вся толпа тусуется за лестницей, чувак в рубашке с предметом, похожим на кастрюлю идёт и арестовывает того типа...
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04.08.2021 19:30 Ответить
какие то требования називают терактом. заложники не заложники. крутой захват "террориста" который еслиб хотел торванулбы. подитожим. ни теракта ни заложников ни захвата но 15 лет уже готовят. три смердячих бухих мента расстреливают 6 ти летнего мальчика Тлялова. оружие "утеряно" доказательств нет. кто то из этих уродов отделаеться пару годами, а так как по закону савченко, будет освобожден в зале суда. а кто же из них больше бандит и террорист? парень который хочет заставить ...дарасов работать на государство или оборзевшие и а....уевшие менты?
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04.08.2021 19:43 Ответить
Почему работал КОРД, а не АЛЬФА?
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04.08.2021 19:54 Ответить
Луцкий террорист 2, власть устраивает клоунаду. Кто разбирается, понимает что его туда впустили для картинки.
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04.08.2021 23:09 Ответить
А нахера там столько "корд", хватило бы двух, трёх мусоров и переговорщика. И тут пиарятся зелёные, пипец!!
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05.08.2021 07:27 Ответить
Если посмотреть, как преследуют АТОвцев, как унижают и обманывают, то я больше верю этому, что мужик сорвался. Скажите, много ли у нас психологических реабилитационных центров для бойцов возвращающихся с войны. На войне у них просто - защита Украины, а на гражданке совсем другое, начиная от верхов до низу.
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05.08.2021 11:33 Ответить
Чого очікувала Зе влада?
Скоро спалять верховну раду з охвісом президента, а самого президента на палю посадять.
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05.08.2021 17:15 Ответить
 
 