Задержание сотрудниками КОРД правонарушителя с гранатой в помещении Кабмина. Оперативное ВИДЕО
МВС опубликовало фрагменты оперативного видео, на котором зафиксировано задержания правонарушителя, угрожавшего гранатой в помещении Кабмина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, задержание проводили бойцы спецподразделения КОРД.
Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.
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После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать. "Прохнич - профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть - боевую, - отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую - в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", - рассказал Олексюк.
А тут, типа, герои.....
Учитывая, что он не причинил вреда, и является ветераном войны, оказать всю необходимую помощь в лечении и отпустить.
Скоро спалять верховну раду з охвісом президента, а самого президента на палю посадять.