Задержание сотрудниками КОРД правонарушителя с гранатой в помещении Кабмина. Оперативное ВИДЕО

МВС опубликовало фрагменты оперативного видео, на котором зафиксировано задержания правонарушителя, угрожавшего гранатой в помещении Кабмина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД, задержание проводили бойцы спецподразделения КОРД.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.