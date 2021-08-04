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Проект "Без цензуры": Достали ветерана. Почему экс-воин "Айдара" пришел в Кабмин с гранатой? ВИДЕО

Экс-воин батальона "Айдар" Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина, угрожая взорвать в помещении гранату. Позже его задержали. Все подробности случившегося в "Без Цензуры" разбирает Марина Данилюк-Ярмолаева.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в руках у Прохнича была боевая граната. При этом он не выдвигал никаких требований.

Будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - захват заложников - предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. При этом Клименко уточнил, что двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза. По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

Почему так произошло?

Как относится Украина к своим ветеранам?

И о чем следует подумать власти накануне Дня Независимости?

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+28
Чому пішов ?
БО ДІСТАЛО !
Ветерану законом положено отримати земельний наділ, якщо такий віднайде сам ветеран, бо землі для простих людей немає.
Він знайшов. І що ?? Той наділ віддали під будівництво церкви російського сатанату.
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04.08.2021 20:35
+20
Жалко парня...
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04.08.2021 20:35
+17
Його треба виправдати.
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04.08.2021 20:36
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Жалко парня...
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04.08.2021 20:35 Ответить
Його треба виправдати.
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04.08.2021 20:36 Ответить
Даже не знаю як,бачите що на нього вішають даже заручників хоча він нікого не утримував і нічого не вимагав.А ось за бойову гранату йому світить від 3 до 5 років.
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04.08.2021 20:42 Ответить
Не можна.
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04.08.2021 21:56 Ответить
Чому ?
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05.08.2021 09:01 Ответить
Не пишіть мені подібні питання.
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05.08.2021 11:32 Ответить
Чому пішов ?
БО ДІСТАЛО !
Ветерану законом положено отримати земельний наділ, якщо такий віднайде сам ветеран, бо землі для простих людей немає.
Він знайшов. І що ?? Той наділ віддали під будівництво церкви російського сатанату.
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04.08.2021 20:35 Ответить
Насправді приватизація землі триває з ... 1996 р. Паї коли поотримували ??
Звичайно під Києвом землю вже не приватизувати.
Кому віддали ? А будь-кому. Церква російського сатанату у Законі. Про це треба було думати і кардинально вирішувати проблєму ще у 1991 році.
Зараз чого вже руки заламувати? Он, Томос є, вперед і з молитвою.
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04.08.2021 22:02 Ответить
Під московський сатанат земля знайшлась, а атовцю ні ?
Не пишіть мені подібні коментарі.
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05.08.2021 07:31 Ответить
ДІСТАЛО ?

але ж більшість "мудрого наріду" за ЗЕленського
таки ще не край.....
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04.08.2021 20:40 Ответить
і ва фсьом вінаватый Парашэнка...
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04.08.2021 23:55 Ответить
що ця вся сволота буде робити коли усі ветерани зададуть одне питання?

ЗА ЩО ГИНУЛИ?
КОГО ЗАХИЩАЛИ?
ЩО ДОБРЕ ЗРОБИВ зе зі своїм збродом ДЛЯ КРАЇНИ?
ДЕ 370МІЛІАРДІВ З ДФС І ТАМОЖНІ?
СКІЛЬКИ ЧАСУ ПРОЙШЛО ПІСЛЯ ПЕРШОЇ ВЕСНИ?
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04.08.2021 21:35 Ответить
Дістали курви людину
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04.08.2021 22:04 Ответить
У ветеранів загострене відчуття справедливості.
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04.08.2021 22:19 Ответить
Шкода хлопця.
На самому ділі він зробив правильно ! І Зеленський міг би його помилувати указом Президента з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Проте він цього не зробить! Бо ветеран зайшов в його ДІМ Кабінет міністрів України зелених. А у нас презідєнт патєрпєвший і не лох.
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04.08.2021 22:46 Ответить
А чего хотел ветеран. Захватывать госучреждение чтобы просто покричать и поматериться глупо.
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05.08.2021 06:15 Ответить
Ветеран - автоматично ворог нинішньої влади
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05.08.2021 06:21 Ответить
Нашел в себе силы как Буткевич для просмотра части "Сватов", и понял что силы есть, а потраченного зря времени уже нет.
Из всей той словесной диареи(да, да - там слово "подосрать" звучало несколько раз) понял, что "достали бойца и он пошел под кабмин" потому, что некто Быков приезжал, и пошла череда событий: повешение Шишова и Прохнич, как я понял из "аналитики", пошел в кабмин чтобы заглушить резонанс убийства Шишова и для картинки Быкова для россми, и чтобы подосрать: крымской платформе, дню независимости, встрече с Байденом и т.п.
Вот здесь не словесная диарея, направленная на то, чтобы не забыли о них пока они где-то отдыхают, а https://www.youtube.com/watch?v=EXDvdgnvq00&t=183s более конкретно от Игоря Лапина почему достали бойца
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05.08.2021 08:01 Ответить
Надюха хотела сделать то же самое, только в Верховной Раде.
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05.08.2021 08:30 Ответить
Савченко ездила на окупированную территорию, работала в паре с Рубаном, которого поймали с оружием, что он вез из окупированной территории(вероятно для Савченко).
Из материалов следствия ей инкриминировали терракт - взрыв в ВР правительственной ложи, обстрел купола ВР из миномета, повалення конституційного ладу.
Освободили ее из под стражи только потому, что власть в апреле 2019 сменилась и ходу дела нет.
А у нее тяжесть вменяемого гораздо серьезнее: адвокаты Прохнича докажут, что ни заложников он не удерживал, ни требований каких-либо не предъявлял, а только грозил что взорвет гранату. Статья - хулиганство и незаконное хранение оружия
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05.08.2021 09:00 Ответить
Глупо ехать за оружием туда, когда его можно было набрать по месту .
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05.08.2021 21:07 Ответить
Точно, я и забыл. В военторге и ближайшей шахте
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05.08.2021 21:13 Ответить
а Прохнич думаете из за кордона принес? дай бог ему здоровья...
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05.08.2021 21:21 Ответить
Думаю прекратить с тобой, троллик, беседу )))
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06.08.2021 06:45 Ответить
Remember, remember the fifth of November,Gunpowder treason and plot,I see no reason why gunpowder treasonShould ever be forgot.Guy Fawkes, Guy Fawkes,It was his intent -To blow up the King and the Parliament.Three score barrels of powder below,Poor old England to overthrow:By God's mercy he was catch'dWith a dark lantern and burning match.Holloa, boys, make the bells ring.Holloa, boys, God save the King!Hip hip hoorah!
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05.08.2021 23:52 Ответить
 
 