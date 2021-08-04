Проект "Без цензуры": Достали ветерана. Почему экс-воин "Айдара" пришел в Кабмин с гранатой? ВИДЕО

Экс-воин батальона "Айдар" Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина, угрожая взорвать в помещении гранату. Позже его задержали. Все подробности случившегося в "Без Цензуры" разбирает Марина Данилюк-Ярмолаева.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в руках у Прохнича была боевая граната. При этом он не выдвигал никаких требований.

Будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - захват заложников - предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. При этом Клименко уточнил, что двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза. По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

Почему так произошло?

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