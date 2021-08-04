РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости Видео
21 101 93

"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинец Жан Беленюк победил в финальной схватке за титул чемпиона Олимпийских Игр и рассказал о своих эмоциях в коротком интервью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Беленюк рассказал, что путь к чемпионству был очень трудный, а его концовка была неопределенной из-за травмы, полученной за три недели до начала Игр в Токио.

"Очень приятно. Я наверное еще не осознаю, что я сделал потому, что это был очень долгий и трудный путь. Я начал заниматься в 9 лет, сейчас мне 30. И наконец-то это случилось. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддерживали меня и верили в меня. Спасибо вам. Было действительно очень трудно. Извините за слезы, но это очень приятные ощущения. Так случилось, что концовка этого пути была очень сложной - я тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр и не был уверен, что буду принимать в них участие. И только вера моего тренера в меня дала возможность достигнуть своей мечты. Спасибо ему за это, спасибо моей маме, спасибо тем, кто меня поддерживал и молился за меня... Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - сказал Беленюк.

Видео Суспільне Спорт

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Борец Беленюк завоевал первое для Украины золото на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Автор: 

Олимпиада (1136) Беленюк Жан (59)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+73
Видите как хорошо получается когда человек занимается своим делом.
Спортсменов - на Олимпиаду!
Клоунов - в цирк!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:13
+64
Ты молодец!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:09
+45
Уважуха!
Українець!
Молодець !
показать весь комментарий
04.08.2021 18:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты молодец!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:09 Ответить
Молодець! Український патріот! Честь і хвала!Україна гордиться такими громадянами...! А як же ж гарно він танцював гопак!!!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:43 Ответить
Так, наша гордість, сильна людина Жане з добрим серцем!
показать весь комментарий
04.08.2021 19:00 Ответить
так это он после тренировок, бедняга, в Раде отсыпался.

ты того, Жан, поменьше кнопки дави и побольше отдыхай - больше с тебя толку будет
показать весь комментарий
04.08.2021 18:47 Ответить
покажи свої фото - може ти ще і єврей
показать весь комментарий
04.08.2021 18:14 Ответить
ненада! забанять!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:17 Ответить
За шо?)))
показать весь комментарий
04.08.2021 18:27 Ответить
нууууууууу....... подумай
показать весь комментарий
04.08.2021 18:35 Ответить
еври по мамке если по мамке то я укр по бабке беларус...вапросы еще есть.., ??
показать весь комментарий
04.08.2021 18:32 Ответить
какіє ваши даказатєльства?!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:46 Ответить
целый члиен
показать весь комментарий
04.08.2021 20:21 Ответить
Обрезан?
показать весь комментарий
04.08.2021 18:47 Ответить
A ti kto ? ruskij ?
показать весь комментарий
04.08.2021 18:15 Ответить
Білий американець і чорний американець. Странна, аднака.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:15 Ответить
во перых - таки да, украинец, расово чистый киевлянин. во вторых, сразу видно, шо не москаль.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:16 Ответить
Та да.
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 206
показать весь комментарий
04.08.2021 19:04 Ответить
Наші люди. Дякуємо
показать весь комментарий
04.08.2021 20:02 Ответить
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2964
показать весь комментарий
04.08.2021 20:08 Ответить
И это было и в СМИ освещалось. Как видим не зря спал после тренировок.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:09 Ответить
Бачу ,що не москаль
показать весь комментарий
04.08.2021 20:33 Ответить
Ты. - кацап.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:18 Ответить
а ты типа чистокровный украинецы? алєксандров....
показать весь комментарий
04.08.2021 18:18 Ответить
Вам бы в спам, чистокровный вы наш.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:18 Ответить
Мудак ти, а не Денис Александров.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:18 Ответить
Видите как хорошо получается когда человек занимается своим делом.
Спортсменов - на Олимпиаду!
Клоунов - в цирк!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:13 Ответить
Я не сторонник партии от которой Жан избрался, но то как он говорит на украинском, о том, что планирует отдохнуть и посвятить себя больше работе в парламенте, вытирая слезы от победы. Так не играют, это искренне. И поэтому я поздравляю его с победой и желаю успехов и в парламенте в том числе.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:06 Ответить
Искренность - не замена отсутствию ментальных способностей и специальных знаний.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:53 Ответить
Вы можете написать детально о ваших личных ментальных способностях и спецаильных знаниях?
показать весь комментарий
05.08.2021 02:23 Ответить
А я шо, в Раду баллотируюсь?
показать весь комментарий
05.08.2021 02:55 Ответить
Якщо він так говорить українською і так танцює, то він всебічно розвинутий, і якби його запросили в іншу партію, то був би й там. Респект і його матері, що виховала українського патріота і добру людину.
показать весь комментарий
05.08.2021 08:05 Ответить
Хороший какой!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:13 Ответить
"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4435"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4299
показать весь комментарий
04.08.2021 18:13 Ответить
Уважуха!
Українець!
Молодець !
показать весь комментарий
04.08.2021 18:13 Ответить
Хвора? Співчуваю.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:41 Ответить
а завтра Жан по отмашке обезянки Абрахашки проголосует против Украины
показать весь комментарий
04.08.2021 18:51 Ответить
Украинец Жан Беленюк победил в финальной схватке за титул чемпиона Олимпийских Игр ./ Борец-молодец!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:14 Ответить
Молодчинка, жаль шо дурачок у Слуги подався ...
показать весь комментарий
04.08.2021 18:15 Ответить
Вітаємо! Жан - ти супер! Дякуємо, дуже зворушливо! Пишаємося!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:16 Ответить
Ти умнічка! Супер! Молодець!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:18 Ответить
от президента спортсмена у нас ще не було ...шучу , шучу ...красава
показать весь комментарий
04.08.2021 18:18 Ответить
Був би свій Обама.
показать весь комментарий
05.08.2021 08:08 Ответить
Спортивні перемоги беленюка, усіка, ломаченка, ракіцького та іншої вати мало цікавлять. Більше турбує, що замість сплячого у ВР беленюка, якому на все в цій країні наплювати крім борцювання, міг бути військовий чи волонтер, який справді переймається проблемами воюючої країни.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:22 Ответить
Не треба ставити Беленюка поряд з тією ватою!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:25 Ответить
Шановний, серед спецдільниць для військових (зона АТО) підтримка Зеленського та партії "Слуга народу" становила трохи меньше ніж 50%. Тому "військові" зараз "кушают" ту баланду, яку вони самі собі обрали. І не Жан у цьому винен.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:17 Ответить
ДЯКУЄМО !
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2229

...
показать весь комментарий
04.08.2021 18:22 Ответить
Українською мовою!
У нас міністри - прем'єри не здатні вивчити.
Жан здатний не тільки в спорті!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:22 Ответить
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7796
показать весь комментарий
04.08.2021 18:25 Ответить
Наші вітання !!!
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8721
показать весь комментарий
04.08.2021 18:26 Ответить
Пишаюсь
показать весь комментарий
04.08.2021 18:27 Ответить
Вітаю як спортсмена ! Молодець. Заслужив і досяг.

А за зебіла - страшенно лиха.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:28 Ответить
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3892
показать весь комментарий
04.08.2021 18:30 Ответить


єдине досягнення ЗЕ-льоних в Раді !

краще і не скажеш
показать весь комментарий
04.08.2021 18:49 Ответить
А они тут при чем? Медаль Жан получил, а не Лиза Богуцкая.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:19 Ответить
Братыла-Жан - молодчага ! ! !
показать весь комментарий
04.08.2021 18:39 Ответить
Жан , ти хороший хлопець і хороший спортсмен , дякую за золото .. Але дарма ти підпрягся за зебілів .. І взагалі -заліз у політику . Твоє місце у спорті , там ти як риба у воді .
Тікай від тих слуг ,, та й взагалі з політики . То не твоє .. .
показать весь комментарий
04.08.2021 18:45 Ответить
Жан Молодец! Спасибо за золото!
показать весь комментарий
04.08.2021 18:45 Ответить
дякуйемо гiднiй людинi спортсмену i громадянину!
показать весь комментарий
04.08.2021 19:10 Ответить
Этот точно не москаль!
показать весь комментарий
04.08.2021 19:13 Ответить
Жан Беленюк - ложка мёда в бочке зловонных зелёных "слуг путена"....
показать весь комментарий
04.08.2021 19:40 Ответить
ви думаєте ?

тоді що він там у ЗЕ-льоних робить, якщо медом намащений ?
показать весь комментарий
04.08.2021 19:47 Ответить
МОЛОДЕЦ ПАРЕНЬ. только не стояло обсираться с ВРУ.
показать весь комментарий
04.08.2021 19:50 Ответить
Хтозна, може й ти б пішов до слуг, якби запросили, і обделался з радості.
показать весь комментарий
05.08.2021 08:16 Ответить
Борітеся поборете.Т.Г.Шевченко)
показать весь комментарий
04.08.2021 19:51 Ответить
Он - мёд, исключительно, на фоне насильников, воров, дворовой шпаны и ничтожеств, из которых состоит клоунская партия....Ну. польстило спортсмену предложение посидеть под куполом за несколько тысяч зелёных в месяц...
показать весь комментарий
04.08.2021 19:53 Ответить
Респект!!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:03 Ответить
До всього відразу видно, що не москаль, не жид, не циган, а справжнісенький щирий українець!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:14 Ответить
МОЛОДЕЦЬ !!!! ТРУДЯГА !! ПАТРІОТ !!! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:20 Ответить
а вот зачем такие как бенюк идут в депутаты?
показать весь комментарий
04.08.2021 20:22 Ответить
а если бы он пошел в дворники-ты был бы счастлив?
показать весь комментарий
05.08.2021 00:47 Ответить
почему в дворники, инженер, айтишник и много-много другого
показать весь комментарий
05.08.2021 06:10 Ответить
Молодец!!!!!!!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:49 Ответить
Круто...Одну людину з СН я точно поважаю.......Молодець!!!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:54 Ответить
Наши бронзовые синхронистки несколько обосрались:
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:04 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2021 03:00 Ответить
Да. Вот как хорошо когда все на своих местах. Кловуны - в цирке, спортсмены - на соревнованиях, нянечки - в детсаду, свадебные фотографы - на свадьбах, Кивы в дурдомах, гражданки легкого поведения - на трассах - а не в Парламенте Украины принимают законы для жизни украинцев.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:49 Ответить
Нам би таких людей в Україні побільше!
показать весь комментарий
04.08.2021 21:59 Ответить
Депутат Беленюк і борець Беленюк це різна користь для України як небо і земля.
Краще хай буде борцем
показать весь комментарий
04.08.2021 23:12 Ответить
Борітеся й поборете, вам Бог помагає!
показать весь комментарий
05.08.2021 07:55 Ответить
Ти глянь! Виявляється колір шкіри і будова щелепи не заважає бути патріотом своєї країни. Молодець!
показать весь комментарий
05.08.2021 09:31 Ответить
Молодець !!!!! Займайся своїм ділом, ти прифі. Не лізь в тебе зелене багно...Хай тебе люди поважають і надалі !
Вітаю.!!!
показать весь комментарий
05.08.2021 09:43 Ответить
оце справжній бандерівець. ну і відразу видно шо не москаль.
показать весь комментарий
05.08.2021 12:34 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2021 15:31 Ответить
 
 