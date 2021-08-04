"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинец Жан Беленюк победил в финальной схватке за титул чемпиона Олимпийских Игр и рассказал о своих эмоциях в коротком интервью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Беленюк рассказал, что путь к чемпионству был очень трудный, а его концовка была неопределенной из-за травмы, полученной за три недели до начала Игр в Токио.

"Очень приятно. Я наверное еще не осознаю, что я сделал потому, что это был очень долгий и трудный путь. Я начал заниматься в 9 лет, сейчас мне 30. И наконец-то это случилось. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддерживали меня и верили в меня. Спасибо вам. Было действительно очень трудно. Извините за слезы, но это очень приятные ощущения. Так случилось, что концовка этого пути была очень сложной - я тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр и не был уверен, что буду принимать в них участие. И только вера моего тренера в меня дала возможность достигнуть своей мечты. Спасибо ему за это, спасибо моей маме, спасибо тем, кто меня поддерживал и молился за меня... Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - сказал Беленюк.

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