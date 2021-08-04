"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО
Украинец Жан Беленюк победил в финальной схватке за титул чемпиона Олимпийских Игр и рассказал о своих эмоциях в коротком интервью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Беленюк рассказал, что путь к чемпионству был очень трудный, а его концовка была неопределенной из-за травмы, полученной за три недели до начала Игр в Токио.
"Очень приятно. Я наверное еще не осознаю, что я сделал потому, что это был очень долгий и трудный путь. Я начал заниматься в 9 лет, сейчас мне 30. И наконец-то это случилось. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддерживали меня и верили в меня. Спасибо вам. Было действительно очень трудно. Извините за слезы, но это очень приятные ощущения. Так случилось, что концовка этого пути была очень сложной - я тяжело травмировался за три недели до Олимпийских игр и не был уверен, что буду принимать в них участие. И только вера моего тренера в меня дала возможность достигнуть своей мечты. Спасибо ему за это, спасибо моей маме, спасибо тем, кто меня поддерживал и молился за меня... Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - сказал Беленюк.
Видео Суспільне Спорт
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ты того, Жан, поменьше кнопки дави и побольше отдыхай - больше с тебя толку будет
Спортсменов - на Олимпиаду!
Клоунов - в цирк!
Українець!
Молодець !
...
У нас міністри - прем'єри не здатні вивчити.
Жан здатний не тільки в спорті!
А за зебіла - страшенно лиха.
єдине досягнення ЗЕ-льоних в Раді !
краще і не скажеш
Тікай від тих слуг ,, та й взагалі з політики . То не твоє .. .
тоді що він там у ЗЕ-льоних робить, якщо медом намащений ?
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
Краще хай буде борцем
Вітаю.!!!