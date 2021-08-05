Посольство США напомнило о годовщине начала "Большого сталинского террора": Надо сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторились. ВИДЕО

Необходимо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности, подобно "Большому сталинскому террору", никогда не повторились, заявил советник посольства США в Украине по вопросам прав человека Патрик Кнапп.

"5 августа мы вспоминаем жертв "Большого сталинского террора", который начался в этот день в 1937 году с принятием постановления Политбюро "Об антисоветских элементах", - сказал Кнапп в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в период с 1937 по 1938 годы более миллиона людей были арестованы, отправлены в лагеря ГУЛАГа, подвергнуты пыткам или убиты сталинским режимом.

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"Чтя память жертв жестокого коммунистического режима, мы должны сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности никогда не повторились", - подчеркнул Кнапп.