Посольство США напомнило о годовщине начала "Большого сталинского террора": Надо сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторились. ВИДЕО
Необходимо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности, подобно "Большому сталинскому террору", никогда не повторились, заявил советник посольства США в Украине по вопросам прав человека Патрик Кнапп.
"5 августа мы вспоминаем жертв "Большого сталинского террора", который начался в этот день в 1937 году с принятием постановления Политбюро "Об антисоветских элементах", - сказал Кнапп в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в период с 1937 по 1938 годы более миллиона людей были арестованы, отправлены в лагеря ГУЛАГа, подвергнуты пыткам или убиты сталинским режимом.
"Чтя память жертв жестокого коммунистического режима, мы должны сделать все возможное, чтобы такие преступления против человечности никогда не повторились", - подчеркнул Кнапп.
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Тоді, при закритих кордонах, це було зробити не важко.
Це так. Про інтернет і фантасти не здогадувались. Телебачення було тільки рівні експериментів, а на радіо відразу була накинуто кілька зашморгів.
Террор начался гораздо раньше.
В 1937 году начался очередной его этап - уничтожение банды сефардов, которые были исполнителями предыдущих этапов.
Кабы никого из них не жалко.
Начали валить убийц и мародеров иудейской национальности, типо якиров, косиоров, ягод, блюхеров, которые до этого травили газом крестьян и устраивали голодоморы и погромы национальной интеллигенции, развалили армию.
И хрен с ними.
Не жалко ни одного!
Ну а по сути, вы правы, - "красный террор", как начался в 1917-м году, так и продолжался (с разной степенью интенсивности) до 1953-года. Там и террор времён Гражданской войны, и "раскулачивание", и "голодомор" и бесконечные процессы 30-х годов (начиная с процесса "Промпартии"), и послевоенные репрессии... Всем досталось, - и злодеям и праведникам и простым обывателям.
Проще было объявить этих преступников, руки которых по локоть в крови невинных, сенегальскими шпиенами, получить их письменные признания и грохнуть, дедушка.
Тухачевский, Блюхер, Якир развалили армию до такого состояния, что она потом не могла справиться с финскими лесорубами, у которых имелось 5 танков и 4 самолета.
Солдатам тупо боялись выдавать оружие, поскольку дедовщина зашкаливала.
Городские били сельских, чеченцы татар, русские якутов и тп.
Это не Жуков придумал не давать оружие, это с тех пор.
Офицеры бухали, имели по несколько денщиков и регулярно чистили им морды, офицерские жены беспробудно пьянствовали, отлавливали рядовых и насиловали.
Армия была полностью небоеспособна.
https://defence-line.org/2021/08/avgust-vazhnoe-napominanie-chast-1/ Август. Важное напоминание (Часть 1 -- 4)