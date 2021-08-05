Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего бизнеса, интересы которого лоббировал во времена депутатства, - СМИ. ВИДЕО

Глава "Радикальной партии" и экс-нардеп Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри". Он владеет этим бизнесом вместе со своим соратником Олегом Аверьяновым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным инздания, с марта 2021 года Олег Ляшко вместе с другим "радикалом" Олегом Аверьяновым является совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", которая работает на Черниговщине.

"По информации таможенной службы, которую мы получили из собственных источников, компания успешно экспортирует свои товары. Так, в 2019-2020 годах "Синегри" вывезла за границу 595 тонн различной продукции - преимущественно древесины, а также гвоздей, винтов, необработанного волокна. Мы также узнали, что фирма производит деревянные дома и столярные изделия", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что в 2015 году Верховная Рада ввела 10-летний запрет на вывоз необработанной древесины из Украины. Одним из авторов законопроекта был Олег Ляшко, который всячески убеждал в необходимости его внедрения. Это, по мнению экс-депутата, должно улучшить условия для отечественного бизнеса и увеличить количество инвестиций. На момент принятия моратория Олег Ляшко был народным депутатом.

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"Наша редакция обнаружила еще как минимум две компании, которые могут быть связаны с новым бизнесом Олега Ляшко - "Брус Мастер" и "Маркет Лес".



Обе зарегистрированы по тому же адресу, что и "Синегри" - в здании в селе Новый Белоус, вблизи Чернигова. Стоит отметить, что "Брус Мастер" обанкротился в 2019 году. И примечательно, что именно перед этим успел продать свои автомобили фирме "Синегри", - говорится в расследовании.

Издание отмечает, что Ляшко, будучи нардепом, посещал "Бус Мастер" и "Маркет Лес"

"На встречах с коллективами политик говорил о том, насколько важен запрет на вывоз леса, и как он помогает этим компаниям. Сейчас же, обладая близкой к этим фирмам компанией "Синегри", Ляшко не считает, что мог продвигать их интересы. Ранее, работая в парламенте, Ляшко продвигал введение моратория на экспорт леса-кругляка, который должен поддерживать отечественные деревообрабатывающие предприятия", - отметили в "Слідство.Інфо".

"Мораторий на вывоз необработанной древесины - не в моих собственных или членов Радикальной партии частных интересах, а в интересах Украины, развития отечественной экономики и уменьшения безработицы украинцев", - сказал Олег Ляшко в комментарии изданию.

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