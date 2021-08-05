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Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего бизнеса, интересы которого лоббировал во времена депутатства, - СМИ. ВИДЕО

Глава "Радикальной партии" и экс-нардеп Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри". Он владеет этим бизнесом вместе со своим соратником Олегом Аверьяновым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

По данным инздания, с марта 2021 года Олег Ляшко вместе с другим "радикалом" Олегом Аверьяновым является совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", которая работает на Черниговщине.

"По информации таможенной службы, которую мы получили из собственных источников, компания успешно экспортирует свои товары. Так, в 2019-2020 годах "Синегри" вывезла за границу 595 тонн различной продукции - преимущественно древесины, а также гвоздей, винтов, необработанного волокна. Мы также узнали, что фирма производит деревянные дома и столярные изделия", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что в 2015 году Верховная Рада ввела 10-летний запрет на вывоз необработанной древесины из Украины. Одним из авторов законопроекта был Олег Ляшко, который всячески убеждал в необходимости его внедрения. Это, по мнению экс-депутата, должно улучшить условия для отечественного бизнеса и увеличить количество инвестиций. На момент принятия моратория Олег Ляшко был народным депутатом.

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"Наша редакция обнаружила еще как минимум две компании, которые могут быть связаны с новым бизнесом Олега Ляшко - "Брус Мастер" и "Маркет Лес".

Обе зарегистрированы по тому же адресу, что и "Синегри" - в здании в селе Новый Белоус, вблизи Чернигова. Стоит отметить, что "Брус Мастер" обанкротился в 2019 году. И примечательно, что именно перед этим успел продать свои автомобили фирме "Синегри", - говорится в расследовании.

Издание отмечает, что Ляшко, будучи нардепом, посещал "Бус Мастер" и "Маркет Лес"

"На встречах с коллективами политик говорил о том, насколько важен запрет на вывоз леса, и как он помогает этим компаниям. Сейчас же, обладая близкой к этим фирмам компанией "Синегри", Ляшко не считает, что мог продвигать их интересы. Ранее, работая в парламенте, Ляшко продвигал введение моратория на экспорт леса-кругляка, который должен поддерживать отечественные деревообрабатывающие предприятия", - отметили в "Слідство.Інфо".

"Мораторий на вывоз необработанной древесины - не в моих собственных или членов Радикальной партии частных интересах, а в интересах Украины, развития отечественной экономики и уменьшения безработицы украинцев", - сказал Олег Ляшко в комментарии изданию.

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Автор: 

бизнес (1620) Ляшко Олег (1642)


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Топ комментарии
+13
читай уважно новину! він лобіював коли був політиком, Отже шльондра продажна!
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05.08.2021 12:58
+12
Яскравий взірець гельмінта-політикана з Кучмівського кубла !!!! ))))
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05.08.2021 12:55
+12
В 90х він у до рота брав, але це не завадило йому бути депутаной декількох скликань, а все завдяки мудрому нарідові
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05.08.2021 13:00
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Правила форума Совет форумчан
В полку олигархов прибыло!!!
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05.08.2021 12:55 Ответить
БСП-батальон сексуальної підтримки !!!))))
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05.08.2021 12:56 Ответить
Це все,що людям потрібно розуміти про владу,яка би вона не була
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05.08.2021 12:55 Ответить
Ляшко зараз не при владі. Тому має право займатися чим завгідно. Он агрохімія лобіює продаж айкосів і все норм, а він між іншим не остання людина в слузі урода
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05.08.2021 12:57 Ответить
читай уважно новину! він лобіював коли був політиком, Отже шльондра продажна!
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05.08.2021 12:58 Ответить
В 90х він у до рота брав, але це не завадило йому бути депутаной декількох скликань, а все завдяки мудрому нарідові
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05.08.2021 13:00 Ответить
Це фахівець мімікрії і мігрування з партії до партіі !!!)))
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05.08.2021 13:02 Ответить
цілком імовірно що на наступних виборах він ще скаже своє вагоме 5 відсоткове підарьске слово))
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05.08.2021 13:02 Ответить
Всі вони падлюки,там порядних людей нема не було і не буде.
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05.08.2021 12:59 Ответить
Яка порядність може бути в кублі гельмінтів-політиканів ,яки живляться, висмоктуючи з держави житєдайні соки !!!))))
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05.08.2021 13:04 Ответить
СКОТЫНЯКА!!!!
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05.08.2021 12:55 Ответить
Яскравий взірець гельмінта-політикана з Кучмівського кубла !!!! ))))
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05.08.2021 12:55 Ответить
ну и слава Богу !
не колоды вывозит, а дает работу и производит продукцию
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05.08.2021 12:56 Ответить
...Для этих целей будущий олигарх прикупил лесок недалеко от Клавдиево-Тарасово
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05.08.2021 12:56 Ответить
подарили))
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05.08.2021 12:59 Ответить
В лоторею виграв !!!)))
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05.08.2021 13:04 Ответить
Та и табу мабуть не брезгував.
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05.08.2021 13:54 Ответить
Ляшко-деревянщик. Вироблятиме нових Буратін для наріду.
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05.08.2021 12:59 Ответить
Куда більше і так 73% !!!))))
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05.08.2021 13:05 Ответить
Зелених.
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05.08.2021 14:04 Ответить
Каких Буратин ? Карабасов. Три два расов.
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05.08.2021 14:23 Ответить
Да уж, время - деньги, видишь деньги, не теряй времени (с).
Классика
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05.08.2021 13:02 Ответить
Почему стал? Просто легализовал то, что раньше.......выиграл в лотерею
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05.08.2021 13:05 Ответить
Факт коррупции в статусе депутата - налицо. Надо разобраться.
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05.08.2021 13:07 Ответить
До Кивы с его силосной ямой всё равно не дотягивает.
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05.08.2021 13:07 Ответить
На вилы петуха.
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05.08.2021 13:08 Ответить
ну так він нині не депутат, не міністр. тож який тут конфлікт інтересів? алєжка заробляє як може, не у всіх же є жомова яма
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05.08.2021 13:08 Ответить
Да ладно!
Зачем Олежику этот гемор, если ему в лотерею везет нипадецки!
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05.08.2021 13:12 Ответить
Скотиняка - деревооброблювач!))) А корови з бабусями не образяцця?!)))
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05.08.2021 13:12 Ответить
...ідер з сокирою? це саме страшне що я бачив в житті.
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05.08.2021 13:16 Ответить
Знаю сына бывшего министра времен Януковича.... Если не иметь представления кто он, можно подумать - редкий Вася, разве что с охранником ходил и сумки кэша разносил по фирмачкам на зарплаты. Семья, дети все говорят на украинском, вышиванки на праздники носят и считают себя патриотами. Только вот если даже не брать в учет то, что папа его в свое время обанкротил и отжал завод, сынок ну никак по закону работать не хочет. Налоги платить в его понимании в западло, хотя при его возможностях можно было работать и в белую, он больше денег спускал на сомнительные проекты. Если кинул партнеров (а такое было ни раз) это значит ты умный бизнесмен... А так патриот и любит Украину как никто. К сожалению, процентов 90% населения, включая комментаторов, имея подобные возможности, поступали бы так же.... У нас народ взятки не может перестать давать, рассказывая что невозможно, но виноват Ляшко....
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05.08.2021 13:17 Ответить
Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2704
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05.08.2021 13:19 Ответить
Гандон он штопанный! А как он по телевизору селян защищает, землю продавать отговаривает, ну прям святой благодетель...****** обыкновенная
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05.08.2021 13:21 Ответить
Андон штопаный тот кто верил что он будет защищать селян и голосовал за него. Если бы в нашей стране не было такого огромного кол-ва идиотов то он бы и не добился того что имеет. И виноваты в этом люди, которые приводят таких вот подонков во власть, а подонки только этим пользуются.
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05.08.2021 13:29 Ответить
Согласен на все 100
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05.08.2021 13:34 Ответить
В лєсу раздавался топор дровосєка...
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05.08.2021 13:38 Ответить
Гомосека.
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05.08.2021 14:06 Ответить
Як депутат він забороняв вивіз лісу за кордон,діючи в інтересах країни,як бізнесмен вивозить ліс за кордон,дбаючи лишень про свої інтереси...Цілком зрозуміла позиція,краща аніж в теперішніх,які до депутатства проти,а депутатами - за...
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05.08.2021 13:38 Ответить
во всём виноват рыжий металлург-шахтёр-энергетик из дамбаса...его шестёрка..))
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05.08.2021 13:43 Ответить
Не трогайте вилоносца! Как вилам без держака? Ляжка совершенно радикален и уникален. Вот приведет на банковую корову и накрутит ей хвоста ,где прятаться будут верещавые ?
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05.08.2021 13:45 Ответить
Вот до чего грабли животворящие доводят!!!!!!!
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05.08.2021 14:03 Ответить
Осталось такое впечатление, что автор выступает за свободный вывоз леса-кругляка, чего так упорно от Украины требуют европоцы. Что касается Ляжка, то этот паразит, прошедший школу совкового детдома, своего никогда не упустит, вырвет кусок, который считает своим, из желудка врага.
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05.08.2021 14:11 Ответить
Лякшо знав кого цілувати, а кого доїти)
Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2059
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05.08.2021 14:41 Ответить
З усього, це не кругляк задешево на експорт:


******* деревообробне підприємство ТОВ «СіНегрі» планує запустити виробництво крафтової продукції 2020-09-03 07:49 https://dpnews.com.ua/news/1006

ТОВ «СіНегрі» веде свою успішну діяльність з виробництва сухих пиломатеріалів та деревообробки...
...цьогоріч підприємство планує придбати ще одну лінію - з виробництва зрощеного брусу для його подальшого експорту. А в майбутньому планують налагодити випуск крафтового паперу для виробництва паперових стаканів, пакетів тощо. Таким чином, буде забезпечено повний цикл переробки залишків та відходів деревини.

З 2017 року було заборонено вивіз кругляка з України: Після заборони вивозу кругляка почалося, так би мовити, "відродження" виробництва деревини. До цього весь ліс вивозився круглим матеріалом, і деревопереробне виробництво було в занепаді. 2017-2018 роки стали підйомними в переробці деревини, а потім настав колосальний спад через курс долара. Зараз курс стабілізувався, натомість на аукціонах підняли ціну до 1430 гривень за 1 м куб.
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05.08.2021 15:02 Ответить
Ну вот, а кто-то не верил местным под Семеновкой Черниговскоц области что ночами в сторону рашки гоняли фуры с лесом...
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05.08.2021 16:36 Ответить
берите за гланды
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08.08.2021 11:09 Ответить
 
 