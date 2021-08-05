Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего бизнеса, интересы которого лоббировал во времена депутатства, - СМИ. ВИДЕО
Глава "Радикальной партии" и экс-нардеп Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри". Он владеет этим бизнесом вместе со своим соратником Олегом Аверьяновым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".
По данным инздания, с марта 2021 года Олег Ляшко вместе с другим "радикалом" Олегом Аверьяновым является совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", которая работает на Черниговщине.
"По информации таможенной службы, которую мы получили из собственных источников, компания успешно экспортирует свои товары. Так, в 2019-2020 годах "Синегри" вывезла за границу 595 тонн различной продукции - преимущественно древесины, а также гвоздей, винтов, необработанного волокна. Мы также узнали, что фирма производит деревянные дома и столярные изделия", - говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что в 2015 году Верховная Рада ввела 10-летний запрет на вывоз необработанной древесины из Украины. Одним из авторов законопроекта был Олег Ляшко, который всячески убеждал в необходимости его внедрения. Это, по мнению экс-депутата, должно улучшить условия для отечественного бизнеса и увеличить количество инвестиций. На момент принятия моратория Олег Ляшко был народным депутатом.
"Наша редакция обнаружила еще как минимум две компании, которые могут быть связаны с новым бизнесом Олега Ляшко - "Брус Мастер" и "Маркет Лес".
Обе зарегистрированы по тому же адресу, что и "Синегри" - в здании в селе Новый Белоус, вблизи Чернигова. Стоит отметить, что "Брус Мастер" обанкротился в 2019 году. И примечательно, что именно перед этим успел продать свои автомобили фирме "Синегри", - говорится в расследовании.
Издание отмечает, что Ляшко, будучи нардепом, посещал "Бус Мастер" и "Маркет Лес"
"На встречах с коллективами политик говорил о том, насколько важен запрет на вывоз леса, и как он помогает этим компаниям. Сейчас же, обладая близкой к этим фирмам компанией "Синегри", Ляшко не считает, что мог продвигать их интересы. Ранее, работая в парламенте, Ляшко продвигал введение моратория на экспорт леса-кругляка, который должен поддерживать отечественные деревообрабатывающие предприятия", - отметили в "Слідство.Інфо".
"Мораторий на вывоз необработанной древесины - не в моих собственных или членов Радикальной партии частных интересах, а в интересах Украины, развития отечественной экономики и уменьшения безработицы украинцев", - сказал Олег Ляшко в комментарии изданию.
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не колоды вывозит, а дает работу и производит продукцию
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Зачем Олежику этот гемор, если ему в лотерею везет нипадецки!
******* деревообробне підприємство ТОВ «СіНегрі» планує запустити виробництво крафтової продукції 2020-09-03 07:49 https://dpnews.com.ua/news/1006
ТОВ «СіНегрі» веде свою успішну діяльність з виробництва сухих пиломатеріалів та деревообробки...
...цьогоріч підприємство планує придбати ще одну лінію - з виробництва зрощеного брусу для його подальшого експорту. А в майбутньому планують налагодити випуск крафтового паперу для виробництва паперових стаканів, пакетів тощо. Таким чином, буде забезпечено повний цикл переробки залишків та відходів деревини.
З 2017 року було заборонено вивіз кругляка з України: Після заборони вивозу кругляка почалося, так би мовити, "відродження" виробництва деревини. До цього весь ліс вивозився круглим матеріалом, і деревопереробне виробництво було в занепаді. 2017-2018 роки стали підйомними в переробці деревини, а потім настав колосальний спад через курс долара. Зараз курс стабілізувався, натомість на аукціонах підняли ціну до 1430 гривень за 1 м куб.