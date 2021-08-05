"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабеева. ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинскому чемпиону Олимпийских ИГР в Токио Жану Беленюку небезопасно возвращаться в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Скабеевой причиной стал победный танец Беленюка после финальной схватки.
"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальскую присядку. На родине могут возникнуть вопросики... В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - заявила пропагандистка.
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Как это было с косовороткой.
Но они почему-то не повелись на этот раз.
пляшущие лезгинку.
А это ГОПАК!
************ одноклеточная...
И тем более, что ему ещё небезопасно возвращаться в Киев? Ну посмотрим, если он не испугается после её слов и прямиком в Москву не полетит, то надо бы ей ответить за свои слова (*сарказм*)
+ в ее палате стоит капельница, которая круглосуточно вливает в нее фекалки кремлядьского КУЙла и его свиты
Як що ні, то нащо рекламувати ПОЛУДУРКІВ на весь світ. Чи ви чекаєте що вони зміняться?
Треба на держрівні прийняти програму яка навчить українців тверезо сприймати свого сусіда як неадекватну особу яка не буде змінюватись. Просто це факт. Хто хоче жити в країні полудурків - нікого не треба тримати, паспорт України на стіл і вперед в Кремляндію на ПМЖ, громадянство там легко дають
Слава Богу, слава Україні
А насправді - це бойовий танець африканських пожирателів рускоізичних хлопчиків... та дівчаток...