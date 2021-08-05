"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабеева. ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что украинскому чемпиону Олимпийских ИГР в Токио Жану Беленюку небезопасно возвращаться в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Скабеевой причиной стал победный танец Беленюка после финальной схватки.

"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в москальскую присядку. На родине могут возникнуть вопросики... В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - заявила пропагандистка.

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