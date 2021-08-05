"Мы должны выйти на границу, закрепиться и передать контроль над ней Госпогранслужбе", - командир британского отряда Хэмпэнстол о задачах совместных с ВСУ учений. ВИДЕО

Главной задачей финального этапа совместных украино-британских учений CossackMace-2021 было отработка задач по восстановление контроля над украинской границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, об этом рассказал командир 4-го батальона королевского шотландского полка Алестиа Хэмпэнстол.

"После переправы мы должны взять под контроль границу. Закрепиться и передать контроль за границей Госпогранслужбе", - сказал британский военный.

Учения CossackMace-2021 проходили в Широколановском межвидовом центре подготовки воинских частей на территории Николаевской области. Особеностью учений было то, что впервые британской подразделение - 4-й батальон королевского шотландского полка, находилось на территории Украины в полном составе с техникой и вооружением.

Учения завершились в конце июля.

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