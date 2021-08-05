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"Мы должны выйти на границу, закрепиться и передать контроль над ней Госпогранслужбе", - командир британского отряда Хэмпэнстол о задачах совместных с ВСУ учений. ВИДЕО

Главной задачей финального этапа совместных украино-британских учений CossackMace-2021 было отработка задач по восстановление контроля над украинской границей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, об этом рассказал командир 4-го батальона королевского шотландского полка Алестиа Хэмпэнстол.

"После переправы мы должны взять под контроль границу. Закрепиться и передать контроль за границей Госпогранслужбе", - сказал британский военный.

Учения CossackMace-2021 проходили в Широколановском межвидовом центре подготовки воинских частей на территории Николаевской области. Особеностью учений было то, что впервые британской подразделение - 4-й батальон королевского шотландского полка, находилось на территории Украины в полном составе с техникой и вооружением.

Учения завершились в конце июля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские водолазы принимают участие в активной фазе противоминных учений "Дайв-2021" в Черном море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (4954) военные учения (3457) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+32
Когда кто-то кому-то перестанет заглядывать в очко в поисках мира.
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05.08.2021 17:38
+23
Шотландцы и их братья Ирландцы известны своей драчливостью. Им опыт ЗСУ тоже лишним не будет.
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05.08.2021 17:35
+21
Дело говорит.
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05.08.2021 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Когда же вы уже наконец научитесь и осуществите интересно.
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05.08.2021 17:28 Ответить
Когда кто-то кому-то перестанет заглядывать в очко в поисках мира.
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05.08.2021 17:38 Ответить
Главная задача-порвать кацапскую жопу НАТОвским сапогом.
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05.08.2021 22:55 Ответить
чудовий сценарій !
в годину "Ч" війська мають діяти з автоматичною точністю.

мені з кожнем днем все більше подобаються ці затяті брити із бульдожою хваткою !
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05.08.2021 19:28 Ответить
Дело говорит.
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05.08.2021 17:29 Ответить
"Мы должны перестать стрелять, разоружить армию и посадить Порошенко", - Гавнокомандующий ВСУ Зеленша. ВИДЕО
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05.08.2021 18:28 Ответить
Поправочка - На Украино-Китайскую границу!
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05.08.2021 17:32 Ответить
....Однажды попало на глаза такое высказывание: торгуемся с японцами из-за островов. А Китай до Урала не хотите?...
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06.08.2021 07:00 Ответить
Шотландцы и их братья Ирландцы известны своей драчливостью. Им опыт ЗСУ тоже лишним не будет.
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05.08.2021 17:35 Ответить
Любишь своего фюрерка, мартышка бесхвостая?
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05.08.2021 17:55 Ответить
На вопрос отвечай, животное руснявое.
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05.08.2021 17:59 Ответить
Ты вообще-то просто животное с просторов страны-помойки между Украиной и США. Так любишь ты своего фюрерка *****, русмартышка? Или рамзанку дырова больше любишь?
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05.08.2021 18:03 Ответить
Между Украиной и США всего одна страна-помойка. Это знает каждый человек. Но ты же не человек, а просто русский, тебе простительно не знать географию.Так кого ты больше любишь, животное - ***** или рамзанку дырова?
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05.08.2021 18:11 Ответить
оно любит "****** penetration" вообщем всё и сразу!
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06.08.2021 00:57 Ответить
А, это учения. Я уже надеялся что они сейчас реально это сделают..
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05.08.2021 17:36 Ответить
С чего им воевать на чужой земле вместо тех, кому она принадлежит?
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05.08.2021 19:58 Ответить
не переживай, сделают! это тебе не цветочки мусорам дарить...
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06.08.2021 00:58 Ответить
Видимо ты и дарил цветочки мусорам.
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09.08.2021 22:50 Ответить
да дефендером в крыму уже сделали и тут сделают только научаться сначала
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06.08.2021 02:54 Ответить
Что сделаютЬ, тупое лаптеногое
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06.08.2021 10:20 Ответить
Слава Британії! Слава Україні!
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05.08.2021 17:38 Ответить
слава кпсс
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06.08.2021 02:55 Ответить
путин помоги
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05.08.2021 17:43 Ответить
Только при этом британец думает, НЕ МЫ , а ВЫ！！🙂Так сказать － бедет честнее🙂
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05.08.2021 17:45 Ответить
"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань - Цензор.НЕТ 1122
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05.08.2021 17:49 Ответить
Треба цю мапу нашим союзникам переслати, щоб зробили поправки на своїх мапах)
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05.08.2021 19:09 Ответить
"мы должны взять под контроль границу. Закрепиться и передать контроль за границей Госпогранслужбе" Источник: https://censor.net/ru/v3281073

Прочитав і аж серце йокнуло: НЕВЖЕ НАРЕШТІ????
Ан ніт - то не має ніякого відношення до верховного і не верховного головнокомандувачів. Навіть озвучив цілі навчань британець...
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05.08.2021 17:52 Ответить
Чого це дебіленя ще ніхто не забанив?
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05.08.2021 18:03 Ответить
не в коня корм говорят это к зебобикам
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05.08.2021 17:56 Ответить
Уявляю собі як зараз у кацапні рветься пердак )
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05.08.2021 18:16 Ответить
ну як завжди рветься
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06.08.2021 00:59 Ответить
Що тут сказати,....（Чужому навчайтесь, і СВОГО не цурайтесь）Т.Шевченко
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05.08.2021 18:19 Ответить
В смысле? "штрафовать за открытие огня" - так вроде не плохо получается
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05.08.2021 18:31 Ответить
Боже-храни королеву...
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05.08.2021 18:37 Ответить
Хорошие учения.
Cо временем так все и будет!выбьем кацапо-фашисткую падаль!
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05.08.2021 18:47 Ответить
зачётный британский троллинг кацапов, сезон второй, на суше..
следующий, третий, будет в воздухе?
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05.08.2021 18:50 Ответить
в Донецке, и британской писей по кацапским губам!
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06.08.2021 01:13 Ответить
у рашистов нет шансов удерживать украинскую землю долго в оккупации с помощью сепаратистов, как в Приднестровье
и скоро этому кацапскому понту прийдет
пушной
зверёк
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05.08.2021 19:14 Ответить
Вони б і в Придністров'ї не смогли б утримувати якби наші зрадники їм не допомагали
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05.08.2021 19:25 Ответить
С Приднестровьем можно покончить за пол года - год, даже без военной операции. Просто наглухо перекрыв границу, но украинские власти даже это сделать боятся, а то вдруг кто-то обидется.
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05.08.2021 19:48 Ответить
в крым уже перекрыли и что
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06.08.2021 02:42 Ответить
ОбидЕтся? Лаптеногие, у вас что, вообще школы отсутствуют?
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06.08.2021 10:23 Ответить
И это правильно ! Вместе победим ! Слава Украине и слава британским друзьям-настоящим друзьям Украины!
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05.08.2021 19:22 Ответить
вот чтото непомню я этих друзей в 86 году когда у нас проблема была а когда звонкой монетой запахло так они сразу нарисовались думаю что с такими друзьями и врагов ненадо если что спросите у сипаев
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06.08.2021 02:40 Ответить
У вас за уралом вечные проблемы
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06.08.2021 10:23 Ответить
О чем это?? Какие проблемы 86 года ? С головой не дружишь? Сегодня бриты нам просто подарили два минных тральщика с полным фаршем и предложили десять ракетных катеров за символическую цену , восемь из которых будем строить мы после поставки необходимого оборудования . Страна не первый десяток лет живет в долг,а ты про "звонкую " монету!?? Учись лучше ,школу не прогуливай.
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06.08.2021 10:37 Ответить
ато ты непомниш что в 86 году чернобыль взорвался и где тогда были твои бриты да подарили
догнали и еше раз подарили когда это капиталисты чтото комуто дарили за этилоханки наши дети и внуки платить будут
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06.08.2021 11:44 Ответить
да неужели еше остались такие лохи кто в эти подарки верит индейцам вон тоже бусы дарили
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06.08.2021 11:46 Ответить
надо рос тв посмотреть -палающие сраки будут 100%
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05.08.2021 19:29 Ответить
та болт они ложили на бриташек с украиной им пофиг эта мелочь
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06.08.2021 02:42 Ответить
Хорошее название учений. Вообще британцы должны нам компенсировать выдачу казаков Сталину после второй мировой
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05.08.2021 20:52 Ответить
интересно что будут делать когда с той стороны 15 килотон прилетит
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05.08.2021 21:10 Ответить
С той стороны будет то же что и с этой! Килотоннами даже на другой континент опасно разбрасываться , не то что рядом с собой. Вот вы ,например , повздорите с соседом из соседней квартиры и взорвете у него ,к примеру, ящик динамита?Врядли !
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06.08.2021 02:04 Ответить
та я вас умоляю от воронежа и ниже можно смело лупить последние заряды практически не фонят
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06.08.2021 02:46 Ответить
надо быть полным дураком чтобы верить что британцы вместо нас воевать будут под соусом дружбы спихнут своего старого хлама типа машин или катеров по цене новых
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05.08.2021 21:13 Ответить
Бутылочка не жмёт?
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06.08.2021 12:26 Ответить
вот не помню что там послдеднее нам впарить колонисты пытались толи ледокол толи катера какие
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06.08.2021 02:48 Ответить
помню весной голосили окружили на границе сто тысяч пятсоттысячная армия вот вот нападет в он подлец ненапал вот и осень подошла у этих опять обострение опять шас вой начнеться путин нападет каждые полгода так по сезонам ну точно как у психов
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06.08.2021 03:00 Ответить
почему не пишут когда путин нападет ато тогда зачем нам этот старый хлам
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06.08.2021 11:54 Ответить
мне вот непонятно почему иностранные солдаты с оружием по нашей стране бродят у нас своих нет уже ну учиться приехали дело хорошее только за учебу рлатить надо или мы опять за любовь булки раздвигать будем
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06.08.2021 03:03 Ответить
По вашей недостране китайцы уже бродят, петушок мордовский
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06.08.2021 10:25 Ответить
иди лучше лизать сапог белого господина может тебе катер подарят
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06.08.2021 11:47 Ответить
Петушок мордовский, с бутылки не вставай, китайский уже учишь, чушок?
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06.08.2021 12:26 Ответить
1. Чому репортаж не українською мовою ?
2. Містер Гемпенстол, ю ар вері велкам.
3. Нічого собі: які =натуральні= навчання ! Це ж треба було таку масовку організувати !
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06.08.2021 06:59 Ответить
Все дуже добре ! А кремльовским агентам котрі виють "пачему ино.солдати на нашей земле" - то звикайте до принципів колективної безпеки. Хіба німці, поляки, естонці, литовці стали жити гірше від наявності іно.військ і техніки, чи втратили хоч крихту суверенітету ? Це тільки москаля пусти хоч одною ногою і він вже вашу землю "считает исконно русской территорией".
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06.08.2021 08:43 Ответить
кто нас только не продавал похоже подошла очередь британцев а что штаты уже не в моде
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06.08.2021 11:56 Ответить
Вас петухов ***** продаёт, кокошник поправь чмо петушиное
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06.08.2021 12:28 Ответить
мое чмо тебе в рот не влезет
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06.08.2021 15:21 Ответить
Снова гомосятина мордовская, ты петух вонючий лапти завяжи, а то кокошник слетит
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06.08.2021 21:08 Ответить
мои лапти и кокошник тебе в рот не влезут ты это из окопа пишеш петушок боевой готовь вазелин для своих британских друзей они хорошие специалисты по этому делу
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06.08.2021 21:30 Ответить
Гомосек, ты для начала русский язык выучи, чмо безграмотное
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07.08.2021 09:50 Ответить
Чудово палають свинособачі пердаки!
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06.08.2021 12:16 Ответить
Как постапокалипсисе, зомби на дорогах с табличками.

ПутеНа ПамаГи!

"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань - Цензор.НЕТ 4431
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06.08.2021 13:43 Ответить
такое впечатление, что корреспондент "мацкаль"
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06.08.2021 14:08 Ответить
У якогось там аглицкого комбата проснулась совесть и он решил со своим батальоном выполнить Будапештский меморандум? Похвально-похвально. Но тока Лорд-Констебль Великобритании (а это сама баба Лиза - никому не доверила) может по жопе надавать.
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07.08.2021 09:56 Ответить
 
 