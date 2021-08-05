"Мы должны выйти на границу, закрепиться и передать контроль над ней Госпогранслужбе", - командир британского отряда Хэмпэнстол о задачах совместных с ВСУ учений. ВИДЕО
Главной задачей финального этапа совместных украино-британских учений CossackMace-2021 было отработка задач по восстановление контроля над украинской границей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, об этом рассказал командир 4-го батальона королевского шотландского полка Алестиа Хэмпэнстол.
"После переправы мы должны взять под контроль границу. Закрепиться и передать контроль за границей Госпогранслужбе", - сказал британский военный.
Учения CossackMace-2021 проходили в Широколановском межвидовом центре подготовки воинских частей на территории Николаевской области. Особеностью учений было то, что впервые британской подразделение - 4-й батальон королевского шотландского полка, находилось на территории Украины в полном составе с техникой и вооружением.
Учения завершились в конце июля.
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в годину "Ч" війська мають діяти з автоматичною точністю.
мені з кожнем днем все більше подобаються ці затяті брити із бульдожою хваткою !
Прочитав і аж серце йокнуло: НЕВЖЕ НАРЕШТІ????
Ан ніт - то не має ніякого відношення до верховного і не верховного головнокомандувачів. Навіть озвучив цілі навчань британець...
Cо временем так все и будет!выбьем кацапо-фашисткую падаль!
следующий, третий, будет в воздухе?
и скоро этому кацапскому понту прийдет
пушной
зверёк
догнали и еше раз подарили когда это капиталисты чтото комуто дарили за этилоханки наши дети и внуки платить будут
2. Містер Гемпенстол, ю ар вері велкам.
3. Нічого собі: які =натуральні= навчання ! Це ж треба було таку масовку організувати !
ПутеНа ПамаГи!