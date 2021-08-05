"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин: "Пропоную трошки отрезвиться нашей конотопской водичкой". ВИДЕО
Таким образом городской голова пытался обратить внимание нардепа на неудовлетворительную очистку воды водоканалом города.
Инцидент произошел во время заседания Конотопского горсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дело".
Выступая на заседании, Качура заявил, что сейчас в Конотопе существует немало проблем. По словам депутата, в городе закрываются предприятия, а местный хлебзавод находится в плохом состоянии.
"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решение, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"?" — спросил Качура у Семенихина. После этого нардеп поставил перед ним полуторалитровую бутылку с мутной жидкостью, которую, по его словам, набрали из крана в Конотопе.
В ответ мэр Конотопа Семенихин рассказал, что небольшой городок Тростянец получил 300 млн грн из госбюджета на строительство спорткомплекса, в то время как Конотопу народные избранники средства, в том числе, на водопровод выделять не спешат. После чего заявил, что "депутат перегрелся" и "его надо освятить местной святой водой".
Большая часть воды при этом вылилась на самого Семенихина. Заседание горсовета продолжилось.
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Приїхало гімно вчити людей працювати.
ааа! черт!.. Мустафа Внайом уже зам министра Инфраструктуры.. ему некогда..
Питання: хто присяде за Грановським?
Гггг
хорошо если не в туалете....
З.І. Видали нахрін цей пост - не ганьбись.
У 2014 році під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014%E2%80%942015) першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО . Служив командиром взводу у https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F обороні міста Щастя , за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»
однозначно
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
слуги народа мрази, их надо бензином обливать,
подонков, а водопровод чего ты не привела в
порядок ?
как и корниенко, арохамия, шмара верещук
и прочие отбросы типа гетьманцева и разумкова
а от окропити "духмяною рідиною" 73, щоб до виборчих дільниць більш не пускали дупоголових - справді корисна справа