"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец", - раненый житель Красногоровки об обстреле. ВИДЕО
Жилые кварталы Красногоровки Донецкой области обстреляли из тяжелой артиллерии. Попали в жилой дом. Один из его жителей тяжело ранен, а само жилье - разнесло вдребезги. Мужчина - в больнице, его ждет длительная реабилитация.
Корреспондент телеканала "Украина 24" побывал на месте артиллерийского обстрела и пообщался с пострадавшими, передает Цензор.НЕТ.
"Спальный район прифронтовой Красногоровки. Семь утра. Привыкшие к войне, местные особо не обращают внимания на очередные обстрелы украинских позиций. До этого момента... Снаряд попал в жилой дом, полностью разрушив стену комнаты одной из квартир. В этот момент в помещении находился хозяин дома. Пошел туда с надеждой переждать обстрел", - рассказывает журналист.
Жительница Красногоровки Лариса Рыбка в этот момент готовила на кухне завтрак. От мощного взрыва на несколько минут почти оглохла. Но услышала отчаянные крики мужа.
"Муж сидел здесь, на кухне. Чашка вот с чаем стоит. Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало... куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел, пошел в зал... Пыль, дым, вообще ужас. И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный", - сказала Лариса.
Лариса вызвала скорую, которая успела довезти Игоря до кураховской больницы. Точнее – к операционному столу. Еще немного – и мужчину бы не спасли, говорят медики.
"Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал Юрий Кобельський, заведующий хирургическим отделением районной больницы.
С разрешения врачей Игорь Рыбка соглашается рассказать о том страшном моменте. Несмотря на тяжелое состояние, контузию и множественные ранения, помнит все в деталях.
"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор", - сказал Игорь.
Огонь по жилым кварталам Красногоровки оккупанты вели из тяжелой артиллерии, говорят военные. Ближайшие украинские позиции - в нескольких километрах. Поэтому враг прекрасно знал, куда стреляет.
"Вот мы обнаружили хвостовик рапиры - 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая. Вот вы видите эту квартиру. Прямой наводкой было попадание", - сказал украинский военнослужащий.
"Выстрел российских оккупантов навсегда искалечил жизнь семьи Рыбок. Игоря ожидают несколько операций и длительное восстановление. Одна из двух комнат маленькой квартиры супругов - полностью разрушена", - констатирует журналист.
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Им не важно кто стрелял, все равно будут виноваты ВСУ.
Там что бы исправить ситуацию, нужно годами промывать головы пропагандой.
«Хирурги будут делать большую ревизионную операцию, так как на компьютере видно, что правый край печени полностью разбит. Чтобы не допустить тяжелых последствий, готовимся к масштабной операции. Будут работать несколько групп хирургов, будем делать все возможное. К сожалению, ему придется перенести, наверное, под десяток операций, чтобы восстановиться»,