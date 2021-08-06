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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец", - раненый житель Красногоровки об обстреле. ВИДЕО

Жилые кварталы Красногоровки Донецкой области обстреляли из тяжелой артиллерии. Попали в жилой дом. Один из его жителей тяжело ранен, а само жилье - разнесло вдребезги. Мужчина - в больнице, его ждет длительная реабилитация.

Корреспондент телеканала "Украина 24" побывал на месте артиллерийского обстрела и пообщался с пострадавшими, передает Цензор.НЕТ.

"Спальный район прифронтовой Красногоровки. Семь утра. Привыкшие к войне, местные особо не обращают внимания на очередные обстрелы украинских позиций. До этого момента... Снаряд попал в жилой дом, полностью разрушив стену комнаты одной из квартир. В этот момент в помещении находился хозяин дома. Пошел туда с надеждой переждать обстрел", - рассказывает журналист.

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Жительница Красногоровки Лариса Рыбка в этот момент готовила на кухне завтрак. От мощного взрыва на несколько минут почти оглохла. Но услышала отчаянные крики мужа.

"Муж сидел здесь, на кухне. Чашка вот с чаем стоит. Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало... куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел, пошел в зал... Пыль, дым, вообще ужас. И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный", - сказала Лариса.

Лариса вызвала скорую, которая успела довезти Игоря до кураховской больницы. Точнее – к операционному столу. Еще немного – и мужчину бы не спасли, говорят медики.

"Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал Юрий Кобельський, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

С разрешения врачей Игорь Рыбка соглашается рассказать о том страшном моменте. Несмотря на тяжелое состояние, контузию и множественные ранения, помнит все в деталях.

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"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и через эту дверь вылез в коридор", - сказал Игорь.

Огонь по жилым кварталам Красногоровки оккупанты вели из тяжелой артиллерии, говорят военные. Ближайшие украинские позиции - в нескольких километрах. Поэтому враг прекрасно знал, куда стреляет.

"Вот мы обнаружили хвостовик рапиры - 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая. Вот вы видите эту квартиру. Прямой наводкой было попадание", - сказал украинский военнослужащий.

"Выстрел российских оккупантов навсегда искалечил жизнь семьи Рыбок. Игоря ожидают несколько операций и длительное восстановление. Одна из двух комнат маленькой квартиры супругов - полностью разрушена", - констатирует журналист.

Автор: 

обстрел (27151) жертвы (2072) Донбасс (26956) Донецкая область (9648) Ясногоровка (102) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+23
Подозреваю если спросить жителей Красногоровки кто собственно обстреливает-конкретного ответа не будет.
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06.08.2021 10:31
+19
Пойду статью ***** про "братские народы" перечитаю....
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06.08.2021 10:30
+13
В будь-якому випадку винні у них біндєровци. Аргумент у місцевих кацапів такий - якби вас тут не було, наші б не стріляли.
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06.08.2021 10:45
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Главное перестать стрелять - главгавнокоманбующий Бубочка !
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06.08.2021 10:27 Ответить
Пойду статью ***** про "братские народы" перечитаю....
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06.08.2021 10:30 Ответить
Читая поставь еще его портрет и посмотри прямо в глаза.
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06.08.2021 11:11 Ответить
Этот?
"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл - Цензор.НЕТ 2940
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06.08.2021 11:29 Ответить
Подозреваю если спросить жителей Красногоровки кто собственно обстреливает-конкретного ответа не будет.
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06.08.2021 10:31 Ответить
Порошенко
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06.08.2021 10:36 Ответить
Нє, вони навмисно кажуть, ПАрАшенкА
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06.08.2021 10:39 Ответить
В лучшем случае скажут, нам и тех и тех ребят жалко...
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06.08.2021 10:38 Ответить
В будь-якому випадку винні у них біндєровци. Аргумент у місцевих кацапів такий - якби вас тут не було, наші б не стріляли.
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06.08.2021 10:45 Ответить
"если бы ВСУ не было тут, то и не стреляли бы ребята"....вот такой ожидаемый от них ответ)))
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06.08.2021 12:31 Ответить
Нечего было звать поребриков,идиот...- Где маты о козломордых ? - Из за таких дебилов и нормальные пострадали...- Ну хоть этого козла " свои" напугали.
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06.08.2021 10:49 Ответить
В таких интервью корреспонденты просто обязаны спрашивать местных жителей кто именно вел обстрел. Чтобы это не звучало из уст корреспондента, а именно из уст местных жителей. А то потом их родственники всем рассказывают, что их обстреливают ВСУ.
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06.08.2021 11:33 Ответить
Так они и спросили, но у военного, а жителей там спрашивать бесполезно.
Им не важно кто стрелял, все равно будут виноваты ВСУ.
Там что бы исправить ситуацию, нужно годами промывать головы пропагандой.
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06.08.2021 13:12 Ответить
Всё они местные понимают откуда прилетел снаряд, но винить будут украинскую власть, потому что они пришли на их землю навязывать ценности евромайдана. А если бы не пришли и дали жить свободно в ЛДНР, то никто бы не стрелял. Вывод: обыкновенные малороссы-сепаратсты
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06.08.2021 11:37 Ответить
зеля сепар сказал - шахтеры молодцы
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06.08.2021 11:55 Ответить
а не хотят ли местные жители взять за жабры ОПэЗэЖопных депутатов, за которых они регулярно отдают свои голоса, чтобы эти депутаты вместе с ними посидели под обстрелами а потом им еще раз рассказали что Рассея не враг и надо просто пагаварить с чепушилами из Лугандонии
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06.08.2021 11:57 Ответить
Местные там хотят что бы ОПЗЖ набрала 73% и мечтают, что "война закончится, военных уволят, а им поднимут пенсии и снизят комуналку".
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06.08.2021 13:16 Ответить
То так росія захищає рюзькогаварящих . Це рюзьке мір прийшов в хату . Нехай ще радіє що жінку і дітей не повбивали . Бо рюзьке мір - це завжди вбивства , каліцтва , катування , ніщіта , мародерства та згвалтування . Одним словом - фашисти .
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06.08.2021 13:34 Ответить
В больнице Мечникова в Днепре спасают мужчину, квартира которого попала под обстрел в зоне ООС

"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл - Цензор.НЕТ 3775

«Хирурги будут делать большую ревизионную операцию, так как на компьютере видно, что правый край печени полностью разбит. Чтобы не допустить тяжелых последствий, готовимся к масштабной операции. Будут работать несколько групп хирургов, будем делать все возможное. К сожалению, ему придется перенести, наверное, под десяток операций, чтобы восстановиться»,
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06.08.2021 16:54 Ответить
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07.08.2021 11:09 Ответить
 
 