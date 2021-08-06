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Ляшко объяснил, почему от COVID-19 не вакцинируют детей и подростков: "Приоритет - взрослое население". ВИДЕО

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока что переключаться на вакцинацию детей и подростков нельзя.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть вакцина в Украине, которая разрешена для вакцинации подростков с 12 лет - это Pfizer, внесены изменения в инструкцию, она разрешена к использованию. В то же время мы пока не планируем массовую кампанию вакцинации детей до 18 лет. Поскольку у нас еще не тот показатель вакцинации взрослого населения, в частности среди групп риска, чтобы мы переключались на детскую категорию", - отметил министр.

Ляшко объяснил, что сейчас в приоритете люди, для которых болезнь является более опасной.

"Количество случаев среди детей значительно меньше, количество осложнений среди детей значительно меньше, количество тяжелого течения болезни значительно меньше. Поэтому приоритет - вакцинация взрослого населения, особенно из групп риска и в категории 60+. Сейчас у нас в некоторых группах риска треть вакцинированных, есть и более половины, но это не тот показатель, который говорит, что уже пора легкомысленно относиться к прививке", - добавил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Предлагаю не ждать локдауна, а пойти сделать прививку

Автор: 

вакцина (3815) дети (6492) подростки (444) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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А что тут объяснять? У них тупо нету столько вакцЫн, шоб и детей поколоть. Может оно даже и к лучшему...
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06.08.2021 11:51 Ответить
ми з дружиною у листопаді минулого року хворіли ковідом, дитина з нами контактувала, куди ж її дінеш... один день якось була в`яла, та навыть від шоколаду відмовилася... нещодавна проходили обстеження жкт - лікарі на УЗД подивилися і питають - дитина ковідом хворіла? бо на УЗД видно - залишилося ковідне щось...
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06.08.2021 12:12 Ответить
. Ця інформація була отримана в провідних наукових центрах США і опублікована в провідних журналах Америки. Про що йдеться? Мішенью вірусу є не легені, а еритроцити - кров'яні червоні тільця. Цей вірус блокує гемоглобін, білок, який переносить від клітин вуглекислий газ до легень, здає його в зовнішнє середовище і приєднує до себе кисень і його транспортує до клітин, і там відбувається дихання тканин. Отже, вірус руйнує еритроцити, що призводить до тяжких наслідків: до загибелі нирок, печінки, і власне - блокує вже легені.
Американські вчені пропонують використовувати апарат для екстракорпорального кровобігу, коли у людини з вени забирається кров, збагачується киснем в штучних легенях (це називається оксигенатор), і знову до людини ця кров повертається через артерію.

https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
Механизм связывания вирусных белков, описанный Ли и Лю, может лежать в основе того феномена, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию. Как упоминалось выше, вирусные белки вызывают диссоциацию железа через взаимодействие с бета-цепью гемоглобина, которая является структурной частью ΗbA - нормального гемоглобина взрослого человека. У детей же в крови преобладает так называемый фетальный гемоглобин ΗbF, который не содержит бета-цепей и, вероятно, неуязвим для вирусных белков.

Ці заяви справді лікарів опубліковані для загального ознайомлення. Із російськомовної цитати можемо зробити висновок, що більшості дітей вірус не загрожує в принципі. Чи ви, читачі, думаєте, що ляшко цього не знає? А якщо не знає, то чому він - міністр МОЗ?
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06.08.2021 12:24 Ответить
наверное все проще, 1. нет вакцин, 2. если от "принудительной" вакцинации помрет ребенок (или даже не совсем от нее, но в то же время), общая вакцинация немного накроется медным тазом
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06.08.2021 13:33 Ответить
Отстаньте от детей,которые не могут вам ответить.Сначало пусть взрослые разберутся что ЭТО ?
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06.08.2021 15:05 Ответить
 
 