Ляшко объяснил, почему от COVID-19 не вакцинируют детей и подростков: "Приоритет - взрослое население". ВИДЕО

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока что переключаться на вакцинацию детей и подростков нельзя.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть вакцина в Украине, которая разрешена для вакцинации подростков с 12 лет - это Pfizer, внесены изменения в инструкцию, она разрешена к использованию. В то же время мы пока не планируем массовую кампанию вакцинации детей до 18 лет. Поскольку у нас еще не тот показатель вакцинации взрослого населения, в частности среди групп риска, чтобы мы переключались на детскую категорию", - отметил министр.

Ляшко объяснил, что сейчас в приоритете люди, для которых болезнь является более опасной.

"Количество случаев среди детей значительно меньше, количество осложнений среди детей значительно меньше, количество тяжелого течения болезни значительно меньше. Поэтому приоритет - вакцинация взрослого населения, особенно из групп риска и в категории 60+. Сейчас у нас в некоторых группах риска треть вакцинированных, есть и более половины, но это не тот показатель, который говорит, что уже пора легкомысленно относиться к прививке", - добавил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Предлагаю не ждать локдауна, а пойти сделать прививку