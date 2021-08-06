Ляшко объяснил, почему от COVID-19 не вакцинируют детей и подростков: "Приоритет - взрослое население". ВИДЕО
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока что переключаться на вакцинацию детей и подростков нельзя.
Об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас есть вакцина в Украине, которая разрешена для вакцинации подростков с 12 лет - это Pfizer, внесены изменения в инструкцию, она разрешена к использованию. В то же время мы пока не планируем массовую кампанию вакцинации детей до 18 лет. Поскольку у нас еще не тот показатель вакцинации взрослого населения, в частности среди групп риска, чтобы мы переключались на детскую категорию", - отметил министр.
Ляшко объяснил, что сейчас в приоритете люди, для которых болезнь является более опасной.
"Количество случаев среди детей значительно меньше, количество осложнений среди детей значительно меньше, количество тяжелого течения болезни значительно меньше. Поэтому приоритет - вакцинация взрослого населения, особенно из групп риска и в категории 60+. Сейчас у нас в некоторых группах риска треть вакцинированных, есть и более половины, но это не тот показатель, который говорит, что уже пора легкомысленно относиться к прививке", - добавил глава Минздрава.
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Американські вчені пропонують використовувати апарат для екстракорпорального кровобігу, коли у людини з вени забирається кров, збагачується киснем в штучних легенях (це називається оксигенатор), і знову до людини ця кров повертається через артерію.
https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
Механизм связывания вирусных белков, описанный Ли и Лю, может лежать в основе того феномена, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию. Как упоминалось выше, вирусные белки вызывают диссоциацию железа через взаимодействие с бета-цепью гемоглобина, которая является структурной частью ΗbA - нормального гемоглобина взрослого человека. У детей же в крови преобладает так называемый фетальный гемоглобин ΗbF, который не содержит бета-цепей и, вероятно, неуязвим для вирусных белков.
Ці заяви справді лікарів опубліковані для загального ознайомлення. Із російськомовної цитати можемо зробити висновок, що більшості дітей вірус не загрожує в принципі. Чи ви, читачі, думаєте, що ляшко цього не знає? А якщо не знає, то чому він - міністр МОЗ?