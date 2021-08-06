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Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО

Угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Месяц назад было принято историческое решение Конституционного Суда Украины, которым Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" признан конституционным. В нем указано, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык - это своеобразный код нации, а не только средство общения", - напомнил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вещатели не готовились к переходу на украинский язык и сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально, - Нацсовет по ТРВ

"Поэтому, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в ​​другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Но если вы имеете гражданство Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста уважайте и выполняйте Конституцию Украины и ее законы. Уважайте украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке нашей страны", - акцентировал Креминь.

Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь 01

Автор: 

КС (2248) украинский язык (1189) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+69
Кого не влаштовує Україна ,то чумадан-вокзал -і к нєбєням !!!)))
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06.08.2021 13:14
+58
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1374
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06.08.2021 13:35
+33
Мовне питання ,це найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))))
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06.08.2021 13:15
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На московську консерву, свиночолого гетьмана, діжку котити треба. Треба розповідати темним, хто воно таке насправді, цей імітатор патріотизму.
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06.08.2021 13:37 Ответить
З Порошенком мені все ясно. Я питав про твого кумира, зелоха оманського, любителя свиносовка і скотосватів.
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06.08.2021 13:40 Ответить
А вот и сечоволая татаромордва, коряво использующая мову ! Только не хрюкай ,пАчАму я пишу хрюсской
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06.08.2021 19:08 Ответить
ну, так спитайте в нього тут - https://www.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA/100008264370063/?hc_ref=ARR2B-UBICUOAFNPF9ALN6TIZOTrrr-sgev2lpnSHi_rtuLVG_jmfFNE6B5b7zqwxR8&fref=nf
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06.08.2021 13:38 Ответить
Например,типа доктора и просто подонка комаровского не устраивает. Так его отсюда ещё хрен вытолкаешь.
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06.08.2021 13:19 Ответить
Комаровский хороший врач, огромное ему спасибо.А политик нулевой факт, но в отличии от тебя он не подонок, а порядочный человек. А ты именно подонок, по крайнейре Регулярно тут так ведешь, как Негодяй и невежа.
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06.08.2021 13:24 Ответить
Пшел вон.
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06.08.2021 13:25 Ответить
Ось про "порядочного" чєлавєка комаровського:
https://www.youtube.com/watch?v=1V48_1glqa8&ab_channel=STERNENKO
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06.08.2021 13:35 Ответить
******* комаровского может защизать только ****. Пшел вон, опущенное чмо!
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07.08.2021 13:43 Ответить
Главное, чтобы ты и тебе подобные не обращались за помощью к этому мзамечательному врачу!
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08.08.2021 01:03 Ответить
Facebook - это одно, а вот погрузить в товарный вагон и отправить кого-то куда-то реально - это другое
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06.08.2021 13:20 Ответить
Саме огидне, як, нібито през, вичавлює хрипотиння, нібито українською. Можливо, це є через вживання наркотиків та відсутність освіти та виховання. Та мені цей йолоп нах нє надо! Смєтуни, курво, ви де?!
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06.08.2021 13:23 Ответить
ТИ СХОЖА НА ПРИ.......ВАТОГО, КОМАРОВСЬККОГО,, ПО ДУХУ.
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07.08.2021 00:04 Ответить
О судетских немцах в Чехии, в 1945 году.
"Возник вопрос, что же делать со всеми теми немцами, которые восторженно встречали Гитлера, воевали на его стороне. Было принято жесткое, но вынужденное решение. Выселить их в Германию, куда они так хотели", - говорит Иржи Ситлер, дипломат.
Это чешские немцы, поддержавшие Гитлера и Рейх. У некоторых на спинах - свастика. В таком виде их выселяли в Германию. Это было очень драматично, невероятно жестоко. Но иначе было нельзя.
В 1989 году Чехословакия разрешила чешским немцам, выселенным в Германию, посещать Судетскую область. Однако без права на постоянное возвращение и потерянное имущество. Собственность этих людей была зачтена в счет репараций.
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06.08.2021 13:24 Ответить
Росія буде мутити з мовним питанням ,доки українці ,з власної волі ,не знищать в собі москаля та його мову !!!)))
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06.08.2021 13:37 Ответить
По-перше, тзв. Судетська область опинилася в складі Чехословаччини в результаті перекраювання політичної мапи згідно до Версальського договору. Німці на тих землях жили сторіччями. Так, Гітлер скористався цим фактором і з'їв Чехію. Але німці чехів не вбивали. Чеська оборонка сумлінно працювала на потреби Вермахту. Зате при "виселенні" з Судетів німців загинуло сотні тисяч. Тому тішитися цьому факту й приводити його як аналогію принаймні некоректно.
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06.08.2021 13:54 Ответить
Верим тебе как никому! Даже само слово "Судеты" - очень немецкое!
За "немцы чехов не убивали" ты получил бы в Чехии по морде сразу же
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06.08.2021 14:15 Ответить
Sudetenland.
Третій Рейх приєднав території, на яких більшість населення складали німці. Не вважаю, що це правильно, бо вони туди переселялися, як колоністи на протязі багатьох сторіч. Але з точки зору сьогоднішнього толєрантізЬма післявоєнна депортація німців, - це військовий злочин проти німецького цивільного населення.

Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4996
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06.08.2021 23:52 Ответить
Не вбивали??? Юліус Фучік якої національності?
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06.08.2021 16:32 Ответить
Все коректно - хто радів Гітлєру і Третьому Рейху, той і розділив їх судьбу.
Які обіди?
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06.08.2021 23:49 Ответить
клоуни просікли фішку говорить проукраїнські річі не втілюючи їх в життя. А зебіли шо, - як тьолка 30 років яка хоче заміж, - ******* вухами)
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06.08.2021 13:26 Ответить
Коротко і чітко... Так русотуристо уй на кацапшину
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06.08.2021 13:28 Ответить
Дохтур Камаровскій напружився...
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06.08.2021 13:29 Ответить
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3705
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06.08.2021 13:30 Ответить
Цього г*нд*на на ПМЖ у Новосибірськ - це його ментальна родіна.
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06.08.2021 23:50 Ответить
Наконец я услышал вежливое и спокойно озвученное решение вопроса ))
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06.08.2021 13:30 Ответить
жоден адепт запасной расії чомусь-то в основну ре фе не поспішає

https://mobile.twitter.com/saver_ag
https://mobile.twitter.com/saver_ag
https://mobile.twitter.com/saver_ag


https://mobile.twitter.com/saver_ag

https://mobile.twitter.com/saver_ag внутрішній Стамбул https://mobile.twitter.com/saver_ag @saver_ag https://mobile.twitter.com/saver_ag/status/1423561336861216770 2 ч

Взагалі цікаві намагання росіян побудувати «кращу Росію» де завгодно, але не робити нічого власне в Росії.

Насправді ніякої кращої, звісно, не вийде - вийде ще одна. Бо якби можна було побудувати кращу Росію, притомний громадянин фокусував би свої зусилля на ній самій, але ж «краща Росія» Росією бути перестане...

Биков та Хржановський це, звісно, розуміють, їх ціль - більше росії. Нутряно вони розуміють, що без фльору дисидентства вони особливо нікому не цікаві, а такий фльор може забезпечити тільки неефективна, але авторитарна держава з їбанцою.
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06.08.2021 13:34 Ответить
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1374
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06.08.2021 13:35 Ответить
Ну...есть и до 1711 года упоминание об Украине в официальной дипломатической переписке. Примерно на 100 лет раньше первые упоминания.
В Конституции Пилипа Орлика 1710 года Украина и украинцы упоминаются многократно, кстати.
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06.08.2021 13:44 Ответить
Опять цены поднимутся. У нас это чуть ли не писаный закон: как только власть начинает петь о языках... цены растут.
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06.08.2021 13:39 Ответить
Проблема сейчас в детишках которые живут в русскоязычном интернете. Раньше в изолированном обществе, без интернета, все было бы проще.
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06.08.2021 13:41 Ответить
Дробович и Ткачененко-который как бы министр культуры-назначенцы Коломойского. А Креминя Коломойский проморгал-он оказался украинцем.
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06.08.2021 13:46 Ответить
красава мужик!!и пальцы не гнул!и уверен всем и всё понятно!!(похоже не зря господь и фамилию соответствующюю челу подогнал)
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06.08.2021 13:52 Ответить
Ця кацапня демонстративно не хоче вчити і розмовляти українською мовою, висилайте їх в Кострому , Тамбов, Бурятію.
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06.08.2021 13:55 Ответить
Так і на Цензорі більшість "патриотов Украины" демонстративно шпрехає кацапсько-окупантським ізиком.
І що накажете з ними робити?
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07.08.2021 01:09 Ответить
Не устраивают только Зеленый и Креминь.
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06.08.2021 13:56 Ответить
А телеканалы которые вещают фильмы на русском языке уже приравняли к агентам кремля? Или они своими действиями не несут угрозу национальной безопасности Украины?
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06.08.2021 13:57 Ответить
Так правильно же..В Украине украинскою ,в Молдове на румынском и т.д. и т.п. Трудно выучить? Нет! Тут другое....как же ? вяликорос чувствует себя "хозяином" ,- "Ето вы холопы обязаны ,а нам не пристало!" Ну, не ворочаются челюсти -домой на историческую родину !
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06.08.2021 14:01 Ответить
"Какетонепанимаютпарусски!" !!!)))
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06.08.2021 14:04 Ответить
Дак украинцы они ! И не их вина ,что столетиями их приучали забыть свою мову и говорить на соседской. Надо ,чтобы выросло несколько поколений и все наладится.А на каком языке говорят на кухне не важно,лишь бы мыслили верно.
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06.08.2021 14:11 Ответить
Умница!
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08.08.2021 01:10 Ответить
А ты *** у белки видел?
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06.08.2021 14:20 Ответить
ТИ ВЖЕ САМ, МОЖЕШ НАВІТЬ ПОНЮХАТЬ.
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07.08.2021 00:11 Ответить
В Ізраїлі не всі відразу почали на івриті говорити. але завдяки Бену Єгуді він відродився. Він сам був з Білорусі. Якби ж в Ізраїлі знайшовся білорус який би відродив білоруську мову.
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06.08.2021 14:35 Ответить
Если с рождения, в яслях, в детсаду, школе, ВУЗе -везде русский, то такой результат.
Но знание руского єзика не отменяет украинское самосознание.
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07.08.2021 09:40 Ответить
Розмова солдата АТО з місцевим мешканцем містечка звільненого від Лугандона:
- Хлеб?
- Да, берите, гуманитарная помощь.
- И пенсию даёте?
- За все три месяца.
- Знаете, а каратель из вас так себе....
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06.08.2021 14:10 Ответить
Давно пишу, что для несогласных с законами Украины есть простой путь - эмиграция.
Считаю, что государство наше должно помочь этим людям билетом в один конец в обмен на паспорт Украины и отказ от гражданства и всего с этим связанного.
И ВАЛИТЕ К ***** МАТЕРИ!!!
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06.08.2021 14:21 Ответить
Я тебя не спамил, много чести. А челюсть мне не надо менять. Я говорю на четырех языках, в отличие от кацапомовного стада, которое и на своём языке делает кучу ошибок.
Та роблю дописи тут як українською, так само як і мокшанською.
А мокшанською, бо оці потвори, що їм в Україні "плохо" - ніяк не зберуться у купу та ...(як у моєму попередньому дописі по МАМУ та *****!)
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06.08.2021 15:37 Ответить

ТГ. Шевченко не раз писав про рабів, слуг чужинцiв, про цю численну породу ніби то рідних крові але проклятих зрадників земляків Юд, які "допомагали москалеві господарювати" в захопленій московськими загарбниками рідній Гетьманській Україні, та з матері останню свитину здирати. Не тільки татарину Петрові-катові й "Петровим собакам", не тільки Катерині - німкені - повії цій "голодній вовчиці", слав він прокляття, але й їхнім холуям опричникам, яничарам Галаганам і Кочубеям,-"шашелям".
До них яничар звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у скорбі, сини твої юди тебе уб'ють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім українці -землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як кремлівські "лакеї в золотій кацапській оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари , капітулянти, "Слуги" - опричники кремлівських окупантів і колаборантів - терористів а не українського народу. І вони наводняют суверенну соборну Україну -Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити нашу рідну українську церкву, мову.. а вже потім капітуляцією знищити і державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію.....-
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06.08.2021 14:42 Ответить
Маладца! Полностью поддерживаю!
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06.08.2021 14:27 Ответить
Задрали зебуины. Прежде чем дать копняка, в резервацию всех нелюбящих Украину, пусть сначала отстроят на востоке разрушенное, потом уже отпустить их к епеням(своим).
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06.08.2021 14:27 Ответить
агіте нахт! швайне русішен кал!
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06.08.2021 14:28 Ответить
Поэтому, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство... Источник: https://censor.net/ru/v3281229

ххх
Кремінь, сходи в студию канала Г+Ги расскажи им чтобы они сформулировали свои претензии к языковому закону и быстро-быстро собирали монатки и ехали, чмо двуличное
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06.08.2021 14:33 Ответить
Не ссы в труссы, все будет
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06.08.2021 19:21 Ответить
Украинский врач и телеведущий https://lenta.ru/tags/persons/komarovskiy-evgeniy/ Евгений Комаровский раскритиковал языковое законодательство Украины, назвав его унизительным для жителей страны.
В частности, Комаровский возмутился наличием на Украине уполномоченного по защите государственного языка. «Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим», - отметил он.Телеведущий заявил об унижении страны фактом существования людей, которые за деньги налогоплательщиков «сидят и считают проценты слов», сказанных на том или ином языке. По его мнению, подобные меры по тотальной украинизации населения не являются приемлемыми «в век толерантности».

30 лет назад он уехал бы. Я немогу понять, что этому малоросу-сепару мешать упетлять на рассию сейчас. или на израиль...
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06.08.2021 14:34 Ответить
І що він буде робити в Ізраїлі? Працювати педіатром? А тут в цього телевізійного шарлатана прибутковий бізнес, численні фанати з числа молодых не дуже розумних мам. Ні,туди він навряд чи поїде.
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06.08.2021 15:09 Ответить
Комаровський - не філолог, він лікар за освітою! Тому його думка у темі, в якій він не є фахівцем, нікого не іпе не цікавить!
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06.08.2021 16:35 Ответить
Відсталий який.
В Квебеку цілий Офіс французької мови є, і мовні інспектори, і штрафи.
І нічо - ніхто ше не вмер.
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07.08.2021 02:43 Ответить
Бо вже реально дістали казларилі зі своєю цапською минулою історією.
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06.08.2021 14:47 Ответить
Желательно это сформулировать в посольстве той страны, куда собираетесь ехать.
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06.08.2021 14:53 Ответить
Поддерживать одно, как поддерживать мир во всем мире. Украинцы вообще не собираются отказываться от русского. Хватит уже обманывать себя и всех вокруг.
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06.08.2021 15:09 Ответить
Идите к своей чертовой матери строить кАмунизЬм 2 ,черти полосатые...
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06.08.2021 19:24 Ответить
Кого в державі Україна не влаштовує українська мова- чемадан-вакзал-расея. Повітря стане набагато чистіше.
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06.08.2021 15:51 Ответить
ау, зебилы, хватит мечтать о рапанах,
просыпайтесь и объясните мудрому нариду :
о каких минских договорённостях сейчас можно говорить с кацапами,
когда они удерживают военной силой часть Донецкой и Луганской областей,
и уже практически интегрировали их в своё политико -экономическое пространство, а скоро - устроят там "выборы" и будут смело обозначать эти территории на картах, как свои по аналогии с Крымом ?
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06.08.2021 16:00 Ответить
ІЗ ЦИМ ПИТАНЯМ ДО РОДИТЄЛЯ МІНСЬКОГО ПОРОХА.
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07.08.2021 00:17 Ответить
Цитата из текста: « Но если вы имеете гражданство Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста уважайте и выполняйте Конституцию Украины и ее законы.» - было бы очень полезно, чтобы этот посыл докатился до Зеленского, депутатов, ментов, прокуроров, судей и остальных чинуш.
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06.08.2021 16:46 Ответить
Аминь. Ну что тут еще скажешь. Давно пора. 70% украинцев уговаривают 30% всех остальных не диктовать им правила в НАШЕЙ стране. Не хотите быть украинцем никто ж не держит. И самолёты и паровозы и баржи есть. Скатертью дорожка.
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06.08.2021 17:07 Ответить
Да ты охренел ,трутень моржовский! Вон из Украины ,рашистские оккупанты!
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06.08.2021 19:32 Ответить
До кімнати входить людина.Білий,європеєць.Хто це?Та хто завгодно. Guter Tag,good day,bonne journée.А якшо "доброго дня"?Вже питань нема!Самоіндефікація.
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06.08.2021 17:50 Ответить
Квиток в парашу взамін на паспорт України.А що вдієш?Ну не повертається щелепа.....
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06.08.2021 18:02 Ответить
Іншої думки не має бути,кому не довподоби мова чи щось українське геть до ростова.
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06.08.2021 18:36 Ответить
100%
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06.08.2021 18:45 Ответить
Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны

А как быть с теми, кого устраивает языковый закон, но не устраивает Украинское государство? А ведь полно таких, вещающих на чистом украинском про нацию дебилов и недо-государство, мечтающих об безальтернативном президенте с 76% "за" и чтобы не патриотов ( а не правильных патриотов особенно) выгнать за поребрик. Может этих сначала отправить?
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06.08.2021 21:54 Ответить
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь - Цензор.НЕТ 1743
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06.08.2021 22:22 Ответить
без малейшего сомнения вопрос поставлен правильно но.... спустя лет... ну пусть не тридцать
пусть даже пять... знову трошкы запыздалысь.... вопрос простой - каким законами и их испол-
нением подтверждается эта правота если старой бабце на щирой мове предложат продать
собака газ оплатить........ или в турьму за продажу яблок под своим забором.... на щирой мове
чем заняты дегенераты трусковецких курсов??? оне учебные оценки с цыферок в букву пере-
водят....
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06.08.2021 23:33 Ответить
Чемодан-Вокзал-РАБссия-Солнечный Магадан.Можно и в Другой ГУЛАГ,чемодан-Вокзал-Минск..там настоящий РАЙ на планете...
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07.08.2021 04:15 Ответить
Пора Кременя на фронт отправить, чтобы проверить насколько он патриот. Потакать Зе коммуникации ума много не нужно. Зато дурачье на форумах хайпует, деткам дядя Креминь конфетку московскую дает, а дурачье и берет и сосет заглотом. А Укриина трещит по швам при этом
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07.08.2021 07:43 Ответить
Браво!!!Це треба було сказати і зробити зразу після проголошення незалежності.
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08.08.2021 08:32 Ответить
В першу чергу це не влаштовує зелене шапіто. Вони не виконують вимогу закону про дублювання фільмів. Довго Кремінь не протримається в цьому зеленому болоті "какая разніца"
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08.08.2021 12:47 Ответить
Нагадайте це жидівському каналу(гондону, камаровському etc.) А то їм здається, що цей закон - невчасний, "сначала нужна накарміть людей, дать ви хорошую мєдіцину..."
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08.08.2021 20:06 Ответить
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