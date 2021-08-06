Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО

Угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Месяц назад было принято историческое решение Конституционного Суда Украины, которым Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" признан конституционным. В нем указано, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык - это своеобразный код нации, а не только средство общения", - напомнил он.

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"Поэтому, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в ​​другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Но если вы имеете гражданство Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста уважайте и выполняйте Конституцию Украины и ее законы. Уважайте украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке нашей страны", - акцентировал Креминь.