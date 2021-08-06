Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО
Угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Месяц назад было принято историческое решение Конституционного Суда Украины, которым Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" признан конституционным. В нем указано, что угроза украинскому языку равноценна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык - это своеобразный код нации, а не только средство общения", - напомнил он.
"Поэтому, кого не устраивает наличие Уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, - сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно. Но если вы имеете гражданство Украины, если вы осуществляете свою общественную, политическую, образовательную, профессиональную траекторию здесь, пожалуйста уважайте и выполняйте Конституцию Украины и ее законы. Уважайте украинский народ, который веками боролся за свое право на независимость и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке нашей страны", - акцентировал Креминь.
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"Возник вопрос, что же делать со всеми теми немцами, которые восторженно встречали Гитлера, воевали на его стороне. Было принято жесткое, но вынужденное решение. Выселить их в Германию, куда они так хотели", - говорит Иржи Ситлер, дипломат.
Это чешские немцы, поддержавшие Гитлера и Рейх. У некоторых на спинах - свастика. В таком виде их выселяли в Германию. Это было очень драматично, невероятно жестоко. Но иначе было нельзя.
В 1989 году Чехословакия разрешила чешским немцам, выселенным в Германию, посещать Судетскую область. Однако без права на постоянное возвращение и потерянное имущество. Собственность этих людей была зачтена в счет репараций.
За "немцы чехов не убивали" ты получил бы в Чехии по морде сразу же
Третій Рейх приєднав території, на яких більшість населення складали німці. Не вважаю, що це правильно, бо вони туди переселялися, як колоністи на протязі багатьох сторіч. Але з точки зору сьогоднішнього толєрантізЬма післявоєнна депортація німців, - це військовий злочин проти німецького цивільного населення.
Які обіди?
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https://mobile.twitter.com/saver_ag внутрішній Стамбул https://mobile.twitter.com/saver_ag @saver_ag https://mobile.twitter.com/saver_ag/status/1423561336861216770 2 ч
Взагалі цікаві намагання росіян побудувати «кращу Росію» де завгодно, але не робити нічого власне в Росії.
Насправді ніякої кращої, звісно, не вийде - вийде ще одна. Бо якби можна було побудувати кращу Росію, притомний громадянин фокусував би свої зусилля на ній самій, але ж «краща Росія» Росією бути перестане...
Биков та Хржановський це, звісно, розуміють, їх ціль - більше росії. Нутряно вони розуміють, що без фльору дисидентства вони особливо нікому не цікаві, а такий фльор може забезпечити тільки неефективна, але авторитарна держава з їбанцою.
В Конституции Пилипа Орлика 1710 года Украина и украинцы упоминаются многократно, кстати.
І що накажете з ними робити?
Но знание руского єзика не отменяет украинское самосознание.
- Хлеб?
- Да, берите, гуманитарная помощь.
- И пенсию даёте?
- За все три месяца.
- Знаете, а каратель из вас так себе....
Считаю, что государство наше должно помочь этим людям билетом в один конец в обмен на паспорт Украины и отказ от гражданства и всего с этим связанного.
И ВАЛИТЕ К ***** МАТЕРИ!!!
Та роблю дописи тут як українською, так само як і мокшанською.
А мокшанською, бо оці потвори, що їм в Україні "плохо" - ніяк не зберуться у купу та ...(як у моєму попередньому дописі по МАМУ та *****!)
ТГ. Шевченко не раз писав про рабів, слуг чужинцiв, про цю численну породу ніби то рідних крові але проклятих зрадників земляків Юд, які "допомагали москалеві господарювати" в захопленій московськими загарбниками рідній Гетьманській Україні, та з матері останню свитину здирати. Не тільки татарину Петрові-катові й "Петровим собакам", не тільки Катерині - німкені - повії цій "голодній вовчиці", слав він прокляття, але й їхнім холуям опричникам, яничарам Галаганам і Кочубеям,-"шашелям".
До них яничар звертався: «погибнеш, згинеш, Україно, не стане й знаку на землі! Сама розіпнешся у скорбі, сини твої юди тебе уб'ють!». Цих синів-виродків проклинав Шевченко. Він бачив брата у кожнім українці -землякові, та не тоді, коли цей зрадник земляк ставав Юдою -Каїном. Не коли такі "рідні" Каїни подавались як кремлівські "лакеї в золотій кацапській оздобі" від проклятого московського загарбника. Не тоді, коли вони пишалися московською "кокардою - окупанта на лобі", зрадникам перевертнями Юдами без усякого почуття сорому й честі. Дуже шкода але і зараз мало що змінилося з того Тарасового часу. Такі ж самі виродки, перевертні, зрадники - яничари , капітулянти, "Слуги" - опричники кремлівських окупантів і колаборантів - терористів а не українського народу. І вони наводняют суверенну соборну Україну -Русь і намагаються на догоду кремлівським фашистам кривавого маніяка )(уйла знищити нашу рідну українську церкву, мову.. а вже потім капітуляцією знищити і державність України щоб зробити з неї жалюгідну кацапську колонію.....-
ххх
Кремінь, сходи в студию канала Г+Ги расскажи им чтобы они сформулировали свои претензии к языковому закону и быстро-быстро собирали монатки и ехали, чмо двуличное
В частности, Комаровский возмутился наличием на Украине уполномоченного по защите государственного языка. «Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим», - отметил он.Телеведущий заявил об унижении страны фактом существования людей, которые за деньги налогоплательщиков «сидят и считают проценты слов», сказанных на том или ином языке. По его мнению, подобные меры по тотальной украинизации населения не являются приемлемыми «в век толерантности».
30 лет назад он уехал бы. Я немогу понять, что этому малоросу-сепару мешать упетлять на рассию сейчас. или на израиль...
не іпене цікавить!
В Квебеку цілий Офіс французької мови є, і мовні інспектори, і штрафи.
І нічо - ніхто ше не вмер.
просыпайтесь и объясните мудрому нариду :
о каких минских договорённостях сейчас можно говорить с кацапами,
когда они удерживают военной силой часть Донецкой и Луганской областей,
и уже практически интегрировали их в своё политико -экономическое пространство, а скоро - устроят там "выборы" и будут смело обозначать эти территории на картах, как свои по аналогии с Крымом ?
А как быть с теми, кого устраивает языковый закон, но не устраивает Украинское государство? А ведь полно таких, вещающих на чистом украинском про нацию дебилов и недо-государство, мечтающих об безальтернативном президенте с 76% "за" и чтобы не патриотов ( а не правильных патриотов особенно) выгнать за поребрик. Может этих сначала отправить?
пусть даже пять... знову трошкы запыздалысь.... вопрос простой - каким законами и их испол-
нением подтверждается эта правота если старой бабце на щирой мове предложат продать
собака газ оплатить........ или в турьму за продажу яблок под своим забором.... на щирой мове
чем заняты дегенераты трусковецких курсов??? оне учебные оценки с цыферок в букву пере-
водят....