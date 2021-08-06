Если Зеленский намерен посягнуть на воинов-патриотов, то может уйти с позором: У стен Шевченковского райсуда Киева около 3 тыс. людей вышли на защиту харьковского ветерана Величко, - Нацкорпус. ВИДЕО

В Киеве около 3 тысяч патриотов собрались под стенами Шевченковского районного суда, где началось заседание по делу харьковчанина Сергея Величко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, вчера, 5 августа, сотрудники СБУ пришли с обысками в дома членов Азовского движения в Харькове. На задержанных ветеранов и патриотов завели уголовные производства. Участники акции указывают: дела сфабрикованы и необоснованы никакими доказательствами. Активисты вышли под суд, чтобы выразить поддержку Величко и всем патриотам, которых незаконно пресследуют.

"Наша численность уже выглядит убедительно и демонстрирует, что мы готовы. Пройдя множество испытаний, закаленные Майданом, войной, борьбой с врагом внутри страны, так просто сдаваться не собираемся. И если у Зеленского есть намерение посягнуть на воинов-патриотов, то у него есть все шансы повторить судьбу большинства своих предшественников - уйти с позором", - сообщили в "Национальном корпусе".

Сергей Величко (позывной Чили) - харьковский патриот, ветеран российско-украинской войны, автор известного во всем мире лозунга "Путин - х*йло".

В "Нацкорпусе" убеждены: процесс над ним связан с активной гражданской позицией: "Вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский прибегнул к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает изменить национальные интересы государства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Свободу патриотам!": активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным "азовцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж