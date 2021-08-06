"Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО
СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, часть доказательств - это телефонные переговоры с предпринимателями, которых угрозами заставляют платить деньги. Есть несколько видеофрагментов, на которых зафиксированы лица злоумышленников.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Свободу патриотам!": активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным "азовцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, что вчера, 5 августа, СБУ провела в Харьковской области оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса. Были задержаны семь активистов движения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Помнится как бегали эти малчики за Порохом по всей Украине с воплями "хто вбив Гандзюк?"
А как только помогли Зюзе на трон пристроиться и Авакову к кормушке, так и Гандзюк им стала абсолютно неинтересна.
Теперь вы, уроды, никому не нужны и конец ваш бесчестен.