"Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО

СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть доказательств - это телефонные переговоры с предпринимателями, которых угрозами заставляют платить деньги. Есть несколько видеофрагментов, на которых зафиксированы лица злоумышленников.

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Напомним, что вчера, 5 августа, СБУ провела в Харьковской области оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса. Были задержаны семь активистов движения.