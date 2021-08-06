РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5093 посетителя онлайн
Новости Видео
36 695 202

"Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО

СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть доказательств - это телефонные переговоры с предпринимателями, которых угрозами заставляют платить деньги. Есть несколько видеофрагментов, на которых зафиксированы лица злоумышленников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Свободу патриотам!": активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева, где должны избрать меру пресечения задержанным "азовцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, что вчера, 5 августа, СБУ провела в Харьковской области оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса. Были задержаны семь активистов движения.

Автор: 

задержание (6675) рэкет (143) СБУ (19898) Харьковщина (5577) Национальный корпус (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+73
Аваковская империя выкачки бабок начинает сыпаться без крыши Авакова. Нацжены оказались банальным криминальным проектом.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:19
+60
Аваков сделал свое дело и благополучно слился, а у нацжен так не получится.
Помнится как бегали эти малчики за Порохом по всей Украине с воплями "хто вбив Гандзюк?"
А как только помогли Зюзе на трон пристроиться и Авакову к кормушке, так и Гандзюк им стала абсолютно неинтересна.
Теперь вы, уроды, никому не нужны и конец ваш бесчестен.
показать весь комментарий
06.08.2021 16:36
+48
Я бы таких уродов ставил к стенке!! Кто-то пытается зарабатывать, а такие вот мрази приходят потом и плати им непонятно с какого хера дань?!!
показать весь комментарий
06.08.2021 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Не побачив на відео 100% доказів, да і цілком може бути монтажем. В сухому залишку якщо злочин мав місце і слідством будуть надані 100% докази то винних треба карати навіть не дивлячись на участь у війні, однак як показує справа Шеремета і ситуація з Рифом - ця влада сситься при вигляді патріотів, відповідно це цілком може бути намаганням залякати пасіонарну частину суспільства(та в такому разі це абсолютно провальний план для влади)
показать весь комментарий
08.08.2021 21:57 Ответить
Азов считает , что им можно.
показать весь комментарий
08.08.2021 23:25 Ответить
Страница 3 из 3
 
 