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Супруги-мошенники из Тернополя обманули 200 украинцев при якобы трудоустройстве за границу. ВИДЕО

В Тернополе сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу мошенников, которые обманывали граждан под видом трудоустройства за рубежом. Всего от действий злоумышленников пострадали 192 украинца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации полиции.

Преступный "бизнес" организовали супруги из Тернополя. В состав группы входило еще трое сообщников.

Организаторы создали несколько юридических компаний для предоставления посреднических услуг по трудоустройству за рубежом. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что лицензии на такой вид деятельности фирмы не имели.

"Мошенники обманули 192 гражданина, которые намеревались трудоустроиться за границей. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 1,5 млн гривен", - сообщили в полиции.

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Супруги-мошенники из Тернополя обманули 200 украинцев при якобы трудоустройстве за границу 01
Супруги-мошенники из Тернополя обманули 200 украинцев при якобы трудоустройстве за границу 02

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Сейчас четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

мошенничество (1223) Нацполиция (16463) Тернополь (769) трудовая миграция (247)


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Крепкая семья способна на многое. Им бы вместе на зоне отработать за грехи.
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07.08.2021 13:46 Ответить
Супруги-мошенники из Тернополя обманули 200 украинцев при якобы трудоустройстве за границу - Цензор.НЕТ 9982
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07.08.2021 13:47 Ответить
за шо садить? это ж не конопля от которой все беды в Украине, за коноплю нужно пожизненное . а тут ? ! во несправедливость !!!
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07.08.2021 13:47 Ответить
чё сразу мошенники...кандидаты в слуги...
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07.08.2021 13:56 Ответить
Этож бизнес,за что? ...)))
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07.08.2021 13:58 Ответить
таких "агентств" - полстраны
как правило они под ментами и с юристами
кидают на раз-два
назад деньги не забрать
твари !
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07.08.2021 13:59 Ответить
Так обманули чи у них просто ліцензії не було??
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07.08.2021 16:08 Ответить
Ув.форумчане.Это все ложь и поклеп на людей.Сумма высосана из предположений,что кто то мог пострадать...Если вы не хотите или не знаете какой перечень документов,анкет необходимо для выезда на срок больше 3 месяцев в Евросоюз,такие люди вам помогут.В одном из комментариев уже сказали,что многие такие фирмы работают под ментами и тому подобными.Эти,скорее всего,работали дешево и самостоятельно.Менты их "сожрали"...
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07.08.2021 20:24 Ответить
 
 