"Это все снег... Ой, бл#дь, сколько там воды - волны!", - трассу Одесса-Николаев накрыл сильный дождь с градом. ВИДЕО
7 августа водителей, едущих по трассе Одесса-Николаев, в пути застала непогода. Дорога устелена градом со снегом, поваленные деревья мешают проезду, а поля затоплены водой.
Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 048.ua.
Очевидцы в социальных сетях публикуют видеоролики с последствиями непогоды. На кадрах видно не только град со снегом, который устелил дорогу и поломанные деревья, но и затопленные поля, на которых образовываются волны от сильных порывов ветра.
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+9 igor mandiur
показать весь комментарий07.08.2021 15:11
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+7 віктор федорович #394174
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