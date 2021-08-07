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"Это все снег... Ой, бл#дь, сколько там воды - волны!", - трассу Одесса-Николаев накрыл сильный дождь с градом. ВИДЕО

7 августа водителей, едущих по трассе Одесса-Николаев, в пути застала непогода. Дорога устелена градом со снегом, поваленные деревья мешают проезду, а поля затоплены водой.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 048.ua.

Очевидцы в социальных сетях публикуют видеоролики с последствиями непогоды. На кадрах видно не только град со снегом, который устелил дорогу и поломанные деревья, но и затопленные поля, на которых образовываются волны от сильных порывов ветра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ливень со шквальным ветром накрыл Полтаву вечером 6 августа. ФОТОрепортаж

Также смотрите: Ураганный ветер сорвал крышу Первомайского райгорсуда на Николаевщине и разнес по городу тысячи судебных документов. ВИДЕО

непогода (816) Николаев (2152) Одесса (7885) снегопад (787)


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Топ комментарии
+9
Без просто бл#дь , ну нітуди і ні сюди, пілят!
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07.08.2021 15:11
+8
коноплеводство в опасности...
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07.08.2021 14:39
+7
Таке враження, що подібні новини подають лише для того, щоб в них звучали подібні слова. Щоб не вирвалися з капкана русскава міра, так би мовити.
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07.08.2021 19:36
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коноплеводство в опасности...
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07.08.2021 14:39 Ответить
Только говорили что эту трассу надо делать в четыре полосы. Но видно всем пох.
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07.08.2021 15:04 Ответить
а что вас пугает и удивляет скоро в январе будем урожай яблок с деревьев снимать а в июле включать отопление потому что изменение климата игры погоды так сказать утром +40 к обеду +2 а ночью минус 15 уже становится нормой... почему нас никогда не пугал перепад в пустыне днем +50 ночью минус 35 я был в Каракумах ЛЕТОМ еще ребенком в походе так что знаю о чем пишу...
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07.08.2021 15:52 Ответить
Підтверджую! В три ночі в липні недалеко від Балхашу з залізничних рейок іней зішкрібали
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07.08.2021 16:27 Ответить
Колись працював біля м. Балхаш в селищі Саяк. Дійсно, клімат там різко континентальний. Напівпустеля, солончаки, нафтові качалки, міражі, жара. Коли повернувся сюди, то мені здавалося, що тут літом так прохолодно, але зараз здається, що наша жара вже переплюнула казахстанські рекорди тих часів.
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08.08.2021 06:33 Ответить
У нас просто вищий процент вологості Тому спека важче сприймається Ми трохи не 10 років прожили на кордоні з Казахстаном (у напівпустелі) так там 45 в тіні легше переносилося ніж у нас 30
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08.08.2021 06:50 Ответить
Не уверен за коноплю, но виноградникам жопа и подсолнухам тоже
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07.08.2021 17:33 Ответить
в Харькове сегодня был ливень с градом в первой половине дня..
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07.08.2021 14:39 Ответить
бл#дь, просто бл#дь
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07.08.2021 14:45 Ответить
Без просто бл#дь , ну нітуди і ні сюди, пілят!
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07.08.2021 15:11 Ответить
Таке враження, що подібні новини подають лише для того, щоб в них звучали подібні слова. Щоб не вирвалися з капкана русскава міра, так би мовити.
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07.08.2021 19:36 Ответить
Схожу, пересмотрю кино Послезавтра. Там, помнится, для людей все кончилось плохо.
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07.08.2021 15:00 Ответить
"Аз воздам", - сказал Господь. Если вас почему-либо не устраивают его слова, отнесите это к земной мудрости. Вершить самому приговор обременительно для тела и разрушительно для души.
Узник замка Иф
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07.08.2021 17:02 Ответить
Шановні! Як уто на кнопочку нажміть - так уто тихо сидіть. Град, шквали, сніг влітку - все буває, але ваше "ахренеть, жесть, ні фига"..., та інші матюки - кому вони потрібні, шановні? Бажаю всім дістатися додому якомога швидше та без перешкод.
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07.08.2021 17:14 Ответить
с каждым годом изменения климата все более заметны. при чем изменения эти далеко не в лучшую сторону, мягко говоря.
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07.08.2021 17:42 Ответить
Як і в українському політикумі.
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07.08.2021 20:40 Ответить
зе град
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07.08.2021 18:01 Ответить
А могли бути і обісцянки в вигляді божої роси.
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07.08.2021 20:43 Ответить
Скоро будемо боятися літа і чекати зими, через отакі катаклізми...
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08.08.2021 13:57 Ответить
 
 