"Это все снег... Ой, бл#дь, сколько там воды - волны!", - трассу Одесса-Николаев накрыл сильный дождь с градом. ВИДЕО

7 августа водителей, едущих по трассе Одесса-Николаев, в пути застала непогода. Дорога устелена градом со снегом, поваленные деревья мешают проезду, а поля затоплены водой.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 048.ua.

Очевидцы в социальных сетях публикуют видеоролики с последствиями непогоды. На кадрах видно не только град со снегом, который устелил дорогу и поломанные деревья, но и затопленные поля, на которых образовываются волны от сильных порывов ветра.

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