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Все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований производителя, - Минздрав. ВИДЕО
Все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований, определенных производителем каждой из них.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"На всех этапах транспортировки и хранения вакцины осуществляется контроль за температурой. Если регистрируют отклонения от нормы любого из показателей, вакцину сразу перемещают в карантин с обеспечением необходимой температуры и проводят служебное расследование. Мы придерживаемся строгих температурных требований, чтобы использовать каждую дозу вакцины для защиты украинцев", - отметили в Минздраве.
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий07.08.2021 14:59 Ответить Мне нравится 1
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