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Все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований производителя, - Минздрав. ВИДЕО

Все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований, определенных производителем каждой из них.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"На всех этапах транспортировки и хранения вакцины осуществляется контроль за температурой. Если регистрируют отклонения от нормы любого из показателей, вакцину сразу перемещают в карантин с обеспечением необходимой температуры и проводят служебное расследование. Мы придерживаемся строгих температурных требований, чтобы использовать каждую дозу вакцины для защиты украинцев", - отметили в Минздраве.

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шо вы заморачиваетесь...алкомаркеты уже решили проблемку...

Все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований производителя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1950
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07.08.2021 14:59 Ответить
 
 