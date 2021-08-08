Арахамия выступил в роли диджея на съезде молодежного крыла "Слуги народа". ВИДЕО

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил в роли диджея на молодежном съезде политсилы в Скадовске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Арахамия сыграл несколько сетов как диджей David Braun

На видео, опубликованном в соцсетях, видно главу фракции "Слуга народа" за диджейской установкой. На экране позади – надпись DJ DAVID BRAUN. Похоже, что молодежи нравится, как выступает лидер политсилы.

Как сообщил в социальной сети "Фейсбук" слуга народа" Сергей Гривко, на мероприятии собралось больше 250 активистов. В течение трех дней они проходили тренинги по ряду направлений. Помогают им в этом нардепы, представители министерств, профильные эксперты и бизнес-тренеры.

На официальном сайте политсилы сообщается, что каждый из участников Зе!Кемпа прошел экспресс-тестирование на COVID-19.