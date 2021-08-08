РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5286 посетителей онлайн
Новости Видео
9 183 114

Арахамия выступил в роли диджея на съезде молодежного крыла "Слуги народа". ВИДЕО

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил в роли диджея на молодежном съезде политсилы в Скадовске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Арахамия сыграл несколько сетов как диджей David Braun

На видео, опубликованном в соцсетях, видно главу фракции "Слуга народа" за диджейской установкой. На экране позади – надпись DJ DAVID BRAUN. Похоже, что молодежи нравится, как выступает лидер политсилы.

Как сообщил в социальной сети "Фейсбук" слуга народа" Сергей Гривко, на мероприятии собралось больше 250 активистов. В течение трех дней они проходили тренинги по ряду направлений. Помогают им в этом нардепы, представители министерств, профильные эксперты и бизнес-тренеры.

На официальном сайте политсилы сообщается, что каждый из участников Зе!Кемпа прошел экспресс-тестирование на COVID-19. 

музыка (790) Арахамия Давид (989)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
От це - його. Нехай цим і займається, а не верзе про ядерну зброю...
показать весь комментарий
08.08.2021 16:11
+30
Арахамия выступил в роли диджея на съезде молодежного крыла "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1150
показать весь комментарий
08.08.2021 16:17
+25
хламидия-диджей. Чего только ни бывает в медицине...
показать весь комментарий
08.08.2021 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Молодые регионы" собирают деньги ... "
5 років ми жили без цієї совкової гидоти. І ось знову.
показать весь комментарий
08.08.2021 18:29 Ответить
Кажется этот идиот догадывается, что скоро пора искать работу.)
показать весь комментарий
08.08.2021 18:31 Ответить
Арахамія виступив діджеєм на з'їзді молодіжного крила "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4254
показать весь комментарий
08.08.2021 18:37 Ответить
класс!.. оч актуально!
показать весь комментарий
08.08.2021 18:59 Ответить
"Он еще танцует?.. " (с)
показать весь комментарий
08.08.2021 19:13 Ответить
И что за кальф писать об этом примате габхазских гор и лесов ?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:38 Ответить
А ну-ка, зелебобики, сколько нам потерпеть еще осталось? На 26 мая в Украине умерли 50 000 человек от коронавирусной инфекции (на быстрый поиск всего что нашел). Сколько погибло на войне против срабссеи? Сколько достойных патриотов полегло за 2 года "не войны"? Когда ВЫ, зеляди, начнете делом заниматься. А теперь, зелебобики начинайте аргументировать (простите, арахимировать) на мой вопрос!!!
показать весь комментарий
08.08.2021 19:40 Ответить
Многосторонне развитый идиот.
показать весь комментарий
08.08.2021 19:50 Ответить
в этом есть реальная правда. ОНИ НАМ КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ. Фреди писал эту песню от имени зародыша арахамии, не понимая этого
показать весь комментарий
08.08.2021 20:50 Ответить
Кокс там раздавали?
показать весь комментарий
08.08.2021 21:37 Ответить
а на пианине сбацал?
показать весь комментарий
09.08.2021 10:17 Ответить
Стоил как Карета в молодости, полюбому!)))))
показать весь комментарий
09.08.2021 10:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 