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Топ зашкваров в Раде, немного Мендель и мусора | Гетман @История без мифов Владлен Мараев в "Легко-шоу". ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на четвертом выпуске Легко-шоу! Сегодня будем шутить про немцев и Меркель, немножко о мусоре (настоящем, а не том, о котором вы могли подумать), а Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике #Шоубісики разберет интрижки депутатов и составит топ зашкваров в Верховной Раде.

Сатирики Николай Воськало и Юрий Космина снова сойдутся в поэтически-сатирической битве!

Специальный гость четвертого выпуска "Легко-шоу" - гетман прекрасного просветительского проекта @ История без мифов.

Оставляйте лайк, комментарий и, конечно же, подписывайтесь на Цензор.НЕТ и Богдана Процишина, а чтобы ничего не пропускать - не забудьте нажать на колокольчик!

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

шоу (112) юмор (2007) Цензор.НЕТ (137) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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08.08.2021 23:07 Ответить
журналистика недосягаемого вселенского уровня.
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08.08.2021 23:44 Ответить
Твой уровень "журналистики".

Топ зашкварів у Раді, трохи Мендель і сміття | Гетьман @Історія без міфів Владлен Мараєв у "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 1081
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09.08.2021 00:06 Ответить
Не, это твой уровень журналистики.
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Топ зашкварів у Раді, трохи Мендель і сміття | Гетьман @Історія без міфів Владлен Мараєв у "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9528
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09.08.2021 00:20 Ответить
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09.08.2021 00:54 Ответить
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09.08.2021 03:01 Ответить
 
 