Топ зашкваров в Раде, немного Мендель и мусора | Гетман @История без мифов Владлен Мараев в "Легко-шоу". ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на четвертом выпуске Легко-шоу! Сегодня будем шутить про немцев и Меркель, немножко о мусоре (настоящем, а не том, о котором вы могли подумать), а Марина Данилюк-Ярмолаева в рубрике #Шоубісики разберет интрижки депутатов и составит топ зашкваров в Верховной Раде.

Сатирики Николай Воськало и Юрий Космина снова сойдутся в поэтически-сатирической битве!

Специальный гость четвертого выпуска "Легко-шоу" - гетман прекрасного просветительского проекта @ История без мифов.

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