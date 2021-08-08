Украинские пожарные самолеты продолжают борьбу с огнем в Турции, - консульство в Анталии. ВИДЕО

Украинские спасатели на двух самолетах Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 4 вертолетах компании "Украинские вертолеты" продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции.

Видео с операции пожаротушения с участием Ан-32П обнародовано в telegram-канале консульства Украины в Анталии, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские пожарные самолеты продолжают борьбу с огнем в Турции", - сообщили в консульстве.

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По данным ГСЧС, за время работы в Турции с 30 июля (без учета сегодняшнего дня) два самолета ГСЧС осуществили 86 сбросов воды общей массой 688 тонн, информирует Укринформ.

Экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" продолжают пожаротушение в горной местности в провинции Стамбул. За первые сутки работы, 6 августа, вертолеты сбросили 279 тонн воды, совершив 93 сброса.

Напомним, два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию 30 июля и присоединились к тушению очагов лесных пожаров. 5 августа из Украины прибыли четыре вертолета авиакомпании "Украинские вертолеты", которые осуществляют вылеты не только в дневное, но и ночное время. Операция по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводится ими в Европе впервые.

По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, за 11 дней активной борьбы с огнем было взяты под контроль 217 из 223 лесных пожаров в 47 провинциях страны.

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