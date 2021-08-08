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Украинские пожарные самолеты продолжают борьбу с огнем в Турции, - консульство в Анталии. ВИДЕО

Украинские спасатели на двух самолетах Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 4 вертолетах компании "Украинские вертолеты" продолжают борьбу с лесными пожарами в Турции.

Видео с операции пожаротушения с участием Ан-32П обнародовано в telegram-канале консульства Украины в Анталии, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские пожарные самолеты продолжают борьбу с огнем в Турции", - сообщили в консульстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ливни помогли тушению пожаров в Турции

По данным ГСЧС, за время работы в Турции с 30 июля (без учета сегодняшнего дня) два самолета ГСЧС осуществили 86 сбросов воды общей массой 688 тонн, информирует Укринформ.

Экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" продолжают пожаротушение в горной местности в провинции Стамбул. За первые сутки работы, 6 августа, вертолеты сбросили 279 тонн воды, совершив 93 сброса.

Напомним, два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию 30 июля и присоединились к тушению очагов лесных пожаров. 5 августа из Украины прибыли четыре вертолета авиакомпании "Украинские вертолеты", которые осуществляют вылеты не только в дневное, но и ночное время. Операция по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводится ими в Европе впервые.

По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, за 11 дней активной борьбы с огнем было взяты под контроль 217 из 223 лесных пожаров в 47 провинциях страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сбросили первые 16 тонн воды, - украинские спасатели помогают тушить пожары под Анталией. ВИДЕО

Автор: 

консульство (469) пожар (5941) Турция (3379) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+8
хорошее дело
Турки это одни из не многих наших союзников..
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08.08.2021 23:43
+4
Если взять речь Эрдогана, то по цифрам видно что минимум половина внешней помощи Турции предоставила Украина. И не только на государственном уровне.
Буба к этому всему имеет нулевое отношение, потому что платят за это налогоплательщики, я рад что мы помогаем Турции.
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09.08.2021 00:05
+3
ясно, внебрачный сын зеленского
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09.08.2021 00:10
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Правила форума Совет форумчан
Выглядит так, будто там кроме украинских самолётов больше нет самолётов из других стран.Новина, так сказать, выдернута из контекста.
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08.08.2021 23:35 Ответить
Це ж самальоти від самого Бубачки. Панімать нада.
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08.08.2021 23:41 Ответить
ой!!
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08.08.2021 23:45 Ответить
Если взять речь Эрдогана, то по цифрам видно что минимум половина внешней помощи Турции предоставила Украина. И не только на государственном уровне.
Буба к этому всему имеет нулевое отношение, потому что платят за это налогоплательщики, я рад что мы помогаем Турции.
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09.08.2021 00:05 Ответить
многа букв, ниасилил.
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09.08.2021 00:07 Ответить
ясно, внебрачный сын зеленского
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09.08.2021 00:10 Ответить
Ты по себе то не суди, мир он такой, многогранный, панимащь...
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09.08.2021 00:11 Ответить
Страдания от количества букв - генетическая мутация - основная черта рода зеленских.
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09.08.2021 00:23 Ответить
давно страдаешь?
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09.08.2021 01:34 Ответить
а уж я то как рад!!!
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09.08.2021 00:08 Ответить
хорошее дело
Турки это одни из не многих наших союзников..
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08.08.2021 23:43 Ответить
Туреччина - такий собі союзничок. То збиває рашкованськкий ватоліт, який порушив їх повітряний простір. То закупляє у рашки системи ППО. А клієнти воєнпрому кацапстану, як відомо, не поспішають йти на відкриту конфронтацію з рашен-фюрером (яскравий приклад - Малайзія, яка фактично проковтнула збитий Боїнг). Допомогти тихо і без розголосу зброєю і спецами братам- муслімам з Азербайджану проти вірменських ************** турки можуть. Але надто напружуватись за православних українців турки не будуть
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09.08.2021 01:14 Ответить
Говноед,ты полный ИДИОТ... а не аналитик событий...тех или иных...
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09.08.2021 02:01 Ответить
Дєдуля мавзолєйний, аSSєнізатор ти наш вузьколобий і посміховисько цього форуму за сумісництвом,пора тобі вже спатоньки.
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09.08.2021 02:29 Ответить
Моцкаль під прпором України,тобі в дупу спатоньки час настав)))мої сини ще не жонаті,і я ще не дідуля...девдодятел ти тупий
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09.08.2021 05:55 Ответить
всё правильно.
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09.08.2021 00:24 Ответить
У Мавзоллейного быдла подгорает... горит Якутия,Бурятия,Красноярский Край,Иркутская область,вчера был виден дым над озером Байкал,собщают РАБссиянские блогеры..но РАБмссия питерского Гопника не сдаецца,помогает Эрдогану не щадя турецких помидоров...Стадо баранов... в любой стране Мира количество пострадавших передается с большой точностью...из РАБссии на этот счет погибли только олени медведи зайцы и прочие пернатые...быдло Путлера не дохнет...государственная Тайна...
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09.08.2021 01:59 Ответить
на флайтрадаре не видел ни одного! поправте, если не прав!
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09.08.2021 03:17 Ответить
Поправляю. Это самолёты МНС, у них транспондеры не гражданские. Если и увидишь - то примерно вот так:
Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії - Цензор.НЕТ 460Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії - Цензор.НЕТ 138Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії - Цензор.НЕТ 4495
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09.08.2021 06:57 Ответить
 
 