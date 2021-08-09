"О, мужчина! Вы на камеру снимаете?!" - нетрезвая парочка занялась сексом в киевском парке. ВИДЕО
Нетрезвая парочка средь белого дня занялась сексом в одном из киевских парков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, прервали сексуальные утехи нетерпеливых любовников сотрудники Муниципальной варты.
"Лето - горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной охране. Ситуацию урегулировали", - сообщили правоохранители.
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+45 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.08.2021 13:38
+38 Eight Wonder #490997
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+17 Алексей Алексеевич #377576
показать весь комментарий09.08.2021 13:42
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- Як що клоуну можна бути президентом, то і нам можна робити все що забажаєш.
Час правління клоунів він такий, мораль це щось таке що залишилось у далекому 2019 му
Нетвереза "парочка" (?) зайнялася, я перепрошую, ЧИМ?
Сексом? А потім ще краще - коханням???
...
Пардон, але трахатися сексом, займатися коханням, та й "парочка" - це якби там була більш-менш симпатична дівуля і пристойного вигляду партнер.
Але до ОЦИХ, хто на відео, такі слова не підходять.
Усі знають отого анекдота про покази бабці-свідка в суді? - "іду я, іду, дивлюсь - вони сношаються... А придивилася - вони ї*уться!"
Так ось: тут треба було написати "п'янючі організьми їпалися в київському парку".
Бо це не секс і не кохання. Це вони, наголошую, конкретно їпалися.
Тьху, від цього відео реально відчуття алкашного смороду немитих тулубів
цистерну водкіазбуку осілят...Если жизнь их не отчислит из школыжизни.
Еще и успеют нарожать таких же.
Одно можно сказать с уверенностью-жить они будут весело,но недолго.
Они кстати молодцы, стараются без лишней агрессии общаться, что правильно
Если это ранее, то понятно почему парк пустой в жто время.Всю ночь пили видать. А рядом Павловка и там много психотиков тусит, наблюдал неоднократно.И женщина похоже из их рядов.