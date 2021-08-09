"О, мужчина! Вы на камеру снимаете?!" - нетрезвая парочка занялась сексом в киевском парке. ВИДЕО

Нетрезвая парочка средь белого дня занялась сексом в одном из киевских парков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прервали сексуальные утехи нетерпеливых любовников сотрудники Муниципальной варты.

"Лето - горячая пора! Пара занялась любовью посреди парка. Мимо проходили люди, не оценили и обратились к Муниципальной охране. Ситуацию урегулировали", - сообщили правоохранители.

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