Много функционеров и мало тренеров, - Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа", замглавы парламентского Комитета молодежи и спорта и обладатель золотой медали по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио Жан Беленюк раскритиковал состав украинской делегации. Он считает, что количество чиновников в ней стоило сократить в пользу тренеров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место… Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", - рассказал он.

Беленюк также отметил, что сам имел определенные сложности в связи с ограничением на количество тренеров на команду.

"Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", - добавил он.

Напомним, украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в прыжках с шестом на своей дебютной Олимпиаде. Это весьма достойный результат, но спортсменка была до слез расстроена после выступления. Она была возмущена решением Федерации легкой атлетики Украины и Национального олимпийского комитета страны не предоставить ей тренера. 25-летняя спортсменка заплакала давая интервью в эфире UA: Первый: "Подготовка шла хорошо. Думаю, что все видели, что я готова прыгать 4,70 метров минимум. Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер".

"Никто не смог мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. За сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера", - сказала она.

"Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень трудно быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я - пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе", - добавила спортсменка.

В свою очередь, Виктор Шевцов, который уже 15 лет лично тренирует легкоатлетку Марину Килипко (прыжки с шестом в высоту), прокомментировал инцидент следующим образом:

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа. Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы уезжаем. Спрашиваю у нее: "Марина, когда мы будем ехать и так далее?" Она говорит: "А что, вы не знаете?" Я говорю: "Нет". "А что, вас нет в созданной группе олимпийцев, которые едут?" Говорю: "Нет". Она: "Ну сейчас я буду звонить главному тренеру".



Фото: УНИАН

"Это примерно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем пытаться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет", - сказал Шевцов УНИАН.

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"Я знал, что финансовая ситуация очень такая тяжелая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", - сообщил тренер.