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Новости Видео Олимпиада-2020
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Много функционеров и мало тренеров, - Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа", замглавы парламентского Комитета молодежи и спорта и обладатель золотой медали по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио Жан Беленюк раскритиковал состав украинской делегации. Он считает, что количество чиновников в ней стоило сократить в пользу тренеров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место… Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", - рассказал он.

Беленюк также отметил, что сам имел определенные сложности в связи с ограничением на количество тренеров на команду.

"Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", - добавил он.

Напомним, украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в прыжках с шестом на своей дебютной Олимпиаде. Это весьма достойный результат, но спортсменка была до слез расстроена после выступления. Она была возмущена решением Федерации легкой атлетики Украины и Национального олимпийского комитета страны не предоставить ей тренера. 25-летняя спортсменка заплакала давая интервью в эфире UA: Первый: "Подготовка шла хорошо. Думаю, что все видели, что я готова прыгать 4,70 метров минимум. Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер".

"Никто не смог мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. За сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера", - сказала она.

"Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень трудно быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я - пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе", - добавила спортсменка.

В свою очередь, Виктор Шевцов, который уже 15 лет лично тренирует легкоатлетку Марину Килипко (прыжки с шестом в высоту), прокомментировал инцидент следующим образом:

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Потом прошел какой-то промежуток времени, через две-три недели я узнал у Марины, что существует группа. Ну как, она знала и я знал, что вроде бы мы уезжаем. Спрашиваю у нее: "Марина, когда мы будем ехать и так далее?" Она говорит: "А что, вы не знаете?" Я говорю: "Нет". "А что, вас нет в созданной группе олимпийцев, которые едут?" Говорю: "Нет". Она: "Ну сейчас я буду звонить главному тренеру".

Много функционеров и мало тренеров, - Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио 01
Фото: УНИАН

"Это примерно было дней за 10 до Олимпиады. Она позвонила, и ей сказали, что не переживай, мы будем пытаться решить этот вопрос. И все. И потом через три дня уже опубликовали списки, кто едет", - сказал Шевцов УНИАН.

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"Я знал, что финансовая ситуация очень такая тяжелая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", - сообщил тренер.

Олимпиада (1136) Беленюк Жан (59)


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Топ комментарии
+34
Чистой воды Совок. Примазаться - это качество для чинуши бесценное. Одним словом - паразиты.
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09.08.2021 14:13
+25
Цензор! Запрос о пофамильном составе поехавших функционеров и за чей счёт? - и побыстрей. Пожалуйста.
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09.08.2021 14:18
+17
Каждому на халяву хоцца покататься по Миру за бюджетное бабло...на то они и опричники 73 % быдла
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09.08.2021 14:13
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Чистой воды Совок. Примазаться - это качество для чинуши бесценное. Одним словом - паразиты.
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09.08.2021 14:13 Ответить
Каждому на халяву хоцца покататься по Миру за бюджетное бабло...на то они и опричники 73 % быдла
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09.08.2021 14:13 Ответить
Як жеж це сталось??? Га???
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09.08.2021 14:13 Ответить
Я вже писав,що спортсмени не мають критичного мислення.Більшість з них є виборцями Зеленського.
І знову напишу,що в першу чергу потрібно пишатися наукою.рівнем життя,медициною і тд.А спорт,це лише додаток.
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09.08.2021 14:14 Ответить
Я точно не такий.Не бухаю і не гладкий.А те що я написав,то є правда.Ви запитайте в спортсмені за кого вони голосували.Та й взагалі поспілкуйтеся з ними.
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09.08.2021 18:15 Ответить
Мудрий нарід обрав собі гарного чувака....з цирку Шапіто
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09.08.2021 14:15 Ответить
лисапетиста обрав, мастера спорта по короновирусу
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09.08.2021 21:17 Ответить
При барыге Украина была на 31 месте в медальном зачете, а при ЗЕреформаторах на 44-ом
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09.08.2021 14:17 Ответить
Никогда, ослами должен управлять осел.
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09.08.2021 14:25 Ответить
точно, волками волк, свынями -свыня
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09.08.2021 14:36 Ответить
Логично, что мы и наблюдаем.
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09.08.2021 15:14 Ответить
Это просто неповезло. Если б Хижняк не пропустил тот удар в боксе, мы бы были на 27 месте. И что, это бы кардинально изменило ситуацию в спорте?)
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09.08.2021 14:37 Ответить
Если бы "просто повезло", то в лучшем случае было бы 33-тье место! Вы тоже выпускник "трускавецкого университета"?
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09.08.2021 15:13 Ответить
Раньше было на 27-м, я где-то 5-го августа смотрел. Но еще и Кулиш, который шел первым попал в мишень противнику и стал восьмым. Белодед проиграла японке в полуфинале, у которой раньше всегда выигрывала на соревнованиях. Не фартило. Больше всего подосрал Хижняк конечно, если бы даже он проиграл 3-й раунд по очкам, золото все равно было бы у него, по итогами первых 2-х раундов.
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09.08.2021 16:00 Ответить
При донецком клане на ОИ-2012 Украина заняла 13 место, при Кучме в 96 вошла в ТОП-10, а в 92, выступая под одним флагом с россиянами и другими бывшими советскими, так вообще на первом месте финишировала.
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09.08.2021 15:22 Ответить
Ну СССР была огромная страна, под 300 млн населения, конечно могла с США конкурировать.
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09.08.2021 16:02 Ответить
спросите у нее чей Крым и кто начал войну с Украиной..
спросите у каждого спортсмена гильдии ватных дол-ов прежде посылать их на Олимпиаду - с тренером или без..
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09.08.2021 14:17 Ответить
Ой, Жан Венсанович прозрел! Так ты ж, типо, депутат. Ну так и займись этой коррупцией в чистейшем виде.
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09.08.2021 14:17 Ответить
ну вот он и занялся. Что не нравится?
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09.08.2021 14:40 Ответить
Пока он только поскулил...а не занялся..
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09.08.2021 14:50 Ответить
Олимпиада закончилась ВЧЕРА. Ты бухой что ли был и думаешь что прошел год?
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09.08.2021 15:02 Ответить
И год пройдет..и два...но кроме этого скулежа от беленюка больше ничего не будет..
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09.08.2021 15:05 Ответить
В подтверждение твоих слов - вся деятельность Беленюка как, прости господи, народного депутата.
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09.08.2021 15:11 Ответить
Беленюк вже не вперше на олімпіаді, чи може на минулій олімпіаді було більше тренерів та меньше міністрів?
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09.08.2021 18:26 Ответить
Цензор! Запрос о пофамильном составе поехавших функционеров и за чей счёт? - и побыстрей. Пожалуйста.
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09.08.2021 14:18 Ответить
"за чей счёт?" - а что есть несколько вариантов ?
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09.08.2021 14:27 Ответить
Ну принаймні про одну вже точно відомо - https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zamist-trenera-ukrainskoi-gimnastki-na-olimpiadi-2020-poihala-irisha-blohina.htm Замість тренера української гімнастки на Олімпіаду-2020 поїхала Іріша Блохіна (донька легендарного нападника київського Динамо Олега Блохіна та легендарної гімнастки Ірини Дерюгіної):
"Українська художня гімнастка Христина Погранична, коментуючи свій виступ на Олімпіадi-2020 зізналася, що виступає тут без свого тренера. Її наставник Ірина Руда залишилася у Львові, а у Токіо Пограничну супроводжувала Іріша Блохіна."

Багато функціонерів і мало тренерів, - Беленюк розкритикував склад української делегації на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 850
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09.08.2021 20:01 Ответить
Депутат від правлячої партії, яка має всю повноту влади скаржиться. На кого?
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09.08.2021 14:18 Ответить
ПРОЗРІННЯ
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09.08.2021 19:17 Ответить
Белоруская спортсменка говорила в интервью что к каждому спортсмену біло приставлено 3 Смотрящих из КГБ Бульбафюрера... знач в Украине біло 2 минимум..слуг урода..
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09.08.2021 14:18 Ответить
то не смотрящие . то тоже тренеры . тренировали спортсменов бульбофюрера любить
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09.08.2021 14:28 Ответить
А ты же вроде как депутат?? Ну так напиши закон который это дело упорядрочит..
Не можешь сам...васю попроси написать...или юзика...
Или вы в ту раду только за баблом в конверте приходите?? Депутаты сраные..
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09.08.2021 14:19 Ответить
Эскорт машин сопаровождения Зеленского 51 у Кадырова и то 43... но катаюцца за свой счет в кортеже Гаранта...Зуб даю... зеля чесный чувак..
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09.08.2021 14:21 Ответить
Махання кулаками ПІСЛЯ бою вже не допоможе.
Чи Беленюк хоча б зробить депутатський запит і опублікує поіменний склад делегації, яка каталась в Японію за рахунок платників податків?

"Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место… Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана.
В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", - рассказал он.

Источник: https://censor.net/ru/n3281633
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09.08.2021 14:22 Ответить
не поможет, если этот бой - последний.
Или Украина уже решила сняться со всех международных соревнований в том числе с Олимпиады?
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09.08.2021 14:41 Ответить
Це будуть інші бої.
А от цей вже програли із майже найгіршим за всю історію результатом.
І в тому, що на олімпіаду не потрапили ТРЕНЕРИ спортсменів, провина саме нинішньої влади, представником якої є і Беленюк.
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09.08.2021 15:08 Ответить
Ще не програли. Ви праві, що замість дописів в мережі, Беленюк має арсенал, яким цей механізм може бути якщо не зруйнованим, то, принаймні, пошкодженим.
Питання в тому, чи він депутат, чи лише "слуга народу".
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09.08.2021 16:04 Ответить
Тренеры украинских спортсменов получили гонорар в 500 баксов и поехали вместо Японии в Турцию на пляжи Эрдогана... дешево и красиво...отдохнули от тяжкого труда...
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09.08.2021 14:25 Ответить
Огласите ввесь Список Делегации , - Пожалуйста .Хочем знать всех работников министерства от Министра до техперсонала протирающих олимпийское снаряжение.
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09.08.2021 14:27 Ответить
Много функционеров и мало тренеров, - Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 2472
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09.08.2021 14:31 Ответить
зеля никому ничего не должен у него и так проблема - ленка захотела каралевой стать
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09.08.2021 21:39 Ответить
Олимпийским комитетом Украины запправляет кажись Бубка,старый взяточник Донецких Чуваков своих не бросает.....и паражняк не гонит
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09.08.2021 14:32 Ответить
БЕЛЕНЮК - ТЫ ДЕПУТАТ ...что ты ноешь
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09.08.2021 14:41 Ответить
Не гавкай.
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09.08.2021 14:48 Ответить
Не просто депутат а голова бог його знає якого там комітету по спорту...
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09.08.2021 18:23 Ответить
Молодец , Жан! Что не почил на лаврах, не остался в стороне , а сразу же публично выссказал свою поддержку !
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09.08.2021 14:47 Ответить
Герой....не побоялся...публично...😀 и это все на что он способен как депутат верховной рады??
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09.08.2021 14:52 Ответить
А що робити? Якщо Пилипко розплакалась, треба якось виправдатись народному депутату.
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09.08.2021 18:31 Ответить
Ну какой же неЛОХ откажется на халяву съездить в Японию потусоваться?
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09.08.2021 15:17 Ответить
Так желающих попасть на игры в Токио среди окружения Зели было намного больше. Могли бы ещё больше послать туда чиновников. Главное это для них бесплатно!
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09.08.2021 15:58 Ответить
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
ЛютаЯнка NoName

@futoro1996


Сиджу, читаю стрічку про аніжєвнєпалітіки та комменти і радію, що деяких гнилих мишебратьєв і завтракателів на гряницях можна превентативно забанити вже щас, а не коли вони розростуться до властітєлєй колокольчиків.
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09.08.2021 16:35 Ответить
Не хватило финансирования на тренера? А у Юзика хватило! и у Коли Оборонского с Лысым из квартала... аххахахахаха, правда смешно?
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09.08.2021 16:35 Ответить
Дебилы и мрази
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09.08.2021 17:10 Ответить
Якось все це добре вписується у BLM...
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09.08.2021 18:48 Ответить
Цікаво скільки всякого ЗеБидла поїхало на олімпіаду? І після цього ви дивуєтесь і нерозумієте чому ці спортсмени виступають під кольорами інших країн??? А ви б хотіли таких умов?

P.S....Зеленський обісцяний петух..І таким був завжди....
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09.08.2021 20:43 Ответить
..всё не так уж и плохо - бо в Токио могли б поехать вообще только сваты-кварталОвцы-бабыда и прочие функционеры со своими физиологическими потребностями, без спортсменов..
- прикольный для жлобов клоун может же считаться главнокомандующим и главным дипломатом? - спортсменов тоже можно заменить функционерами.. - какая ж разница?
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09.08.2021 21:21 Ответить
Надо было давно снимать Бубку. Засиделся он в своём кресле.
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09.08.2021 22:15 Ответить
Это днище полное.
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09.08.2021 22:19 Ответить
Так було при совку і ми зараз повертаємося в цей самий совок по ковбасу по 2,20.
На наступні олімпійські ігри поїдуть одні депутати, чисто для приколу, хоть поржемо.
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10.08.2021 09:19 Ответить
І це говорить Беленюк, у якого як у народного депутата найбільша кількість помічників. Готовий закластись, що всі ті помічники не юристи чи економісти а його масажисти, дієтологи тощо.
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10.08.2021 11:48 Ответить
 
 