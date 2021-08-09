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"Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой. ВИДЕО

Четыре женщины и один мужчина устроили драку во время купания на одесском пляже Ланжерон. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта опубликована в соцсетях.

На записи видно, что в начале конфликта одна из женщин, матерясь, напоминает мужчине о том, что он верующий. Очевидно, что такой аргумент он не принял во внимание и начал приближаться к другой женщине. Когда тот, подошел близко, она попыталась ударить его. Он ушел от удара и отошел немного в сторону. В этот момент завязалась драка между двумя женщинами. Дальше драка стала массовой - окружающие то ли хотели помочь одной из конфликтующих сторон, то ли растянуть драку. При этом ребенок одной из женщин остался без присмотра и наблюдал разборки взрослых, покачиваясь на надувном круге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО

Автор: 

драка (2019) Одесса (7879) пляж (249) религия (899)


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Топ комментарии
+65
наверно из РПЦ МП .. @уки православные...
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09.08.2021 14:28
+57
Дикари...
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09.08.2021 14:25
+46
"Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой - Цензор.НЕТ 562
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09.08.2021 14:32
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Дикари...
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09.08.2021 14:25 Ответить
скорее быдло-скот 😉.
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09.08.2021 14:28 Ответить
таки мы что то слишком быстро начинаем на кацапов похожими становиться
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09.08.2021 14:38 Ответить
они не становились, а всегда были такими, малоросы + советский менталитет
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09.08.2021 14:42 Ответить
Возвращение "простых людей" к истокам.

Эти проклятые биндерафцы заморочили головы своей гейропой на целых 5 лет.
А теперь при ЗЕ простым людям снова стало все просто и понятно - бухай, грабь караваны, *** гусей.
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09.08.2021 14:45 Ответить
коровани, а так все правильно
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10.08.2021 21:05 Ответить
Проклятое кацапское быдло.Почуяло,что их никто не трогает-ишь,как распоясались.
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16.08.2021 20:46 Ответить
наверно из РПЦ МП .. @уки православные...
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09.08.2021 14:28 Ответить
Главное что бы они причащались с одной 🥄.
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09.08.2021 14:29 Ответить
100%
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12.08.2021 00:39 Ответить
Це "кацапствующие" хрещення приймають.
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09.08.2021 15:23 Ответить
А что не поделили??? .... вонючий???
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09.08.2021 14:26 Ответить
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09.08.2021 14:39 Ответить
Судя по всему, полез к той цицкастой мадам и заметившая это, его теща (может супруга) решила ему напомнить, что он верующий. В этот момент, цицкастая пришла в себя и решила ему разок врезать, но тут за него уже решила вступаться жена и поперла на цицки. (очевидно решив, что цицкастая его сама справоцировала своим "видом")
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09.08.2021 14:59 Ответить
Быдлос на отдыхе.
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09.08.2021 14:30 Ответить
Соре грязное. Но медуз вроде нет
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09.08.2021 14:30 Ответить
море
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09.08.2021 14:32 Ответить
нормальное море...обычное.сравниваешь со средиземным?так туда не впадает на онраниченном участке дунай,днестр ,днепр и дон,принося мегатонны взвесей с европы и азиопы
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09.08.2021 14:43 Ответить
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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09.08.2021 14:31 Ответить
"Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой - Цензор.НЕТ 562
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09.08.2021 14:32 Ответить
какая новость, - надо бы болдом выделить!
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09.08.2021 14:32 Ответить
новости достойные. правильные новости. так держать!
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09.08.2021 14:35 Ответить
Морской бой
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09.08.2021 14:36 Ответить
гранату им в помощь
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09.08.2021 14:44 Ответить
сук православных)))
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09.08.2021 16:34 Ответить
московский патриархат 100%
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09.08.2021 14:37 Ответить
"руцкій мірЪ - бєссмислєнний ы бєспощадний" тм
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09.08.2021 14:38 Ответить
Московський патріархат.
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09.08.2021 14:42 Ответить
ну так, где ж еще найдешь, в одном лице, верующего, и... дальше по тексту
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09.08.2021 14:46 Ответить
на видео не видно агрессии от мужчины. Наоборот, он атакован какими-то тетками.
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09.08.2021 14:42 Ответить
-Скажите, сегодня тёплая вода?
-Тёплая..
- -Будем знакомы. Моя мама в восторге от вас.
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09.08.2021 14:42 Ответить
в этом видео прекрасно все!
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09.08.2021 14:44 Ответить
а вы говорите, тюлени, мол, пассивный отдых!
Какой вышел дискус на пляже, с вербальными перлами и рукоприкладством!
Не прав был Некрасов, эти "дамы" не только коня и в горящую избу, они еще на язык остры и на руку тяжелы...
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09.08.2021 14:44 Ответить
Есть женщины в русской деревне,
Со слипшейся рыжей ******.
Традиции скрепной верные,
И Ленин у них молодой.

И откуда же это быдло понаехало в славную Одессу?!
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09.08.2021 14:56 Ответить
оно есть везде, куда дотянул свои щупальца руский мир.
Есть он и на Волыни, и на Тернопольщине, и, тем более, в Одессе.
Недавно сын моих знакомых с Ровенщины, женившийся на одесситке и живущий там, попросил у родителей, приехавших в гости, говорить с ними "на рускам", мол, здесь так принято.
Разрешения, естественно, не получил, но тенденция понятна...
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09.08.2021 15:03 Ответить
та ленин и сам рыжий был. Боб шельму метит, как сказал Сралин)
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09.08.2021 15:20 Ответить
я так і не зрозумів: нашо вона його нюхала?
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09.08.2021 14:44 Ответить
экий вы, батенька, непонятливый.
Судя по виду и лексикону мадам в панаме, она эстетка!
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09.08.2021 14:48 Ответить
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09.08.2021 21:12 Ответить
Белеет парус одинокий...
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09.08.2021 14:47 Ответить
це російська культура..
Колись українці були не такими. Приємними, ввічливими, сердечними, совісними.
А це якась бидлота. Тьху.
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09.08.2021 14:47 Ответить
Українці такими й залишились, а це звичайне кацапське бидло.
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09.08.2021 14:59 Ответить
Який сенс в існуванні цих істот,обирати зеленських???
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09.08.2021 14:47 Ответить
И это достойно быть на ЦЕНЗОРе?
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09.08.2021 14:47 Ответить
Ужасный век, ужасные сердца.....
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09.08.2021 14:50 Ответить
Уважаемый Бутусов Юрий Евгеньевич, Цензот и так не блещет качеством инфы , но зачем его каждодневно превращать в помойку?
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09.08.2021 14:51 Ответить
За тем, что народу интересно. Народу нравится негатив.
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09.08.2021 14:54 Ответить
Да все ясно как божий день. Это этически-теологический диспут.
Женщины устроили конкурс на мужчину с самым вонючим хером и попросили его пройтись в воде вдоль береговой линии для уничтожения медуз "природными биоцидами". А одна женщин решила воспрепятствовать этому уничтожению божьих тварей, аппелируя к религиозным принципам упомянутого мужчины.
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09.08.2021 14:51 Ответить
Меня интересует, а как они собрались производить оценку (для выявления) победителей конкурса - под водой? Там же по пояс, море-то.))
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09.08.2021 14:59 Ответить
Наверное, по расстоянию, на котором от мужика рыба вверх брюхом всплывает...
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09.08.2021 15:12 Ответить
Что меня особенно умиляет в подобных видео:
1) НИКОГДА не освещается начало, так сказать, процесса. Ну, то есть, чтобы понять: кто начал, кто кого ПЕРВЫМ оскорбил... зато "невинных овечек" видно ВСЕГДА.
2) Оператор НИКОГДА не вмешивается в ситуацию. Что бы там не происходило. Складывается ощущение что ему плевать. Пусть бы там хоть ребенка в море унесло - плевать, чужой жеж. Видосик для цензора важнее.
Тьфу.
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09.08.2021 15:02 Ответить
правильно кроме одного - че и кому должен оператор?
как в видео - бычара вколачивает башку худого доктора в пол, и все равно нашлись ноющие - че оператор не спасал. то шо оператор - пациент, возможно больной, возможно еще "крепче" доктора - диванным благородным ..... донам - побоку. да и ваще - если оператор бросится драться - то кто снял бы шоб нытики ныли - че оператор не бросился драться
и да - может оператор броситься драться ..... и сесть в тюрьму - но ноющим донам главное поныть, сами то бы на 95% обосрались.
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09.08.2021 15:24 Ответить
Ну, во-первых надо понять отчего бычара быкует (см.п.1, мож доктор его жену угробил... тогда поддержать нужно бычару). Но, допустим пациент видела начало действа и бычара не прав...
Да, блин, хотя бы метнуть телефоном в бычару. Хоть отвлечь его громким криком... хоть блин что-то. В больнице масса подручных средств. От табуретки до банки с йдом, которая при попадании в глаз вызывает феерические ощущения.
В данном случае (в этой статье) - не то чтобы разнимать, хрен бы с ними.
Ребенка придержать чтоб не запаниковал / на захлебнулся / не уплыл. Такие видосики кстати детишки часто снимают. Как их "училки" типа "буллят". См.п1., конечно.
Но безотносительно: сидит в классе рыл 15 десятиклассников и снимают видосик как старущенция под 60 бьет указкой их одноклассника.
И самое главное в обоих примерах: "Господа - я вызвал полицию! Может дождетесь ее появления чтобы они выступили арбитрами"? Для того чтобы громко озвучить конфликтующим эти слова (и конфликт угаснет сам собой) ну и ребенка подхватить чтоб с ним не случилось чего - много храбрости надо???

У меня, если шо... были разные ситуации. Но видосиков у меня нет.
А прямой ответ на вопрос: что и кому должен оператор - определяет степень развития его совести. Безусловно, если она... деградировала то и долговые обязательства к оной - отсутствуют
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09.08.2021 15:34 Ответить
в принципе да.
за доктора - см. Орехово-зуево избил врача. - врач сеструху быка чет медленно обслуживал как-то так, ну типо вроде ногу подвернула, а тот типо обиделся или что там.
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10.08.2021 08:39 Ответить
снимал оператор Цензора?!
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09.08.2021 16:25 Ответить
https://censor.net/ превращается в помойку.Жаль.
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09.08.2021 15:02 Ответить
Все наши СМИ - помойки. Потому что основная аудитория - быдло. Были бы джентльмены в котелках и с сигарами - Цензор был бы не Цензор а Таймс.
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09.08.2021 16:06 Ответить
Это сайт ЧП -Шоу?
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09.08.2021 15:09 Ответить
Не вижу никакой новости,все скрепно и духовно
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09.08.2021 15:14 Ответить
Хорошо что в Одессе дело ,а не в Палм-Бич.
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09.08.2021 15:18 Ответить
нихрена не понятно, но очень интересно!
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09.08.2021 15:22 Ответить
Продовження серіалу "Свати-10" . Текст від бубки.
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09.08.2021 15:24 Ответить
Завдяки різним Сватам наша культура ніколи не відірветься від кацапів, ну і на відео як завжди користувачі язика, вони в принципі не є українцями, носії чужої мови і культури.
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09.08.2021 15:35 Ответить
Не зійшлися на думці про писання Святого Августина? 🤔
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09.08.2021 15:39 Ответить
Русскоязычное быдло
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09.08.2021 15:54 Ответить
Драчующиеся натужно мочились в воду: получите ваши шпроты !
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09.08.2021 16:32 Ответить
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09.08.2021 21:59 Ответить
Насмотрелись вольной борьбы на Олимпиаде и решили "повторить".
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09.08.2021 17:11 Ответить
З Богом і в ім,я Бога були вбиті мільйони!
І смердам це подобалось!
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09.08.2021 17:31 Ответить
Их же предупреждали,не покупайте рАчки на пляжУ.
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09.08.2021 17:33 Ответить
А якого Пархату "віруючі" ??))
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09.08.2021 17:35 Ответить
Можете не сумніватися: найзкріпнішого у світі!
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09.08.2021 21:16 Ответить
Шо це було?
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09.08.2021 18:30 Ответить
Збори партійного осередку слуг народу з дебатами і філософським діспутом.
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09.08.2021 18:51 Ответить
Олкохоль и море несовместимы
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09.08.2021 19:45 Ответить
І на істинно скрепному мовлять,чтоби чаще Господь замечал.
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09.08.2021 19:56 Ответить
дикий пляж
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09.08.2021 19:58 Ответить
Поэтому мне не лень было больше часа ехать в маршрутке, чтобы никого рядом на пляже не видеть.
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09.08.2021 20:04 Ответить
"Слуги" на отдыхе.
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09.08.2021 21:01 Ответить
Ну чо… ну чисто по європейскі.. до Європи ж йдемо ?)
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09.08.2021 21:10 Ответить
Кацапське бидло
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09.08.2021 21:12 Ответить
Зкріпно розважились, дуже навіть зкріпно!
Я требую продолжения банкета! (с)
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09.08.2021 21:14 Ответить
Ватні разборки на малому Ланжероні
Скрєпно.
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09.08.2021 21:32 Ответить
Зелин лохторат)))
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09.08.2021 23:18 Ответить
 
 