"Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой. ВИДЕО

Четыре женщины и один мужчина устроили драку во время купания на одесском пляже Ланжерон. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта опубликована в соцсетях.

На записи видно, что в начале конфликта одна из женщин, матерясь, напоминает мужчине о том, что он верующий. Очевидно, что такой аргумент он не принял во внимание и начал приближаться к другой женщине. Когда тот, подошел близко, она попыталась ударить его. Он ушел от удара и отошел немного в сторону. В этот момент завязалась драка между двумя женщинами. Дальше драка стала массовой - окружающие то ли хотели помочь одной из конфликтующих сторон, то ли растянуть драку. При этом ребенок одной из женщин остался без присмотра и наблюдал разборки взрослых, покачиваясь на надувном круге.

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