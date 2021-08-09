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Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием Офиса Президента смонтировали детскую площадку.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента Владимира Зеленского появилась детская площадка. Она сооружена из арт-объектов, созданных по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. После открытия она будет доступна для бесплатного посещения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под офисом Зеленского установили огромного декоративного петуха. ФОТО

Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 01
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 02
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 03
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 04
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 05
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 06
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 07
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 08
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 09
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 10
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 11
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 12
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 13
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 14
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 15
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 16
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 17
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 18
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 19
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 20
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 21
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 22
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 23
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 24
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 25
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 26
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 27
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 28
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 29
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 30
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 31
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 32
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 33
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 34
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 35
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 36
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 37
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко 38

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

День Независимости (1196) дети (6491) площадка (16) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+22
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам произведений Примаченко - Цензор.НЕТ 5094
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09.08.2021 15:12
+22
На картинах Приймаченко все смотрится нормально. но на этой "площадке"... Получилось олицетворение персонажей, населяющих ОПу: куча потвор и в центре обоссавшийся петух в косоворотке.
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09.08.2021 15:13
+19
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4175
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09.08.2021 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Боюсь, сюда нужно будет заманивать за деньги.
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09.08.2021 15:11 Ответить
тільки "лікувальним канабісом". А будка з канабісом де встановлена?
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09.08.2021 15:20 Ответить
все просто . Зеля когда закинется именно такое видит в окне . площадку сделали для того что бы его наркоманские глюки не отличались от реальности
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09.08.2021 15:20 Ответить
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09.08.2021 21:47 Ответить
где детки, ЗЕль ?

поставил бы забор перед своей ОПой, ну или КРАЗы с песком как делали раньше и не смешил бы людей своим памятником
не, "креативит", гаденыш !
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09.08.2021 15:50 Ответить
одно не понятно, почему у кота из жопы торчит гусиная шея??
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09.08.2021 15:11 Ответить
Кот это параша. а шея приЗЕдента.
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09.08.2021 15:15 Ответить
этого пока не знает ни кто но Арестович в ближайшее время придумает " адекватный " ответ
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09.08.2021 15:22 Ответить
мне вот любопытно, как мамы своим чадам будут объяснять, почему у котика из попы дохлый гусь торчит?
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09.08.2021 15:11 Ответить
А кто вам сказал что гусь дохлый? По виду вполне себе живой гусь, он как глазом зырит!
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09.08.2021 16:03 Ответить
Живет он там. Что непонятно?
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10.08.2021 08:47 Ответить
Ну вот, теперь дворец глав-клоуна Украины оформлен по фен-шую!!!!!!!!!!
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09.08.2021 15:12 Ответить
І в яку сумму платникам податків обійшлася ця примітивна наркоманія?
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09.08.2021 15:12 Ответить
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам произведений Примаченко - Цензор.НЕТ 5094
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09.08.2021 15:12 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 8554
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09.08.2021 15:23 Ответить
Обколються своєю маріхуаною і .....
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09.08.2021 15:12 Ответить
Вот вот, обколются, а потом долбят кота гусем в ж-пу
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09.08.2021 16:05 Ответить
На картинах Приймаченко все смотрится нормально. но на этой "площадке"... Получилось олицетворение персонажей, населяющих ОПу: куча потвор и в центре обоссавшийся петух в косоворотке.
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09.08.2021 15:13 Ответить
Так це й є підтекст - коли прекрасні розмальовки-обіцянки вови ще кандидата перетворилися в бордель ОПУ . Впевнена, у зеленому парку витвори з малюнків Примаченко не виглядали б такими потворними на фоні оцих сцикунів що пркрилися дитячим майданчиком -дєті с мамамі вперьод це так по-уХйлівськи
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09.08.2021 19:12 Ответить
петух в косоваротке?
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09.08.2021 15:14 Ответить
Усцятый петух в косоворотке-безрукавке все-таки круче рыгающего детьми льва.
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09.08.2021 15:16 Ответить
там ещё и какающая детьми курочка появилась.
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4777
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09.08.2021 15:22 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 6952
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09.08.2021 15:16 Ответить
детская площадка что бы дети играли . а ограждение что бы эти самые дети не могли туда попасть
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09.08.2021 15:16 Ответить
Первый прижизненный памятник Зеленскому - "Обоссаный Петух"
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09.08.2021 15:17 Ответить
Здається на Банкову терміново необхідно викликати бригаду психіатрів, бо забули "самокат Гончарука" встановити.
Повна деградація влади. Почали з самокатика, а закінчили гойдалками для себе рідних.
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09.08.2021 15:18 Ответить
особливо сподобалась YOU UKRAINE
так по-українськи!
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09.08.2021 15:21 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 3019
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09.08.2021 15:21 Ответить
Представлений весь склад ОПи в "ліцах". )
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09.08.2021 15:21 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4175
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09.08.2021 15:22 Ответить
депутаты от зелени на ней кататься будут?...как раз по их уровню развития...
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09.08.2021 15:26 Ответить
звичайно ж це маячня - перед адмінбудівлею (та ще й такого рівня) облаштовувати дитячий майданчик.
тим більше розташований просто перед вхідними дверима, важко уявити, що там гратимуть діти.
натомість це чудовий запобіжник від акцій протесту, адже, якщо вони підняли таку хвилю лайна навколо розмальованих дверей, то уявіть як можна "висвітлити" пошкодження півника.

я не киянин, тож підкажіть чи є навколо житлові масиви й чи реальним є щоб туди просто серед дня приходили грати діти?
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09.08.2021 15:26 Ответить
прикольные штуки..., вспомнилось, как я первый раз увидела картины Примаченко на выставке...обалдела просто, раз 5 по кругу обошла, как-то они мне зашли))..., а желтая эта штука с короной - вроде кошка...)) а возле ОП эти фигуры - просто намек такой ))
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09.08.2021 15:27 Ответить
Эммм....
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09.08.2021 15:28 Ответить
курка...півень...свиня....ну то зрозуміло...А лев то це хто??
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09.08.2021 15:34 Ответить
А ослик будет?
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09.08.2021 15:37 Ответить
ослік в омані)))))))
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09.08.2021 15:39 Ответить
Воздвиг себе и зеледи памятник нерукотворный
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09.08.2021 15:37 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 6490
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09.08.2021 15:38 Ответить
безкрилий півень без місця в голові мізкам та з загребущими лапами.
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09.08.2021 19:14 Ответить
Януковощ ставив йолку.Ці гниди прикриваються дітьми.Все по "завєтам" *****.
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09.08.2021 15:41 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 2302
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09.08.2021 15:46 Ответить
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4031
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09.08.2021 15:56 Ответить
Мені подобається. Люблю творчість Марії Примаченко з дитинства. В мене була і є ілюстрована нею книжка "Чорногуз приймає душ".
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09.08.2021 15:50 Ответить
Хм...
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 1213
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09.08.2021 15:50 Ответить
Timeline of human evolution:
Homo habilis -> Homo sapiens -> Homo ZEbilus.
Тупые зебобики, полюбуйтесь на себя со стороны, во что вы превратились...
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09.08.2021 15:51 Ответить
Петуха осталось гамном обмазать - и "один народ".
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09.08.2021 15:57 Ответить
Дитячий майданчик - проти протестувальників під ОП.
Сподіваюсь, це не їх не врятує.
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09.08.2021 16:07 Ответить
"О Карлос! Юный рыцарь благородный!
На казнь тебя я в страхе предала!
Израненный страдалец! Адской пыткой
Тебя терзали! Стон твой леденящий
Я слышу и сейчас… О ужас, ужас!
Отец бесчеловечный! Я молила,
Но ты не внял мольбам моим.
Так скалы На берегу прибою не внимают.
Безумие, приди, возьми меня!
Отныне лишь тебе женой я буду!"
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09.08.2021 16:33 Ответить
Я так розумію, що гроші витрачати більше немає на що.
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09.08.2021 16:59 Ответить
Маразм крепчает
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09.08.2021 18:52 Ответить
В Европі робшять дитячі пляци біля районних адмін. А тут біля вищого органу влади так потролити всіх нас…? #иди знущаються над нами.
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09.08.2021 19:41 Ответить
Композиція не повна, забули віслюка
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09.08.2021 20:36 Ответить
Ля ля ля ля.....А Зеленський - ПІТУХ....
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09.08.2021 20:44 Ответить
супер место для детской площадки! У всех зеленых было тяжелое детство и деревянные игрушки
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09.08.2021 22:02 Ответить
це троянський півень курва. Там всередині хтось є.
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10.08.2021 00:11 Ответить
эх пенёчки забыли..... до ростова бы натыкать.....
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10.08.2021 01:12 Ответить
Шо они курят там?
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10.08.2021 08:07 Ответить
То мені одному здалося, що рівень - це лелека?
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10.08.2021 08:23 Ответить
Вибачте, півень...
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10.08.2021 08:24 Ответить
Лев неправильно установлен..он должен рыгать в сторону ОП
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 6591
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10.08.2021 08:28 Ответить
офіс преЗедента відображений на цьому майданчику.
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10.08.2021 09:24 Ответить
Кратко о "видении" ситуации в стране из Конторы Президента... 🤣
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10.08.2021 09:50 Ответить
 
 