Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием Офиса Президента смонтировали детскую площадку.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Перед зданием Офиса Президента Владимира Зеленского появилась детская площадка. Она сооружена из арт-объектов, созданных по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. После открытия она будет доступна для бесплатного посещения.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.