Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве под зданием Офиса Президента смонтировали детскую площадку.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Перед зданием Офиса Президента Владимира Зеленского появилась детская площадка. Она сооружена из арт-объектов, созданных по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. После открытия она будет доступна для бесплатного посещения.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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поставил бы забор перед своей ОПой, ну или КРАЗы с песком как делали раньше и не смешил бы людей своим памятником
не, "креативит", гаденыш !
Повна деградація влади. Почали з самокатика, а закінчили гойдалками для себе рідних.
так по-українськи!
тим більше розташований просто перед вхідними дверима, важко уявити, що там гратимуть діти.
натомість це чудовий запобіжник від акцій протесту, адже, якщо вони підняли таку хвилю лайна навколо розмальованих дверей, то уявіть як можна "висвітлити" пошкодження півника.
я не киянин, тож підкажіть чи є навколо житлові масиви й чи реальним є щоб туди просто серед дня приходили грати діти?
Homo habilis -> Homo sapiens -> Homo ZEbilus.
Тупые зебобики, полюбуйтесь на себя со стороны, во что вы превратились...
Сподіваюсь, це не їх не врятує.
На казнь тебя я в страхе предала!
Израненный страдалец! Адской пыткой
Тебя терзали! Стон твой леденящий
Я слышу и сейчас… О ужас, ужас!
Отец бесчеловечный! Я молила,
Но ты не внял мольбам моим.
Так скалы На берегу прибою не внимают.
Безумие, приди, возьми меня!
Отныне лишь тебе женой я буду!"